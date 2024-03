Test: Korg Keystage Keyboard-Controller mit Poly-Aftertouch

Keyboard mit MIDI 2.0 und Poly-Aftertouch

Mit dem Korg Keystage bietet Korg ein Controller-Keyboard mit polyphonem Aftertouch. Das Korg Keystage gibt es in zwei Ausführungen, einmal mit einer 49er und einmal mit einer 61er Tastatur.

Wer ist nicht auf der Suche nach einem professionell spielbaren MIDI-Keyboard mit aktiv beschrifteten Parameterknöpfen und mit einer geringen Gehäusetiefe, das gut vor den PC-Bildschirm passt und die zahlreichen VSTs steuert. Da ist der Korg Keystage der ideale Kandidat für eine genauere Betrachtung.

Korg wirbt mit diesen Worten:

neu entwickelten Tastatur mit herausragender Ansprache, polyphonem sowie Channel-Aftertouch und MPE

ein integriertes Audio-Interface

unterstützt die Property Exchange Funktion des MIDI 2.0 Standards

direkte Kontrolle bei gleichzeitigem visuellem Feedback über die jeweils zugewiesenen OLED-Displays

eine offizielle Integration in Ableton Live

mächtigen Arpeggiator, eine umfangreiche Auswahl an Chord-Modi.

Und das wollen wir uns genauer anschauen. Wie empfohlen, wird nach dem Auspacken zunächst folgende Software installiert:

MIDI- und USB-Treiber, SW Pass für den eigenen Korg-Account, Kontrol Editor, Korg Gadget Bundle, Wavestate Native und Ableton Live LE. Auf das Keystage kommt noch die aktuelle Firmware, derzeit V1.0.4. Damit ist man eine gute Stunde beschäftigt.

Korg Keystage mit Poly-Aftertouch

Doch nun zur Hardware. Das Gehäuse besteht aus leichtem Kunststoff und wirkt stabil. Die Holzeitenteile veredeln das Aussehen. Die leicht gewichtete Tastatur ist „full-sized“, es gibt die Varianten mit 4 oder 5 Oktaven, leicht versteckt eine Inschrift „Polytouch“. Wer hat das schon mal gehört? Kurz recherchiert und richtig: Es ist die gleiche Tastatur wie beim ASM Hydrasynth. Zugegeben, als Fatar-verwöhnter Keyboarder ist für mich dieser brettharte Anschlag ungewohnt. Das Pitchbend ist etwas schwergängig, aber Tastaturen sind Geschmacksache und jeder hat andere Vorlieben.

Anschlüsse des Korg Keystage

Wunderbar ist das eingebaute Audiointerface samt Kopfhöreranschluss. Das erspart ein zusätzliches Gerät und man kann damit direkt in den Mixer gehen. Der Keystage wird über USB-A/B direkt mit dem Rechner verbunden und holt sich darüber auch seine Stromversorgung, gemessene 300 mA. Ein iPad will diesen Strom nicht liefern, darum muss für dieses Szenario ein zusätzliches Netzteil besorgt werden.

Zusätzlich gibt es MIDI In/Out-Buchsen für die bidirektionale Kommunikation mit externen MIDI 2.0-fähigen Synthesizern. MIDI-In dient ausschließlich dem Rückkanal und empfängt sonst keine anderen Daten.

Die OLED-Displays sind erwartungsgemäß gut ablesbar, wenngleich das Sichtfeld durch die Unterkanten etwas eingeschränkt wird. Die weiße Tempo-LED blinkt immer etwas dominant und lässt sich nicht abstellen.

Spielhilfen des Korg Keystage

Mit an Bord ist ein Arpeggiator mit den bekannten Standardfunktionen und ein Chord-Modus, bei dem pro Taste jeweils ein Akkord mit bis zu 8 Tönen mit den Drehreglern eingestellt werden kann, die gleichzeitig oder geschrammelt ausgelöst werden können.

MIDI 2.0

Dieses Keyboard unterstützt MIDI 2.0, was sich dahinter alles verbirgt, wurde bereits in diesem AMAZONA.de Artikel beschrieben: https://www.amazona.de/alle-informationen-zum-midi-2-0-standard/. Außer dem Roland A-88 Mk2, der das seit der Firmware 2.0 auch unterstützt, scheint es derzeit keine Konkurrenz zu geben. Aus dem vielen Erweiterungen von MIDI 2.0 werden im Wesentlichen Poly-Aftertouch und die bidirektionale Kommunikation für Parameternamen genutzt. Wenn die Gegenseite das auch nutzt, können vom VST-Plug-in-Synthesizer bestimmte Parameterbeschriftungen an das Keyboard gesendet werden, die auf den Displays unter den acht Potentiometern angezeigt werden.

Das ist auch der Hauptvorteil dieses Keyboards: Es dient mehr der Interaktion mit dem Synthesizer und weniger als Schaltpult für eine DAW. Es gibt zwar die Transportknöpfe Play, Stop, Record und Loop, aber keine weitere Mixersteuerung, der Bildschirm und die Maus haben damit nicht ausgedient.

Praxistest mit diversen Plug-ins

Wie verhalten sich nun die Software und meine Lieblings-Plug-ins mit diesem MIDI 2.0-Gerät?

Korg Opsix Native

Die Standalone-Version von Opsix wird gleich erkannt, die acht Potis mit Displays erhalten drei Pages mit insgesamt 22 Parameterzuweisungen. Das funktioniert gut, um auf die Schnelle den Grundsound zu verändern. Bei der Anzeige der Werte wird die Zahl direkt dargestellt, manchmal mit % oder Einheiten wie dB oder Hz ergänzt. Will man tiefer in das Klanggeschehen eingreifen, muss man das mit der Maus auf dem Rechner machen, was vielleicht auch sinnvoll ist.

Korg Wavestate Native LE

Es gibt 5 Pages mit etwas unglücklich gewählten Parametertiteln. In der aktuellen Version ist zudem die Zuordnung fehlerhaft: Wird ein Knopf gedreht, verstellt sich der Wert 5 Knöpfe weiter oder es passiert gar nichts.

Pigments und Falcon

Die eigenständigen Versionen übermitteln keine Parameter, auf den Anzeigen erscheinen lediglich CC24, CC25 usw. Diese Plug-ins sind bisher nicht mit MIDI 2.0 kompatibel, aber das könnte sich möglicherweise in Zukunft ändern. Mit MIDI-Learn lassen sich zwar die Controller-Nummern zuordnen, jedoch erlaubt die aktuelle Keystage-Firmware keine manuelle Beschriftungen, sofern diese nicht durch MIDI 2.0 an die Tastatur übermittelt werden. Dies gilt auch für den Korg Kontrol Editor.

Plug-ins unter Ableton Live 11 Lite

Durch eine Kooperation mit Ableton wurden die Schnittstellen optimiert. Wenn die DAW die Parameter der Plug-ins kennt, kann sie diese direkt per MIDI 2.0 an das Keystage weitergeben. Das funktioniert z. B. bei meinem alten Plug-in Cakewalk SI-Electric Piano gut: Acht Parameter sind sofort unter den Potis sichtbar und aktiviert.

Bei Opsix und Wavestate klemmt noch etwas, diese aktivieren nur für Knopf 1 einen Parameter, der mit der Maus ausgewählt wurde, der Rest ist leer. Dieser Fehler wird hoffentlich noch beseitigt. Bei Pigments erscheint nichts, auch Program-Change funktioniert nicht.

Im Menü des Keystage können eine beträchtliche Anzahl von DAWs ausgewählt werden und zwar Logic, GarageBand, Live, FL Studio, Cubase, Studio One, D Performer, ProTools und Cakewalk. Wenn das mit diesen DAWs funktioniert, träfe diese Prospektbeschreibung von Korg voll zu:

„Verbinden Sie das Keyboard einfach mit einer kompatiblen Software, und das Keystage weist seinen Reglern automatisch Parameter zu und zeigt deren Namen in den gestochen scharfen OLED-Displays an.“ … “ Vorbei sind die Tage zeitraubender und frustrierender Controllerzuweisungen.“

Der Vorteil MIDI 2.0 ist hier die dynamische Anzeige der Parameternamen auf den Displays. Die Benutzbarkeit hängt stark davon ab, ob sich kreative Titel für die Parameter finden lassen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wieviel man tüfteln muss, um verständliche Abkürzungen zu finden – die sowohl auf das Display passen als auch einen Wiedererkennungswert haben. Beim Plug-in Wavestate LE liest man z. B. „Layer A 1/Maste“ oder „Layer A 3/Sampl“, sollte das nicht besser heißen „A: Master Level“ und „A: SampleNr“? Welche Parameter legt man auf die Hardware-Encoder, welche nicht? Das legt der Hersteller des Plug-ins fest, der natürlich beim Release seiner Software diese Tabelle mit Titeln nur pflichtgemäß ausfüllt, falls diese Namen überhaupt einmal in einer DAW abgerufen werden.

Die Anzahl der Zeichen und Zeilen, die über den Rückkanal übertragen werden, variiert je nach Implementierung des jeweiligen Gerätes. Darüber hinaus ermöglicht MIDI 2.0 auch die Übertragung kleiner Grafiken. Es liegt in der Verantwortung des Plug-in-Herstellers zu entscheiden, welche Funktionen und welches Keyboard er unterstützt. Diese Entscheidung kann eine herausfordernde Aufgabe sein.

Beurteilung des polyphonen Aftertouch-Keyboards

Es ist zwischen Channel-Aftertouch, Polyphonic und MPE einstellbar und das Verhalten ist im Detail konfigurierbar. Mit einem negativen Wert von AT Curve setzt er weicher ein, im positiven Bereich schneller und wird im oberen Bereich langsamer. AT Threshold bestimmt, ab welchem Druck der AT einsetzt. Der Nutzen von AT Max, also maximaler AT, erschließt sich für mich nicht wirklich.

Mir persönlich ist der erforderliche Druck viel zu hart, bis der Aftertouch einsetzt. Für die schwarzen Tasten ist der Duck aufgrund des kürzeren Hebels noch extremer und diese lassen sich nicht separat einstellen. Ein Threshold bei null ist mir schon zu hoch, hier wünschte ich mir eher noch negative Werte.

Wozu braucht man Poly-Aftertouch? Das Spielen eines sechstimmigen Akkordes mit individueller Kontrolle des Drucks fällt für mich weg, weil es auf Dauer zu anstrengend wird und extrem schwer zu kontrollieren ist. Andere Möglichkeit: leiser Akkord in der linken Hand und viel Gewicht im Aftertouch-Solo in der Rechten. Vielleicht kennt jemand noch weitere Anwendungen? Ich bin auf die Kommentare gespannt.