Test: Behringer Dual-Phase, Effektpedal

The Phaser-lover's Phasor

Die Firma Behringer beschert uns ein Phaser-Effektpedal, dessen Original von vielen Musikern hoch geschätzt wird. Es handelt sich um den Nachbau des berühmten Mu-Tron Bi-Phase, einem zweikanaligem Phaser. Der Nachbau von Behringer trägt aus rechtlichen Gründen den Namen Dual-Phase.

Das Mu-Tron Bi-Phase Original

Der Mu-Tron Bi-Phase ist eine Legende unter den Effektprozessoren, laut Wikipedia-Zitat „The Phaser-lover’s Phasor“. Das Pedal wurde ursprünglich für Gitarre und Bass entwickelt, vor allem aber Flächensounds aus dem Synthesizer können mächtig vom Klang des Pedals profitieren. Mit seinen dualen Phasenverschiebungen erzeugt er einen beeindruckenden Klang, der in etlichen Songs der letzten Jahrzehnte zu hören ist. Das Pedal erzeugt einen sehr breiten Phaser-Klang, der von subtilen Modulationen bis hin zu dramatischen, flanger-ähnlichen Effekten reicht.

Der originale Mu-Tron Bi-Phase wurde von Mike Beigel entworfen und von der Firma Musitronics Corporation produziert. Das Pedal wurde ursprünglich 1974 eingeführt und schnell zu einem beliebten Effektgerät für Gitarristen seinerzeit, wie Jerry Garcia, David Gilmour und Frank Zappa. Stevie Wonder setzte die Bodentreter der Firma Mu-Tron ebenfalls oft und gerne in seinen Produktionen ein.

Und auch im Laufe der Pop- und Rockgeschichte findet man das Pedal immer wieder: Für die Produktion des Albums Siamese Dreams im Jahr 1993 von der Band Smashing Pumpkins hat der Produzent Butch Vig das Pedal auf dem Album intensiv eingesetzt. Auch Prince soll ein großer Fan der Mu-Tron Pedale gewesen sein und im Video von Jean Michel Jarre zum Song Oxygene 4 steht ein Bi-Phase inmitten der Keyboard-Burg des Künstlers.

Der Bi-Phase besitzt einen sehr hohen Kultfaktor und gehört vermutlich zu den gefragtesten Effektgeräten auf dem Gebrauchtmarkt. Entsprechend hoch sind die Preise.

Im Jahr 2020 bringt die Firma Mu-Tron selbst einen Nachbau auf Basis der ursprünglichen Schaltung mit erweiterten Features unter dem Namen Bi-Phase II auf den Markt. Dieser befindet sich in einem kompakteren Gehäuse und ist nach wie vor erhältlich, allerdings auch teuer als Behringers Dual-Phase.

Der Aufbau des Behringer Dual-Phase

Der Nachbau von Behringer ähnelt stark dem originalen Mu-Tron Bi-Phase aus den 70er-Jahren. Das Original ist allerdings deutlich größer und vermutlich auch etwas robuster gebaut. Behringers Dual-Phase fällt zumindest optisch gleich als Replik auf, durch die Farbgebung in Silber und blau mit den weißen Potiknöpfen. Die Potis sind einigermaßen schwergängig, was ich prinzipiell gut finde. So lassen sich kleinste Regeländerungen vornehmen.

Die Kippschalter gefallen mir dagegen nicht so sehr. Sie erinnern mich an den Behringer Model D und wirken billig. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie langlebig diese Schalter sind. Beim originalen Bi-Phase waren die Schalter und Potentiometer von der Geschmacksrichtung Minimoog und das ganze Pedal war sehr solide gebaut.

Funktionsweise des Behringer Dual Phase

Tauchen wir zunächst in die Funktionsweise und die Bedienung des originalen Mu-Tron Bi-Phase ein. Denn die Bedienelemente des originalen Bi-Phase unterscheiden sich zu Behringers Dual-Phase lediglich in einem Punkt: Beim Original wird das CV-Signal an der entsprechenden Eingangsbuchse als Pedal bezeichnet. Hier wurde damals das als Sonderzubehör erhältliche Expression-Pedal angeschlossen. Jetzt kann hier jedes CV-Signal zwischen 0 und +5 V angeschlossen werden.

Der Effekt des Mu-Tron Bi-Phase beruht auf Phasenverschiebung. Das Pedal bietet zwei unabhängige Phaser-Schaltungen sowie zwei Sweep-Generatoren. Die Kanäle können dabei parallel und seriell genutzt werden. Jede Phaser-Sektion verfügt über sechs Stufen, die den Phaser-Effekt erzeugen, diese werden durch 12 Optokoppler (sechs pro Kanal) gebildet. Das Schaltungsprinzip wurde mit Optokopplern aufgrund ihres Dynamikverhaltens entwickelt. Diese verfügen über eher ungenaue und nicht lineare Eigenschaften. Daraus resultiert ein organischer, also lebendiger Klangcharakter des Pedals.

Die Stufen sind in einer Schleife angeordnet, wobei das Eingangssignal durch jede Stufe nacheinander geleitet wird. In jeder der sechs Stufen befindet sich einer der optischen Sensoren, der die Phasenverschiebung erzeugt. Die Intensität der Phasenverschiebung kann über die Regler der Phasor A und B Sektionen eingestellt werden, um den gewünschten Klang zu erzielen.

Behringer Dual-Phase: Funktionsübersicht und die Bedienelemente

Die Bedienoberfläche des Gerätes ist in vier Zonen aufgeteilt. Sweep Generator 1 und 2 sowie Phasor A und B. Darunter befinden sich die zwei Fußschalter zum separaten Aktivieren von Kanal A und B.

Sweep Generator

Ein LFO pro Kanal erzeugt eine niederfrequente Schwingung im Bereich von ca. 0,01 bis 20 Hz, die zur Modulation der Phasor verwendet wird.

Sweep Generator 1

Dies ist der LFO 1. Rate regelt die Geschwindigkeit und über den blauen Kippschalter lässt sich auswählen, ob die Geschwindigkeitsregelung manuell oder per CV gesteuert wird. Als Schwingungsformen stehen Rechteck und Sinus zur Auswahl.

Sweep Generator 2

LFO 2 kann nur manuell geregelt werden und man kann zwischen Rechteck und Sinus als Schwingungsform auswählen.

Phasor A

In diesem Modul lässt sich die Modulationstiefe und Feedback regeln. Über den blauen Kippschalter wird gewählt, ob das Feedback manuell von LFO 1 oder per CV beeinflusst wird.

Phasor B

Auch hier lässt sich die Modulationstiefe und das Feedback steuern. Zusätzlich können für Phasor B einige Zusatzoptionen eingestellt werden:

Mit dem Schalter Sweep Sync kann die Schwingung von Phasor B mit Phasor A oder entgegengesetzt zu Phasor A agieren.

Es kann außerdem über einen der beiden Drehschalter ausgewählt werden, ob Phasor B von LFO 1, LFO 2 oder per CV moduliert wird.

Zu gute Letzt kann für Phasor B das Eingangssignal ausgewählt werden:

Input A = Phasor B erhält dasselbe Eingangssignal wie Phasor A

Output A = Phasor B erhält das Ausgangssignal von Phasor A als Eingangssignal

Input B = Phasor B erhält das Eingangssignal von Eingang B

Fußschalter

Für jeden Kanal gibt es den obligatorischen Fußschalter. Sie fühlen sich meiner Meinung nach nicht besonders hochwertig an. Sie haben keinen definierten Druckpunkt, man spürt die Betätigung mit dem Fuß nicht und muss sich an den jeweiligen Kontroll-LEDs orientieren.

Welche Anschlüsse bietet der Behringer Dual-Phase?

Das Pedal verfügt über zwei Audioeingänge und zwei Audioausgänge in Form von 6,3 mm Klinkenbuchsen. Diese können Dual-Mono oder für ein Stereosignal genutzt werden. Letzteres ist klanglich auf jeden Fall am interessantesten. Mittig zwischen den Ein- und Ausgangspärchen befindet sich die Buchse für CV-Input, für Spannungen zwischen 0 V und +5 V. Komplett wird die Rückseite durch den Netzteilschalter sowie den Eingang für ein externes Netzteil. Ein Netzteil befindet sich nicht im Lieferumfang.

Behringers Dual-Phase ist im Gegensatz zum Original sehr kompakt und lässt sich auch prima als Desktop-Effekt auf dem Studiotisch nutzen. Viel mehr gibt es im Prinzip zu den Äußerlichkeiten dieses Gerätes nicht zu sagen.

Wie klingt Behringers Dual-Phase Effektgerät?

Um es gleich vorweg zu nehmen: Behringers Dual-Phase klingt nicht hundertprozentig wie ein Mu-Tron Bi-Phase. Und vermutlich klingen auch nicht alle Bi-Phase gleich, aufgrund der ungenauen Eigenschaften der Optokoppler. Dual-Phase schafft es dennoch, den Klangcharakter des Originals ziemlich gut nachzubilden. Im Netz sind mittlerweile diverse Vergleiche angestellt worden, in denen die unterschiedlichen Charakteristiken gut hörbar sind.

Der Dual-Phase klingt für sich genommen sehr gut, der Klang ist geschmeidig, weich, stereobreit und zaubert mir ein breites Grinsen ins Gesicht. Das liegt vermutlich daran, dass der Phaser-Effekt an sich schon immer einer meiner Lieblingseffekte ist. Es lassen sich die typischen breiten, psychedelischen (oder wie auch immer gearteten) Phaser „from outer Space“ erzeugen. Und gerade die Möglichkeit, den Sweep-Sync in den Kanälen gegenläufig einzustellen, bringt den „Magic Touch“. Lässt man die LFO-Modulationen der Sektion-Sweep-Generatoren weg, entstehen eher WahWah oder filterartige Sounds. Durch die Phasenmodulationen können sehr schöne Stereobreiten entstehen.

Sehr cool finde ich den CV-Eingang. Ich habe den CV-Out meines Roland System-8 mit dem Clock-Input von Make Noise Maths verbunden und Arpeggios abgespielt. Von Maths habe ich unterschiedliche Varianten an den Ausgängen zum Dual-Phase gesendet. So lassen sich schnell rhythmische Sounds erstellen. Dies ist auch in den Klangbeispielen zu hören.

Es gibt keinen Dry/Wet-Regler, beim Original übrigens auch nicht. Sobald die Kanäle per Fußschalter aktiviert sind, wird das Eingangssignal stark gefärbt. Egal welche Reglerpositionen eingestellt sind, hat das Pedal einen kräftigen Einfluss auf den Klang.

Und es ergibt Sinn, die verschiedenen Modi gegeneinander antreten zu lassen. Subtile Änderungen der Parameter sowie die Sync-Optionen zwischen den beiden Kanälen machen klanglich teilweise große Unterschiede. Hier hilft es oft, einfach nach Gehör zu entscheiden, was gefällt und was nicht.

Alles in allem erhält man mit dem Behringer Dual-Phase einen amtlichen, zweikanaligen Phaser, mit vielen guten Funktionen zu einen tollen Preis. Dual-Phase macht viel Freude, allein schon durch die haptische Bedienung.