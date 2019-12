Workshops für Studio-Recording, Mixing und Mastering

Lesen, ausprobieren, besser werden

Im Laufe der letzten zwanzig Jahre (ja, so lange gibt es AMAZONA.de bereits) haben wir eine Vielzahl an Tests, Specials und Workshops veröffentlicht. Während Tests nach Ende des Produktlebenszyklus noch für den Gebrauchtmarkt interessant sind, bleiben Workshops zu den Themen Aufbau eines Tonstudios, Arbeitsweisen im Studio und allgemeine Tipps & Tricks über viele Jahre identisch bzw. ändern sich nur wenig. Daher haben wir euch in diesem Artikel einmal alle Workshops zu den o. g. Themen zusammengestellt.

Nicht nur für Einsteiger finden sich hier viele interessante Artikel. Egal ob man komplett von Null beginnt, das aktuelle Studio um- bzw. ausbauen möchte oder sich einfach neue Herangehensweisen für die täglichen bzw. nicht so alltäglichen Arbeitsschritte anschauen möchte, hier sollte für jeden etwas dabei sein.

Studio-Workshops für den Aufbau eines Musikstudios

Den Anfang macht natürlich der Aufbau eines Projekt- und Homestudios. Wie auch immer man sein eigenes Reich nennen mag, aller Anfang ist oft schwer und vor allem Einsteiger stehen im Hinblick auf die große Produktanzahl, die es mittlerweile in allen Bereichen zu kaufen gibt, vor der Qual der Wahl. In unserem vierteiligen Workshop zum Aufbau eines Musikstudios erfahrt ihr alles über die grundlegenden Überlegungen, die Akustik, Audiointerfaces und Monitore. Wo fängt man am besten an, hier findet ihr einige Hilfestellungen dazu:

Workshops und Artikel für das passende Equipment

Hat man die ersten Überlegungen bzw. Schritte beim Aufbau seines Musikstudios getan, stellt sich die Frage, welches Equipment das Passende ist. Welches Recording-Gear darf es sein, dieses oder jenes Mikrofon, wie schaut es mit Software, Controllern oder dem passenden Tisch aus? In den folgenden Artikeln geben wir euch einige Tipps mit an die Hand, auf was ihr bei der Auswahl und dem Kauf achten solltet.

Workshops für die Aufnahme

Wer nicht nur mit Software-Instrumenten und Plugins arbeitet, wird bei den ersten eigenen Aufnahmen von Gesang und Instrumenten schnell feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, eine gute Aufnahme umzusetzen. Die aktuellen Artikel umfassen vor allem den Bereich des Gitarren-Recordings, dies werden wir – so viel sei bereits vorweg genommen – bald auch auf den Bereich von Gesang und anderen Instrumenten ausweiten.

Workshops für die Aufnahme einer Band im Proberaum

Heutzutage ist Recording-Equipment nicht mehr teuer. Wer seine Band oder sich selbst aufnehmen möchte, muss sich also nicht mehr zwangsläufig in ein Tonstudio einmieten. Doch selbst mit dem besten Equipment ist aller Anfang schwer. In unserem vierteiligen Workshop „Band Recording im Proberaum“ haben wir uns daher genau damit beschäftigt. Wo fängt man am besten an, wo liegen potenzielle Fehlerquellen und wie kann man kostengünstig den Proberaum-Sound aufbessern? Hier erfahrt ihr es:

Studio-Workshops zur Verbesserung der Akustik

Was nützt das ganze Equipment, wenn es im Studio einfach nicht klingt bzw. besser gesagt „zu viel“ klingt. Die Anforderungen an akustisch perfekte Räume sind nicht ohne und für die meisten Hobby- und semiprofessionellen Musiker und Produzenten in der Regel kaum zu finanzieren. Die meisten Leser werden ihr Studio entweder in einer Ecke oder einem separaten Zimmer der Wohnung oder im Keller des Hauses eingerichtet haben. Da sind die Möglichkeiten zur Optimierung des Raumklangs, gerade wenn es sich um eine Mietwohnung handelt, ohnehin begrenzt. Doch „etwas“ kann man immer machen, man sollte sich eben nur darüber im Klaren sein, was das beste „Etwas“ ist. In unserem Akustik-Workshop erfahrt ihr hierfür die wichtigsten Informationen.

Workshops für das Bearbeiten eurer Einzelspuren

Es gibt Equipment, das nutzt man ständig, Kompressoren und Effekte gehören da mit Sicherheit dazu. Neben den besten Kompressoreinstellungen geben wir euch in den folgenden Artikeln viele Tipps & Tricks dafür an die Hand.

Wer nicht nur instrumentale Musik macht, wird in seinem Studio nicht nur Gesang oder Sprache aufnehmen, sondern diese auf kurz oder lang auch bearbeiten wollen/müssen. Gerade die menschliche Stimme bietet aufgrund ihrer vielfältigen Facetten, der ungemein großen Dynamik und der Emotionen, die damit transportiert werden können, einen große Herausforderung für den bearbeitenden Engineer. Einfach nur komprimieren, Hall drauf und ab in den Master-Bus wird in den meisten Fälle nicht funktionieren.

Oftmals stehen viele Aus- und Verbesserungsarbeiten an und hierfür gibt es eine Vielzahl von anzuwendenden Tools. Alle gängigen DAWs sind bereits mit einer großen Funktionsvielfalt ausgestattet, doch die passenden Schritte aussuchen und anwenden, dafür ist man immer noch selbst verantwortlich. Unser Autor Florian Scholz hat sich diesem Thema im Workshop „Gesang bearbeiten“ angenommen.

Sollte mal es nicht so klingen, wie ihr es euch vorstellt, dann denkt doch mal etwas um die Ecke. Kreativ sind wir doch alle, nur ausprobieren muss man manchmal etwas Neues.

Studio-Workshops für den besten Mix eurer Musik

Wer seine Songs so richtig zum Klingen bringen möchte, kommt um einen ordentlichen Mix nicht herum. Vieles kann man sicherlich lernen, aber es kann nie schaden, sich ein paar Tipps & Tricks vom Profi zu holen. Thom Wettstein hat sich für uns dem Thema angenommen und bringt euch die wichtigsten Schritte für den Mix eures Songs näher. Auch Profis können hier sicherlich ein paar gute Ideen mitnehmen.

Zusätzlich haben wir noch einen sehr interessanten Workshop zum Thema Gehörtraining verlinkt. Denn auch wenn sich viele dem nicht bewusst sind, unser Gehör ist doch das wichtigste „Equipment“ im Studio überhaupt – oder? Sollte man dies nicht gleichermaßen wie die Fähigkeit ein Instrument zu spielen, Mikrofone passend auszuwählen und zu positionieren oder einen Song zu mixen, trainieren?

Workshops zum Thema Mastering

Ist der Song soweit fertiggestellt, lässt sich mit Hilfe des Masterings noch einmal das letzte Potenzial ausschöpfen. Viele Musiker und Produzenten geben ihre Songs bzw. das komplette Album an eine dritte Person, die völlig unbedarft an das Material herangeht. Denn wer kennt es nicht: „Die Synthesizer-Linie, die ich vor drei Monaten eingespielt habe, muss ganz klar mittig sitzen und besser zu hören sein als alles andere. Außerdem war der Synthesizer richtig teuer…“

Dass das nicht immer das Optimum darstellt, weiß jeder, der schon einmal selbst Musik produziert hat. Oft kann ein Mastering-Engineer, der wie gesagt völlig unbedarft an die Sache herangeht, dies besser beurteilen und dem Song zu weiterem Glanz verhelfen. Auch hierzu haben wir wieder einen dreiteiligen Workshop. Während sich die ersten beide Teile um die Grundlagen zum Thema Mastering und darum kümmern, wie man mit DAW-eigenen Mitteln bzw. Plugins an das Thema herangehen kann, konnten wir für den dritten Teil eine Vielzahl von eigenen Songs von AMAZONA.de-Autoren und Redakteuren gewinnen, die von unserem Autor Armin Bauer gemastert wurden. Mehr dazu findet ihr in den folgenden Artikeln: