Mit 500 Euro zum Studio-PC

Ich habe maximal 500,- Euro für einen Audio-PC, reicht das? Das reicht doch, oder? Diese Frage, habe ich so oder so ähnlich durchaus schon des Öfteren gestellt bekommen. Wer (semi-) professionell Musik produziert, Tonaufnahmen macht oder Video schneidet, wird darüber das sprichwörtliche Lied singen können.

Studio-PC für 500,- Euro?

Besonders wenn der Geldbeutel klein ist und die Taler für den heimischen Audio-PC nicht so locker sitzen, stellt die Budget-Grenze das ultimative Hindernis da. Der eine oder andere der geneigten Leserschaft wird über den hier gesetzten Finanzrahmen stolpern. Mit fünf grünen Scheinen (= 500 Euro) scheint der Gürtel doch allzu eng geschnallt. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass ein einfaches Audiointerface, ein Monitor sowie Maus und Tastatur bereits vorhanden sind.

Der Kern der Sache

Es ist immer wieder eine Streitfrage, die parareligiöse Züge annimmt: AMD oder Intel? Wir haben diese Frage hier schon in Artikeln und Kommentaren mehrfach besprochen, trotzdem – oder gerade deswegen – scheint kein Ende in Sicht. Tatsache ist wohl, das haben mir verschiedene Entwickler bestätigt, dass tendenziell eher auf Intel optimiert wird als auf AMD.

Im persönlichen Test beobachte ich dazu, dass Intel meist etwas besser für unsere Studio-Zwecke funktioniert als AMD. Klar sollte aber auch sein, dass es hier nicht um extreme Performance-Unterschiede geht. Es geht dabei eher um das „letzte Quäntchen“.

Bei heutigen CPU-Leistungen ist diese Frage jedoch eher für Audio-PCs interessant, die immer am CPU-Limit laufen (werden). Das dürfte für die Mehrheit nicht zutreffen. Die hier vorgestellte Konfiguration ist mit Fokus auf den Preis geplant und nicht für die Beste am Markt verfügbare Performance. Dass mit einem so dünnen Sparstrumpf kein Super-Top-Mega-System herauskommt, sollte also jedem klar sein!

Als Prozessor schlage ich einen AMD Ryzen 5 2400G vor. Hier sogar konkret die boxed Version, damit ist der Lüfter gleich dabei. Dieser Prozessor schlägt mit knapp 135,- Euro (133,90 Euro beim PC-Händler meiner Wahl) zu Buche. Meine Intel-Alternative wechselt für knapp 160,- Euro den Besitzer: Intel Core i5-6400T. Eine boxed Variante hatte mein Händler nicht da, also brauchen wir einen CPU-Lüfter: SilverStone SST-NT08-115XP für 14,99 Euro.

Das Brett das die Computer-Welt bedeutet

Nachdem ich öfter Komponenten verbaut hatte, die ich der Kategorie „günstig und gut“ zugehörig wähnte, die jedoch bestenfalls bei „billig“ gepunktet haben, bin ich insgesamt etwas vorsichtiger geworden:

Beim Thema Mainboard verbaue ich eigentlich nur noch zwei Hersteller: Gigabyte und Asus. Mit diesen Anbietern habe ich die besten Erfahrungen gemacht, sogar mit der „Billigmarke“ von Asus: ASRock. Das Musiker-Leben ist zu kurz, um sich mit schlechter oder inkompatibler Hardware herumzuärgern. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle anderen Hersteller nur minderwertige Produkte anbieten. Der absolute PC-Spezialist kann eventuell doch ein günstiges bzw. „Billig-Board“ empfehlen, weil er es auf „Herz und Nieren“ getestet hat. Dazu braucht man allerdings sehr viel Erfahrung und einen langen Atem beim Testen. Eine Anmerkung: Gute PC-Händler testen Boards und andere Hardware und können bei der Beratung möglicherweise gute Tipps geben.

Daher schlage ich für die AMD-Variante ein GIGABYTE GA-A320M-S2H V2 für gut 50,- Euro (51,90 bei meinem PC-Dealer) und ein ASUS H110M-K Mainboard für die Intel-Version vor (58,90) vor. Zwar ist das Intel-Board (traditionell) etwas teurer, aber das hält sich in diesem Fall in Grenzen.

Die Sache mit der Grafik für den Studio-PC

Da wir hier mit besonderem Blick auf den Preis planen, habe ich mich bei der Intel und der AMD-Version für eine CPU mit integrierter Grafik entschieden. So entfällt die Suche nach einer separaten Grafikkarte. Für die Intel-CPU-Grafik kann ich mit guten bis sehr guten persönlichen Erfahrungen aufwarten, so lange keine aktuellen 3D-Spiele auf der Maschine gezockt werden sollen. Bei der AMD-Variante habe ich (noch) nicht so viele Erfahrungen, wer kann hier aushelfen?

Ran an den RAM des Audio-PCs

Ich habe mir mit minderwertigem RAM schon mehr als eine ganze Woche versaut. Das Fehlverhalten des Systems war so unspezifisch, dass ich den Fehler nur durch Zufall entdeckt habe: Ein nicht optimal verarbeiteter Arbeitsspeicher hat mir meinen jüngsten Jubeltag versaut.

Für unser Beispielprojekt schlage ich ein 16 GB Kit von G.Skill (DIMM 16 GB DDR4-3000) vor. Bestimmt nicht der edelste Arbeitsspeicher auf dem Markt, aber für 71,90 Euro ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Solide und feste (Fest-) Platten

Wer so sehr aufs Budget schauen muss, wird unter Umständen zu einer konventionellen Festplatte greifen. Das funktioniert, macht aber wenig Freude, wenn mit vielen Samples gearbeitet werden soll.

Mein HDD-Vorschlag ist die Western Digital WD10EZEX mit einem 1 TB und knapp 40,- Euro (39,99 Euro beim PC-Händler). Wer unbedingt eine SSD will, kann die Intenso High Performance 240 GB in den Fokus nehmen, die mit 31,49 Euro das Konto nicht all zu sehr belastet.

Wir hatten hier schon öfter über die Notwendigkeit von SSD-Platten gesprochen. Wirklich notwendig für HD-Recording mit ein paar Effekten und wenigen virtuellen Instrumenten ist das nicht. Wer nichts gegen lange Ladezeiten hat, kann auch große Sample-Librarys mit HDD betreiben. Fakt ist: SSDs sind zeitgemäßer, schneller und werden immer günstiger.

Wo soll der neue PC wohnen?

Auch beim Gehäuse gibt es gute Gründe, sich etwas Stabiles (und Hübsches) zu kaufen. Wenn wir aber an der Preisschraube drehen, kommen wir auch mit einem Gehäuse für unter 30,-Euro klar. Konkreter Vorschlag: Aerocool CS-102, Tower für 23,99 beim Computer-Shop „um die Ecke“.

Betriebsystem für den Audio-PC

Klar sollte sein, dass das hier kein Hackintosh wird und Linux halte ich noch nicht für so weit, dass die Masse von uns damit gut zurechtkommt. Da wird sich aber wohl was tun, denn Reaper und Bitwig Studio sind ja auch für Linux zu bekommen. Ich schlage trotzdem Windows vor. Microsoft Windows 10 Home 64 Bit ist für um die 100,- Euro beim PC-Händler eures Vertrauens zu bekommen, online oft noch viel billiger.