Report: Apple iPhone 15 Plus, Pro Max

Apple iPhone 15 - USB-C sagt zu Lighting "Ade"

Mit all dem Hype um die Ankunft des M3 wurde das Apple Event vom 12. September 2023 doch etwas überschattet. Von M3 neuen Macs oder dem neuen iPadOS / iOS 17 kein Wort. Letztere kommen zwar am 18. September, aber vorgestellt wurde nur die neue iPhone 15 Serie (und die neue Apple Watch), bei denen zumindest die iPhone Pro-Varianten mit einigen interessanten Neuerungen überraschen konnten. Abgesehen von…

USB-C sagt zu Lightning „Ade“

Nun ist es offiziell. Der proprietäre Lightning-Anschluss wird ersetzt durch das USB-C Steckerformat für Strom-, Daten-, Audio- und Videoübertragungen (DisplayPort).

Bevor jedoch die Jubelscheie entflammen, noch mal zur Erinnerung: Ein Steckerformat ist keinesfalls mit einem Datenprotokoll zu verwechseln. Es wird sehr häufig der Fehler gemacht, USB-C mit USB 3.2 oder USB-4 gleiczusetzen. Das ist jedoch auch hier ein großer Fehler. Denn die Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus bieten nur USB 2.0 Geschwindigkeiten, also 480 Mbps – (k)ein Witz! Wenn es wenigesten USB 3 mit 5 Gbps gewesen wären.

Auch bei den Modelle iPhone Pro und iPhone 15 Pro Max macht sich bei Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) über den USB-C-Port wenig Begeisterung breit, wo doch schon Übertragungsgeschwindigkeiten auf Thunderbolt 4-Level also mindestens 20 Gbps im Gespräch waren.

Apple möchte die Käufer Und Käuferinnen wirklich zur Nutzung der iCloud „motivieren“ und USB-Konnektivität nur noch als Notlösung anbieten, zumindest beim iPhone 15 und iPhone 15 Plus, denn das eingebaute WLAN6 (802.11ax) ist mit Geschwindigkeiten von mindesten 600 Mbps bis max. 9,6 Gbps deutlich schneller als USB 2.0.

Passend dazu hat Apple auch gleich noch zwei neue iCloud-Größen mit 6 TB und 12 TB vorgestellt. Preise wurden dbzgl. noch nicht genannt. 2 TB kosten derzeit 9,99 Euro im Monat.

Außerdem steht noch das Gerücht im Raum, dass Apple auf dem iPhone, bei Peripherie die nicht am MFi-Programm teilnehmen, also nicht Apple-zertifiziert ist, USB-Funktionen einschränken könnte, wie in alten Lighting-Tagen, was gerade iOS-Musiker mit Audio/MIDI-Ausrüstung betreffen würde.

Aber andererseits, was will man bei USB 2.0 noch limitieren und ca. 90 % der aktuell erwerbbaren USB-Audiointerface bieten trotz USB-C-Anschluss dennoch nur USB 2.0-Konnektivität. Außerdem müssen USB-Kabel ab der 10 Gbp/s-Schwelle ebenfalls USB-zertifiziert sein, um die Geschwindigkeiten auch gewährleisten zu können. Alles in allem also keine wirklich überraschenden Neuigkeiten.

Mit dem Umstieg auf USB-C haben auch die AirPods Pro (2. Generation) ein USB-C-Upgrade erhalten, genau so wie die neuen EarPods für 19,- Euro mit USB-C-Anschluss versehen wurden. Wenn sich da allerdings seit dem Apple Lighting-Audio-Adapter für 10,-Euro technisch nichts getan hat, sollte man sich keinen zu großen Erwartungen bzgl. der Klangqualität hingeben. Zumindest dürfte das Angebot and USB-C Kopfhörern/Mini Kopfhörer-DACs von Drittanbieten wesentlich größer sein als es bei Ligthtning der Fall war. Persönlich mag ich die alten EarPods mit analogem 3,5 mm Klingenstecker ja immer noch sehr.

iPhone 15

Also bleiben beim iPhone 15 selbst wohl die aufregensten Neuigkeiten, dass Dynamic Island, das Einblenden von ständig aktualisierenden Informationen aus anderen Apps (was mit Nachrichtbannern nicht ging) nun vom exklusiven Gimmick des iPhone 14 zum Teil der Gesamt-iOS-Landschaft wurde.

Auch die neue 48 Megapixel Kamera mit 4-fachem optischem Zoom und Videoaufnahmen in 4 k mit bis zu 60 Hz wissen zu gefallen.

Die Akkuleistung ist mit angegebenen 20 Stunden Bingewatching beim iPhone 15 und 26 Stunden beim iPhone 15 Plus auch Real-World-fähig.

Das iPhone 15 kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 6,1″ (15,5 cm) und damit einer Gesamtgröße von 71,6 x 7,8 x 147,6 mm (BxTxH) und einem Gewicht von 171 g. Das Super Retina XDR-Display (OLED) bietet eine Auflösung von 2556 x 1179 Pixeln. Die Speicherausbaustufen betragen 128 GB, 256 GB und 512 GB.

Das iPhone 15 Plus kommt mit einer Bildschirmdiagonale von 6,7″ (17 cm) und damit einer Gesamtgröße von 77,8 x 7,8 x 160,9 mm (BxTxH) und einem Gewicht von 201 g. Das Super Retina XDR-Display (OLED) bietet eine Auflösung von 2796 x 1290 Pixeln. Die Speicherausbaustufen getragen 128 GB, 256 GB und 512 GB.

Im Innern von iPhone 15 und iPhone 15 Plus werkelt ein A16 Bionic Chip, der schon beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zum Einsatz kam. Daher wohl auch die Inklusion von Dynamic Island, allerdings fehlt auch hier wieder die Unterstützung für ProRAW/ProRes-Videobearbeitung, obwohl der A16 das ja absolut könnte.

Auf Geekbench brachte das iPhone 14 Pro/ Max mit A16 damals:

Single-Core: 2519 Punkte

Multi-Core: 6382 Punkte

Metal: 22282 Punkte (knapp die Hälfte des iPad Pro 6. Gen mit M2)

Die Preise beginnen bei 949,- Euro für das iPhone 15 und 1099,- Euro für das iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max

A17 Pro

Wie immer haben sich Apple beim den Pro Modellen etwas Besonderes einfallen lassen. So besteht das Gehäuse aus Titan in Grade-5-Qualität, wie es auch in der interplanetarischen Raumfahrt zum Einsatz kommt (Marsrover).

Außerdem wurde der seitliche physkalische Umschalter zum Stummschalten des iPhones durch einen Action-Button ersetzt. Das dient vor allem der Vereinheitlichung aller Taster am iPhone. Das Neue daran ist, dass dieser nun per Software-Einstellungen eine von neun Funktionen ausüben kann. Unter anderem auch Shortcuts, um noch mehr Funktionen noch schneller erreichen zu können.

Außerdem arbeitet in den beiden Pro-Modell der neuste A17 Pro, der in 3 Nanometer-Technologie gefertigt ist und wohl in mehrerlei Hinsicht vorweg nimmt, was vom M3 zu erwarten ist.

Der A17 Pro bietet auch Unterschstützung für den neuen AV1-Codec, der darauf ausgelegt ist, live Videos-Streams auf dedizierten Grafikkarten zu en- oder dekodieren, was deutlich schneller geht als auf CPUs. Leider wird hier nur das Dekodieren von AV1-Streams unterstützt.

Besonders die Grafikeinheit weiß zu beeindrucken. So bietet sie z. B. Ray-Tracing, das bis zu viermal schneller ist als im A16. Genug, um aktuelle beliebte Spiele wie Resident Evil Village (2021), Resident Evil 4 Remake (2023) und Assassin’s Creed Mirage (2023) darauf spielen zu können, die Anfang 2024 auf iOS/iPadOS erscheinen werden.

Zum Vergleich, die Windows-Versionen der Resident Evil-Spiele benötigen als Einstieg zwar nur eine AMD Radeon RX 560 (4GB VRAM) bzw. NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4GB, 75 Watt TDP), für Ray-Tracing geht es dann aber erst wieder ab einer AMD Radeon RX 6700 XT oder NVIDIA GeForce RTX 2070 weiter. Mirage benötigt zum optimalen Spielen auch eine nVidia GeForce GTX 1080 (8 GB). Diese Grafikkarten schlucken dann locker mal 175 Watt (TDP). Diese Leistung des A17 Pro in einem Smartphone mit recht eingeschränkter Stromversorgung ist da schon sehr beachtlich!

Die Grafikleistung scheint also zumindest auch ausreichend zu sein, um mit dem neuen Spatial Camera-System 3D-Bilder und VR-Videos direkt aufzunehmen und auf dem noch ausstehenden Apple Vision VR-Headset realistisch wiederzugeben. Die Funktion wird „später in diesem Jahr“ nachgereicht und wohl spätestens mit dem Erscheinen der Apple Vision. Informationen, ob diese Spatial Filme auch mit anderen Endgeräten angesehen werden, stehen bislang aus.

Ambitionierte Videofilmer werden sich auch über die Unterstützung von ProRAW/ProRes-Videobearbeitung in 4k bei 60 FPS und dem neuen ACES-Farbanpassungssystem (Academy Color Encoding System – „Nachfolger“ von sRGB) freuen. Das Feature gibt es für beide iPhone 15 Pros.

Auch die sieben verschiedenen ootischen Kameraobjektive bestehend aus Macro, 13 mm, 24 mm, 28 mm, 35 mm, 48 mm und 120 mm sind beeindruckend. Durch ein Prismensystem wird ein 120 mm Teleobjektiv, wie sie für eine DLSR-Kamera zum Einsatz kommen, auf wenige Millimeter zusammengestaucht.

Das iPhone 15 Pro gibt es mit minimal 128 GB Speicher bis 1TB. Das iPhone 15 Pro Max gibt es mit 256 GB, 512 GB und 1 TB.

Beide iPhone 15 Pro sind in Breite und Höhe – 70,6 mm x 8,25 mm – identisch. Das iPhone 15 Pro Max ist mit 159,9 mm aber gut 15 mm länger als das iPhone 15 Pro mit 146,6 mm. iPhone 15 Pro ist daher mit 187 g auch leichter als iPhone 15 Pro Max mit 221 g.

Dementsprechend bietet das iPhone 15 Pro ein Super Retina XDR-Display (OLED) mit 2556 x 1179 Pixeln und 6,1″ (15,5 cm) Bildschirmdiagonale und das iPhone 15 Pro Max ein Super Retina XDR-Dsiplay (OLED) mit 2796 x 1290 Pixeln und einer 6,7″ (17 cm) Bildschirmdiagonale.

Wie auch bei den Vorgängern iPhone 14 Pro, bieten nur auch hier die beiden Pro-Modelle ein Always-on-Display.

Was die Akkuleistung betrifft, lässt sich auch das iPhone 15 Pro mit 23 Stunden Bingewatching nicht lumpen und das iPhone 15 Pro Max bietet gar 29 Stunden Bingewatching.

Doch egal wie luxuriös die 15er iPhones auch sein mögen, im Lieferumfang ist nur ein USB-C-Kabel enthalten. Wer ein Ladegerät benötigt, muss selber dafür sorgen. Ausgeliefert werden alle neuen iPhones mit dem neuen iOS 17, das am 18. September 2023 vorgestellt wird, was Apple noch eventuell Raum für ein Event vor dem offiziellen Verkauf des iPhone 15 ab dem 22. September lässt.