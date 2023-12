Test: Steinberg Cubase Pro 13, Digital Audio Workstation

Cubase 13: Frisch gemixt

Passend zum Fest der Liebe kommt aus Hamburg Steinberg Cubase Pro 13 auf den Gabentisch. Dieses Update hatte die Gerüchteküche etwas stärker angeheizt als es meist davor der Fall war: Angebliche Feature-Listen kursierten in Foren, Facebook-Gruppen und persönlicher Korrespondenz. Auch diesmal dauerte es etwas länger als ein Jahr, bis das neue Update zum Sequencer aus Hamburg erschienen ist. Nach der großen Vorfreude und Spannung im Vorfeld werfen wir natürlich wieder einen Blick auf das Ergebnis der Bemühungen aus dem Hause Steinberg.

Cubase 13: Der erste Eindruck zählt…

Wer alles installiert, lädt sich ca. 42 GB an Daten auf den heimischen Rechner, komplett installiert werden etwa 75 GB benötigt. Allerdings ist dann auch ordentlich was an Klangmaterial mit dabei. Die einfache Installation von Steinberg Cubase Pro 13 kommt mit ca. 1 Gb aus. Das Ausgliedern der Installation von einem „großen“ Installer, der alles installiert zur jetzigen Lösung, ist ja durchaus nicht neu. Allerdings gibt es auch Stimmen, die sogar die Stock-Plug-ins nicht automatisch mitinstallieren wollen. Sehr schade, denn diese sind doch eher überdurchschnittlich und auch in diesem Update ein gewichtiger Teil des Gesamtpaketes.

Steinberg Cubase Pro 13 läuft nativ auf Apple Silicon – alles andere wäre inakzeptabel – und (auf macOS bzw. Windows) ab Intel i5 bzw. AMD Ryzen (nur Windows). Mindestens 8GB RAM sollten heute keine Herausforderung mehr sein und ein halbwegs aktuelles Betriebssystem versteht sich eigentlich auch von selbst: macOS Sonoma, macOS Ventura und macOS Monterey werden offiziell unterstützt, auf der PC-Seite sind wir mit Windows 10 und 11 ab dem 22H2 Update mit dabei. Eine Linux-Version, wie es diese bspw. von Bitwig Studio oder Reaper gibt, ist leider nicht in Sicht. VST2-Plug-ins werden auf dem Mac nur noch auf Intel bzw. im Rosetta Modus unterstützt – keine große Überraschung.

In the Mix – der neue Mixer

Das integrierte Mischpult bekommt bei Steinberg Cubase Pro 13 einen Facelift. Streng genommen handelt es sich dabei nicht um eine einfache Aufhübschung: Die Plu-gins aus dem Channelstrip müssen beispielsweise gar nicht mehr im extra Fenster geöffnet werden, sondern können als Popup bedient werden. So geht die Arbeit schneller von der Hand. Beim Klick auf das entsprechende Plug-in öffnet sich eine Art Popup-Fenster, das die Plug-in-Oberfläche (vereinfacht) zeigt. Hier kann nun nach Lust und Laune geschaltet und gewaltet werden, beim „Wegklicken“ schließt sich diesen Popup wieder – kein Hantieren mit Plug-in-Fenstern mehr.

Leider funktioniert das nur mit den Channel-Strip-Plug-ins und nicht einmal mit den Stock-Plug-ins, geschweige denn mit Dritthersteller-Plug-ins. Sehr schade. Der EQ aus dem Channelstrip ist dem mitgelieferten EQ Frequency klar unterlegen, letzterer verfügt jedoch nicht über die geschilderte Bedienoption. Auch die EQ-Kurve, die oben im Kanalzug direkt angeklickt und dann bearbeitet werden kann, wirkt nur auf den EQ im Channelstrip. Wer nun einwerfen will, dass normale Plugins dieses Popup-Fenster doch gar nicht als Teil ihrer GUI haben, und somit diese Funktion so nicht angeboten werden kann, hat Recht. Allerdings könnte der VST-Standard entsprechend erweitert werden. So ist diese neue Workflow-Option nur für die unter uns von Interesse, die viel und ausgiebig die Effekte aus dem Channel-Strip nutzen – schade.

Das Redesign des Mixers mag nicht bei allen gut ankommen – wie in der ein oder anderen Online-Community beklagt wird – der großen Mehrheit dürfte die neue Optik, zumindest aber die neue Organisation, doch sehr entgegenkommen. Die grafische Darstellung des virtuellen Mischpultes wirkt deutlich übersichtlicher und klarer strukturiert. In Instrumentenspuren funktioniert der Klick auf das E mit gedrückter ALT/Option-Taste zum Öffnen der VSTi-GUI leider nicht mehr. Dafür ist ein entsprechender Button ganz unten im Kanalzug. Schade, hätte man ja auch lassen können für die, die das so gewohnt sind.

Der Mixer ist nun auch noch in der Projektansicht links neben dem Inspektor kanalweise zuschaltbar. Somit wird auch der Inspektor optisch und strukturell überarbeitet (und erweitert). Für die unter uns, die schon länger mit Cubase arbeiten, steckt hier der Teufel im Detail, da ein paar Sachen in Kleinigkeiten verändert wurden.

Frisch editiert in Steinberg Cubase Pro 13

Mit dem Auswahl-Werkzeug im Editor ist es nun (einfacher) möglich, alle Events „von-bis“ zu markieren. Das war mit dem Rechteckauswahlwerkzeug durchaus auch möglich, aber eben nicht so einfach: So gingen einem beispielsweise besonders hohe oder tiefe Töne schnell mal durch die Lappen. Eine längst überfällige Verbesserung. Oberflächlich betrachtet ist diese Veränderung nur eine sehr kleine, jedoch nur auf den ersten Blick:

Wer einzelne MIDI-Parts in enger Abhängigkeit von anderen Parts bzw. anderen Spuren bearbeitet (wenn es beispielsweise um Satztechniken geht), wird sich über die Option freuen, die anderen Parts und Spuren oberhalb des Key-Editor (bzw. Drum-Editor) einblenden zu können. Selbstverständlich können die anderen Parts hier auch selektiert und deselektiert werden. Auf diese Weise ist es möglich, mehrere Parts gleichzeitig sichtbar zu machen und z. B. die Stimmführung mit der in anderen Parts zu vergleichen, ohne in die Projektansicht zu wechseln – ein echter Fortschritt: Hier winkt Zeitersparnis.

Die Step-Eingabe wurde in Steinberg Cubase Pro 13 endlich ins 21. Jahrhundert geholt: Nervig daran war immer, dass die Step-Eingabe einen eigenen Cursor hatte, der nicht mit dem der Wiedergabe identisch war, erst recht nicht, was die Position derselben anging. Das gab öfter mal lustige Verwechslungen, speziell wenn der Step-Modus nur gelegentlich genutzt wurde. Das ist jetzt vorbei – endlich. Die Wiedergabelinie und der Cursor für die Step-Eingabe sind nun eins. Außerdem lassen sich, bei gedrückter Note auf dem Keyboard, mithilfe der Pfeiltasten die Notenwerte verlängern (Pfeil nach rechts) oder verkürzen (Pfeil nach links). So langsam kommt die Step-Eingabe auf das Niveau von Hardware-Sequencern aus früheren Tagen – weiter so.

Cubase Pro 13: Neues aus der Plug-in-Abteilung

Es wurde Steinberg Cubase Pro 13 eine ganze Palette an neuen Plug-ins spendiert. Als erstes können wir einen guten alten Bekannten Willkommen heißen: den Vocoder. Mit dem Verschwinden der Buchstaben SX aus dem Namen von Cubase verschwand auch der Vocoder aus dem virtuellen Effekt-Rack – sehr schade. Nun ist er zurück bzw. ein neuer Vocoder schickt sich an, das Erbe des prominenten Vorfahren zu übernehmen. Optisch ist er ein deutlicher Fortschritt und auch die Features sind umfassender. Somit scheint dieser Vocoder ein ernster Konkurrent für 3rd-Party-Plug-ins zu werden. Zugegebenermaßen nicht unbedingt für die Hardcore Vocoder-Nutzenden unter uns oder die, die einen Vocoder komplett ausreizen wollen. Wer allerdings einen Vocoder gelegentlich nutzt, wird mit diesem Plug-in fündig und stellt den Kauf eines solchen Effekts erst Mal hinten an – ist ja auch verständlich, immerhin müssen noch dringend Weihnachtsgeschenke besorgt werden. Ob der Vocoder auf dem Code des alten basiert, ist allerdings nicht bekannt.

Mit Black Valve bekommt Steinberg Cubase Pro 13 noch einen weiteren Kompressor. Zwar hat Cubase bereits etliche Kompressoren mit an Bord, dieser neue hier soll allerdings analogen Röhrensound liefern. Ansonsten ist dieser Kompressor nicht unbedingt etwas Neues. Es gibt etliche dieser Art von diversen Marktbegleitern. Black Valve klingt gut und ist auch gut bedienbar. Das ganz große Ding ist er sicherlich nicht, liegt aber im guten bis oberen Mittelfeld – im Vergleich zu den anderen Anbietern.

Und noch ein neuer Kompressor betritt die Cubase-Bühne: Der VoxComp, ein Kompressor, speziell für Stimmen – das verrät schon der Name. Die Oberfläche ist entsprechend aufgeräumt und übersichtlich: Threshold, Output-Gain und Wet/Dry, mehr gibt es hier nicht. Der VoxComp ist somit ein Schritt Richtung „One-Knob“-Plug-in. Angesichts der guten Kompressoren im Portfolio von Steinberg Cubase Pro 13 erscheint dieser nicht zwingend notwendig. Für noch nicht so sehr erfahrene Musikerinnen und Musiker ist er sicherlich eine Vereinfachung. Der Kompressor ist okay, aber sicher nicht das alleinige Kauf-/Updatekriterium.

Wie schon beim Black Velvet wandelt Steinberg mit dem neuen Equalizer auf Vintage-Pfaden. In zwei Plug-ins legen die Hamburger zwei EQs hin, die optisch und klanglich an Pultec erinnern: EQ-P1A und EQ-M5 heißen die beiden Neuen der Klasse.

Warum nicht beide Plug-ins gleich in einem angeboten wurden, ist unklar, immerhin empfiehlt sogar Steinberg das Benutzen beider Plug-ins zusammen auf dem eigenen YouTube-Kanal – Die Variante von Universal Audio gibt es beispielsweise als ein kombiniertes Plug-in.

Und wenn wir schon beim Thema UAD sind: Klanglich sind die beiden EQs EQ-P1A und EQ-M5 nicht die schlechtesten, können sich jedoch nicht mit der zitierten Emulation von Universal Audio vergleichen: Der Sound ist dort nochmal eine Ecke besser. Das spricht allerdings eher für die wirklich gelungene Umsetzung aus dem Hause Universal Audio, denn gegen die Plug-ins aus dem Hause Steinberg.

Der größte Wurf – zumindest was den Funktionsumfang angeht – ist, bei den Neuzugängen – die VocalChain. Der Name lässt vermuten, dass Steinberg Cubase Pro 13 einfach nur einen Channelstrip dazu bekommen hat, der auf Stimmen ausgelegt ist, aber die Hamburger wollen mehr: Es sind praktisch alle Bearbeitungswerkezuge und Parameter im Angebot, die beim Vocal-Editing genutzt werden – bis hin zu Send-Effekten. Allein ein erschöpfender Bericht über dieses Tool würde mehrere Seiten füllen.

Optisch kommt die VocalChain nicht so elegant daher, wie viele andere der Stock-Plug-ins. Das liegt durchaus auch daran, dass möglichst viele Funktionen in einer einfachen Oberfläche kombiniert werden wollen. So gesehen ist der Designjob doch gelungen. Und trotzdem: Die anderen Plug-ins wirken einfach aufgeräumter und übersichtlicher. Gezielter Einsatz von Farben wäre hier eine Option gewesen.

Die Werkzeugpalette wird in drei Gruppen geteilt: Clean, Character und Send. Letztere bietet die üblichen Send-Effekte – keine Überraschung. Ob es nicht sinnvoller wäre – schon wegen der Übersichtlichkeit – hierfür direkt den Cubase-Mixer zu bemühen, darf und muss jeder und jede für sich selbst entscheiden. Die Abteilung „Clean“ wirkt wie ein enger Verwandter des Channelstrips: Bis auf den Dyn-EQ (der sicherlich Frequency entlehnt ist) und den Pitch-Bereich (der auf Pitch Correct zu basieren scheint), sind diese Effekte schon in besagtem Challen-Strip zu finden. Klanglich gibt es hier also keine Überraschungen – sehr gut, denn der Channelstrip in Steinberg Cubase Pro 13 taugt durchaus. Unter „Character“ sind alle Effekte zusammengefasst, die das Signal nachhaltiger verändern, um nicht zu sagen, verzerren. Der Exciter ist so als Einzeleffekt im Cubase leider nicht zu finden, der Saturator allerdings schon. Hier wurde dem Signalfluss nochmal eine Kompressor-De-Esser-DynEQ-EQ-Kette spendiert, wie schon bei Clean. Das macht die Sache durchaus nicht übersichtlicher.

VocalChain hat den Anspruch die Anwenderinnen und Anwender durch den Prozess der Stimmbearbeitung zu führen. Ob Steinberg seinem eigenen Standard hiermit gerecht wird, muss jede und jeder selbst beantworten. So durch und durch überzeugend scheint das Konzept (noch) nicht ganz umgesetzt/gelöst. Zumindest sollte die Effektreihenfolge schaltbar sein. Das Interface ist teilweise auch nicht optimal: In der Abteilung Pitch Correct gibt es beispielsweise kein optisches Feedback über die Arbeit dieses Effekts innerhalb der VocalChain. Es ist nicht zu erkennen, in welcher Richtung und wie die Tonhöhe bearbeitet wird – schade. Klanglich gibt es indes natürlich nichts zu meckern:

Bei den Stock-Plug-ins gehen die Meinungen generell stark auseinander. Während für etliche – oft Einsteiger oder Semi-Pros – die Anzahl, Art und Qualität der mitgelieferten Plugins durchaus ein Kaufargument ist, gibt es einige unter uns, die Steinberg Cubase Pro 13 – oder eben den jeweiligen Sequencer des Vertrauens – am liebsten komplett ohne Plugins installieren würden. Sollten die Software-Entwicklerinnen und -Entwickler aus dem Hause Steinberg diese Möglichkeit in den Installer integrieren? Eventuell, es wäre jedoch möglich, dass der Mixer dann wieder umgebaut werden muss, da dieser wohl kaum ohne zumindest den Channelstrip sinnvoll lauffähig ist.

Wenn die Anfänge des nativen Harddiskrecordings als Referenz herangezogen werden, wird schnell klar: Die Stock-Plugins sind generell auf sehr hohem Niveau und was in den Softwarepaketen mit Sequencern und Audioeditoren alles geboten wird, ist meist gut oder gar sehr gut. Gerade hier punktet Steinberg seit Jahren: Die Qualität der mitgelieferten Plugins ist meistens gut, in einigen Fällen sogar sehr gut (bspw. Reverance, Revelation und Frequency). Wer nur Plugins von Drittherstellern nutzt, verpasst möglicherweise etwas und sollte dringend einen wohlwollenden Blick bzw. ein wohlwollendes Ohr auf die Plugins aus dem Lieferumfang werfen (nicht nur bei Steinberg Cubase Pro 13). Nicht unkritisch ist jedoch, dass auch mal Stock-Plugins mit einem Update der Host-Software nicht weitergeführt werden (wie beispielsweise Prologue, Mystic, Spector & LoopMash beim letzten Cubase Update oder wie eben der Vocoder vor ein paar Jahren). In aller Kürze: Die mitgelieferten Plugins taugen alle und sind in der klaren Mehrheit absolut konkurrenzfähig – Basta.

Video in Steinberg Cubase Pro 13

Die Reduktion der Videofunktionen in Cubase hat in der Nutzerschaft für Diskussion gesorgt: Die Funktion den Mixdown aus Cubase direkt in eine Video-Datei zu schreiben, wurde einst entfernt. Mittlerweile ist diese Funktion wieder integriert, und es können die eigenen Mixe direkt in eine MP4-Datei gerendert werden. Soweit so gut, das können andere auch. Zwar könnte der Export-Dialog etwas intuitiver gestaltet sein, aber nach ein bis zwei Mal hat das jeder intus. Interessant könnten für manche unter uns ebenfalls die Track Versions für die Videospur sein, die auch mit Steinberg Cubase Pro 13 neu dazugekommen sind.

Frisch gesampelt

Die Sampler-Spur mausert sich immer weiter nach vorne und ist jetzt schon – in ein paar Details – attraktiver als Kontakt oder Halion. In Steinberg Cubase Pro 13 ist es nun möglich, die Hüllkurven weitgehend frei zu definieren und es gibt einen neuen Spectral Warp Modus. Was sich so „klein“ in der Beschreibung anhört, kann dann groß in der Praxis klingen. So ergibt sich schon einiges an neuen Sounds:

Klares Urteil: Gut gemacht. Wenn es jetzt noch einen (richtigen) Multisample-Modus gäbe, wären externe Sampler-Plugins für viele Anwendungen einfach nicht notwendig. Allerdings würden sich die Nutzenden noch weiter an Cubase binden, denn einen umfänglichen Export zu bspw. Kontakt (…) wird es da wohl dann eher nicht geben.

Ein Orchester für Steinberg Cubase Pro 13

Mit Iconica Sketch legen die Software-Spezialisten von Alster und Elbe dem Sequencer eine waschechte Orchester-Library bei. Es werden verschiedene Artikulationen (Spielweisen) angeboten und praktisch „alle“ Instrumente für ein symphonisches Orchester. Immerhin ist z. B. auch eine Celesta integriert, das haben auch nicht alle kleinen Orchester-Libraries. Klanglich geht das gute Stück vollkommen in Ordnung. Mit den großen und aktuellen Libraries diverser Marktbegleiter kann Iconia Sketch sicher nicht ganz mithalten, aber das wäre auch etwas viel verlangt. Der Beiname „Sketch“ lässt vermuten, dass es allenfalls für musikalische Entwürfe taugt, dem ist aber nicht so! Es kann durchaus auch den Weg in fertige Produktionen finden. Wohl nicht als einziges virtuelles Orchester in einer rein orchestralen Produktion, jedoch als Teil des Ganzen durchaus.

Wer eine Oberfläche wie aus Vienna, East West oder anderen Mitbewerbern erwartet, wird hier enttäuscht. Dafür ist die Oberfläche schön übersichtlich aufgeräumt.

Was gibt es sonst noch in Steinberg Cubase Pro 13 Neues?

Diverse kleinere Verbesserungen wurden in die neue Cubase-Version implantiert, alle hier komplett aufzuführen oder gar tiefgreifend zu erklären, sprengt den Rahmen dieses Textes. Die meisten sollen aber dennoch mindestens erwähnt werden.

Das Tempo kann jetzt per Tap eingegeben werden – sehr praktisch. Oft gefragt, aber erst jetzt eingebaut: Mono-Kanäle können zu Stereokanälen umgeschaltet werden und umgekehrt. Das geht leider nur bei reinen Audiospuren. Und es geht auch nur von Mono zu Stereo. Warum nicht auch zu Surround? Oder warum nicht machen wie in ProTools: Wird in eine Mono-Spur ein Stereo-Plugin insertiert, ist der Signalfluss ab da Stereo. Wenn jetzt eine Stereo-Fläche mit einem Upmix-Tool in ein Surround-Signal verwandelt werden soll, geht das nur über eine Subgruppe. Würde es gehandhabt wie geschildert, wird einfach das Up-Mix-Plug-in in den Signalpfad eingefügt, und der Signalfluss ist ab da in 5.1 (oder 5.0 oder…). Das wäre auch interessant, wenn ein Surround (oder 3D) Reverb nur Stereo angesteuert werden kann/soll/muss. Steinberg: Hier bitte nochmal nachbessern.

Der Zoom wurde verbessert, es gibt im Cycle-Marker verschiedene Startmodi, das Management der Tastaturbefehle wurde verbessert ebenso wie der Spur-Import und die MIDI-Plugins wurden aufgehübscht. Das ist ja ganz nett, aber warum gibt es seit Jahren keine neuen MIDI-Plugins? Ideen gäbe es zig. Auch interessant scheint die Frage, warum die MIDI-Optionen in reinen MIDI-Spuren und in Instrumentenspuren nicht identisch sind. Warum gibt es keinen MIDI-Send in Instrumentenspuren? So könnte ein Synth-Bass, der in einer Instrumentenspur läuft, einfach via MIDI-Send gedoppelt werden. Klar könnte der Bass in eine MIDI-Spur umziehen, oder die MIDI-Parts einfach in die Spur des doppelnden Instrumentes kopiert werden… das ist aber alles ein Mehraufwand. Warum wird hier nicht endlich gleichgezogen? Immerhin, MIDI 2.0 wird entsprechend supportet – wie wäre es mit OSC? Auch das würde Cubase gut zu Gesicht stehen.

Die Akkord-Pads wurden in Details verbessert. So richtig interessant könnten die Akkordpads werden, wenn aktiverer Support beim Finden passender Chords (bzw. Akkord-Progressionen) eingebaut werden würde, so wie das einige Songwriting-Tools auch können. Hier stehen die Funktionen noch eher am Anfang. So ist das Update eher kosmetisch denn bahnbrechend:

Das Audio-Routing wurde ebenso erweitert (von einem MIDI-Routing kann nicht ernsthaft gesprochen werden, aber da ist Cubase alles andere als alleine). Es können nun Return-Kanäle von Instrumenten bzw. Racks oder Samplern als Eingänge für Audiospuren genutzt werden. Ebenfalls können diese als Eingänge für Effekt- und Gruppenkanäle dienen. Das ist schonmal ein Schritt in die richtige Richtung, aber warum wird das Routing nicht komplett liberalisiert? Warum in so kleinen Schritten? In Cubase ist zwar viel möglich, was das Routing angeht, mehr als die Oberfläche auf den ersten und zweiten Blick vermuten lässt, aber es ist noch Luft nach oben, gerade wenn Reaper oder ProTools zum Vergleich Pate stehen – um nur mal zwei Marktbegleiter zu nennen. Vorschlag: Macht das Routing in Cubase so flexibel wie bei den genannten Konkurrenten (gerne auch flexibler), nur macht es optisch besser/übersichtlicher. Die Idee wäre nichts weniger als eine Audio-Patchbay (gerne auch eine für MIDI).

Praxis und Meinung zu Steinberg Cubase Pro 13

Seit dem ersten Installieren läuft der Sequencer ohne irgendwelche Probleme auf dem Testrechner. Wie nach jedem größeren Softwareupdate gibt es in einschlägigen Internetforen, Facebookgruppen etc. Berichte von Problemen. Meistens kann dieses auf das betreffende System zurückgeführt werden. Also alles im grünen Bereich. Interessant ist das Feature, dass Steinberg Cubase Pro 13 beim Schließen einer Session die Plugins aus dem Speicher entlädt. Das gab es vorher – in dieser Form – nicht.

Generell macht Steinberg Cubase Pro 13 einen runden Eindruck auf mich. Auch die diesmal etwas längere Wartezeit tut hier keinen Abbruch. Evtl. wird das zum Anlass genommen, die jährliche Updatepraxis etwas aufzuweichen. Inhaltlich ist das sicherlich kein Fehler.

Steinberg Cubase Pro 13 Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 569,00 € bei

Etwas schade ist, dass manche Baustellen noch immer nicht bearbeitet sind. Eines meiner Lieblingsthemen hier ist: VST-Expressions. Das Feature hat einige kleinere (und sehr lästige) Fehler, die in den Cubase-Testberichten schon mehrfach beschrieben wurden und auch in oben zitierten Foren ab und zu thematisiert werden. Auch ist schade, dass da nichts weiterentwickelt wird. Die Reaper-Community ist da schon deutlich weiter. Da ich gerade von Reaper spreche: Die Steuerung von DAW-Controllern ist hier ebenso deutlich weiter. Klar, es ist ein Community-Projekt, aber es wäre ein echtes Alleinstellungsmerkmal, wenn die Väter und Mütter von Cubase hier gleichziehen (oder sogar vorbeiziehen) würden. Steinberg, hier müsst ihr einfach ran. Auch klar muss sein, dass eine Software wie Steinberg Cubase Pro 13 (genauso wie andere Programme dieser und gesteigerter Größe) nicht eben einfach zu handeln und zu pflegen sind. Dass meine Wünsche und Vorstellungen nicht „mal eben“ implementiert werden können ist vollkommen klar. Trotzdem – oder gerade deswegen – sollte Steinberg hier ein Augenmerk darauf haben.

Der VoxComp bietet ja schon Parallelkompression an. Warum hat nicht jeder Insert einen Wet/Dry-Regler? Auch das haben manche Konkurrenzprodukte schon und ein Teil der Nutzenden wünscht sich das. Wäre auch was für Cubase Pro 14.

Leider ist es auch so, dass einige der Stock-Plug-ins nur innerhalb von Cubase zur Verfügung stehen. So ist es für manche Stock-Plugins nicht mal möglich, diese in WaveLab zu laden – bei gültiger Cubase-Lizenz am selben Rechner. Das sollte alsbald geändert werden, da das doch die Plugin-Idee konterkariert.

Auch etwas schade ist, dass die Stock-Reverb-Plug-ins den Sprung in die 3D-Welt nicht mitgemacht haben. Wie schon angemerkt, sind etliche Sequencer wirklich gut in Ihren Stock-Plug-ins. Aus meiner Sicht ist Steinberg mit Nuendo und Cubase hier sehr, sehr weit vorne. Für die Standard-Jobs (und oft auch für etwas mehr) werden keine weiteren Plug-ins mehr benötigt – wenn wir ganz ehrlich mit uns sind.

Sicherlich mag der Reverb-Sound von Cubase dem einen sehr gut gefallen, der anderen nicht, aber dafür gibt es ja eben Plug-ins von weiteren Anbietern. Mancherorts wird die Gefahr gesehen, dass durch die sehr guten Stock-Plugins der Markt für eben diese Drittanbieter schwerer wird, und wir uns alle in mehr Abhängigkeit zu den Sequencern bzw. deren Herstellern begeben. Eine Diskussion, die hier aber völlig fehl am Platze ist, dafür gibt es andere Kanäle.