Die macOS 12 Monterey Kompatibilitätsliste für Audio-/Studio-Software und Plug-ins

Wie steht es um die macOS 12 Updates?

Apples aktuelles Betriebssystem macOS 12 hört auf den Namen Monterey und wurde offiziell im Oktober 2021 vorgestellt. Auch wenn das Update nicht so gravierende Folgen hat wie der Umstieg von Catalina auf Big Sur, sollte man bei einem Betriebssystem-Update immer Vorsicht walten lassen. Denn wie wir im Rahmen des folgenden Artikels feststellen konnten, haben längst noch nicht alle Hersteller ihre Software, Treiber und Tools für Monterey freigegeben. Daher sollten automatische Updates grundsätzlich in den macOS-Systemeinstellungen deaktiviert sein.

Wie auch bereits bei unseren Catalina und Big Sur Kompatibilitätslisten haben wir uns also auf die Suche nach Informationen gemacht welche Software, welche Treiber und welche Tools bereit für macOS 12 sind.

Alphabetisch nach Herstellername sortiert findet ihr im folgenden Artikel alle aktuellen Informationen seitens der Hersteller. Natürlich mit Link zur entsprechenden Website. Da sich die Informationen unter Umständen schneller ändern, als wir den Artikel updaten können, freuen wir uns über Kommentare zu Änderungen. Diese pflegen wir gerne kurzfristig ein.

Ableton

Ableton Live 11 komplett bzw. Live 10 ab Version 10.1.42 werden unter Monterey unterstützt.

Accusonus

Obwohl die Software Produkte von Accusonus nur noch bis Anfang 2023 mit Updates versorgt werden, gibt es hinsichtlich eines Einsatzes unter macOS Monterey keine Schwierigkeiten. Bei Produkte sind zum aktuellen Betriebssystem kompatibel:

AIR Music Technology

Während alle Software Titel von AIR Music Technology in der aktuellen Version uneingeschränkt unter Big Sur zum Einsatz kommen können, heißt es beim Update auf macOS Monterey: Bitte warten Sie. Aktuell gibt es noch keine offizielle Unterstützung für das macOS 12 Betriebssystem.

AKAI

Bezüglich des Updates auf macOS 12 Monterey gibt es auf der AKAI-Website leider noch keine positiven Informationen. Aktuell befinden sich die Entwickler noch in der Testphase, daher wird von einem Update abgeraten.

Alesis

Wie auch bei den Konzernbrüdern AKAI und AIR Music Technology gibt es bzgl. eines Updates auf macOS 12 noch keine Freigabe:

Antares

Unter Big Sur läuft seit August 2021 bereits alles, bei einem Update auf macOS 12 sollte man jedoch noch warten. So bald die Freigabe erfolgt, wird Antares dies auf der folgenden Website bekannt geben:

Apple

Wie in unserer News zum letzten Logic Pro X Update 10.7.3 bekannt gegeben, erfordert die DAW als Mindestvoraussetzung macOS 11. Einige Funktionen sind aber erst mit Monterey nutzbar.

Apogee

Die US-Amerikaner von Apogee war bereits bei Big Sur auf der schnellen Seite und auch bei macOS 12 Monterey gibt es gute Nachrichten. Nahezu alle Produkte von Apogee lassen sich bedenkenlos unter Monterey einsetzen:

Arturia

Das Portfolio des Herstellers Arturia ist mittlerweile unglaublich groß. Neben Synthesizern, MIDI-Controllern oder Audiointerfaces bieten die Franzosen auch viele Software Instrumente und Plug-ins an (hier unsere News zum neuesten Plug-in Efx Fragments). Beim Update auf macOS 12 braucht man sich glücklicherweise keine Gedanken machen, denn alle Produkte – sowohl Hardware als auch Software – sind uneingeschränkt unter Monterey einsetzbar.

AVID

Für die aktuellen Produkte hat AVID eine gute, übersichtliche Tabelle veröffentlicht, auf denen sowohl die Kompatibilität zu macOS 12 als auch zu den neuen ARM-Prozessoren und iOS 14 und iPad OS ersichtlich ist.

Best Service

Ein Teil der Software Instrumente und Librarys von Best Service basiert auf Kontakt von Native Instruments und dieser ist bereits unter macOS 12 einsetzbar. Aber auch die Best Service-eigene Software Engine und Hall of Fame 3 haben bereits ein Update bekommen und können entsprechend unter Monterey genutzt werden.

Bitwig

Als DAW spielt Bitwig Studio auf dem Computer natürlich eine zentrale Rolle. Daher ist die Kompatibilität der Software eine wichtige Voraussetzung, bevor man sich an das Update wagt. Laut Bitwig gibt es beim Update auf macOS Monterey keinerlei Probleme. Informationen dazu findet ihr hier:

Celemony

Die aktuelle Version 5 von Melodyne ist sowohl auf Intel-Rechnern mit macOS Monterey als auch auf ARM-Rechnern (über Rosetta 2) lauffähig.

D16 Group

Bei der Software-Schmiede D16 Group unterscheidet man derzeit zwischen den aktuellen Produkten wie Phosycon 2, Syntorus, Devastor 2, PunchBox etc. und den schon länger erhältlichen Drumazon, Nithonat, Nepheton und LuSH-101. Während die aktuellen grundsätzlich unter macOS 12 laufen, werden die älteren Produkte erst mit den nächsten Updates unter Monterey nutzbar sein. Da dies aber bereits bei Big Sur verkündet wurde und bisher (noch) nicht umgesetzt wurde (Stand April 2022), sollte man Vorsicht walten lassen. Genaue Informationen erfahrt ihr hier:

East West

Wer auf der Suche nach professionellen Software Instrumenten, insbesondere im Bereich Orchester ist, kommt an East West vermutlich nicht vorbei. Schön zu sehen ist es entsprechend, das die Librarys der US-Amerikaner ohne Probleme unter Monterey eingesetzt werden können.

Elektron

Zur Kompatibilität mit macOS 12 Monterey gibt es bis dato leider keine offiziellen Informationen auf der Elektron-Website. Im Elektronauts Forum berichten aber einige User, dass Overbridge auch unter Monterey läuft. Sicherheitshalber sollte man aber die offizielle Freigabe abwarten.

ESI

Bis auf wenige Ausnahmen (U86XT, U108PRE, U168XT) lassen sich alle ESI Produkte unter Monterey einsetzen. Auch bei der Unterstützung von Apples M1 Chips gibt es kaum Probleme. Genauere Informationen findet ihr hier:

Eventide Audio

Der Hersteller des großen Anthology Plug-in-Pakets (und weiteren Hardware/Software Produkten) liefert seine Plug-ins aktuell bereits mit den passenden und den zu Monterey kompatiblen Installern aus. Lediglich unter Garage Band gibt es einige Einschränkungen, die beachtet werden sollten:

FabFilter

Alle aktuellen Plug-ins von FabFilter sind zu macOS 12 kompatibel, das hat uns die Firma auf Nachfrage bestätigt.

Focusrite

Focusrite hat seine Audiointerfaces und Plug-ins unter Monterey getestet. Die meisten davon können ohne Einschränkungen zum Einsatz kommen, allerdings sind einige Hinweise zu beachten. Auf den folgenden Websites findet ihr weitergehende Informationen dazu, für Silicone und Intel-Systeme separat aufgeführt:

FXpansion

Auf der Website von FXpansion gibt es aktuell noch keine Informationen zu einer möglichen Kompatibilität zu macOS 12. Sollte es hierzu Informationen geben, werden diese auf der Support-Seite veröffentlicht:

Garritan

Alle Garritan/Notation Produkte lassen sich ohne Einschränkungen unter macOS 12 einsetzen:

Heavyocity

Da die Heavyocity Produkte alle auf dem Kontakt (Player) von Native Instruments basieren, ist Heavyocity zunächst von der NI-Kompatibilität abhängig. Diese ist mittlerweile aber sichergestellt (siehe Native Instruments).

iConnectivity

iConnectivity hat die offizielle Unterstützung des aktuellen macOS Betriebsystem noch nicht bekannt gegeben. Hier sollte also zunächst abgewartet werden.

IK Multimedia

Bei Big Sur waren die Italiener von IK Multimedia vergleichsweise schnell, zum Thema macOS 12 Monterey gibt es bisher noch keine offizielle Information auf der Website von IK Multimedia.

Image Line

Auf der Image Line Website gibt es leider keine offiziellen Aussagen zur Monterey Kompatibilität. Lediglich die Systemvoraussetzungen werden angegeben (aktuell mindestens 10.13.6 High Sierra)

iZotope

Beim Thema Kompatibilität zum aktuellen macOS 12 System gibt iZotope an, dass

RX 9 Standard

RX 9 Advanced

RX Pro for Music

bedenkenlos unter Monterey eingesetzt werden können. Alle anderen Programm werden derzeit noch getestet. Hier findet ihr weitere Informationen:

Korg

Korg hat eine Vielzahl seiner Software-Titel bereits unter macOS 12 getestet. Hierfür stellt die Firma ein übersichtliches PDF-Dokument zur Verfügung, auf dem alle Informationen und ggf. Einschränkungen zu finden sind:

Lexicon

Bereits beim Update auf Catalina und Big Sur hat sich die Firma Lexicon viel Zeit genommen um die Kompatibilität zu prüfen, anzupassen und einen neuen Installer zu liefern. Leider scheint es bei Monterey nicht anders zu sein. Auf der folgenden Website werden die beliebten Lexicon Hall- und Effekt-Plug-ins-Pakete bisher nur bis macOS 11.3. unterstützt:

M-Audio

Ähnlich zu den anderen In Music Unternehmen sind nahezu alle M-Audio Produkte unter macOS 11 einsetzbar:

McDSP

Aktuell gibt McDSP für seine Plug-ins lediglich Big Sur als letztes unterstütztes Betriebssystem auf dem Mac an. Eine offizielle Information zu macOS 12 gibt es derzeit noch nicht.

Metric Halo

Metric Halo war schon bei Big Sur unglaublich schnell und hat auch bei Monterey den Turbo gezündet. Sowohl Hardware als auch Plug-ins lassen sich bereits unter macOS 12 einsetzen:

Modartt

Der französische Hersteller Modartt hat sein Physical Modeling Software Instrument Pianoteq bereits fit für macOS 12 gemacht:

MOTU

MOTU gehört zu den Herstellern, die ihre Produkte über viele Jahre pflegen und in regelmäßigen Abständen Treiber-Updates herausbringen. Mit Stand 22.12.2021 ist bereits eine Vielzahl von MOTU Produkten zum aktuellen macOS 12 Monterey kompatibel. Lediglich bei den Software Instrumenten gibt es Einschränkungen. Genauere Informationen findet ihr hier:

Native Instruments

Bei Native Instruments gibt es grundsätzlich positive Nachrichten was die Kompatibilität von Hardware/Software Produkten unter macOS 12 angeht. Die Berliner Firma hat eine komplette Liste erstellt welche Software und welche Versionen bedenkenlos unter Monterey zum Einsatz kommen können:

Nektar

Beim Update auf macOS 11 konnte Nektar bereits sehr früh positiven Informationen herausgeben, bei macOS 12 scheint es sich etwas zu ziehen. Bisher finden sich auf der Unternehmens-Website keine Informationen dazu.

Output

Laut der Output-Website werden die Software Instrumente der Schweden aktuell noch nicht unter macOS 12 unterstützt. Daher wird von einem Update aktuell abgeraten:

Overloud

Aktuell hat Overloud noch keine offizielle Information bzgl. macOS 12 Unterstützung veröffentlicht. So bald dies erfolgt, wird die Meldung auf der News-Seite veröffentlicht:

Plugin Alliance

Schaut man auf der Plugin Alliance Website bei den Systemvoraussetzungen vorbei, so findet man hier bereits die Information, dass alle Plug-ins des Unternehmens unter macOS 12 eingesetzt werden können:

Polyverse

Der Hersteller von Manipulator und Comet hat die offizielle Unterstützung von macOS 12 Monterey bisher nicht bekannt gegeben. Hier heißt es also noch abwarten:

Presonus

Auch bei Presonus ist man bereits relativ weit, was die Kompatibilität zu macOS 12 angeht. So könnt ihr bei einer Vielzahl von Presonus Hardware und Software Produkten bereits bedenkenlos updaten. Einige Hinweise gibt es allerdings, diese findet ihr hier:

Reason Studios

Die Digital Audio Workstation Reason ist ab Version 12.2.4 zu macOS 12 kompatibel. Auch weitere Software wie etwa Reason Companion, Authorizer und CodeMeter und sogar ReFill Packer 10 lassen sich bedenkenlos unter Monterey nutzen. Frühere Versionen sind bis dato (noch) nicht kompatibel. Die Informationen dazu findet ihr hier:

RME

So wie es scheint, lassen sich die aktuellen RME Interfaces bereits alle unter macOS 12 Monterey einsetzen. RME Audio hat hierfür aber einige Hinweise zusammengestellt, die ihr je nach System (M1 vs. Intel) beachten solltet:

Rob Papen

Die genauen Systemvoraussetzungen für die Software Instrumente von Rob Papen könnt ihr auf den jeweiligen Produktseite der Firma nachlesen. Hat man die Seiten durchforstet wird schnell klar, dass alle aktuellen Instrumente ohne Einschränkungen unter macOS 12 eingesetzt werden können:

Roland

Die Firma Roland hat – getrennt für Intel und M1-Systeme – eine große Übersicht zusammengestellt, auf der ihr nachlesen könnt, ob eure Roland Hardware bzw. Software zu macOS 12 kompatibel bzw. ob ein aktueller Treiber hierfür notwendig ist. Alle Informationen dazu findet ihr hier:

Roli

Erst kürzlich hat Roli eine neue Generation des Seaboard RISE vorgestellt. Ob sich die dazugehörige Equator Software bereits unter macOS 12 nutzen lässt, ist jedoch noch nicht bekannt.

Slate Digital

Die Entwickler von Slate Digital haben die offizielle Kompatibilität ihrer Software noch nicht bekannt gegeben und empfehlen daher mit dem Update zu warten. Auf folgender Website wird es zu gegebenem Anlass neue Informationen geben:

Softube

Der schwedische Hersteller Softube bietet unzählige Plug-ins für die DAW an, hat mit Console 1 und Console 1 Fader aber auch Hardware Produkte im Angebot. Bis auf einige Ausnahmen lassen sich die Produkte von Softube bereits unter macOS 12 einsetzen. Genaue Informationen dazu findet ihr hier:

Solid State Logic

In den letzten Monaten hat Solid State Logic im Rahmen seiner Fusion-Serie regelmäßig neue Plug-ins veröffentlicht. Leider sind diese unter Monterey aber noch nicht einsetzbar. So wie auch andere Produkte von SSL. Man testet derzeit und kann den aktuellen Stand der Dinge hier nachlesen:

Sonarworks

Die Entwickler der Akustik-Software Sonarworks raten derzeit noch von einem macOS 12 Update ab. Ende Februar 2022 sollte die Kompatibilität mit Hilfe eines Updates bereits hergestellt worden sein, der Release wurde aber verschoben. So bald es hierzu neue Informationen gibt, findet ihr diese hier:

Sonnox

Aus dem Hause Sonnox stammt u. a. die beliebte Reihe der Oxford Plug-ins. Ein Großteil davon ist bereits unter macOS 12 einsetzbar, allerdings noch nicht die gesamte Palette – wie die folgende Website verrät:

Sound Devices

Der Hersteller mobiler Recorder hat sein finales OK für den Einsatz unter macOS 12 noch nicht gegeben. Hier solltet ihr mit dem Update noch etwas warten:

Sound Radix

Ende März hat Sound Radix die volle Unterstützung seiner Plug-ins für Monterey bekannt gegeben. Hier die offizielle Meldung dazu:

Sound Toys

Bei Sound Toys ist man bereits jetzt auf der sicheren Seite, denn auf seiner Website gibt die Firma macOS 12 als unterstütztes Betriebssystem an. Zum Thema Apple M1 und VST3 findet ihr über den zweiten Link einige Informationen:

Spectrasonics

Bereits viele Jahre begleiten uns die Produkte von Spectrasonics. Umso schöner ist es, dass Software wie Stylus RMX, Omnisphere oder Trilian auch weiterhin auf unseren Rechnern zum Einsatz kommen kann. macOS 12 wird laut folgender Meldung unterstützt:

Steinberg

Anfang des Jahres hat Steinberg sein Lizenzierungssystem umgestellt, der Dongle ist seitdem passé. Hinsichtlich dem Einsatz unter macOS 12 gibt es gute Nachrichten, denn eine Vielzahl der Steinberg Produkte ist bereits uneingeschränkt einsetzbar. Hier findet ihr alle Informationen dazu:

Sugar Bytes

Bei Sugar Bytes muss man sich durch die einzelnen Produktseite der Software klicken, um herauszufinden, dass bereits alle Produkte unter macOS 12 eingesetzt werden können:

Synchro Arts

Die letzten Versionen von Revoice Pro 4, VocAlign Ultra und VocAlign Project 5 sind kompatibel zu macOS 12 Monterey:

u-he

Seit dem letzten großen Update im August 2021 sind fast alle Plug-ins von u-he zu macOS 12 Monterey kompatibel und können nativ auf Apples M1 Rechnern genutzt werden. Lediglich Filterscape, MFM2, TyrellN6 und Uhbik warten noch auf ihr Monterey-Update. Das entsprechende MFM2-Update wird in den nächsten Wochen zur Verfügung stehen, bei den anderen drei gibt es aktuell noch kein genaues Release-Datum für das Update.

AAX-Plug-ins für Pro Tools werden aktuell noch nicht unter macOS 12 Monterey unterstützt, hieran wird aber bereits gearbeitet.

Universal Audio

Bis auf die älteren Firewire-Produkte ist sowohl die aktuelle Universal Audio Hardware als auch die UAD-Software samt aller Plug-ins zu macOS 12 kompatibel. Genaue Informationen findet ihr hier:

Waves

Der Plug-in Tausendsassa Waves gibt in seinen Systemvoraussetzungen für die aktuelle Version Waves V13 an, dass diese mit macOS 12 kompatibel ist. Wer diese nutzt, kann bedenkenfrei updaten. Anders sieht es bei den älteren Versionen 12 und älter aus, hier geht das maximal einsetzbare Betriebssystem stetig zurück. Hier sollte man vor dem Update zunächst auf folgender Website genaue Informationen einholen:

XLN Audio

Die aktuellen Versionen der XLN Audio Software sind alle unter macOS 12 einsetzbar, dies hat das Unternehmen bereits Ende 2021 bekannt gegeben:

Wer sich nach diesem Artikel noch nicht für ein Update auf macOS 12 entschieden hat, findet in unserer Liste zur macOS 11 Big Sur Kompatibilität alle Infos zum aktuellen Stand der Dinge bzgl. einem Update auf Big Sur.