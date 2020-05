Test: D16 Group LuSH-101, Software-Synthesizer

Mehr als nur eine Alternative

Vorwort der Redaktion

Die D16 Group aus Polen hat vor dem Einsetzen des Hardare-Clone-Hypes den Markt für TBs, MCs und SHs in VST-Formaten, ganz schön aufgemischt. Ihre Produkte haben durch die Bank Bestnoten erhalten und sind auch von Hardcore-Hardware-Usern als extrem authentisch gewürdigt worden. Was kaum einer auf dem Schirm hat, die D16-Group hat ihre edlen Schätzchen seitdem gehegt und gepflegt. Und so widmen wir uns erneut der Roland SH-101-Variante aus dem D16-Portfolio, denn auch wenn alle gerade auf die Behringer Hardware-Kopien in vielen bunten Farben schielen, so liegt für viele User die wahre Alternative zum Original in einem überzeugenden Plugin. Viola! Viel Spaß mit dem Test von Michael Heublein.

Überblick auf den SH-101 VST-Klon

Der erste Blick auf die Benutzeroberfläche des LuSH-101 lässt vermuten, dass es sich lediglich um die Adaption eines Roland SH-101 handelt. Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, dass hier viel mehr dahintersteckt.

Der LuSH-101 hat tatsächlich die einfache Benutzeroberfläche und die Klangerzeugung sowie das Filter mit dem Roland SH-101 gemeinsam.

Der Hersteller wirbt auf seiner Website aber nicht explizit mit einer Nachahmung des kleinen monophonen analogen Roland Synthesizers, dennoch lässt die Oberfläche des Synthesizers auf einen polyphonen SH-101 schließen.

Insgesamt stehen dem Anwender hier acht verschiedene Synthesizer (hier Layer genannt) zur Verfügung, welche in einem gemeinsamen Mixer mit Effekten, Equalizer und Kompressoren bearbeitet werden können. Die Layer können im oberen Bereich der Oberfläche bequem aktiviert oder deaktiviert werden. Zudem können auch auf simple Weise Split-Zonen erstellt werden. Jeder der acht Layer verfügt über eine eigene subtraktive Klangerzeugung und einem recht umfangreichen Arpeggiator. Jedem Layer lassen sich unter anderem ein separater MIDI-Kanal und ein Audioausgang zuweisen oder man kann diese auch gleichzeitig zu einem Multilayer kombinieren. Die Modulationsziele der einzelnen Synthesizer werden in einem extra Fenster innerhalb des grafisch aufwändigen Hauptfensters erstellt. Den Mixer erreicht man ebenfalls über ein Fenster innerhalb der Benutzeroberfläche. Zudem verfügt LuSH-101 sinnvollerweise über einen Soundbrowser mit derzeit 1700 Presets. Die Presets sind in verschiedenen Kategorien angeordnet und erleichtern somit das Suchen.

Installation AU, VST und mehr

Als Kopierschutz erhält man eine Lizenzdatei, welche auf dem System abgelegt wird. D16 Group hat alles richtig gemacht und lässt auch Mac-Nutzer sowie Menschen mit 64 Bit Systemen nicht leer ausgehen.

Das Plugin lief auch unter Mac OS Catalina problemlos.

Benutzeroberfläche

Es gibt hier nicht viel zu meckern, da die grafische Aufbereitung sehr gelungen, sauber und in ausreichender Auflösung von 1087px x 675px vorhanden ist. Teilweise ist die Beschriftung recht klein, was sich insbesondere im Mixer bemerkbar macht. Hier muss man schon teils sehr dicht an den Monitor rücken, damit das einr oder andere lesbar ist. Auch wirkt der Mixer insgesamt etwas unübersichtlich und vollgepackt. Nach etwas Einarbeitungszeit gewöhnt man sich aber daran.

Klangaufbau des LuSH-101

Der 32-stimmige LuSH-101 verfügt über Oszillatoren mit Sägezahn und Puls und einen Suboszillator, der entweder eine oder zwei Oktaven unterhalb mitschwingt. Im Gegensatz zum Roland SH-101 kann man dem Suboszillator jedoch Sägezahn oder Puls zuweisen. Daneben befindet sich noch ein Oszillator mit der Bezeichnung Supersaw, welcher sich in der Stimmung variieren lässt und zum Hauptsignal zugemischt werden kann. Ein Unisono-Modus mit maximal acht Stimmen wurde auch spendiert.

Modulationsmöglichkeiten und Filter

Modulationsziele gibt es hier fast im Überfluss, da sich innerhalb eines separaten Fensters sämtliche Controller unterschiedlichen Zielen zuweisen lassen. Ausgestattet ist LuSH-101 mit 2 LFOs, die entweder frei in ihrer Geschwindigkeit schwingen oder synchron zu MIDI-Clock laufen. Das Multimode-Filter lässt sich wahlweise auf Lowpass, Bandpass oder Highpass umschalten. Dazu gesellt sich noch ein separates Highpass-Filter. Zwei ADSR-Hüllkurven, die sich in ihrer Polarität umschalten lassen, sind ebenfalls an Bord. Alles in allem nichts Neues, aber dafür effektiv und übersichtlich. Wer jetzt an dieser Stelle einen Synthese-Boliden erwartet hat und nun enttäuscht ist, der sei dennoch gut beraten, den LuSH-101 einmal anzutesten.

Effekte

Als Effekt stehen Chorus, String Ensemble, Phaser, Flanger, Distortion, Vowel Filter, Decimator und Tremolo zur Verfügung. Die Einstellungen und Zuweisungen für Delay, Reverb und Chorus finden als Send-Effekte im Mixer statt. Im Hauptfenster können als Insert alle anderen zugewiesen werden. Die Qualität der Effekte ist sehr gelungen und beschert jedem Layer ein zusätzliches Quäntchen Qualität.

Klang

Der Klang ist überraschend gut und durchweg frei von Aliasing. Damit wirbt auch der Hersteller und verspricht somit nicht zu viel. Die Synthese mag etwas angestaubt sein, jedoch ist das, was aus den Speakern tönt, eine echte Bereicherung im Setup. Der Sound ist durchsetzungsfähig und dabei nicht übertrieben. Somit lässt sich der LuSH-101 wunderbar im Mix unterbringen, sogar ohne EQ oder sonstige Bearbeitung. Sehr gelungen ist auch das Filter, welches auch wahlweise als Pendant zum Roland SH-101 zur Verfügung steht. Einige Presets sind sehr inspirierend und laden regelrecht zum Produzieren ein. Es gibt viele Brot und Butter Sounds und es sind sicherlich nicht alle toll. Aber bei der enormen Anzahl wird schon etwas Passendes dabei sein. Außerdem soll man seine Sounds ja auch selber basteln und das gelingt beim LuSH-101 auf intuitive Weise.

Der D16 LuSH-101 on YouTube

Ganz aktuell hat Klangfrickler (YT Channel SoEx003) ein sehr umfangreiches Demo mit dem LuSH-101 produziert, das eindrucksvoll die Möglichkeit dieses Synthesizers zeigt: