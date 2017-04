Test: D16 Group Punchbox, Bass Drum Synthesizer Plug in

Ich glaube, keinem anderen Instrument wurde in den letzten 30 Jahren so viel Aufmerksamkeit gewidmet wie der Bass Drum. Es gibt unzählige Sample-Bibliotheken mit Bass Drum Sounds, die es auch nicht vergessen, jede alte und neue Drum-Maschine fleißig zu sampeln. Und dann hat man dieses Verzeichnis mit 20.000 Einträgen zum Durchhören. Warum also nicht lieber gleich selber machen? D16 Group Punchbox ist ein monophoner Kick-Drum-Synthesizer, der sowohl subtraktive Kicksynthese beherrscht als auch auch mit Samples gefüttert werden kann. Die ultimative Lösung?

Installation

Zur Autorisation von D16 Group Punchbox müssen sich die Käufer mit ihren Login-Daten zunächst im D16 Konto anmelden. Auf dem Mac hatte ich das Problem mit dem „@‟ Zeichen der E-Mail-Adresse, das mit ALT+L eingegeben wird. Dabei wurde die ALT-Taste durch die DAW, egal ob Reaper aber auch Live oder Bitwig, als Modifier abgefangen. Andere Plug-ins mit ähnlichem Kopierschutz, z.B. Plug-in Alliance hatten keine Probleme mit der Alt-Taste und ich kann mich nicht erinnern, diesen Bug jemals erlebt zu haben. Es bleib mir also nichts anderes übrig, als die Offline Autorisation über eine Aktivierungsdatei vorzunehmen. Danach lief das Plug-in reibungslos, getestet habe ich Version 1.0.2 .

Das übersichtlich und anschaulich geschriebene, englischsprachige PDF-Handbuch erklärt alle Facetten der Software kurz, aber ausreichend.

Punch-Erzeugung

D16 Group Punchbox besteht zum einen aus dem Soundgenerator, hier gibt es vier Module. Click ist für die Akzentuierung der Drum zuständig und erzeugt einen initialen Klick. Bei Tops wird das (oberfrequente) Abklingverhalten des Akzents eingestellt. Mit Tools lassen sich zusätzliche Beigeräusche und Rumpeln zum primären Grundton hinzufügen. Diese drei Sektionen sind Zusatzoptionen mit einer eigenen Preset-Verwaltung für jedes Modul.

Mit Kick legt man die grundlegenden Eigenschaften, den Körper der Drum, fest. Die Kick-Sektion kann mit einer Synthese auf Sinusschwingungbasis sowie mit dedizierten 909, 808 und 606 Synthesemodellen aus ihren anderen Plug-ins aufwarten. Alternativ kann jedes beliebige andere Sample in das Kick-Modul geladen werden.