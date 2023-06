Test: Midicake Arp, Multi-Channel Parametric MIDI Arpeggiator

Vier Arpeggios für ein Halleluja

Vor etwa einem Jahr hatten wir den Midicake Arp in einer vielversprechenden News-Meldung auf unserer Startseite angeteasert. Endlich ist er auch erhältlich und wir wollten es uns da natürlich nicht nehmen lassen, dieses – von einigen Lesern sicher heiß ersehnte – Tool einem ausführlichen Test zu unterziehen.

Warum ich mir Gekkos hielt

Ich habe es immer geliebt, an meinem damals frisch erworbenen Waldorf Microwave II auf Multimode zu schalten. Dann wurde für jeden Track ein anderer Sound gewählt und natürlich der Arpeggiator mit verschiedenen Einstellungen per Track eingeschaltet und schon wurde aus dem Wavetable-Soundmonster ein Begleitautomat par excellence. Ein paar Tasten am MIDI-Keyboard gedrückt und die noch heute geniale Maschine spulte eine harmonisch zusammenhängende Soundorgie ab, dass einem einfach warm ums Herz wurde. Hach, das waren Zeiten! Nachdem einige meiner späteren Synthesizer keinen Arpeggiator mehr an Bord hatten, habe ich das nützliche Helferlein auch gleich vermisst und mir dann als externen Zusatz für diese Kandidaten den Waldorf Gecko Arp besorgt. Einige Leser werden jetzt wissend mit der Zunge schnalzen: Ja, die Waldorf Gekkos waren schon cool – oder? Und einen Waldorf Gekko Chord und den Gekko Trigger gab es ja auch noch. Na ja, ihr seht schon: Ich liebe Arpeggiatoren! Solche kleinen Spielhilfen gehören für mich einfach zu einem Synthesizer dazu wie der Kaffee am Morgen, sonst fehlt da was.

Aber etwas hat mich dann doch immer so ein klein wenig an den üblichen Arpeggiatoren gestört: Wenn man zum Beispiel statt drei Tasten zwischendurch mal auf vier oder fünf Tasten gedrückt hatte, war der Fluss der eben noch richtig cool groovenden Sequenz einfach dahin. Warum erzähle ich das alles überhaupt? Ganz einfach: Weil es im Test zum Midicake Arp dann später noch eine gewisse Rolle spielen wird. Genug der Vorrede, klären wir doch zuerst einmal:

Was ist der Midicake Arp?

Der Midicake ARP bezeichnet sich in der Werbung als Multi-Channel Parametric MIDI Arpeggiator und versteht sich als Generator, Sequencer, Controller und inspirierendes Werkzeug für die kreative Musikkomposition.

Er ist ein 4-Kanal-MIDI-Arpeggiator, der einen innovativen, parametrischen Ansatz zur Erzeugung musikalischer Sequenzen nutzt. Jeder der vier polyphonen Kanäle kann dabei als Arpeggiator, Chordtrigger oder Padtrigger arbeiten, was die Erstellung komplexer und nahezu unbegrenzter Musikmuster ermöglicht, die dann auch in Echtzeit gesteuert und vielfältig manipuliert werden können. Dabei ist dem Midicake Arp egal, ob dafür Hardware- oder Software-Instrumente, Sampler oder Synthesizer verwendet werden, denn er lässt sich über USB und MIDI mit anderen MIDI-Controllern und Instrumenten verbinden und synchronisieren. Die Ausgabe der MIDI-Signale erfolgt dabei für alle Tracks unabhängig oder kombiniert auf einem einzigen Kanal.

An dieser Stelle zitiere ich die Website von Midicake, auf der ziemlich treffend erklärt wird, worin sich der Midicake Arp von einem klassischen Arpeggiator unterscheidet: „ARP ist parametrisch, was bedeutet, dass jede in einer Sequenz gespielte Note durch einen Satz vordefinierter Parameterwerte gesteuert wird. Ein klassischer Arpeggiator verwendet die eingehenden Noten (und manchmal auch die Reihenfolge, in der diese Noten gespielt werden), um die Reihenfolge zu bestimmen. Stattdessen verwendet ARP eingehende Noten, um die Tonleiter zu bestimmen, in der die vorgegebenen Sequenzen gespielt werden sollen. Das bedeutet, dass Sie a) nicht Mozart sein müssen, um wirklich komplexe und großartig klingende Melodien zu erhalten, und b) jede Sequenz deterministisch ist, sich also immer gleich verhält.“

Und damit kommen wir zum zweiten omnipräsenten Werbeslogan: NO SUCH THING AS RANDOM. Er definiert, was der Midicake Arp dann eben nicht ist: Nämlich ein Zufallsgenerator! Der Gedanke hinter dem Midicake Arp bestand darin, eben nicht auf Zufallsgeneratoren zu setzen, denn das gibt es schon und wird durch viele andere Controller praktiziert. Die vom Midicake ARP erstellten Muster sind dagegen wiederholbar und deterministisch, was bedeutet, dass alle erzielbaren Ergebnisse durch Vorbedingungen eindeutig festgelegt und damit auch reproduzierbar sind. Sie sind zwar bisweilen sehr komplex, aber eben nicht zufällig. Allerdings lassen sich mit Hilfe der für jeden Kanal zweifach vorhandenen FX-Modulation für jeden der Parameter am Midicake Arp pseudozufällige Effekte erzielen.

Der Midicake Arp wird ausgepackt

Als ich den Midicake Arp aus der hübsch gestalteten Umverpackung pelle, macht sich erst mal ein erstauntes Grinsen in meinem Gesicht breit. Wenn man die Produktfotos sieht, denkt man sicher erst mal: hübsches weißes Plastikspielzeug – oder? Aber Freunde, ich muss sagen, dieser Eindruck täuscht gewaltig! Wenn man das Gerät mit seinen dann schon beachtlichen 1,2 kg in den Händen hält und den Blick prüfend über das nur 205 x 150 x 58 mm messende Äußere wandern lässt, erkennt man sofort, dass die gesamte Verarbeitungsqualität des Midicake Arp auf einem sehr hohen Niveau angesiedelt ist. Als qualitativen Vergleich fiel mir dazu sofort das auch bei uns getestete und von mir gern genutzte Steinberg UR22 MKII ein.

In der Verpackung finden wir dann noch ein 5-Pol-DIN-MIDI-Kabel, ein typisches USB-Anschluss-Kabel sowie einen hübschen Quick-Start-Guide in englischer Sprache. Den Quick-Start-Guide und die ausführliche Bedienungsanleitung zur aktuellen Firmware gibt es dann auch als umweltfreundlichen Download auf der Website zum Midicake Arp. Also alles vorhanden für einen erfolgreichen Start. Schauen wir bei der Gelegenheit noch schnell auf die Anschlüsse und ich denke, nachfolgendes Bild aus dem Quick Start Guide spricht hier für sich.

Ein besonderes Schmankerl befindet sich dann noch auf der Unterseite: Der Midicake Arp verfügt dort über 100 mm Befestigungspunkte nach VESA-Standard über die er an entsprechend genormte Ständer angebracht werden kann.

Wenn also auf dem Studiotisch kein Platz mehr frei ist, kann man den Midicake Arp zum Beispiel über einen schwenkbaren Monitorständer im Arbeitsumfeld ergonomisch platzieren. Das ist eine sehr clevere Idee und sollte Schule machen!

Die Haptik des Arpeggiators von Midicake

Mit wieviel Herzblut diese Ein-Mann-Firmen wie Midicake ihre Produkte designen und einführen ist schon wirklich bewundernswert. Da muss dann wohl einfach alles von A bis Z passen – oder? Das geht los bei einem absolut durchgestylten und wertigen Produkt mit ergonomischer und intuitiv bedienbarer Oberfläche, dazu gehört dann wie selbstverständlich eine liebevoll gestaltete Verpackung, eine hervorragende Dokumentation mit hochwertig gedrucktem Quick-Start-Guide und einer Firmware-aktuellen, ausführlichen und sehr guten Bedienungsanleitung sowie die perfekte Präsentation auf der Website und gipfelt dann in einem umfassenden, schnellen und persönlichen Support (aus eigener Erfahrung: Auf eine Anfrage per E-Mail hatte ich nach nicht einmal zwei Minuten eine klärende Antwort). Und wenn das alles passt und läuft, folgt dann wie ganz nebenbei noch die konsequente Weiterentwicklung des Gerätes mit tollen Features über Firmware-Updates plus tolle Erklärbar-Videos. Das ist schon ganz großes Kino! Da fragt man sich unweigerlich: Wie schafft man das eigentlich alles?

Zumindest konnte ich aus dem letzten Newsletter entnehmen, dass Chris nach der zweiten erfolgreichen Auslieferungs-Charge des Midicake Arp ab Februar 2023 dann später im April seinen Job als Software-Ingenieur an den Nagel hängen konnte und Midicake nun tatsächlich sein Hauptbetätigungsfeld ist. O-Ton Chris: „Ich liebe die Arbeit an Midicake-Projekten und es war immer mein Ziel, so weit zu kommen, dass ich Vollzeit an der Entwicklung von ARP und neuen Produktideen arbeiten und Midicake hoffentlich zu einem nachhaltigen Unternehmen machen kann.“ Wir sind gespannt und drücken dafür alle Daumen!

Kommen wir zu den Details: Wie schon erwähnt: Auf den Bildern kommt das gar nicht so gut rüber, wie es in Natura dann tatsächlich ist. Die weiße, perfekt gebogene und sehr stylische, metallene Frontplatte in Klavierlackoptik kommt absolut edel rüber. Man findet keine scharfen Kanten, störende Ecken oder gar scharfe Grate und der Farbauftrag ist von gleichmäßig hoher Qualität.

Die Frontplatte ist bei sehr geringem Spaltmaß mit versenkten Schrauben auf den schwarzen Unterboden geschraubt. Vier Gummifüße an der Unterseite geben dem Midicake Arp auf jeder Art von fester Oberfläche einen sicheren Stand.

Die als Push-Potis ausgelegten Encoder sind gerastert und haben im gut aufgelösten Regelweg einen sehr angenehmen Widerstand. Die verschiedenfarbig leuchtenden Drucktaster reagieren auf Druck sofort und geben ohne Umschweife eine visuelle Rückmeldung. Auch die Beschriftung der Parameter ist in ihrer Funktionalität angepasst und stets prima von der spiegelfreien Frontplatte ablesbar. Das graphikfähige OLED-Display ist ebenfalls aus jedem Blickwinkel sehr gut ablesbar und stellt Parameteränderungen ohne jede Verzögerung dar. Diese schnellen Reaktionszeiten aller Bedienelemente sprechen in Summe für eine effiziente und sehr gute Programmierung. Hier und auch in puncto Verarbeitungsqualität sammelt der Midicake Arp also fleißig Pluspunkte.

Als Erstes stand natürlich der obligatorische Check der Firmware an. Wir wollen doch den Midicake Arp auch auf dem aktuellen Stand seines Könnens testen – oder? Auf der dafür extra eingerichteten Download-Seite finden wir dann auch alle benötigten Zutaten: Ein Link zu dem kleinen Updatetool, hier der Teensy-Loader, dann die Firmware selbst und die ausführlichen Update-Instruktionen – löblich!

Der eigentliche Update-Vorgang war dann auch kein Hexenwerk. Den Midicake Arp per USB an den PC gestöpselt, dort den Teensy Loader gestartet und das Updatefile geladen, dann den Automatic-Mode per Button angeschaltet und den Midicake Arp über den rückwärtigen Button in den Update-Modus versetzt. Der Rest des Updates funktionierte dann ganz automatisch und nach einem hübschen Lichtspiel auf seinen Buttons war der Midicake Arp für unseren Test bereit: Easy! Ein kleines Video, in dem die Neuerungen gleich erklärt werden, wurde auch bereitgestellt.

Die Entwicklung des nächsten Firmware-Updates, das noch mehr nützliche und aufregende Funktionen zur Erweiterung der ARP-Funktionen enthalten wird, ist laut Chris in vollem Gange. Geplant ist dieses Update bereits für den Frühsommer.

Virtueller Rundgang über die Frontplatte des Arp

Ich hoffe, ihr habt alle die gebirgstauglichen Wanderschuhe geschnürt, denn wir werden jetzt auf der hübschen glattpolierten und schneeweißen Frontplatte des Midicake Arp einen Rundgang absolvieren. Reine Vorsichtsmaßnahme, denn wir wollen doch nicht, dass hier jemand ausrutscht. Dabei werde ich in bewährter Manier für den Probanden alle Bedienelemente und deren Funktion beschreiben und dabei auf eventuelle Besonderheiten eingehen. Sicher ein trockenes Thema, aber wer hier gut aufpasst, meistert den späteren Einstieg in die Bedienung des Midicake Arp in der Regel spielend.

Die sehr gut strukturierte und leicht erfassbare Bedienoberfläche lässt sich optisch lose in drei Bereiche einteilen. Ganz oben links finden wir die Macros und die vier Arpeggiatoren, darunter dann die Buttons für die Einstellungen für die vier Arpeggiatoren. Im rechten Bereich finden wir die üblichen Transport- und Navigationsfunktionen, die Umschaltung für den Modus sowie die Hilfsfunktionen Reset und CC-Learn sowie die Operationen Load und Copy.

Wir legen die Regler für die MACROS erst einmal bei Seite und fangen mit den vier Arpeggiatoren an. Durchnummeriert von 1 bis 4, von links nach rechts, besitzt jeder Arpeggiator links über der Nummer einen Select-Button, der dürfte klar sein, mit ihm wählt man den zu bearbeitenden Arpeggiator aus. Der Button leuchtet dann hellblau und auch im Display wandert eine Markierung für die Selektion mit. Das ist clever gelöst, denn so kann man sich beim Bearbeiten voll auf das Display konzentrieren und weiß trotzdem, welchen Arpeggiator man gerade bearbeitet.

Das sind so die kleinen Details, woran man merkt, dass der Entwickler hier mitgedacht hat. Jeder Arpeggiator hat auch einen Mute-Button, kennt man sicher, hiermit wird der entsprechende Arpeggiator aus dem Rennen genommen. Die Arpeggiatoren 2 bis 4 haben noch einen dritten Button, beschriftet mit FOLLOW. Hiermit stellt man für die Arpeggiatoren Abspielreihenfolgen ein. Ist der Button FOLLOW zum Beispiel für Arp 2 gesetzt, spielt er erst nach dem Arp1 seinen Output erzeugt hat, das kann man prima für Betonungen nutzen.

Nun springen wir beherzt auf die rechte Seite. Unser Blick wandert nach ganz unten und dort finden wir ein Button-Paar, das so ziemlich jedem von uns bekannt sein dürfte: PLAY und STOP. PLAY ist dabei nach einem erneuten Druck gleich Pause und STOP macht genau, was es soll, die Arpeggiatoren werden gestoppt. Ein erneuter Druck auf STOP würgt alle MIDI-Noten ab, quasi als Panik-Button.

Der SET MODE des Midicake Arp

Jetzt widmen wir uns links darüber dem Dreh- und Angelpunkt der Bedienung des Midicake Arp, dem Button SET. Der Midicake Arp hat zwei Bedienebenen, den SET MODE, in dem die Arpeggiatoren eingestellt werden und den PLAY MODE, mit dem der Midicake Arp dann bespielt wird. Je nach Modi ändert sich dann die Belegung der Buttons auf der linken Seite unten. Wir drücken also Set und kommen in den SET MODE und die Buttons auf der stilisierten Ein-Oktaven-Pianotastatur im Bereich NOTES und auch im darüber befindlichen Bereich CHORDS leuchten dezent blau.

Widmen wir uns zuerst dem Bereich CHORDS. Hier finden wir von links nach rechts zuerst den Button MODE. Hier stellt man für den ausgewählten Arpeggiator den Abspielmodus ein. Auswählbar ist hier ARP, CHORD und PAD. ARP versetzt den ausgewählten Arpeggiator in den bekannten Arpeggiatormodus, bei dem ein gespielter Akkord auf die altbekannte Weise aufgebrochen und nacheinander abgespielt wird. Der Modus CHORD ist ein Triggermodus, bei dem der Akkord in Gänze ausgelöst wird. Das klingt als Aussage vielleicht jetzt erstmal nicht spektakulär, wird es aber durch die vielen Manipulationsmöglichkeiten des Midicake Arp. Der Modus PAD ist ebenfalls ein Triggermodus, hier aber für lange gehaltene Töne, die dann erst bei Akkordwechsel freigegeben werden, vergleichbar in etwa, wenn Sounds von einem ausgelösten Sustain-Pedal eingehüllt werden.

Rechts neben MODE finden wir den Button RHYTHM. Hier geht es um den Rhythmus, bei dem man mitmuss. Hier gibt es die Parameter Rhythmuspattern und Rhythmuslänge. Durch erneuten Button-Druck schaltet man durch die Parameter. Der Parameter Rhythmus-Pattern ermöglicht die Erstellung von Schrittmustern. Über einen Druck auf den Encoder und mit den Buttons UP und DOWN kann man dann Betonungen setzen, Steps ausschalten, Steps verbinden etc. Der Parameter Rhythmuslänge steuert die Länge des Musters und damit der Häufigkeit der Wiederholungen. Kleiner Tipp: Das Pattern wiederholt sich unabhängig von der Sequenz, was bei unterschiedlicher Länge von Muster und Sequenz sehr interessante Effekte erzeugen kann.

In die gleiche Nische passt dann auch der nächste Button GROOVE. Hier werden über die Parameter Groove-Pattern und Groove-Länge ebenfalls Groove-Patterns erstellt, bei denen es zeitbasiert vornehmlich um das Feeling oder den berühmten Swing geht. Die Patterns in beiden Sektionen, also RHYTHM und GROOVE, werden automatisch in 16 Slots global für alle Arps gespeichert.

Jetzt springen wir einfach kurz mal ein Stockwerk tiefer und finden dort weitere Einstellungen für die Arps. Wir arbeiten uns jetzt von links nach rechts durch, beginnend mit VELOCITY. Dürfte als Anschlagstärke unter Synthesizer-Freaks bekannt sein und bewegt sich MIDI-typisch im Bereich von 0-127. Daneben finden wir GATE, das die Notenlänge für alle Noten des ausgewählten Arpeggiators festlegt.

Der nächste Button OCTAVE ändert die Oktavlage der ausgewählten Arpeggiatoren. Die Oktave kann nach in Werten von -3 bis +3 (Standard 0) verändert werden. Eine tolle Möglichkeit, schnell die Tonhöhe und damit auch die Intensität einer Arpsequenz zu ändern. Ein weiterer Druck auf den Button OCTAVE und man kann über ON/OFF einen OCTAVE LOCK aktivieren. Damit nimmt man den entsprechenden Arpeggiator aus den Modulationen raus und er spielt stur in seiner hier eingestellten Lage.

Hinter dem nächsten Button NOTE verbergen sich die Parameter NOTE OFFSET, OFFSET MODE (Chromatic oder Scale) und NOTE LIMIT (On/Off). Eine sehr interessante Spielwiese, um in den ausgewählten Arpeggiatoren automatisch Noten zu versetzen, sollte aber auch mit Vorsicht benutzt werden, denn das kann auch zu schrägen Ergebnissen führen.

Der nächste Parameter TIME (Beats per Bar) kümmert sich um die zeitliche Einteilung, also wieviele Noten in einem Takt abgespielt werden. Mögliche Werte: 1/32T, 1/16T, 1/8T, 1/4T, 32/1, 16/1, 8/1, 4/1, 2/1, 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/4T, 1/8T, 1/16T, 1/32T.

Der nächste Parameter STEPS ist einfach gestrickt und hat dennoch enorme Auswirkungen auf das Verständnis des Midicake Arp, denn spätestens hier hatte mich das Gerät überzeugt. Erstmal wählt man hier logischerweise die Anzahl der Steps, die der Arp spielen soll (maximal 16 Steps). Bei einem normalen Arpeggio über einen Akkord-Dreiklang, der aufgebrochen werden soll, stellt man hier als Anzahl 3 ein. Hier unterscheidet sich der Midicake Arp von herkömmlichen Arpeggiatoren. Spielt man nun trotz der Einstellung dann einen Vierklang-Akkord, ändert sich das Timing der Sequenz nicht, sondern wird entsprechend angepasst und damit wird das Timing-basierte Manko herkömmlicher Arpeggiatoren, das ich in der Einleitung beschrieben hatte, aufgehoben und meine Gekkos können in den wohlverdienten Ruhestand gehen.

Mit dem nächsten Button OFFSET kann man die Sequenz des ausgewählten Arps um maximal 12 Schritte nach hinten verschieben. DIRECTION dürfte klar sein, bietet dann die Abspielrichtung. Zur Auswahl stehen hier: Up, Down, UpDown, DownUp, UpDownUp und DownUpDown.

Der DELAY-Parameter verzögert alle Noten für den ausgewählten Arpeggiator. Damit kann man in Verbindung mit einem weiteren Arp tolle Delay- oder Echo-Effekte erzeugen. Dazu stellt man einfach zwei Arps identisch ein und verzögert den zweiten Arp schrittweise.

Neben DELAY finden wir dann BOUNCE, das eine interessante Steuerung der Abspielreihenfolge erzeugt. Vereinfacht gesagt, prallen Noten aufeinander und wechseln die Richtung. Dafür gibt es neun voreingestellte Patterns zur Auswahl. Über einen Druck auf den Encoder kann man sich aber auch selbst interessante Bouncepatterns erstellen, die man dann auf 20 Slots ablegen kann.

Über den Parameter JUMP legt man ein Intervall zwischen den ausgewählten Noten fest, die in der Sequenz verwendet werden. Ein Wert von 1 wählt beim Erstellen der Sequenz jede Note in der Tonleiter oder im Akkord aus. Bei einem Wert von 2 wird jede zweite Note übersprungen. Der Maximalwert beträgt 12. Durch die Kombination des Parameters JUMP mit DIRECTION und BOUNCE können sehr interessante Effekte erzielt werden. Der letzte Parameter REPEAT dreht sich dann namensgebend um Wiederholungen.

Effekte, Modulationen und Schnellzugriff

Mit den nächsten Buttons kommen wir dann in Regionen, wo herkömmliche Arpeggiatoren dann einfach passen müssen. Der Midicake Arp hat für die Manipulation seiner erzeugten Linien für jeden Arpeggiator auch noch Effekte und Modulationen an Bord. Und spätestens hier beginnt der Spaß, denn das bringt dann definitiv Leben in die vorher maschinell abgespulte Session.

Dazu springen wir dann wieder ein Stockwerk höher in den Bereich CHORDS und finden dort den Button FX. Der Parameter FX ist ein leistungsstarkes Werkzeug, um abwechslungsreiche und interessante Arpeggien zu erzeugen. Hier finden wir dann vier weitere Einstellmöglichkeiten, die wir mit einem erneuten Druck auf FX durchscrollen und über den Encoder einstellen können. Zuerst landen wir bei Amount, also der Intensität (Bereich 0-100 %), mit welcher der Effekt wirken soll. Danach kommen wir auf Target, also das Ziel des Effektes. Hier sind dann folgende Ziele auswählbar: Velocity, Octave, Note Offset, Time Division, Step Offset, Delay, Repeat und Bounce. Über Seed stellt man dann eine aus 127 FX-Sequenzen ein und über Repeat, wie oft diese dann wiederholt wird.

Als ob das dann noch nicht genug ist, besitzt jeder Arp auch noch zwei weitere Modulationsquellen MOD A und MOD B, welche auch wieder je vier Einstellmöglichkeiten bieten. Auch hier finden wir wieder Amount, sollte also klar sein (Intensität), dann als Zweites auch wieder das Ziel (Target) der Modulation. Als mögliche Ziele finden wir dann fast jeden Parameter der Arps: Velocity, Gate, Octave, Note Offset, Time Division, Steps, Step Offset, Direction, Delay, Bounce, Jump, Repeat, Rhythm Length, Groove Length, FX Amount, MIDI Channel und Note Limit. Über Shape stellt man dann die Modulationsschwingungsform ein (Sine, Square, Triangle, Saw) und Rate regelt dann die Geschwindigkeit der Modulation.

Die Krönung des Ganzen kommt dann mit dem rechts über dem Button STOP zu findenden Button CC LEARN. Die Kenner werden es schon ahnen, hier kommt dann die externe Steuerung über MIDI-CC-Befehle ins Spiel. Und das geht auch ziemlich einfach. Button etwas länger gedrückt halten, zu steuernden Parameter des Midicake Arp einstellen und dann einen Regler oder Controller bewegen und schon hat der Midicake Arp das gelernt und ist für die Steuerung bereit.

An dem Punkt sollten wir uns auch endlich die MACRO-Buttons über den Arpeggiatoren anschauen. Diese Regler sind individuell belegbar, quasi als Regler für den Schnellzugriff und lassen auch hier als Ziele fast jeden Parameter des Midicake Arp zu. Die Zuweisung des Zielparameters ist schnell erledigt. Regler drücken, Parameter drücken, Regler loslassen, fertig! Die Möglichkeiten, die sich auf dieser kreativen Spielwiese mit Schnellzugriff, FX und Modulationen eröffnen, sind sehr umfangreich und erwiesen sich in meinen Tests als endloses Stundengrab mit enormem Spaßfaktor.

Einstellungen für MIDI und Global

Nun fehlen im Bereich CHORDS noch zwei weitere Buttons: MIDI OUT und MENU. MIDI OUT dürfte klar sein. Hier stellt man den MIDI-Kanal für den ausgewählten Arp ein. Ein weiterer Druck auf MIDI OUT, lässt uns zwischen MONO und POLY umschalten. Hat man einen monophonen Synthesizer angeschlossen, sollte hier MONO ausgewählt sein, damit es keine Notenüberlappungen bei der Ausgabe gibt.

Hinter dem Button MENU verbergen sich dann globale Einstellungen für den Midicake Arp. Hier finden wir dann den MIDI Control Mode mit den Einstellungen OFF, IN oder OUT. Bei OFF werden alle von Extern eingehenden MIDI-Transport- und Steuernachrichten (Start, Pause, Stop und Clock) ignoriert. Bei IN wird diese Steuerung zugelassen und bei OUT steuert der Midicake Arp dann externe Geräte via MIDI.

Der nächste Punkt ist dann MIDI THRU. Mit ON wird MIDI durchgeschleift, bei OFF nicht. Weitere Einstellungen betreffen den MIDI SYNC CHANNEL (Tastensynchonisierung), das LIVE PLAY (ON / OFF) und den PROG CHANGE (Programmwechselkanal). Bei der Tastensynchronisierung und dem Programmwechselkanal hat man die Auswahl zwischen der Deaktivierung (OFF), Verarbeitung auf allen MIDI-Kanälen (OMNI) oder man stellt explizit eine gewünschte MIDI-Kanal-Nummer ein. Hinter LIVE PLAY verbirgt sich das Auslösen der Arps durch live eingehende MIDI-Noten.

Der letzte Punkt im System-Menü dreht sich um die Helligkeit der LED-Buttons und bietet die Optionen: Niedrig, Mittel und Hoch.

In diese Kategorie fällt dann auch noch ein weiterer Punkt, der sich hinter dem LOAD-Button in der Zweitfunktion versteckt. Hier finden wir dann den Zugang zum BIOS MENU, welcher sich hinter RESET versteckt. Man kann sich in diesem Menü die Speicherdaten ansehen (SHOW MEM DATA), einen SOFT RESET oder einen FULL FACTORY RESET durchführen. Die Operation wird dann über die entsprechende Nummer des leuchtenden Buttons im NOTES-Bereich ausgewählt und nach einer Sicherheitsabfrage ausgelöst.

Der PLAY MODE des Midicake Arp

Der PLAY MODE ist dann schnell erklärt. Die Arps nach Vorliebe mit den oben genannten Einstellungen im SET MODE bestücken, dann Button SET drücken, der Button SET wird blau und wir sind im PLAY MODE. In diesem verwandeln sich die Farben der Parameter-Buttons von blau zu gelb und grün im Bereich CHORDS und NOTES, sie sind jetzt live bespielbar.

Der Bereich NOTES wird zu einer Pianotastatur auf dem die Noten gespielt werden können und im Bereich CHORDS wählt man dann Akkordtypen aus (Major, Minor, 7th, 6th, Suspended (Sus4), Suspended 2, Diminished und Augmented. Das Drücken eines CHORD-Buttons wählt den Akkordtyp zunächst nur vor, bis die Abspielsequenz über eine Notentaste geändert wird und ist erst dann aktiv.

Ein sehr cooles Feature ist die automatisierte Sequenzierung von ganzen Akkordfolgen mit einer Länge von bis zu 32 Takten. Hier stellt der Midicake Arp während der Wiedergabe der Akkordfolge automatisch den Akkord und die Note für jeden Takt ein, was dann so lange wiederholt wird, bis ein neuer Akkord manuell eingegeben wird, indem eine Notentaste gedrückt wird. Die Programmierung solcher automatisierten Akkordfolgen ist simpel gelöst: Im PLAY MODE den Encoder (PROGRAM) drücken, dann Akkord und Notentaste auswählen und nach gewünschter Länge wiederholen, bis die gewünschte Sequenz fertig ist. Mit dem Encoder kann man die Abschnitte der Sequenz gezielt anfahren und mit dem Button RESET auch wieder löschen. Zum Abschluss wieder den Encoder drücken, um das Editieren zu verlassen.

Speicherverwaltung für Patches

Der Midicake Arp kann eure kreativen Ergüsse natürlich auch speichern. Dazu bietet er 16 Bänke mit jeweils 12 Patch-Slots, was insgesamt dann Platz für 192 Patches bedeutet. Die Patch-Verwaltung finden wir über die LOAD- und COPY-Buttons und die 12 Buttons im NOTES-Bereich.

Um ein Patch zu laden, einfach LOAD drücken, mit den UP und DOWN-Buttons durch die Bänke scrollen und dann im NOTES-Bereich einen Patch-Slot auswählen. Bänke und Patches können auch via MIDI-Program-Change gewechselt und geladen werden. Der Midicake Arp hat von Haus aus 12 Default-Patches belegt, die mit den Tipps und Tricks aus dem Bedienungshandbuch eine gute Basis für den Einstieg bieten.

Die Bedienung des Arp

Die Bedienung des Midicake Arp ist wirklich einfach und für jeden, der schon einmal einen Synthesizer in der Hand hatte, nahezu selbsterklärend. Man findet wie selbstverständlich viele bekannte Parameter und kann sie damit instinktiv richtig einordnen und damit den Midicake Arp intuitiv bedienen.

Die perfekte Größe der Bedienoberfläche kommt einer ergonomischen Bedienung sehr zugute. Alle Parameter sind direkt erreichbar und werden bei Werteänderung auch direkt im Display angezeigt. Selten hatte ich ein dermaßen gut zugängliches Gerät im Test, dafür gibt es von mir auch dicke Pluspunkte.

Die Verwendungsmöglichkeiten für das hübsche Tool sind mannigfaltig. Der Midicake Arp macht als kreativitätsförderndes und höchst inspirierendes Instrument jede Studiosession zum kurzweiligen Vergnügen. Nutzbar ist er auf jeden Fall als Ideenlieferant, Improvisiermaschine, Begleitautomat, Lerntool für die Harmonielehre, Kompositionshilfe oder als im Sequencer eingeschleifter MIDI-Effekt und da bin ich mir nicht mal sicher, ob ich da wirklich alle Möglichkeiten erschlagen habe.

Ich hatte meinen absoluten Spaßmoment mit dem Midicake Arp, als ich ihn über MIDI IN und MIDI OUT zwischen die Tastatur und Klangerzeugung meines geliebten Korg X3 per Global OFF eingeschleift habe. Im Sequencer-Modus wurden die ersten vier Spuren mit den MIDI-Kanälen 1-4 belegt, gleiche Einstellung für die vier Arpeggiatoren am Midicake Arp. Spur 1 ein Bass-Arpeggio, Spur 2 spielte dazu ein Piano-Arpeggio in einer höheren Lage. Dazu kamen dann hübsche Keys im CHORD-Mode auf Kanal 3 und auf Kanal 4 dann ein schönes PAD im PAD-Mode. Alle Arpeggiatoren wurden dann unterschiedlich eingestellt und ein wenig aufeinander abgestimmt. Mit dem ersten gespielten Akkord auf der Tastatur begann dann eine stundenlange Offenbarung. Mein alter Korg X3 setzte mit dieser Begleitautomatik zu völlig neuen Höhenflügen an – ein Spaß ohne Ende!

Der Fluch des Brexit

Und jetzt kommt der große Wermutstropfen für uns deutsche Leser. Bisher ist der Midicake Arp nur im hauseigenen Onlineshop bei Midicake in England erhältlich. Was nach dem Brexit eine Lieferung aus UK für Kosten nach sich zieht, ist natürlich enorm. Zum in meinen Augen und Ohren durchaus fairen Preis von circa 370,- Euro kommen dann eben noch satte internationale Versandkosten, der Zoll beziehungsweise Einfuhrumsatzsteuer sowie die Pauschale für die Übernahme der Verzollungsformalitäten durch den Versanddienstleister hinzu.

Und damit wird das Thema eben leider für gewillte deutsche Nutzer dann doch recht happig. Hier sollte Chris seine Vertriebsstrategie Richtung Deutschland noch einmal überdenken, damit auch die deutschen Kunden ohne große Probleme in den Genuss des wirklich tollen Midicake Arp kommen können.