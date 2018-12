Test: Mode Machines MAP-01, USB/MIDI Arpeggiator

Arp und Fun

Der Mode Machines MAP-01 ist eines jener Produkte, die wir in der Abteilung „erklärungsbedürftige Produkte“ einsortieren würden. Hier gehört des Musikers kleiner Helfer nicht hin, sondern in die AEG Abteilung. Kein Menütieftauchen und alle Funktionen immer griffbereit, so das Prinzip. Möglich macht dies, dass man sich im Hause Mode Machines eine Kernkompetenz erworben hat, die lebender Teil der Firmenkultur ist. Dies drückt sich auch in unserem heutigen Testkanditaten aus.

Über die Funktion und den Sinn eines Arpeggiators müssen wir uns heute nicht unterhalten, der MAP-01 ist hier eben dieses kleine und feine Tool, das unseren Musikeralltag einfacher machen kann.

Die Bedienung des Mode Machines MAP-01

Der MAP-01 kommt mit den drei Tastern TAP, BPM und Run aus. Alle weiteren Eingaben werden über den „Drehen-und-Drücken-Encoder“ und das Display gesteuert. Der Encoder und das Menü sind so gestaltet, dass wir nach einer Umdrehung alle Parameter erreicht haben und der Druckpunkt ist so gewählt, dass wir hier präzise arbeiten können.

Innerhalb des Menüs finden wir alle Funktionen, die wir für ein Arpeggio erwarten können. Als da wären, die Länge einer Note, die Zeitbasis, intern, extern MIDI oder USB-MIDI sowie Splitpunkt und Start- und Stop-Note. Demzufolge weil der MAP-01 auch verschiedene Modi wie UP, DOWN etc. und Oktave enthält und auch 96 Presets für eigene Stile bietet. Via Sysex und PRG-Change können wir ihn auch als Single-Track-Sequencer nutzen. Oder eben als Start-Note, Arpeggio, Stop-Note oder für Sequenced-Elemente. Und dieses funktioniert sehr gut.

Die Anschlüsse des Mode Machines MAP-01

Der MAP-01 verfügt über USB-Power und dieser USB-Port kann auch für die Kommunikation mit dem Studioverbund genutzt werden. Des Weiteren verfügt er mit die mittlerweile seltenen MIDI-Thru-Buchse, was den Einsatzzweck auch noch einmal erhöht. Klar sind MIDI In und Out am Start. Die Stromversorgung via USB und gleichzeitige Nutzung als MIDI-Port sehe ich nicht als Nachteil.

Der Hardcore MIDI-Nutzer wird nun JITTER und Potentialtrennung anführen. Aber hier war nichts Gegenteiliges zu merken. Sprich, es brummte nichts und JITTER war nicht zu verspüren.

Was macht der Mode Machines MAP-01?

Seine Sache gut. Der Mode Machines MAP-01 kommt sowohl mit Yamaha, Roland und Moog zurecht. Sowohl in den Anwendungsfällen, in denen Roland und Yamaha das Arpeggio erzeugen und über MIDI ausgeben oder auch im anderen Fall. Interessant ist auch, den MAP-01 als Master einzusetzen und ggf. die Presets über einen Control-Track mit MIDI und SYSEX zu befeuern. Aus beiden Ansätzen ergibt sich unglaubliches Potenzial.

Interessant ist auch, dass MAP-01 sich nicht von Akkorden aus der Ruhe bringen lässt, hier können wir in klassischer Split-Manier links unsere Akkorde spielen, die zu Arpeggien aufgelöst werden oder aber Splitzone mit einem Split-Punkt gesetzt, dann passiert unterhalb dieser Note nichts und ein Arpeggio startet mit der Split-Note und höher. Hier werden wir durch das Gerät nicht eingeschränkt.

Brauchen wir den Mode Machines MAP-01?

Ja. Das Arpeggio ist auch in Form einer Spielhilfe nicht wegzudenken. Es spricht auch nichts dagegen, hier ein externes Gerät zu bemühen, was mit einem Kurs von 195,- Euro noch in den No-Brainer-Bereich fällt. Hier muss man sagen, hat Mode Machines viel Know-how in dieses Desktop-Gerät gepackt hat. Der Anwendungsbereich und die Ausstattung wurden so gewählt, dass der Studio- und Live-Musiker hier profitieren. Dies gilt erst recht für die Generation Ableton.

Gerade weil das Gerät einfach zu bedienen und dennoch ein mächtiges Tool ist, empfiehlt es sich als Werkzeug mit einer für die Bühne tauglichen Verarbeitung.