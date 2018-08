Alles über Hard- & Software-Sequencer, CV/Gate bis MIDI

Wir sind die Roboter...

Der Sequencer ist vermutlich das am häufigsten unterschätzte Gerät, wenn es um die Aufzeichnung und vor allem Wiedergabe von strom- und spannungserzeugter Musik geht. Dabei kann der Sequencer auf eine lange Geschichte zurückblicken. Wer hier die Pianorolle und die schlecht gestimmten Pianos aus Spaghetti- und anderen Western von gestern assoziiert, liegt nicht falsch. Seitdem hat sich das Angebot an Soft- und Hardware-Sequencern so immens vergrößert, dass es unserer Ansicht nach Zeit für ein Special wurde.

„Alles über Hard- & Software-Sequencer“ bietet nicht nur einen umfangreichen Rundblick über die aktuelle Produktpalette, sondern verweist in den Einzelbeschreibungen auch direkt zu unseren zahlreichen Tests. Wer hier in die Tiefe gehen möchte, hat mit „Alles über Hard- & Software-Sequencer“ Lesestoff für Stunden und Tage – fangen wir an:

Die Anfänge des Musik-Sequencings

Diese gehen zurück auf Raymond Scott, einem amerikanischen Musiker und Erfinder. Sein Lochstreifen-Sequencer von ca. 1940 war einer der ersten dokumentierten elektromechanischen Sequencer, die Information wurde hier auf Lochstreifen gespeichert. Um 1951 entstand bei RCA Viktor der RCA Mark II Sound Synthesizer, ein raumfüllendes komplettes System zur Klangsynthese. Highlight des Systems war dodekaphonische Musik und die 4-stimmige Polyphonie.

Hier empfehlen wir auch die äußerst bemerkenswerte Dokumentation „I dream of wires“.

Um 1965-1968 kam dann das System Moog 960 auf den Markt, dass für damalige Verhältnisse recht transportabel war. Mit der Erweiterung in Form des Modells 962 waren dann Techniken wie Daisychaining und Beeinflussung der Notenlänge möglich.

Allerdings und hier verweisen wir als Quelle auf „I dream of wires“, war der erste massentaugliche Sequencer das System 100 und 147 von Buchla um ca. 1964, während Moog 1964 noch am Prototypen des Systems 960 baute. Buchla meinte, es sei nicht wichtig, wer der Erste war, sondern dass es passiert.

Bis Ende 1969 waren diese beiden Systeme die Systeme der Wahl und man musste sich für Westcoast oder Eastcoast entscheiden. Um ca. 1970 kamen dann EML Sequencer 400 und ARP 1027 Clocked Sequential Control Module auf den Markt. Waren aber eher für gutsituierte Studios und „Forschungseinrichtungen“ entwickelt worden.

Alle diese Systeme hatten mehrere Nachteile, die aber die Komponisten nicht abschrecken sollten. Es konnten nur vorher eingestellte Sequenzen wiedergegeben werden. Und der Produzent war auf eine CV/Gate-Systematik festgelegt. Die Auswirkungen auf die Performance sollten hier klar sein.

Der Umstand Aufzeichnung und Wiedergabe wurde zwar für Step-Sequencer auch im Zeitraum ab 1950 diskutiert und erstmals mit dem CSIRAC elektronisch realisiert. Später, 1965 mit einer PDP 5 als Eingabegerät und einer Mainframe IBM 704 realisiert. Ungefähr gleichzeitig fanden in Japan an der Keio Universität die ersten Versuche mit dem TOSBAC Computer System statt.

Der Meilenstein des amerikanischen IBM 704 Systems war die Erfindung eines 12 Bit D/A-Wandlers für Echtzeitwiedergabe, diverse Controller und ein rotierender Joystick zur Aufnahme einer Echtzeit-Performance.

Im Prinzip machen wir hier schon einen Ausblick in die Zukunft und sehen verschwommen ein Synclavier und einen Fairlight.

Aber wieder zurück in die Gegenwart, dem Jahr 1971 und der Firma EMS und dem Sequencer 256 des Systems Synthi 100. Dieser Sequencer war der erste digitale Sequencer. Und hier sollten wir nicht überrascht sein, er wurde u. a. vom BBC Radiophonic Workshop eingesetzt. Zu hören in Blake 7 und der originalen Radiofassung von Douglas Adams Hitchhiker‘s Guide to the Galaxy. Und ab Staffel 3 auch bei Doctor Who. Verkaufspreis für den Sequencer £ 1,100. Ein sehr GAS-freundlicher Preis.

ABLE Computer (1975) von NEW England muss auch angeführt werden, auch wenn seine Hauptausrichtung nicht die Sequenzierung von Musik ist. Allerdings wurde dieses „Transportmodul“ später in den Dartmouth Digital Synthesizer verbaut.

Aber auch jenseits des großen Teiches war ein gewisser Tom Oberheim nicht untätig und stellte 1974 den DS-2 Digital-Sequencer vor. 1977 kam dann Sequential Circits mit dem Model 800 auf den Markt.

Last but not least der Korg SQ 10 von 1978.

Innerhalb der 1970er Jahre passiert gleichzeitig relativ viel und die Ära der Digital-Sequencer wird durch die Standalone-CV/Gate-Sequencer Microcomposer von Roland beendet. Und die MIDI-Ära beginnt. Wir sprechen hier von Rolands MC-8. Dieser war gemessen am EMS 256 sicher nicht das innovativste Produkt anno 1978, stellt aber insofern einen Meilenstein dar, als dass die Bedienung komplett computerisiert erfolgte und wir einen RAM von 16 kb oder 5200 Noten und Polyphonie mit an Bord hatten. Und hier führt der Weg weiter zum MC-4 von 1981 und MIDI klopft an die Tür. Von 1981 diskutierten die Herren Kakehashi, Oberheim und Smith sowie weitere Vertreter von Kawai, Yamaha und Korg die Einführung des MIDI Standards. Womit wir dann im Jahr 1983 und Rolands MSQ-700 angekommen sind, dem ersten MIDI-Sequencer. Ebenfalls von 1983 datiert der Moog Song Producer.

Und hier kommen nun die Rechner, PCs, Commodores, Apples ins Spiel. 1984 stellte Roland das MPU 401 vor, dieses war eine Breakoutbox für MIDI IN/MIDI OUT/MIDI THRU/TAPE IN/TAPE OUT/MIDI SYNC. Die Weiterentwicklung waren die als MIF bezeichneten Interfaces für alle damals gängigen Plattform von Apple über PC/IBM und Commodore. Diese Systeme stellten in dem Zeitraum den Quasi-Standard im Studiobetrieb dar. Hier muss man sich vor Augen führen, dass in den Studios der Zeit z. B. analog gearbeitet und aufgezeichnet, aber teilweise digital gesteuert wurde. So wurden die Zeitinformationen damals in Form eines Clicktracks auf dem analogen Tape mit aufgezeichnet und die Bandmaschine und ein Sequencer wurden entsprechend über diese Informationen und diese Boxen synchronisiert. Wer sich hier für interessiert, sucht bitte beispielsweise nach Martin Rushent, der z. B. Human League und „DARE“ produzierte und eine Koryphäe auf dem Gebiet der angewandten Tontechnik war.

Software-Sequencer

Hier teilt sich unsere kurze Geschichte der Sequencer in Hardware und Software auf. Mit zunehmender Leistungsfähigkeit der Plattformen wurden Software-Sequencer immer populärer und mächtiger im Funktionsumfang.

Hier haben wir reine lineare Sequencer, Loop-basierende Sequencer oder reine Tracker oder eben die komplette DAW, die idealerweise neben den Steuerdaten auch Audio bearbeitet. Die wichtigsten Techniken sind hier der numerische Editor: die Pianorolle, der Notations-Editor.

Während die Hardware weitgehend ausentwickelt ist und Innovationen mehr oder minder horizontal sind, haben die Plattformen mittlerweile ein hohes Maß an Komplexität. Wir haben im Rechner ablaufende Simulationen z. B. Reaktor, die innerhalb einer DAW einen Sequencer simulieren oder emulieren und gleichzeitig über eine kompatible Soundkarte Steuerspannungen an ein oder mehrere modulare Systeme ausgeben.

Oder aber mit Blick aufs iPad erlauben, MIDI- und Steuerdaten in Echtzeit oder Audiodaten dazu mit geringer Latenz beliebig zu routen.

Und hierum wird sich nach unserem kleinen Auffrischungsteil um CV/Gate alles drehen.

CV was?

CV sind Kontrollspannungen, mit denen ich innerhalb eines Synthesizers den Oszillator, Filter, Amplitude, LFO und vieles andere beeinflussen kann.

Hier muss man auch aufpassen, da einige Hersteller bei Volt pro Oktave mit einer Basis -5 bis 5 V, 0 bis 5 V, 0 bis 10 V arbeiten.