Test: Doepfer A-157, Trigger Sequencer

Der Monster-Sequencer Schaltwerk von Doepfer genießt inzwischen Kultstatus. Aber da es schon lange nicht mehr erhältlich ist und auf dem Gebrauchtmarkt fast nie auftaucht, suchen interessierte Beatfreaks nach Alternativen. Der Doepfer A-157 Trigger Sequencer ist zwar ein paar Nummern kleiner, kommt dem Schaltwerk funktional aber trotzdem recht nahe.

Der Doepfer A-157 ist nicht ein Modul, sondern ein Set, bestehend aus drei Modulen – und für die Zukunft ist noch mehr Erweiterung geplant. Mit der Entwicklung des A-157 hat sich Dieter Doepfer viel Zeit gelassen, immer mal wieder verschiedene Prototypen ausprobiert (es gibt auf der Doepfer Website eine kleine Chronologie), Meinungen dazu eingeholt und schließlich die nun vorliegende Form als Essenz der ganzen Forschung auserkoren.

Die Auswahl an Trigger Sequencern ist immer noch recht überschaubar. Trigger Sequencer unterscheiden sich von „normalen“ Analog- bzw. Modularsequencern dadurch, dass sie nur ein Trigger-Signal und keinen CV-Wert pro Step erzeugen (wobei es das inzwischen auch gibt) und das sie mehrere parallele Reihen besitzen, womit sich ein kompletter Rhythmus erzeugen lässt. Eigentlich handelt es sich um ausgegliederte Programmiereinheiten von Drummaschinen. Dementsprechend arbeiten die meisten Trigger Sequencer auch nach dem Lauflichtprinzip der TR-808. MFB, Tiptop Audio und ein paar Kleinanbieter taten sich bislang in diesem Sektor hervor. Nun also auch Doepfer.

Das Doepfer A-157 System besteht aus der 8×16 Triggermatrix, die mit 44 TE schon allein mehr als die Hälfte einer Einbauzeile in Beschlag nimmt sowie die jeweils 4 TE breiten Erweiterungen Control Input und Trigger Out. Letztere sind mit separaten Flachbandkabeln direkt mit der Platine der Triggermatrix verbunden. Eigentlich könnten diese beiden Module somit links oder rechts oder in einer anderen Zeile des Modularsystems platziert werden. Doch leider gestattet die Länge der mitgelieferten Kabel nur den Einbau rechts neben der Triggermatrix. Wer sich längere Flachbandkabel besorgt, kann es flexibler handhaben. Außerdem hat sich beim Einbau gezeigt, dass beim Control Input-Modul A-157-3 die Bauteile auf der Platine etwas breiter als die 4 TE-Front sind. Will man also dieses Modul ganz am Rand einsetzen oder neben einem Modul, dessen Platine und Bauteile plan abschließen, stößt das Control Input-Modul dort an und es gibt unter Umständen Probleme beim Einbau.