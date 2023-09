Test: iZotope Ozone 11 Advanced, Standard, Elements Mastering Software

Mehr Module als je zuvor

Nichtmal ein Jahr nach dem letzten Release veröffentlicht iZotope überraschend Ozone 11. Wie üblich gibt es die All-In one Mastering-Suite als Elements, Standard und Advanced Version oder als Teil des neuen und sehr attraktiven Music Production Suite 6 Bundles, in dem zudem noch das neue Nectar 4 und Native Instruments Guitar Rig 7 Pro enthalten sind. Für diesen Test nehmen wir Ozone 11 Advanced genauer unter die Lupe, da hier alle neuen Bearbeitungsmodule enthalten sind.

Der Test baut auf den ausführlichen Testbericht von Ozone 10 aus dem letzten Jahr auf und soll sich vor allem auf die Neuerungen und Unterschiede fokussieren, da sich der eigentliche Workflow nicht verändert hat.

Installation und Autorisierung von Ozone 11

Auch der Installations- und Autorisierungsprozess bleibt unverändert und weiterhin ist hierfür das iZotope Software Product-Portal notwendig. Nach wie vor lässt sich die iZotope Software auf einem iLok oder einem Computer autorisieren.

Master Assistant

Herzstück und Highlight von Ozone 11 ist in der Anwendung weiterhin der aus Ozone 10 bekannte Master Assistent. Aber, durch die neuen in Ozone 11 enthaltenen Module liefert dieser im Vergleich zu Ozone 10 signifikant bessere Klangergebnisse. Aber hört selbst:

Egal auf welchem meiner eigenen Tracks ich Ozone 11 Advanced ausprobiert habe, war ich von den Ergebnissen des neuen Master Assistant schlichtweg begeistert. Ozone 11 Advanced klingt im Vergleich zu Ozone 10 Advanced deutlich lauter, druckvoller und obendrein noch viel klarer und transparenter. Ein enormer Unterschied.

Was macht das Ozone 11 Clarity Modul?

Schaltet man in der automatisiert erstellten Signalverarbeitungskette die einzelnen Module an und aus, wird deutlich, dass das neue Clarity Modul hier wesentlich zum verbesserten Klangbild beiträgt. Und damit ist es aus meiner Sicht absolut empfehlenswert, direkt zur Ozone 11 Advanced Version zu greifen, da dieses Modul leider bei den anderen Versionen nicht enthalten ist.

Clarity basiert, ähnlich wie die bereits bekannten Module Low End Focus, Spectral Shaper und Stabilizer, auf einer adaptiven spektralen Analyse und Bearbeitung des ausgewählten Frequenzbereiches und hat das Ziel lautere, transparentere und professionell klingende Klangergebnisse zu erzeugen.

Stem Focus

Ein weiteres Ozone 11 Advanced exklusives Feature ist Stem Focus. Damit lassen sich die Parameter der einzelnen Module wahlweise auf den gesamten Mix, nur die Vocals, nur die Percussions oder nur die Baseline / Bassspuren anwenden. Ein echter Game Changer, im Nachhinein auf die einzelnen Gruppenspuren separiert Einfluss nehmen zu können. Das war in der Vergangenheit undenkbar.

Transient / Sustain

Ein interessantes neues Feature, das sowohl in der Standard als auch in der Advanced Version enthalten ist, ist die Möglichkeit in jedem Modul auf Wunsch nur die Transienten oder Sustain zu bearbeiten. In der Vergangenheit gab es hier nur die Möglichkeit das Stereo, Mid/Side, Left/Right Signal zu beeinflussen.

Upward Compress

Zusätzliche Lautstärke wird im beliebten Maximizer Modul nun durch eine zusätzliche Upward Compress Funktion erreicht. Ähnliche Ergebnisse kann man auch mittels paralleler Kompression erzielen, aber Ozone 11 vereinfacht den Workflow, indem man hier nur den Slider bewegen muss, um die Intensität einzustellen.

Referenztracks

Bei aller Euphorie über die fantastisch klingenden Ergebnisse des Ozone 11 Advanced Master Assistant, möchte ich dennoch dringend dazu raten, das mit Ozone 11 Advanced gemasterte Ergebnis mit Referenztracks zu vergleichen. Denn bei aller Klarheit und Transparenz, die sich mit den (neuen) Modulen erreichen lassen, kann man dazu tendieren, zu harsch, zu hell, zu Höhen-betont zu mischen.

Glücklicherweise ist das Vergleichen verschiedener Referenztracks in Ozone 11 Advanced direkt integriert. Durch Klick auf den „Reference“ Button gelangt man in die entsprechende Ansicht und kann hier einen oder mehrere Referenztracks hinterlegen und per Klick einfach zwischen dem eigenen und dem Referenztrack hin und her wechseln. Der dargestellte Frequenzverlauf ist ein zusätzlicher visueller Indikator, Unterschiede zwischen eigenem Master und dem Referenztrack festzustellen.

Individuelle Module

Ein essenzieller Unterschied zwischen der Standard und Advanced Version von Ozone 11 ist, dass sich nur in der Advanced Version die einzelnen Module auch individuell als Insert in der DAW nutzen lassen. Das kann sehr praktisch und CPU-schonend sein, wenn man nicht immer die ganze Ozone 11 Mastering Suite in den Insert laden möchte. Eine erfreuliche Nachricht für alle Anwender der Standard Version: ab Ozone 11 sind die beiden Module Stabilizer und Master Rebalance enthalten, die vorher der Ozone 10 Advanced Version vorbehalten waren.

Tutorials

Lobend erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch die Tutorials auf iZotopes YouTube Channel. Hier werden nicht nur Produktneuheiten ausführlich erklärt, sondern in Serienformaten wird sich hier auch ganzheitlich dem Thema Mastering gewidmet. Gerade für Neulinge und Neueinsteiger ins Thema Mastering sind die Inhalte sehr lehrreich.