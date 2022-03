Test: Sound Forge Audio Studio 16, Audio-/Mastering-Software

Neues aus der Klangschmiede

Mit der aktuellen Version 16 geht Magix Sound Forge Audio Studio dieses Jahr in eine neue Runde. Die Audio-/Mastering-Software ist der kleine Bruder der großen Klangschmiede, die auf den Namen Sound Forge Pro hört und – seit ca. 5 Jahren – auch auf dem Mac zur Verfügung steht, jedoch nicht die abgespeckte Version namens Audio Studio. Immerhin, denn Sequoia und Samplitude sind gar nicht auf dem Mac zu finden und so ist Magix eher als „Windows-only“ Unternehmen bekannt.

ANZEIGE

Mit der sechzehnten Inkarnation verspricht Magix Sound Forge Audio Studio neue Plug-ins (modernEQ, modernReverb, wizardFX Suite), ein Export Wizard für Audible (iTunes oder Amazon Hörbücher nach ACX-Standard), optisch verbesserte Meter, optimiertes Multichannel-Handling und noch ein paar Dinge mehr. Riskieren wir einen Blick …

Der erste Eindruck – Novize in der Klangschmiede

Zwar ist mir Sound Forge als Zaungast bestens bekannt, jedoch habe ich nie damit ernsthaft gearbeitet – bis jetzt. Sound Forge Pro ist eines, wenn nicht das älteste Programm dieser Art (Audio Editor), was noch aktiv weiterentwickelt wird (wenn man Cool Edit Pro mal außen vor lässt, da es sich als „Adobe Audition“ von den Ursprüngen deutlich entfernt hat).

Der Testkandidat ist – wie eingangs erwähnt – die kleinste Version aus der Produktlinie. Zur Installation genügt die Seriennummer (iLok wird weder unterstützt noch ist er notwendig) für das Programm selbst und Ozone Elements von iZotope, das mitgeliefert wird.

Beim ersten Öffnen versprüht die Software sogleich einen Windows 95 Charme. Das Fenster-Handling, die Symbolleisten und die Menüstruktur erinnern stark an die 90er-Jahre: kein Menü-Ribbon und der gleichen. Tabs gibt es allerdings (unten) für die einzelnen geöffneten Dateien und das Farbschema ist auch nicht stehengeblieben, immerhin.

Selbstverständlich ist das alles kein essenzieller Kritikpunkt an dem Programm selbst, da Benutzerfreundlichkeit und GUI-Design immer individuell sind und es stets von dem Menschen vor dem Rechner abhängt, welche Bedienkonzepte zünden. Eine Umgewöhnung ist es allerdings doch, da wenige Programme so aussehen und funktionieren.

Mit dem ersten Start teilt mir Magix Sound Forge Audio Studio 16 gleich mit, dass es ein Update geben wird. Sehr erfreulich, Magix hält die Software aktuell. Leider lässt sich das Update nicht ausführen/starten. Mit einem Klick auf den entsprechenden Button verlangt der Installer zwar eine Autorisierung der Admin-Rechte, mehr passiert dann aber nicht. Beim nächsten Programmstart erscheint wieder der dezente Hinweis auf den Patch. Hier muss die Entwicklungsabteilung noch mal ran – bestätigte auch der Magix-Support auf Anfrage.

ANZEIGE

Neues aus der Effektabteilung

Viele Programme liefern etliche Effekt-Plug-ins mit. Mittlerweile ist die gebotene Qualität auch recht annehmbar. Trotzdem gibt es noch viele Plug-ins ab Werk, die nicht nutzbar sind.

Magix Sound Forge Audio Studio 16 liefert bereits einiges Brauchbares mit, es ist ja auch Ozone Elements von iZotope mit im Bundle, das nicht nur brauchbar, sondern eher zu den Top-Produkten zählt. Zwar hat Sound Forge bereits gute Effekte an Bord, mit Ozone wird allerdings noch mal zusätzlich eine Schippe draufgelegt.

modernEQ ist ein achtbandiger Equalizer (zählt man Hi- und Low-Pass mit), der einen sehr guten Job macht. Der moderne EQ hält sich mit eigenem Sound zurück und liefert recht präzise Eingriffe in das Frequenzgeschehen. Sehr gut. Die Oberfläche ist aufgeräumt und orientiert sich eher an den etwas moderneren Plug-in Kollegen denn an den Klassikern. Einzig die Flankensteilheit von Hi- und Low-Pass könnte noch etwas höher sein für manche Anwendungen (gerade der Cambridge von UAD performt hier besonders gut). Nicht vergessen: Der modernEQ ist im Lieferumfang enthalten und muss nicht teuer dazugekauft werden, daher kann man diesen Punkt locker verschmerzen. Um es klar zu sagen: Dieser EQ ist mehr als nur eine Dreingabe, andernorts kostet so was richtig Geld!

Der modernReverb kann dagegen nicht ganz überzeugen. Er steht nur in Stereo zur Verfügung und rangiert klanglich eher im unteren Mittelfeld. Das geht aber vollkommen in Ordnung, speziell bei dem günstigen Gesamtangebot.

Audio Restauration in Sound Forge Audio Studio 16

Zwar nicht neu in dieser Version, aber durchaus der Erwähnung wert: die Werkzeuge zur Restauration von alten Aufnahmen. Speziell für den Preis ist es bemerkenswert, was der kleine Bruder von Sound Forge Pro hier zu bieten hat: Der integrierte Assistent erlaubt es, direkt aufzunehmen und im Anschluss gleich die Recordings der Feinwäsche anheim zu stellen, ebenso lässt sich natürlich bereits Aufgenommenes im Audio Studio entsprechend bearbeiten.

Die Features sind nicht vergleichbar mit dedizierten Plug-ins/Programmen, die Ergebnisse sind allerdings durchaus gut. Um es gleich klar zu sagen: Cedar, iZotope RX und Kollegen haben deutlich die Nase vorn, allerdings auch einen unübersehbar höheren Preis. Ein Vergleich verbietet sich daher. Und trotzdem: Das Restaurations-Feature ist wirklich ein kleines Highlight (im Preis-Leistungs-Kanon).

Was sagt WaveLab zum neuen Audio Studio 16?

Bei Magix Sound Forge Audio Studio 16 drängt sich ein Vergleich mit Steinbergs WaveLab direkt auf. Preislich passt WaveLab Cast am besten, jedoch sind die Features kaum kongruent und WaveLab Elements beansprucht bereits den doppelten Kurs des Kollegen von Magix – auch kein passender Vergleich.

Während die kleinen Versionen von WaveLab auch mehrere Spuren (Audiomontage) unterstützen, ist das im Audio Studio 16 nicht möglich. Dafür kann dieses 6-Kanal-Audio (5.1 Surround), WaveLab erst ab Elements aufwärts. Realtime-Effekte (wie die Master-Sektion in WaveLab) und 64 Bit Floating Point sind dem Testkandidaten ebenso fremd, dafür kann dieser bereits 384 kHz, was bei WaveLab nur die Pro-Version kann.

Um es auf den Punkt zu bringen: Die verschiedenen Ausbaustufen dieser beiden Programme sind nicht vergleichbar genug. Besser gesagt: Jede Variante hat eine etwas andere Zielgruppe. Daher Augen auf beim Softwarekauf.

Ganz praktisch – das Audio Studio im Alltag

Im Testalltag würde Magix Sound Forge Audio Studio 16 eine recht gute Figur machen, wären da nicht die Fehlermeldungen und Abstürze. Von dem Problem mit dem Update-Installer wurde bereits weiter oben berichtet. Allerdings quittiert Sound Forge Audio Studio teilweise komplett den Dienst und stürzt ab. Immerhin teilt einem dies der freundliche Problembericht-Dialog mit und bietet an, einen entsprechenden Rapport ins Entwicklerbüro zu schicken. Das macht beileibe nicht jede Software und schon gar nicht so zuverlässig. Das ist wenigstens etwas.

Zwar bekommt hier Magix eine „1“ im Absturzmanagement (ernst gemeint), allerdings sollte der geneigten Anwenderschaft dieser Umstand verborgen bleiben, indem die Software eben nicht regelmäßig ins digitale Nirvana entschwindet.

Während des Tests ist Sound Forge Audio Studio 16 mehrfach abgestürzt. Eine Ursache oder einen Trigger konnte nicht ausgemacht werden. Ebenso sind einige der Effekte und Shortcuts nur stereokompatibel: Werden diese auf Surround-Material angewendet, gibt es eine Fehlermeldung. Magix, das geht besser!

Von diesen Unannehmlichkeiten abgesehen, macht die Arbeit mit Magix Sound Forge Audio Studio 16 Spaß. Es tut, was es soll und wenn man sich in die Bedienung eingearbeitet hat, ist die leicht archaische Optik kein Thema mehr.

Vielen der Funktionen merkt man an, dass diese aus der Praxis kommen und eine stark praxisorientierte Ausrichtung haben. Wie flexibel das im Alltag ist, kommt durchaus auf den Workflow jedes einzelnen an.

Zwar nicht neu im Programm, aber trotzdem der Erwähnung wert: Im Lieferumfang ist die wizardFX Suite aus dem Hause Magix enthalten. Alleine dieses Bundle kostet bereits knapp 40,- Euro und ist hier wie gesagt im Lieferumfang enthalten.

Alle Lebensbereiche des Audioschaffens deckt man hier indes nicht ab. Die Suite umfasst 4x Dynamics, 3x Coloration (Distortion, BitCrusher, Tape-Simulation) und vier Modulationseffekte. Weitgehend mit schlichter „Ein-Knopf-Bedienung“. Das ist eher etwas für Personen mit weniger Erfahrung (und Hintergrundwissen).

Schick wäre noch ein Multiband Kompressor, ein Brickwall-Limiter ist ja immerhin schon an Bord (neben dem modern EQ) ein wichtiges Handwerkszeug fürs Werkeln mit Audio. Mag sein, dass die Plug-ins in der Summe nicht ganz auf Augenhöhe mit denen mancher Marktbegleiter sind, verstecken müssen sich diese nicht und bei den besagten Kollegen sprechen wir zusätzlich noch über einen anderen Preis.

Wie bereits erwähnt sind die neuen (und alten) Plug-ins nicht zu beanstanden. Wenn diese bloß alle Surround könnten oder wenigstens bei Surround-Files ausgegraut wären.