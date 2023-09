Superbooth 24 Berlin, 16. bis 18.05.2024, alle News

Der Termin für die Superbooth 24 steht fest

Die Vorbereitungen zur Superbooth 24, die nächstes Jahr vom 16. bis zum 18. Mai stattfindet, sind in vollem Gange.

Neuheiten auf der Superbooth 24

Selbstverständlich berichten wir hier auf AMAZONA.de, auch im Vorfeld über alle Produktes, die auf der Superbooth 24 gezeigt werden.

Superbooth 24 wieder im FEZ Berlin

Der Veranstaltungsort ist wie auch in den vergangenen Jahren das FEZ in der Berliner Wuhlheide. Das ausgedehnte Areal bietet mehrere Innen- und Außengelände, die perfekt zu der Messe mit ihrem Festivalcharakter passen. Es werden über 200 Firmen und Aussteller aus mehr als 34 Ländern vertreten sein. Einerseits werden neue und aktuelle Produkte präsentiert, aber es gibt auch sozialen, technischen und künstlerischen Austausch auf internationaler Ebene.

Die Superbooth 24 bietet auch Workshops und Konzerte

Die Welt der Synthesizer und Musikstudios lässt sich bei zahlreichen Präsentationen, Workshops, und Konzerten erleben. Der Bogen ist weit gespannt, es finden sich Veranstaltungen für Neulinge, Interessierte, Nerds und Experten. Man kann selbst Hand anlegen, ausprobieren und mit den Herstellern und Musikern ins Gespräch kommen.

Event-Programm der Superbooth 24

Das Event-Programm bestehend aus Gesprächskonzerten, Workshops, Specials, Präsentationen, Talks, Abendprogramm und Konzerten wird gegenwärtig noch zusammengestellt. Auf dem Superbooth YouTube-Kanal wurden in den vergangenen Monaten Videos einige Performances der SB22 online gestellt, wie zum Beispiel der Gig von TokTok:

Eine Woche vor der Superbooth 24 wird es in Kooperation mit dem FEZ eine „Minibooth“ geben, die sich an Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren richtet.

Öffnungszeiten Superbooth 24

Das Messegelände hat an den drei Veranstaltungstagen jeweils von 10:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Die Tickets gelten für den gesamten Bereich, innen wie außen. Zugangsbeschränkungen, Statuskontrollen oder Maskenpflicht bestehen nicht.

Preise für Tickets zur Superbooth 24

Die Tickets für die Superbooth 24 können wie üblich über die Webseite erworben werden, aber noch stehen die Preise noch nicht fest,

Backinfos zur Superbooth:

Der Superbooth-Stand war seit Jahren für Synthesizer-Fans ein Highlight und Publikumsmagnet auf der Frankfurter Musikmesse. 2016 wurde daraus in Berlin erstmalig eine eigenständige Messe

Nachdem die erste Superbooth-Messe ein voller Erfolg war, findet die SUPERBOOTH 2024 zum achten mal statt, und zum sechsten mal im FEZ BERLIN, nämlich vom 16. bis 18. Mai 2024.

Der Veranstaltungsort der SUPERBOOTH 24 im FEZ hat sich in den letzten jahren absolut bewährt. Das FEZ in liegt im Osten in Berlin-Wuhlheide. Das noch zu DDR-Zeiten als „Pionierpalast“ entstandene Gebäude bietet mit seinen zahlreichen und abwechslungsreichen Räumlichkeiten auf drei Etagen Platz für die Synthesizerhersteller aus der ganzen Welt. Jährlich meldeten sich bis zu 150 Aussteller an. Dabei entstand bislang immer eine bunte Mischung aus Branchenführern wie Roland, Korg und Yamaha, Lokalmatadoren wie Doepfer, Jomox und MFB, Kleinstfirmen wie Erica Synths, Dreadbox und Gotharman, alten Hasen wie Dave Smith Instruments und Moog, jungen Hüpfern wie AQA, Dasz und Koma, Softwarebuden wie Steinberg und Avid, Studioprofis wie Genelec, ADAM und Tegeler Audio – und viele, viele mehr.