Test: Gamechanger Audio Plasma Voice, Eurorack-Modul

Die Kraft des blauen Blitzes

Gamechanger Audio Plasma Voice ist das nächste Eurorack-Modul des lettischen Herstellers, das mit Edelgas und Hochspannung arbeitet. „PLASMA Voice ist ein Synthesizermodul, das Klänge durch Manipulation elektrischer Hochspannungsentladungen zwischen zwei Elektroden an einem speziell entwickelten, mit Xenon gefüllten Gasrohr erzeugt. Diese Entladungen werden mithilfe einer speziellen Gleichrichterschaltung in analoges Audio umgewandelt. Wir sind gespannt:

Ein kurzer Blick auf den Gamechanger Audio

Die lettische Firma Gamechanger Audio hat sich ganz auf die Manipulation von Klängen durch die Plasmatechnologie verschrieben und bietet verschiedene Gerätschaften als Bodenpedale für Gitarristen und Rack-Geräte für Studiobesitzer an. Als einziges Eurorack-Modul mit eigener Klangerzeugung aus dem Plasmablitz sticht das Gamechanger Audio Plasma Voice heraus. Es handelt sich hierbei um ein vollständiges Synthesizermodul, das ganz alleine eine Bandbreite an Klängen und Bearbeitungsmöglichkeiten mitbringt. Es kann also auch ohne weiteres Eurorack-Equipment betrieben werden. Das Ergebnis des Plasma-Voice beschreibt der Hersteller wie folgt:

„Gamechanger Plasma Voice erzeugt einen faszinierender elektrischer Klang, der der visuellen Intensität des blauen Stromblitzes entspricht. Die elektrischen Entladungen werden von einem proprietären Ultraschall-Pulsbreitenoszillator angetrieben.“

Aha, so so! Jetzt fehlt noch der Flux-Kompensator. Tatsächlich ist ein Poti namens Flux vorhanden. In Wirklichkeit ist die interne Klangerzeugung noch viel komplizierter, aber zum Glück merkt man als Anwender nicht viel davon, soviel sei jetzt schon verraten. Dann steigen wir mal ein!

Die Klangerzeugung des Gamechanger Plasma Voice

Kommen wir ungewöhnlicherweise gleich zur Klangerzeugung und beschäftigen uns damit, denn mir war überhaupt nicht klar, auch wenn ich die Texte auf der Herstellerseite gelesen habe, wie denn nun ein Plasmablitz verschiedene Synth-Sounds erzeugen kann. Zum einen steht dort, dass Klänge durch Manipulation elektrischer Hochspannungsentladungen zwischen zwei Elektroden an einem speziell entwickelten, mit Xenon gefüllten Gasrohr erzeugt werden und zum anderen werden die elektrischen Entladungen von einem proprietären Ultraschall-Pulsbreitenoszillator angetrieben.

Dieser Oszillator wird durch vordefinierte Samples und Hüllkurvenformen moduliert, die man mit Schiebereglern und CV-Eingängen verändern, auslösen, in Wellenform bringen und modulieren kann. Das mit den Samples war mir nicht ganz klar, deswegen habe ich nochmal direkt bei Gamechanger Audio nachgefragt und kann jetzt hier Licht ins Dunkel bringen.

Es handelt sich nicht um Audio-Samples, die durch einen Plasma-Antrieb geleitet werden, sondern eher um einen digital gesteuerten Hochspannungssynthesizer, bei dem die verschiedenen Engines (BASS, LEAD, PLUCK, DRUM, METAL, STATIC und SPARK) Kombinationen von Parametern verwenden, um den Entladungsbogen zu steuern. Der interne Parametersatz pro Engine besteht aus gut 80 Parametern, die die Plasmaröhre beeinflussen. Da wären zum Beispiel die Entladung der Pulsbreite, die Grundfrequenz, die Trägerfrequenz und die Spannung, um nur einige zu nennen. Die Hälfte dieser Parameter ist zeitbasiert. Es ist also sozusagen ein digitales Abbild von einer Sample-Beschaffenheit. Das erzeugte Ergebnis wird dann nochmal von einer speziellen Gleichrichterschaltung aufgenommen, die den Elektromagnetismus misst. Die zusätzlich auf dem Modul zur Verfügung gestellten Funktionen DRIVE, BASS und TREB sind erst nach der Klangerzeugung zugeschaltet und verändern das erzeugte Klangmaterial. Ich nahm zuerst an, dass der DRIVE-Regler etwas mit der Plasmaröhre und deren Sound zu tun hat. Dem ist aber nicht so. Das Gamechanger Audio Plasma Voice vereint das Beste aus beiden Welten. Es ist sowohl digital in der Klangerzeugung als auch analog, indem es mit einem analogen Filter, analogen VCA, analogen Drive und analogen EQs den Sound wieder zurück aus der blauen Plasma-Kälte zurückholt. Nach diesem Überblick über diese innovative Klangerzeugung kann es ja nun mit dem Test losgehen.

Lieferumfang und Garantie

Das Gamechanger Audio Plasma Voice wird in einem schwarz-silbrig bedruckten Karton geliefert. Beim Öffnen springen einem zwei Aufkleber, eine kompakt gefaltete, aber umfangreiche Anleitung und eine lebenslange Garantiekarte ins Auge. Lebenslange Garantie ist immer gut, aber leider nur so lange, wie auch die Firma rechtlich existiert. Das ist jedenfalls nicht verkehrt. Eine Kartonebene weiter kommt dann das Modul zum Vorschein, nebst MIDI-Adapter, Schrauben und Stromkabel. Tutto completti!

Optischer Eindruck und Aufbau des Plasma Voice

Natürlich ist man neugierig auf die Röhre und inspiziert diese zuerst. Ausgeschaltet ist das ein langweiliges Vergnügen, sieht sie doch einfach aus wie eine große Sicherung. Aber im aktiven Zustand ist sie schon wesentlich imposanter, da unter Betrieb der Plasmastrahl herumwandert. Die Plasma-Röhre und deren Technik benötigen etwas mehr Platz auf der Rückseite des Moduls. Deswegen ist ein Teil wesentlich tiefer als der Rest. Der tiefste Punkt ist mit 35 mm jedoch noch im „Rahmen“ und passt in die meisten von der Stange erhältlichen Cases. Mit 16 TE Breite ist das Plasma Voice auch relativ kompakt gehalten. Das Panel wurde mit Bedienelementen vollgepackt, der Platz wird sinnvoll genutzt. Die Haptik und Optik entsprechen gängigem Eurorack -Industriestandard, wirken hochwertig und zuverlässig. Alle Ein- und Ausgänge sind ganz unten zu finden, das schafft Platz für die Bedienung. Der Aufdruck auf dem Panel zeigt sämtliche Funktionen anschaulich und somit hat man schon zu Beginn die wichtigsten Informationen zum Betrieb. Wichtigster Informationslieferant ist neben den beleuchteten Fader das LED-Block-„Display“, das auf einer zweireihigen LED-Anordnung jeweils sieben einzelne Segmente bietet und damit sämtliche Menüeditierung anzeigt. Der große gerasterte Endlosdrehregler mit Druckfunktion ist dann dafür auch zuständig. Mein Eindruck: sehr griffig und sehr robust. Alles in allem gibt es am Äußeren und am Aufbau nichts zu meckern. Mit nur 220 mA benötigt dieses Gamechanger Audio Plasma Voice Modul auch relativ wenig Strom.

Sicherheitshinweise

Das Gamechanger Plasma Voice Modul ist betriebssicher und entspricht dem US FCC- Regelwerk. Es besteht keine Gefahr für den Anwender, obwohl intern auf 3000 V transformiert wird. Das ist kein das-habe-ich-mal-entwickelt-und-das-verkaufe-ich-jetzt-Modul. Es sei jedoch trotzdem gesagt, dass der Betrieb nahe am Wasser oder auf Outdoor-Bühnen bei Nieselregen tunlichst vermieden werden sollte. Ich schätze mal, dass dazu auch der Betrieb in nasstropfenden Technobunkern (gibts das überhaupt noch?) früh um acht Uhr gemeint sein könnte. Laut Hinweis des Herstellers sollte man die Xenon-Röhre nicht selbstständig austauschen, sondern sich an den Hersteller wenden. Immerhin hält die Röhre ca. 10.000 Stunden. Nun, ich habe diesen Test überlebt, dann schaffst ihr das auch! Aber nochmal ganz ernsthaft: Bitte nicht dran rumbasteln!

Menüstruktur und Editierebenen

Bevor wir zu den klanglichen Möglichkeiten des Eurorack-Synthesizers kommen, noch ein kleiner Exkurs zur Bedienung des Moduls. Das ist nämlich sehr einfach, zumindest nach meinem Empfinden. Meistens gilt: What you see, is what you get! Die oberste Editierebene ist in weißer Schrift gehalten, in roter Schrift die Ebene, bei der man die Pitch-Taste gedrückt halten muss. Das 2×7 LED-Segment-Display wird allein mit dem Hauptregler bedient. Die Eingänge und Ausgänge sind selbsterklärend bis auf den Multi-CV-Eingang. Dieser Eingang ist der einzige, der per Einstellung CV-Signale zu verschiedenen Parametern leiten kann. Nach gut 20 Minuten hat man das Konzept verstanden, kann damit im Prinzip wie „live“ agieren und auch verschiedene Filter-Varianten und verschiedene Trigger-Input-Modis umschalten. Unter der Haube gibt es nämlich noch mehr, was man so noch nicht vermutet. Und deswegen komme ich nun zu den

Synth-Engines, Modis und deren Editierung.

Noch mal zur Erinnerung: Es handelt sich um einen Monosynthesizer, dem in sieben verschiedenen Bänken mit unterschiedlicher Grundcharakteristik jeweils sieben Presets zugewiesen sind. Da 49 Slots-Sound, die editiert, aber nicht überschrieben werden können. Die Bänke teilen sich auf in BASS, LEAD, PLUCK, DRUM, METAL, STATIC und SPARK.

Die globale Synthengine lässt sich per Einstellung unterschiedlich ansteuern. Hierzu kann der Trigger-Input-Mode umgeschaltet werden, so dass man zwischen Trigger- und Gate-Mode mit Hüllkurve umschalten kann. Möglich ist auch die Schaltung zum Loop-Mode oder zum permanenten VCO- oder Drone-Mode. Zuletzt gibt es noch eine invertierte Variante mit Rising-Edge-Kurve. Halten wir mit anderen Worten noch mal fest: Das Plasma Voice ist vom Grund her wandelbar. Man kann es ganz klassisch als VCO oder Drone nutzen oder die interne komplette VCO-, ENV-, VCF- und VCA-Klangerzeugung aktivieren, die man mit den Fadern editiert. Hier ist die Übersicht der Trigger Modi:

Will man eine volle Synthstimme editieren, benötigt man den Gate-Mode. Somit beeinflussen die Fader in erster und zweiter Instanz (Pitch gedrückt halten) das Klanggeschehen. Grundsätzlich ist die Mitten-Rasterung die Grundeinstellung bzw. der bestmögliche Start für eine Editierung. Zu den jeweiligen Fadern sind auch CV Eingänge direkt zugeordnet, die darüberliegenden Potis dienen der Abschwächung oder Verstärkung. Der Pitch-Fader steuert ± 1 Oktave, der Time Fader (Decay) geht von ultra kurzem Decay zum permanenten Erklingen über. Der MOD-Fader regelt wieder den Anteil der Pitch Modulation. HARM ist für das Erzeugen vom harmonischen Effekten zuständig und FLUX fügt chaotische Artefakte hinzu. Der letzte Fader ist ganz dem Filter gewidmet. Filter-Cutoff und Resonanz. Als wählbare Analog-Filter stehen klar erkennbar die gut zupackenden LP- und HP-Variante zur Auswahl. Zudem gibt es noch eine DJ -Variante, die beides kombiniert!

Der Multi-CV Eingang

Die Zuweisung dieses CV-Eingangs geht über das Settings-Menu. Ab Werk kann man damit im Kontext Bänke und Presets durchschalten lassen. Ganz so, wie es der MODEL-Eingang beim Mutable Instruments Plaits Modul macht.

Ich persönlich finde es immer sehr erfrischend, Zufalls-Patterns mit wechselnden Klängen zu erzeugen. Dieser Multi-CV Eingang kann jedoch auch nochmals auf die vorhandenen Fader und deren Parameter geroutet werden.

Einzigartig: die Accent-Modi

Kommen wir zu einer Besonderheit, die so nur im Plasma Voice vorzufinden ist. Es sind sieben verschiedene Accent-Modi verfügbar. Also nicht nur für die Betonung der Laustärke, sondern eben noch sechs weitere Varianten wie das Ducking der Plasma-Röhre oder das Einfrieren aller CV-Eingänge, solange ein Gate anliegt. Das lädt zum Experimentieren ein. Hier ist eine Übersicht der Möglichkeiten:

Thema MIDI

Ja, das Modul lässt sich komplett auch per MIDI fernsteuern. Das ist schön mitgedacht und auch sehr übersichtlich in der Anleitung ausgeführt. MIDI-Messages werden auch zum Wechsel von sämtlichen Einstellungen akzeptiert. Die analoge Drive-Schaltung und der EQ bleiben allerdings außen vor – eben – weil analog. Ob und inwieweit die Verarbeitung der MIDI-Signale funktioniert, habe ich nicht getestet, weil ich nicht ohne Grund zum Eurorack gewechselt bin – eben um genau dieser Technifizierung zu entfliehen. Es sei mir bitte verziehen!

Klang der Gamechanger Plasma Engine

Das Gamechanger Audio Plasma Voice bringt definitiv einen eigenen Soundcharakter mit. Es ist immer ein bisschen dirty und hebt sich von dem Synth-Allerlei gehörig ab. Overdrive und Schmutz sind mal mehr und auch mal weniger integriert, aber immer vorhanden. Das sehe ich positiv, denn man braucht auch eine alleinunterhaltende Rampensau in manchem musikalischen Konzept. Hier ist man an der richtigen Adresse. Die Plasma Röhre, inwieweit sie den Klang denn beeinflusst, scheint schon ein zukunftsträchtiges Konzept zu sein. Nicht umsonst gibt es verschiedene Bodentreter für Gitarristen und Bassisten, die diese Technik schon nutzen.

Das Plasma Voice kann einen Track noch ordentlich aufpeppen, sei es auch nur als crispe Perkussions- oder HiHat-Spur. Die Klänge, die man im Handumdrehen hier erzeugen kann, sind zwar speziell, aber gut verwendbar und irgendwie immer etwas außerhalb der „Norm“. Natürlich ist es auch möglich, nur radiofrequenzartige Sounds zu erzeugen. Generell werden Noise-Liebhaber das Modul bis an seine Grenze bringen können. Dafür ist es auch gemacht. Aber hervorzuheben ist, dass es musikalisch meistens verwertbar ist. Rein vom Frequenzspektrum sind tiefe, runde Bässe nicht die Spezialität vom Plasma Voice, aber mittige und hochfrequente Hizzle-und-Huzzle-Klänge kommen wie Butter aus dem Gerät. Lead, Pluck und Hats sind auch sein Ding. Wobei das erste Bass-Preset mit seinem LP-Filter mit Hüllkurve in der richtigen Tonlage schon sehr gefällt und richtig gut drückt. Die beiden EQs greifen jedoch nur dezent und sind eher nur eine kleine Hilfe bei der aktiven Klanggestaltung. Ob das ein Manko ist? Ich glaube nicht, auch in dieser Form ist das ein hilfreiches Feature. Der analoge Overdrive hingegen fettet das Signal schon ordentlich an, erhöht auch die Maximal-Lautstärke, komprimiert aber recht stark. Das ist Geschmackssache, daher keine Wertung dazu.

Tipp: Wer das Ausgangsignal an Audio-Effektmodule senden möchte, sollte auf jeden Fall die Eingangslautstärke im Effektmodul anpassen, falls es einen Regler dafür gibt. Die Ausgangslautstärke der Plasma Voice ist nicht regelbar und hat mit allen zugeschalteten Features ziemlich viel Power, um genau zu sein bis zu 8 V max.

