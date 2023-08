Test: FeelYourSound Sundog, Kompositionshilfe Software

Wirklich genial Kompositionshilfe

Es kommt nur noch selten vor, dass unsere Redaktion eine Software erreicht, die einen wirklich überrascht. Sundog von FeelYourSound gehört definitiv zu solchen freudigen Highlights. Sundog ist eine Kompositionshilfe, die einem im Prinzip hilft, einen kompletten Song zu erstellen. Und das passiert nicht per KI, sondern haben wir dem Programmierer Hauke Menges zu verdanken, der dieses geniale Kompositionstool erfunden hat.

Standalone oder Plug-in?

Nein, FeelYourSound Sundog ist kein Plug-in, sondern funktioniert per Standalone. Es läuft problemlos unter Windows oder auch dem neuesten Apple Betriebssystem. Ich habe hier in meinem Studio Apple Ventura 13.4.1 benutzt ohne irgendwelche Probleme.

Rein theoretisch kann man den integrierten „Preview-Synth“ als Klangquelle benutzen, aber der klingt erstens nicht besonders und erlaubt auch keine adäquate Regelung der Lautstärken der einzelnen Spuren. Zur Not kann man damit zwar auch komponieren, aber der Spaßfaktor steigt natürlich erheblich, wenn man die Ausgänge des Sundog mit den virtuellen Eingängen seiner Lieblings-DAWs benutzt.

In meinem Fall ist das Logic Pro X, aber das geht auch mit Ableton, Cubase und vielen anderen. Auf Apple wird über das integrierte APP Audio MIDI-Setup einfach der IAC-Driver aktiviert. Wie ihr seht, habe ich darauf einen Port aktiviert und in „FeelYourSound“ umbenannt.

In den Einstellungen von Sundog wird nun als MIDI-Ausgang der IAC-Driver gewählt:

In Logic habe ich nun drei Spuren mit jeweils einem unterschiedlichen MIDI-Eingang gewählt – in meinem Fall 1, 2 und 3. Das entspricht den ersten drei Spuren des Sundogs. Setzt man die Kanäle bei MIDI-Eingang auf ALLE (oder IAC-Driver), kann Sundog nun die in Logic zugewiesenen Plug-ins spielen.

WICHTIG: Ihr müsst alle zugewiesenen Spuren auch SCHARF schalten (siehe rote Record-Buttons in der Spur), nur dann funktioniert der multitimbrale Betrieb.

Master & Slave

Tatsächlich ist während der Kreation der Songstrukturen erst einmal SUNDOG der Master und LOGIC der (Sound-) Slave. Soll heißen: Logic ist zum Tonmodul degradiert worden. Erst wenn ich Akkorde, Bassline, Arpeggio, Drums und Melodie-Lines erstellt habe, transferiert man alle MIDI-Spuren per Drag&Drop in das Logic-Projekt.

Von da ab kann man Sundog runterfahren und arbeitet nur noch mit seiner DAW weiter. Das Grundprinzip erklärt Hauke hier sehr gut in seinem deutschen Videotutorial:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Die Mainpage von Sundog im Überblick

Bis auf wenige Ausnahmen geschieht alles bei Sundog über die Mainpage. Diese ist übersichtlich strukturiert und bietet auf einen Blick alle entscheidenden Parameter. Für mein Projekt habe ich mir ein blaues GUI ausgewählt, der wirkte für mich ein wenig gefälliger als die Standardoberfläche in Gelb und Rot.

Unterhalb der Pattern-Parameter wie Geschwindigkeit, Swing, Tonart etc. findet man 15 Spuren, von denen ich die ersten drei für dieses Projekt nutze und in Chorus, Bass und Melody umbenannt habe. Von Werk aus sind die 15 Spuren entsprechend der MIDI-Kanäle durchnummeriert worden. Das lässt sich aber beliebig ändern.

Spannend sind nun die zwei untereinanderliegenden linken Felder. Im oberen wird mit der Maus die Tonhöhe eingezeichnet, die wiederum dem Pattern im darunterliegenden Feld folgt.

Für die Patterns selbst stehen 203 Preset-Patterns zur Verfügung, die man rechts neben dem Pattern-Feld anwählt. Daraufhin öffnet sich folgendes Menü:

Kehrt man nach danach zurück auf den Mainscreen, kann man das gewählte Pattern hier nach allen Regeln der Kunst individualisieren.

Weißt man einer der Spuren keine einzelne Noten,

sondern Akkorde zu,

kann man über die Taste CHORDS in den Spurparametern eine Akkordfolge auswählen:

Ganz oben überhalb der Akkorde befindet sich wieder ein 16-taktiges Pattern, dem man nun die Akkorde beliebig zuweisen kann. Über USE Chords (rechts unten) bestätigt man seine Auswahl und kehrt auf den Main-Screen zurück.

Spielt man nun die bereits erstellten Spuren ab, folgen die Akkorde der Melodie-Linie. Dasselbe gilt für weitere Arbeitsschritte, so lässt sich z. B. eine gewählte Bassfolge wiederum den Grundnoten der Akkorde folgen.

Drums

Auch hierbei unterstützt einen Sundog, ganz nach dem Anspruch ALL ON ONE. Kanal 10 ist den Drums vorbehalten und über Fixed-Note wird pro Spur nur ein Drumsound angespielt. Hierfür gibt es auch keine vorprogrammierten Patterns mehr, sondern man legt selbst Hand an. Das funktioniert als schnelle Drum-Untermalung ganz gut, ist aber nicht mit den Eingabemöglichkeiten von ausgefeilten Drum-Apps vergleichbar.

Song-Mode im Sundog

BlackSun bietet auch einen Song-Mode. In diesem lassen sich beliebig viele Patterns hintereinander hängen. Ich vermute aber schwer, dass die meisten am Ende den Song dann doch eher in ihrer DAW erstellen und Sundog nur zum Entwerfen verschiedener Patterns verwenden werden.

Auch dieses Feature ist mehr eine Dreingabe.

Weitere Features

Auch diese nur kurz im Überblick: So lassen sich z. B. Patterns, die man selbst modifiziert oder von Grund auf selbst erstellt hat, auch abspeichern und wieder als Vorlage für die nächsten Projekte verwenden.

Patterns können durch Checkbox das Tempo verdoppeln oder Triolen spielen. Wirklich umwerfend ist auch die Menge der vorhandenen Stimmungen, aus denen man sich bedienen kann.

Und selbstverständlich können Patterns auch unterschiedliche Längen annehmen. Spuren können stummgeschaltet oder auf Solo geschaltet werden und über die Dropdown-Menüs lassen sich weitere Features abrufen, zum Beispiel zum Ausdünnen der erzeugten Noten etc. Das alles nochmals im Detail zu beschreiben, würde aber den Umfang des Artikels sprengen. Dafür empfehle ich dann die zahlreichen Videos zu Sundog auf YouTube,

Workflow

Sundog macht Spaß und es gelingen einem sehr schnell und sehr intuitiv Akkordfolgen, Basslines und einfache Melodielinien. Für Produzenten elektronischer Musik sicher einen wertvolles Tool, um auf neue Ideen zu kommen.

Nicht mehr und nicht weniger will Sundog auch erreichen. Und wir erinnern uns nochmals an den Preis. Für 59,- Euro ist das eine feine Sache, läuft stabil und ist man man zufrieden, zieht man sich die MIDI-Files mit einem einzigen Klick in seine DAW.