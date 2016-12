Test: Monoplugs B-Step, Kompositionshilfe

Etwas ganz wesentliches – natürlich nach meiner Meinung – ist im Test vergessen gegangen. Nämlich die Möglichkein ein oder zwei Lauchpads anzuschliessen. Damit kann man dann voll interaktiv, ohne Maus die Sequencen bei laufendem Betrieb ändern und erhält so einen sensationellen „Halb-Hardware-Sequencer“. Zur Zeit nutze ich B-Step mit meinem Blofeld und kann so im Multi-Modus des Blofelds vier verschiedene Sounds mit eben auch vier verschiedenen Sequencen nutzen. Der Wechsel von Sound zu Sound geht einfach über die Tastatur mit Pfeil links oder rechts, die Lauchpads zeigen sofort die entspechende Sequenz des gewählten Sounds und ich kann die Sequencen sofort anpassen. Muss man unbedingt mal gesehen haben:

https://youtu.be/NanpC1VpuCQ‚

Wenn man bedenkt wie günstig ein Blofeld ist, die Software B-Step erst recht und auch zwei Lauchpad Mini nicht die Welt kosten und was man dann für eine Sequencer-Maschine nutzen kann, der flippt wie ich sicher fast aus. B-Step ist wirklich der absolute Hammer und die Hilfe die wirklich am richtige Ort aufgerufen werden kann und sehr gut alles erklärt, man muss dazu wirklich nicht perfektes Englisch können, der kommt an dieser Software nicht vorbei! Schaut Euch B-Step unbedingt mal an, für Freunde der Sequenzen das Beste was ich zur Zeit kenne.