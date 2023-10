Test: Midi Quest 13 Pro, Software-Editor für Hardware-Synthesizer

Ein Editor für (fast) alle Hardware-Synthesizer

Midi Quest ist ein Softwaretool zur Editierung von Hardware-Synthesizern und zur Verwaltung der gesammelten Klänge. Unzählige mitgelieferte Anpassungen an Vintage-Synthesizer, aber auch an Klangerzeuger jüngeren Datums, sind bereits etabliert. Wir haben bereits mehrmals über dieses zeitlose Tool berichtet, nun gibt es seit einiger Zeit eine neue Version mit der 13 im Zähler. Christoph Oettinger hat Midi Quest 13 für uns getestet:

Unter den zahlreichen Anwendungen für das digitale Musikstudio nehmen wohl solche zur Programmierung oder Verwaltung von Equipment per MIDI seit jeher eine Art Sonderstellung ein. Die Sache hatte schon immer etwas Spezielles, weil sich solche Software eben noch nie nur auf allgemeine MIDI-Standards verlassen konnte, sondern für praktisch jedes unterstützte Gerät aufgrund von dessen Eigenarten eine Extrawurst zu braten war. Im Prinzip hat sich bis heute daran nichts geändert, was die Programmierung mühsam und kleinteilig (und wartungsintensiv) macht. Sowas tut sich heute von den „Großen“ in der Branche keiner mehr an – es „skaliert“ wohl auch einfach nicht genug, um sich für einen der Big Players noch zu rechnen. Dazu kommt, dass sich inzwischen auch das Verlangen der Profi- Anwender nach solcher Software deutlich abgekühlt haben mag – denn wer wird schon heute noch im harten Projektstudio- Alltag eine größere Anzahl von Synthesizern per MIDI angeschlossen haben wollen, um damit Musik zu produzieren? Die Zeiten, wo Synthesizer im Studio mitlaufen mussten, um kostbare Audiospuren zu sparen, sind längst vorbei. Inzwischen sind ja schon die Synthies selbst zumeist durch ihre digitalen Klone ersetzt worden und laufen nun einfach im Rechner mit…

Wie zeitgemäß ist Midi Quest13?

So mag man also glauben, dass es für ein Programm zur Synthie-Verwaltung heute vielleicht keine rechte Daseinsberechtigung mehr gibt. Was wohl auch dazu geführt hat, dass diese Art Software inzwischen nahezu ausgestorben ist – nach einer gewissen Blütezeit in den späten Neunzigerjahren, als Produkte wie Sounddiver (noch unter der Flagge von Emagic) durchaus populär waren. Aber lang ist´s her: Sounddiver kam wohl bei der Übernahme von Emagic durch Apple unter die Räder, und auch die wenigen anderen Alternativen von damals sind heute praktisch ausgestorben. Ein Mitbewerber – Unisyn – wurde wohl von MOTU bis zur Mitte der Zeitausender eher mitgeschleppt, war aber nur für den Mac verfügbar – und auch nur für PowerPC – Prozessoren (die selbst inzwischen schon mehr Legende als Geschichte sind).

Wer ist die Zielgruppe für Midi Quest 13?

Auch MIDIQuest ist natürlich schon lange am Markt, hat aber hat alle genannten Mitbewerber überlebt – und dabei sein Ziel nie aus den Augen verloren, nämlich eben diese gemeinsame Steuerungs- und Verwaltungssoftware sein zu wollen, und das für so ziemlich jeden einigermaßen in Stückzahlen produzierten Synthesizer unter der Sonne. Mehr noch: Da ist das Versprechen, durch die großzügigere Bedienoberfläche am Computer so manchen Synthie (besonders der Achtziger und Neunziger) überhaupt erst benutzbar zu machen. Und um noch eins draufzusetzen wird sogar in Aussicht gestellt, dass man mit Hilfe von moderner Plugin- Technologie seinen klassischen Synthie in eine moderne DAW einbinden kann, um mit ihm (fast!) wie mit einem Softwaresynth zu arbeiten („Total Recall“ lässt grüßen)!

Für Letzteres wurden zu allen unterstützten Modellen VST-Plugins programmiert, die sich dann in einer DAW wie Software-Synths aufrufen lassen, aber eigentlich nur die Einstellungen an das Gerät durchreichen. Diese Idee ist natürlich nicht ganz neu. Schon vor Jahren hat Access mit einem solchen Plugin für den Virus „TI“ ungefähr dasselbe gemacht. Nach dem was man so hört und liest, scheint man dort aber inzwischen die Lust an dessen Pflege verloren zu haben – schade schade… MIDIQuest versucht sich jedenfalls ebenso an einem Virus-TI-Plugin. Es ist im Lieferumfang der „Großen Version“ enthalten.

Das alles klingt für „alte Hasen“ nahezu unglaublich, für Besitzer von unterstützten Geräten jedoch zumindest vielversprechend. Vielleicht verringert es ja die Widerstände, sein Instrument nicht nur im Schrank liegen zu haben, sondern auch mal wieder für eine Studioproduktion einzusetzen?

Evolution eines Klassikers

Natürlich blickt auch MIDIQuest auf eine lange Geschichte zurück. Der Hersteller Sound Quest mischte schon ganz zu Beginn der Computer- Revolution im Musikstudio mit (erste Versionen von MIDIQuest liefen noch unter DOS). Wenn man bedenkt, dass die Entwickler hinter MIDIQuest seit all den Jahren außer mit der technischen Entwicklung der Computersysteme auch mit der schieren Menge inzwischen erschienener Synthesizer- Modelle mithalten müssen – man könnte fast glauben, dass sie damit eine Art Kampf gegen die Windmühlen führen. Der Wert der dabei gesammelten Erfahrungen jedoch dürfte kaum zu unterschätzen sein, und sie sind für die Umsetzung der Idee essentiell. Denn MIDI ist zwar ein vergleichsweise simpel gestricktes Protokoll – was aber Fluch und Segen zugleich ist. Seine „Flexibilität“ und die nur wenigen wirklich festgelegten Regeln haben in der Vergangenheit oft genug dazu geführt, dass die MIDI-Implementation so mancher Synthie- Hardware – gelinde gesagt – optimierungswürdig war. Bei einigen Geräten, die bis zum Ende der Achtziger Jahre gebaut wurden, fällt das besonders auf – man war wohl oft noch im „Experimentalstadium“. Dies – verbunden mit der Art und Weise, wie MIDI in den Computersystemen der Neunziger („Windows95“, „MacOS7“) implementiert war – führte gern einmal dazu, dass beim Datenaustausch mit dem Synthie der ganze Rechner „hängen blieb“ – und zwar oft genug bis zum Ausschalten. Damit hatte seinerzeit jeder Softwareanbieter so seine Schwierigkeiten – manche mehr, manche weniger (MIDIQuest wohl eher mehr).

Es sei jedoch hier schon einmal vorausgeschickt: In dieser Hinsicht hat sich in den letzten Jahren wirklich eine Menge getan. Auch wenn natürlich die alten Synthies auch heute noch dieselben Malaisen haben wie damals, bringen sie den Computer heute niemals mehr zum Stillstand. MIDIQuest kann solche Geräte-Schwächen nonchalant überspielen und behält dabei immer die Kontrolle. Die Zeiten, wo jeder weitere angeschlossene Synthesizer die Zitterpartie riskanter machte, sind zum Glück vorbei.

Was ist neu am Midi Quest 13?

In der Tat ist es natürlich so, dass die immer noch große Mehrzahl der unterstützten Geräte aus den Neunziger Jahren bis zum Anfang des neuen Jahrtausends kommt und inzwischen wohl oft nur noch Retro-Fans und Sammlern ein Begriff ist. Wen wundert´s, denn in der Zwischenzeit hat sich die Entwicklung eher weg vom klassischen, per MIDI programmierbaren Hardware- Synthesizer bewegt – hin zu „Boutique“- Geräten oder einer Flut von Eurorack-Modulen, die einen ganz anderen Ansatz fahren. Die Gattung der 19-Zoll-Rackgeräte schien sogar fast ausgestorben zu sein. Dieser Formfaktor erlebt zwar durch zahlreiche letztens erschienene Behringer-Synths scheinbar ein Revival, aber deren rudimentäre MIDI-Implementierung ist nichts für MIDIQuest. Behringers Deepminds allerdings werden durchaus unterstützt, genauso wie neuere Synths von Modal, Novation oder Sequential. Die Chance, auch seinen aktuellen Hardwaresynth elegant per Software verwalten zu können, ist also durchaus da. Und – das verdient besondere Erwähnung – die Entwickler sind rührig und hören auf ihr Publikum. So kam es auch schon vor, dass einfach auf Kundenanfrage innerhalb weniger Tage die Unterstützung für ein Gerät nachgereicht wurde, von dem es auf dieser Welt deutlich weniger als 500 Stück gibt!

Auf den ersten Blick mögen die Neuerungen gegenüber der letzten großen Versionsnummer übersichtlich ausfallen. Aus der Sicht eines langjährigen Anwenders könnte man es so zusammenfassen: Einige neue Module zur Anbindung weiterer Synthie – Modelle und eine verbesserte grafische Darstellung. Während Ersteres nur selbstverständlich erscheint (die letzte Hauptversion ist schon wieder vier Jahre her), verbirgt sich hinter dem zweiten Punkt echter Fortschritt – und einiges Potential. Bis Version 12 hatte MIDIQuest eine recht statische Bildauflösung, der man ihre „lange Tradition“ nur zu offensichtlich ansah. Sie kam aus einer Zeit, als Displayfläche teuer und wertvoll, und ein Bildschirm mit 1280×1024 Pixeln Luxus war. Das sieht man vielen Editor- Pages auch heute noch an: Dort wird kein Platz verschwendet. Nur leider ist sowas im Zeitalter von Retina- Displays praktisch unbedienbar und noch dazu der Freifahrtschein zum Augenarzt (zumal wenn man bedenkt, dass womöglich auch die Zielgruppe langsam älter wird). Bei früheren Versionen für den Mac wurde das Problem zusätzlich dadurch verschärft, dass OSX praktisch keine Einflussmöglichkeiten auf die Größe der Bildschirmdarstellung bot, ohne dabei auch an der physischen Auflösung des Displays drehen zu müssen, was also hieß „größere Fenster = matschiges Bild“.

Dies ist nun also in Angriff genommen worden. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Vermutlich waren einige Umbauten tief im Quelltext nötig, um das Fenstermanagement auf diesen Stand zu bringen. Einfach gemacht hat man es sich aber offensichtlich nicht, denn in der neuen Version skalieren nun nicht nur die Fenster und Bedienelemente in den Edit-Pages mit, sondern auch die Synthesizer- Piktogramme. Je feiner die Auflösung gewählt wird, desto besser sieht man, wie detailverliebt die Bilder eigentlich sind – bis hin zu einzelnen lesbaren Aufschriften auf den Frontpanels. Das ist einfach schön – mit sowas „kriegt man mich“:

Leider ist es zwar nicht so, dass die Darstellung individuell im Fenster vergrößert oder verkleinert werden kann (also über CMD-+ bzw. CTRL-+), wie man das beispielsweise von Webbrowsern gewohnt ist. Man kann aber nun für die Edit-Pages in den Programmeinstellungen eine gemeinsame Skalierung wählen. Damit lässt es sich gut auskommen. Auch die paar Module mit extrem eng programmierter Bedienoberfläche (z.B. Roland D50/D550) sind so wieder einigermaßen handhabbar. Seien wir guter Hoffnung, dass sich diese Entwicklung fortsetzt und das Ganze eines Tages vielleicht auch individuell pro Edit-Page geht.

Eine weitere Einflussmöglichkeit auf die Darstellung der Synthie-Bedienoberflächen ist der schon in früheren Programmversionen existierende Menüpunkt „Edit Patch Skins“. Hier können dann entweder verschiedene vorgefertigte Sets (zumeist mit der Optik früherer MIDIQuest-Versionen) ausgewählt werden. So sind auch relativ kleinteilige Änderungen an einzelnen Schriftgrößen usw. möglich. Die Änderungen wirken aber programmweit auf alle Edit-Pages in MIDIQuest. Wer noch mehr Individualisierung will, der könnte sich darüber hinaus auch eigene Edit-Pages für seine Synthesizer bauen – und wäre dann in deren Gestaltung ziemlich frei. Es dürfte den Stoff für viele lange Abende mit liebevoller Kleinarbeit liefern – vorausgesetzt man hat eine Dokumentation der vollständigen MIDI-Implementation seines Synthies, einige Erfahrung beim Lesen technischer Dokumentationen plus das nötige Maß an Geduld und Frustrationstoleranz…

Noch ein größerer Umbau fand komplett „unter der Haube“ für die neue Mac- Version statt, und das hat wohl hauptsächlich mit den teifgreifenden Änderungen zu tun, die Apple seit einiger Zeit an der inneren Struktur seines Betriebssystems macht. Hintergrund sind deren Bemühungen, die Rechner besser gegen Schadsoftware und Rootkits zu härten – was es für den Anwender nicht immer bequemer macht (um es vorsichtig auszudrücken). Eine der Nebenwirkungen scheint zu sein, dass die Art und Weise nicht länger funktioniert, wie die Pro-Version von MIDIQuest bisher „ad hoc“ Plugins erzeugen und installieren konnte, sofern man für einen Synthesizer die DAW-Einbindung wünschte. Dafür kann man sich nun bei Bedarf die fertigen Plugins herunterladen. Sie liegen in acht großen Paketen bereit, insgesamt sind das allerdings verträumte 60GB. Sobald man in MIDIQuest für eines seiner Geräte die „Plugifizierung“ wählt, wird dann das passende Modul aus diesem Fundus an die entsprechenden Stellen im System kopiert. Die Windows- Version macht das Ganze offensichtlich auf die bisherige Art und Weise – für sie gibt es keine Plugins zum Herunterladen. Überhaupt – ein paar Worte zur Installation…

Die Installation

Sie läuft wirklich im besten Sinne unspektakulär. Die Software kann in allen ihren Versionen direkt von SQuest.com heruntergeladen werden und ist per iLOK kopiergeschützt. Sollte man also (z.B. in Zusammenhang mit anderer Software) den iLOK Manager bereits installiert haben, geht die Sache schnell per Online- Account oder iLOK-USB-Stick. Ansonsten sorgt der Installationsprozess von MIDIQuest dafür, dass auch die Installation von iLOK usw. angestoßen wird. Ich bin nach wie vor durchaus ein Fan des iLOK USB-Sticks, denn der garantiert die völlig problemlose Installation von MIDIQuest auch auf mehreren unterschiedlichen Systemen. Solange immer nur eine Installation in Betrieb ist, ist es MIDIQuest herzlich egal – die Lizenz hängt nicht am Rechner.

Auch die Parallelinstallation mehrerer Versionen von MIDIQuest gelingt problemlos, weil sich die Programmversionen für das Gerätesetup jeweils eigene Verzeichnisstrukeinrichten. Oder anders gesagt: Für den Fall, dass man tatsächlich zwei Vollversionen zur Verfügung hat (z.B. MQ12 und MQ13), kämen sich diese zwar nicht ins Gehege – aber eine Übernahme von Einstellungen steht bei der Installation des neuen Programmes eben auch nicht zur Auswahl. Es werden jedoch auch Upgrades von einer beliebigen Vorversion zum herabgesetzten Preis angeboten. Ob die Einstellungen in so einem Fall erkannt und übernommen werden, habe ich nicht getestet.

Demo- Versionen gibt es übrigens auch wieder. Sie gestatten einen recht guten Einblick in den Leistungsumfang, ermöglichen aber z.B. keine Speicherung vom Daten im Gerät.

Midi Quest 13 in der Praxis

Im Programm selbst findet sich der erfahrene MIDIQuest- Benutzer sofort wieder zurecht. Die Bedienung ist im Vergleich zu den früheren Versionen weitestgehend gleich geblieben. Die Basics gehen schnell von der Hand – wie das Einstellen der MIDI-Parameter zur Gerätekommunikation und das automatische Einlesen der im Gerät gespeicherten Daten. Allein das ist schon ein Mehrwert – wenn man z.B. mal Sounds aus anderen Quellen ausprobieren will, sich dabei aber sein eigenes über Jahre gepflegtes Setup auf dem Gerät nicht zerschießen möchte.

Nicht alle der unterstützten Geräte bieten auch eine Edit Page für die Sounds, bei einigen muss die Library reichen. Dabei lässt sich nicht generell sagen, dass neuere Geräte besser oder schlechter unterstützt würden. Ganz neu ist z.B. der Novation Peak dabei – mit Patch Edit Page.

Nun lassen sich Geräte vom Schlage eines Nord Lead oder Novation Peak über ihre vorzügliche Bedienoberfläche am Instrument selbst sicherlich viel schöner handhaben als über MIDIQuest. Dessen Vorteil wäre dann immer noch, dass man für Einstellungen an einem entfernter stehenden Gerät nicht hinsprinten muss. Bei vielen Geräten aus den Neunzigern wie einem Proteus oder JV-1080 sieht es schon anders aus. Ohne Zweifel ist es z.B. ein großes Plus, wenn man sich bei der Programmierung eines Sounds am Korg Prophecy nicht durch dessen zahllose Untermenüs hangeln muss.

Allerdings gilt generell: Für den, der genau weiß wo hinzugreifen ist, sind die Edit Pages von MIDIQuest sicher eine große Erleichterung. Wer aber die Hoffnung hat, sich mit Hilfe von MIDIQuest die Bedienung komplexer Synthesizer sozusagen spielerisch aneignen zu können, der wird vielleicht enttäuscht sein. Dazu werden die Parameter-Wüsten gerade der komplexeren Geräte nicht immer konsequent genug abstrahiert. Die Einstellung z.B. von Hüllkurven über eine grafische Darstellung gibt es durchaus, aber eben nicht immer und überall da, wo das möglich wäre. So sieht die Edit Page eines Moog Voyager RME zwar durchaus schick aus, lehnt sich jedoch eher ans Layout des Gerätes an:

Während die für einen M1 von den Vorzügen der grafischen Bedienung schon erheblich profitiert (was angesichts des Zweizeiler- Displays am Original kein Wunder ist):

An Geräten wie einem DW/EX8000 mag die Bedienung schon mal so ergonomisch wirken die Programmierung eines C64 in Assembler. Mit MIDIQuest dagegen können natürlich alle Register gezogen werden – die Klangbastelei macht da richtig Spaß :

Zur Kontrolle und Anpassung vorhandener Sounds jedoch funktioniert eine MIDIQuest Edit Page in fast jedem Fall ziemlich gut – egal ob simpler oder hochkomplexer Synthesizer.

Die Sache mit den Plugins

Eines der für mich erstaunlichsten Features von MIDIQuest ist aber die Fähigkeit, seine Steuerungs-Pages für die Hardwaresynthesizer als Plugin „getarnt“ in praktisch jeder modernen DAW unterzubringen. Die Idee ist natürlich auf den ersten Blick bestechend – denn auf diese Weise entsteht ja das Versprechen, sozusagen eine Klammer um fast 40(!) Jahre Musikelektronik- Entwicklung machen zu können, wo sich dann selbst ein DX7 aus dem Jahre 1984 „einfach so“ bedient wie der neueste coolste Software-Synthie. Kann das wirklich gehen? Nun – man ist versucht zu antworten wie das berühmt-berüchtigte Radio Jerewan: „Im Prinzip ja, aber…“.

Denn leider ist die Illusion in der Praxis nicht mehr ganz so perfekt, und für einen guten Teil davon kann MIDIQuest sozusagen prinzipbedingt nichts. Jede DAW geht natürlich davon aus, dass ein Software-Synthesizer den Ton direkt aus dem Computer heraus erzeugt, und damit ordnet sie einem MIDIQuest – Plugin pflichtschuldigst ein bis zwei Audio-Kanäle zu – genau wie jedem anderen Synthie-Plugin. Nur dass natürlich der Hardware-Synthie seinen Ton völlig woanders ausgibt – nämlich bei sich selbst. Der Volume-Regler der Software-Instrumentenspur mitsamt seiner schönen virtuellen Equalizer und Sidechain – Effects greift damit ins Leere. Denn die DAW müsste ein MIDIQuest- Plugin ja eigentlich als ein „MIDI-Hardware-Plugin“ behandeln (nix anderes ist es), nur hat so eine verrückte Konstruktion meines Wissens bisher noch keiner auf dem Schirm. Um die Sache in den Griff zu bekommen bleibt dem Anwender dann nichts anderes übrig, als für MIDIQuest-Plugins zwei Spuren parallel einzurichten, nämlich eine für das „Software-Instrument“ und eine MIDI-Spur. Dazu kam es bei mir vor, dass ein MIDIQuest Plugin beim Neustart der DAW zuweilen seine MIDI-Portkonfiguration vergessen hatte. Sowas relativiert natürlich den Praxisnutzen.

Synthesizerklänge durch Zufallsgenerator

Ein nettes Gimmick ist die sogenannte „Patch Zone“, wo das Programm eine bei SoundQuest hinterlegte Bibliothek mit Patches für das jeweilige Synthesizermodell aufruft. Für ehemals weit verbreitete Geräte wie die Korg M- und T-Serie ist diese Bibliothek durchaus gut gefüllt, für andere Geräte (und nicht nur Raritäten) bleibt die Liste leer. Auch über die Qualität der in der Patch Zone abrufbaren Inhalte lässt sich nichts Generelles sagen – aber sicherlich kauft man das Programm auch nicht augerechnet wegen dieser Patch Zone. Immerhin: Zum Stöbern und „Inspiration holen“ mag es durchaus taugen – vielleicht findet sich ja doch die eine oder andere „Perle“?

Kostenbetrachtung

In Zeiten, wo für ein Logic Pro X unter 230€ aufgerufen werden, klingen die Preisvorstellungen durchaus sportlich. Das gilt für die Pro-Version zumindest auf den ersten Blick – auf den zweiten aber besonders für die „kleinen“ Versionen. Denn für die Essential-, Standard- und erst recht die Pro-Version relativiert sich der Preis schnell, sobald der eigene Gerätezoo anzahlmäßig eine gewisse „kritische Masse“ überschritten hat. Die Standardversion reicht für alle, die nicht unbedingt „Total Recall“ vom Hardware- Synthesizer in ihrer Musikproduktion brauchen. Wer darüber hinaus die Export- oder Importfunktionen von Daten in die DAW oder aus Altprogrammen nicht braucht, der mag mit der Essentials- Version auskommen. Ihre Stärken kann die Software in allen Fällen allerdings erst dann ausspielen, wenn alle Geräte mit MIDI-In und -Out am Rechner angebunden sind. Gerade wenn die Sammlung ein wenig größer wird, ist so etwas heutzutage leider nicht mehr ganz so einfach umsetzbar (Siehe auch anderer Bericht).

Die Preisgestaltung der „One“ Version ist etwas kurios, man wähnt sich wie in einer Wette: Wer nur bis zu sechs Geräte anbinden will, der darf diese auch einzeln kaufen. Man muss sich dann aber heraussuchen, ob das jeweilige Gerät überhaupt einzeln angeboten wird und was es wohl kostet – nur um schnell festzustellen, dass sich die Sache schon bei mehr als 3 Instrumenten im Gerätepark zumeist nicht rechnet: Der Preis für einzelne Module ist nämlich nicht einheitlich, sondern er schwankt zwischen knapp 40$ und kernigen 100$. Eine „niedrige Eintrittsschwelle“ wird man das wohl nicht nennen können, aber man darf zugute halten, dass natürlich der potentielle Kundenkreis für solche Software generell viel kleiner ist als bei einer DAW. Wer weiß – vielleicht würde sich das bei attraktiveren Einstiegspreisen ändern? Wir wissen es nicht. Meine klare Empfehlung lautet daher, bei Interesse großzügig zu sich selbst zu sein und wenigstens mit der „Essentials-“ Version anzufangen.