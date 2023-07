Vintage MIDI-Interface: Emagic Unitor8 MKII, AMT8

25 Jahre alte Hardware - heute noch ein Hit

Die Überschrift mag einigermaßen abseitig klingen, aber sie fiel mir zu dieser Geschichte irgendwie sofort ein. Es sei vorausgeschickt: Anlass für diesen Artikel ist eine gute Nachricht – aber nur für Mac-User. Doch ich greife vor.

Multiport- MIDI Interfaces des Emagic Unitor8

„Eine bedrohte Art“?

Unter den unzähligen Geräten, die man in seinem Studio als Profi oder Hobbyist so hat, sind MIDI-Interfaces eigentlich etwas, das vergleichsweise wenig Karma versprüht. Nur selten wird diesen Arbeitstieren im Laufe ihres Lebens etwas Wertschätzung zuteil, bevor sie endgültig aufs Altenteil geschickt werden. Sie geraten eher in Vergessenheit. Es gab eine Zeit, da wurden sie deutlich häufiger gebraucht als heute. Und angesichts der ganzen hippen „Bedroom-Studios“ heutzutage, die nur noch aus einem Notebook und einem Sack voll Software bestehen, könnte man denken, dass MIDI-Interfaces irgendwie „aus der Zeit gefallen“ wären. Nun, das mag für all diejenigen, die mit Musik ihre Brötchen verdienen und pünktlich „liefern“ müssen, ganz genau so sein. Wer mag sich denn heute bei einer Studioproduktion noch auf rackweise gestapelte Berge MIDI-gesteuerter Klangerzeuger verlassen? So mancher vom engen Zeitplan Geplagte mag da denken: Alles viel zu heikel! Das ist was für Vintage-Synth-Nerds oder Esotheriker, im harten Alltag zählt leider nur der Abgabetermin.

Die aktuelle Lage zum Emagic Unitor8

… aus dem Blickwinkel eines Nerds

So ungefähr scheinen das aber auch die Produktmanager der Branche zu sehen, denn was in den letzten zwanzig Jahren in Sachen Multiport-MIDI-Interfaces neu entwickelt wurde, lässt sich wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ein Hersteller wie MOTU, der meiner Wahrnehmung nach einen erheblichen Teil seines Rufs genau seinen 19″ MIDI-Devices verdankt, hat solche Geräte immerhin noch im Programm, aber wohl in mindestens den letzten 10 Jahren auf diesem Gebiet nichts Nennenswertes mehr weiterentwickelt. Andere Anbieter wie z. B. ESI versuchen wacker, eine Nische zu füllen und haben zumindest ein paar „zeitgeistige“ Geräte im Angebot, die sich durch clevere Detaillösungen auszeichnen wie z. B. 16 Ports, die ganz nach Bedarf Ein- oder Ausgang sein können. Für den Betrieb eines modernen Projektstudios und vieler kleiner Gadgets, die locker auf dem Tisch herumliegen, mag das genau das Richtige sein. Leider kommt dieses Konzept schon bald an seine Grenzen, wenn es darum geht, einen größeren Gerätepark vollständig administrieren zu wollen, ohne dabei permanent umverkabeln zu müssen (denn leider sind die MIDI-Buchsen an den Geräten eben NICHT wahlweise In oder Out). In einen anderen Anbieter hatte ich während der letzten Jahre einige Hoffnungen gesetzt. Die Geräte von iConnectivity versprechen mit ihrem schicken Look und ihren zahlreichen modernen Anschlüssen (USB für die MIDI-Clients, MIDI per Ethernet) neue Ideen und echten Fortschritt. Wer wissen will, wie sich das dann in der Praxis anfühlt, dem sei die Lektüre des einschlägigen Artikels von DSL-Man wärmstens empfohlen (möglichst vor dem Kauf).

Was haben wir da noch, wenn es um wirklich viele Ports geht? Vielleicht ein Miditech MIDIFACE 16×16? Im Vergleich zu so manchem Wettbewerber verspricht das zwar einfachste Anwendung ohne großes Einarbeiten, aber „what you see is what you get“ – und leider gar nix darüber hinaus. Bei 16 In/Outs ist Schluß. Von der Nutzung als Patchpay ohne Computer ist da eh nicht die Rede.

Inmitten dieser „Marktsituation“ hat der von G.A.S. gar fürchterlich geplagte Synthie-Freak ein echtes Luxusproblem: Wie bekommt man (weit) mehr als zwanzig MIDI-Klangerzeuger so angebunden, dass sie unabhängig und gleichzeitig von einer DAW in Echtzeit angesteuert werden können? Nun, das mag mit aktueller Technik womöglich gerade noch gehen.

OK, dann setzen wir einen drauf: Die MIDI-Geräte sollen auch programmierbar und verwaltbar sein und in der Lage, ihre Patch-Library zwecks Backup beim Computer abzugeben. Damit so etwas zuverlässig funktioniert, braucht’s jedoch für jedes angeschlossene Gerät ein dediziertes MIDI-In und Out zum Coputer. Die oben erwähnten ESI sind damit schon mal draußen, denn zum einen reduziert sich damit dort die Anzahl anschließbarer Geräte von 16 auf 8 pro Einheit und leider lassen sich derzeit nicht mehr als zwei dieser Geräte zuverlässig gleichzeitig am Rechner betreiben. Die ruhmreichen MOTUs haben zwar von Kaskadierung auch noch nie etwas gehört, aber sie scheinen sich zumindest nicht gegenseitig zu stören, wenn man mehrere davon per USB am Computer hat (zumindest, wenn man deren Handbuch glaubt). Sowas kostet dann zwar ein paar USB-Ports mehr, aber das sollte heutzutage nun wirklich kein Problem sein (… eigentlich). Na also – oder!? Nein! Denn „einen haben wir noch“.

Was kann ein Unitor8 MkII oder AMT8,

… was andere nicht können?

Was, wenn der Computer ausgeschaltet ist? Dann sind die meisten aktuellen MIDI-Interfaces nämlich – aus! Und somit „dysfunktional“. Ein Emagic Unitor8 Baujahr 1998, also aus dem Pleistozän der Computerstudio-Technik, geht dann jedoch einfach in den „Patch-Mode“. Das Gerät wird zur „MIDI-Kreuzschiene“ und ist – natürlich per MIDI – programmierbar für bis zu 32 verschiedene „Stellungen“ mit jeder beliebigen Verknüpfung von Ins und Outs. Das konnten zwar andere auch, der Clou bei diesem Gerät ist aber die Möglichkeit der Kaskadierung. Man kann bis zu 8 Geräte über serielle (!) Leitungen miteinander verketten und alle zusammen verhalten sich dann immer noch wie EIN Gerät! Auf diese Weise könnte die Tastatur an In-1 vom 1. Unitor den Expander an „Unitor-Out 64“ – nämlich dem 8. Out des 8. Unitor steuern – und umgekehrt.

Für ein kleines Projektstudio oder einen modernen Bühnenaufbau mag sowas weniger interessant sein. Wenn sich aber im eigenen Studio zig Rack-Schätzchen türmen, dann wird’s spannend. Denn vermittels der Unitor-Kette kann man seinen Instrumentenzoo noch sehr komod domptieren; ohne eine solche guckt man in die Röhre.

Eine kleine Abschweifung sei an dieser Stelle gestattet: Wenn man nämlich weiß, dass per MIDI bei „voller Auslastung“ zwar kaum mehr als etwa 3 KB/s übertragen werden (31250 kBit/s inkl. Start-und Stop-Bit), die übliche Übertragungsrate einer RS232-Leitung aber auch nur bei ca. 12 kByte pro Sekunde liegt, dann darf man schon staunen, wie es die Entwickler seinerzeit hinbekommen haben, dass auch bei acht verketteten Geräten noch ein halbwegs sauberes MIDI-Timing herauskommt.

Zumindest für bis zu sechs Unitors „in chain“ habe ich es aber selbst ausprobieren können – da funktioniert’s! Das Zauberwort scheint übrigens „Durchssatz-Verdopplung“ zu sein: Seit den späteren Firmware-Versionen können die Geräte untereinander mit 230 kBit kommunizieren, was dann auch rechnerisch in etwa reicht: 8×3=24 kbyte/s ~ 230 kbit/s (8×3 deshalb, weil in der früheren Version auch das erste Gerät der Kette am Rechner seriell und nicht per USB angebunden wurde).

Die Entwicklung der Unitor8-Hardware erfolgte bei Emagic übrigens wohl nicht in völliger Eigenregie, sondern kam maßgeblich mit von der Firma EES aus Mölln unter ihrem Chef und Gründer Thomas Wieschiolek, (was man u. a. an den Platinenaufschriften im Gerät erkennt). Auch die Produktion der Geräte lief bei EES. Leider verstarb Thomas Wieschiolek schon im Jahr 2000 im Alter von nur 47 Jahren. Möglicherweise hat auch das eine spätere Weiterentwicklung der Geräte verhindert … wir wissen es nicht.

Die Haken an der Sache

Aber leider ist da eben ein doch dickes Haar in der Suppe: Die letzten Unitor8 MkII bzw. AMT8 (eine etwas abgespeckte Version des Unitor8MkII) sind bereits vor Dekaden vom Produktionsband gelaufen. Und zusätzlich war’s spätestens nach der Übernahme von Emagic durch Apple mit der Unterstützung für die Windows-Welt Essig. Mit der Weiterentwicklung der Hardware dann wohl auch (s. o.) – es hat bis heute keine Nachfolger gegeben.

Als Folge davon kann man die Geräte unter Windows nur noch mit XP (32 Bit) leidlich ans Laufen bekommen. Treiber für 64 Bit Windows hat wohl es nie gegeben, weil das erst so richtig kam, als Emagic schon Geschichte war. Es gab zwar Windows noch bis Version 10 auch als 32 Bit Version, aber die Unitor Treiber habe ich damit niemals zum Laufen gebracht.

Und so könnte diese Geschichte hier zu Ende sein – und wir könnten den Bericht über das Gerät, dessen Produktion vor ca. 20 Jahren eingestellt wurde, vielleicht noch in einer Rubrik wie „Greenbox“, Bluebox“ oder „was sonst noch passierte“ bringen.

Der Ausweg

Aber mit den „Unitoren“ liegt der Fall verrückt genug, um genau das nicht zu tun. Denn abgesehen davon, dass die AMT8/Unitor8 schon zu ihren Produktionszeiten ein Meilenstein waren, haben sie auch nach dem Ende von Emagic irgendwie „Glück“ (oder besser gesagt: ihre Besitzer). Vielleicht gab es aber auch ein paar treue Fürsprecher in dem großen Laden namens „Apple“, die über all die Jahre und „in aller Stille“ immer wieder dafür gesorgt haben, dass es für die Unitoren Treiber zum jeweils aktuellen OSX gab. Sicherlich ging dies wohl nur „im Rahmen des innerbetrieblich Denkbaren“ – wozu vermutlich auch die Beschränkung auf OSX/MacOS zählte. Die Windows Welt (die ja auch kein Logic mehr bekam) musste also draußen bleiben. Aber immerhin – selbst als ab den Zehnerjahren langsam klar war, dass OSX bald nur noch „in 64 Bit sprechen würde“ – die Treiber für AMT8/Unitor8 funktionierten. So war es bis in die heutige Zeit immer möglich, einen Unitor8 oder AMT8 an einem Mac mit Intel- oder PowerPC-CPU zu betreiben. Einzige Voraussetzung war, dass das Gerät natürlich über USB am Computer hängen musste, denn mit dem seriellen Port hatte man bei Apple schon Jahre vor dem Emagic Merger abgeschlossen. Der blieb nur noch für die Verkettung der Geräte untereinander interessant.

Während also der Unitor der zweiten Generation zumindest als MIDI-Interface für Mac-User „gerettet“ war, gab es allerdings von offizieller Seite keinerlei Unterstützung mehr für den Patch-Mode ohne den Computer. Das jedoch hatte wohl den unerschrockenen Entwickler Kurt Arnlund aus Kalifornien schon vor fast 14 Jahren nicht in Ruhe gelassen. Der machte sich nämlich seinerzeit daran, ein „Preference Pane“ (also ein OSX-Systemeinstellungs-Modul) für die AMT8/Unitor8 zu programmieren und als „DonationWare“ zur Verfügung zu stellen. Dies Preference Pane funktioniert erstaunlicherweise bis heute, obwohl seine letzte Aktualisierung noch aus 2016 datiert.

Vor nun gut zwei Jahren jedoch brach bei Apple eine neue Zeit an – die der M-Prozessoren. Und für jeden, der schon länger Erfahrung mit Computer-Hardware sammeln durfte, war eigentlich sonnenklar: „Das ist dann wohl das Ende für meine Unitor8“. Denn wenn in einem Computer die CPU ausgetauscht wird, dann bedeutet das in der Regel auch, dass praktisch jede hardwarenahe Programmierung (und ein Treiber ist der Inbegriff davon) ohne tiefgreifende Änderuungen nicht mehr lauffähig sein würde. Zwar hat Apple Hardware beim Thema „Nachhaltigkeit“ nicht den allerschlechtesten Ruf. Auch über zehn Jahre alte Macs bekommt man durchaus noch mit aktuellen OS-Versionen an den Start. Aber 20 Jahre alter Kram? Noch dazu welcher, auf dem nie ein Apple-Logo geklebt hat?

Doch genau das ist tatsächlich passiert! Ohne großes Brimborium wurden von Apple bereits vor etwa 10 Monaten die Treiber für AMT8/Unitor8 in einer Version 3.0 zum Download ins Netz gestellt. Zentrale Neuerung: Die Unterstützung für die Apple M-Prozessoren! Damit ist es jetzt tatsächlich möglich, sich einen aktuellen Mac anzuschaffen und trotzdem mit der alten MIDI-Hardware weiterzumachen. Und was man kaum zu hoffen wagte: Das Plug-in von Kurt Arnlund für die Systemsteuerung funktioniert sogar auch noch!

Damit dürfen sich die Unitoren um den Preis für die „längstens nutzbare Hardware am Computer“ bewerben – das nennt man Nachhaltigkeit! Oder – wenn man es denn pessimistisch sehen will: Der Markt für ein MIDI-Interface, das gleichzeitig Patchbay sein kann und dabei „skalierbar“ ist, wird auch nach 20 Jahren immer noch von demselben Gerät bedient.

Das MIDI-Interface Emagic Unitor8 und AMT8

… nüchtern betrachtet

Bei all der Euphorie seien zumindest noch ein paar Worte der Warnung verloren.

Erstens: Zwanzig Jahre alte Hardware ist – ALT.

Es ist nicht die Regel, sondern eher ein Wunder, dass sowohl MIDI als auch USB derart langlebige Standards wurden. „Rein statistisch“ wäre wohl beides bereits seit 10 Jahren tot (man denke an Firewire). Zwar ist das Angebot an gebrauchten Unitor8/AMT8 noch immer erstaunlich gut und die Geräte sind im Vergleich recht günstig (ab ca.50,- Euro!). Wer aber jetzt mit Verve sein vorhandenes MIDI-Setup raushaut, um es durch einem Stapel Unitor8 zu ersetzen, der ist wahrscheinlich des Wahnsinns fette Beute.

Zweitens: Wer nicht mehr als 16 MIDI-Ports gleichzeitig „braucht“, der hat auch kein Problem, gute Neuware zu finden.

Und bereits für diejenigen, die nur zwei Unitor verketten wollen, gibt es dabei womöglich schon eine kleine Hürde. Und die besteht im RS422-Kabel, das nach allen „ungeradzahligen“ Geräten in der Kette zum jeweils nächsten Gerät gebraucht wird. Die Verkettung erfolgt nämlich abwechselnd mit RS422- und RS332-Kabeln. Im Gegensatz zu RS232-Kabeln und Steckern aus der Welt der PCs gibt es die RS422-Kabel nicht gerade wie Sand am Meer. Die Beschaffung eines richtig beschalteten Exemplars könnte also länger dauern, denn nur selten werden diese Kabel noch mit den Geräten zusammen angeboten.

Drittens: Tipps für Unerschrockene

Wer einen Unitor8/AMT8 am Gebrauchtmarkt ergattern will, der sollte darauf achten, dass auch das originale Netzteil dabei ist. Diese Netzteile liefern (eher ungewöhnlich) 9 V Wechselstrom – und gingen bei so manchem Gebrauchtangebot „verloren“. Auch hier könnte die Ersatzteilbeschaffung möglicherweise schwierig werden – vor allem angesichts mangelnder Normung solcher Steckernetzteile und daher unzähliger sekundärseitiger Steckerformate.