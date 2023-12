Test: Moog Mariana Bass, Software-Synthesizer

Bis die Wände wackeln

Der Moog Mariana ist nicht der erste virtuelle Moog. Der neue Software-Bass-Synthesizer

reiht sich ein und nimmt Platz an der Seite von Minimoog Model D, Animoog Z und Model 15. Es gibt allerdings einen gewaltigen Unterschied: Moog Mariana ist auch für Windows erhältlich. Mal sehen, ob er hält, was er verspricht: abgrundtiefen Bass.

Die bisherige Begründung von Moog für die Exklusivität auf Apple-Plattformen war die einfache Portierung der schon vorhandenen iOS-Versionen. Im Mac-Ökosystem ist dann eine Portierung nicht mehr sehr schwer. Moog Mariana ist also der erste Software Moog-Synth, der auch nativ für das WIndows-System erscheint. Vielleicht konnte man sich die Exklusivität nicht mehr leisten. Auch für iOS 14.4 ist der Synth erhältlich.

Der name des Plug-ins „Mariana“ bezieht sich dabei auf den Mariana Trench also den Mariannen-Graben, der, besonders tief, als Analogie zum tiefen Bass herhalten musste.

Installation von Moog Mariana

Als Voraussetzung zur Installation werden Windows 10 oder macOS 11.7 genannt. Moog Mariana lässt sich zwar auf früheren Mac-Systemen installieren, kann dann aber nicht gestartet werden bzw. sorgt für Abstürze der DAW. Ein System-Check bei der Installation wäre schön gewesen. Installiert werden VST3-, AU-, AAX- und Standalone-Versionen.

Zum Kauf und zur Aktivierung muss ein Account auf der Website software.moogmusic.com erstellt werden. Dann wird beim ersten Aufruf eine Verbindung vom Plug-in zur Website hergestellt. Danach läuft Moog Mariana auch ohne Internetanbindung. Das englischsprachige Handbuch kann über die Optionsseite aufgerufen werden und ist z. Zt nur online einsehbar, dafür aber ausführlich.

Oberfläche des Moog Mariana

Die fotorealistische und frei skalierbare Oberfläche präsentiert sich im gewohnten Moog-Look. Ich finde, dass die Bedienelemente der virtuellen Drehregler ein wenig vor dem dunklen Hintergrund absaufen; leider gibt es keine helle Version. Immerhin wurde daran gedacht, dass die kleinen weißen Punkte der Regler vielleicht etwas schwer abzulesen sind. Deswegen gibt es in den Einstellungen auch die Option „Knob Position Highlight“, die aus dem Punkt einen gut ablesbaren langen Strich machen.

Preset-Verwaltung

Diese präsentiert sich mit Schlagworten, Favoriten und Suchfunktion. Auch an eine Möglichkeit, Notizen zu hinterlegen, wurde gedacht. Über eine Autoplay-Funktion kann zudem schnell das angeklickte Preset vorgehört werden. Hier gibt es also nichts zu meckern. Wer möchte, kann seine Presets auch über die Moog-Website mit anderen Nutzern teilen.

Synthesestruktur des Moog Mariana

Der Moog Mariana platziert sich ganz bewusst als Basssynthesizer, was wohl auch bedeutete, ihn monophon zu machen. Nun nicht ganz, da es im Prinzip zwei identische Bass Synths in einem Plug-in sind, könnte man von 2-facher Polyphonie sprechen. Könnte – denn es gibt keine Möglichkeit, mit zwei verschiedenen MIDI-Kanälen die beiden Hälften getrennt anzusprechen. Stattdessen kann die Option „Duophonic“ aktiviert werden. Wenn nun zwei Noten gleichzeitig gespielt werden, geht eine an die erste, die andere an die zweite Synth-Hälfte.

Ganz oben können die Sektionen aufgerufen werden: SYNTH 1 und SYNTH 2, CNTRL 1 und CNTRL 2 und die Ausgangssektion OUTPUT.

Wie gesagt, der Aufbau beider Synths ist identisch. Lediglich in der Ausgangssektion werden ihnen verschiedene Effekte zuteil.

Diese Ausgangssektion bietet getrennt für jeden Synth eine Sättigungs/Verzerrer-Stufe (TUBE, TAPE, DRIVE) an. Synth 1 kann danach noch mit einem Delay, Synth 2 mit einem Chorus bearbeitet werden. Beide Effekte sind zur DAW-Clock synchronisierbar. Das gemischte Signal der beiden Synth-Hälften kann dann noch durch einen Kompressor geschickt werden. Dieser beherrscht auf Wunsch auch eine FET-Charakteristik.

Je eine Synth-Hälfte besteht aus der bewährten Moog-Formel: Drei Oszillatoren und Filter. Allerdings gibt es entgegen der Tradition ein Low- und ein High-Pass-Filter, die auch wahlweise seriell oder parallel verschaltet werden können. Der dritte Oszillator widmet sich ganz dem Subbass und auch dieser besitzt ein eigenes Filter mit Resonanz. Dieses Subbass-Filter kann auch in den Varianten LPF, HPF und BPF betrieben werden.

Beide Haupt-Oszillatoren sind gegeneinander bis maximal +/- 7 Hablbtöne kontinuierlich verstimmbar und es existiert eine Hardsync-Option. Zusammen mit der verstellbaren Phase des Oszillators 2 können so schon eine Menge interessante Klänge erzeugt werden. Die Schwingungsform wird jedoch immer für beide Oszillatoren einer Synth-Hälfte identisch eingestellt. Dafür darf der Subbass bis zu zwei Oktaven unter den Oszillatoren liegen und die Schwingungsform Sinus, Sägezahn oder Rechteck haben. Auch hier ist eine Einstellung der Phase möglich.

In der Filter-Sektion findet sich dann auch noch der Regler „OSC-CROSSOVER“, der bei Bedarf aktiviert werden kann. Dabei handelt es sich nicht um einen einfachen Crossfader, sondern eine Frequenzweiche, bei der der Bassanteil des Dual-Oszillators langsam weggenommen, während der des Subbasses hinzugefügt wird. Das ermöglich eine gute Kontrolle über den (Sub-) Bassbereich.

In der jeweiligen CNTRL-Sektion finden sich 3 LFOs (bis 50 Hz), 3 ADSR-Hüllkurvengeneratoren, von denen einer noch mit den Parametern Delay und Hold aufwartet, sowie zwei Random-Generatoren, die mit einer eigenen Clock aufwarten und als S&H-, Noise- und Perlin-Noise-Quelle genutzt werden können.

Modulation satt – Moog Mariana

Was das GUI sehr gut macht, ist die Darstellung von Modulationszuweisungen. Diese werden nicht nur deutlich farblich als Ring um den betreffenden Parameter herum angezeigt, sie werden auch animiert. So ist der Blick auf die aktiven Modulationen jederzeit gegeben. Aber Moog hat beim Moog Mariana Modulation wirklich großgeschrieben. Denn es gibt weitere Orte, wo ein ausführlicher Überblick über alle Modulationen möglich ist. Auf der rechten Seite lässt sich eine Sidebar ausklappen, die sowohl alle Modulationsziele als auch -quellen auflistet. Von dort aus können sie auch editiert werden.

Die linke Sidebar stellt nun alle Modulationsquellen für den aktiv ausgewählten Parameter dar. Aufgeteilt sind die Modulationsquellen des Moog Mariana in die Bereiche Global, Controllers 1, Controllers 2 und Control Voltage (CV).

Der letzte Gruppe nimmt eine Sonderstellung ein. Es handelt sich hier um virtuelle CV-Signale wie bei einem Modularsystem. Im Testbericht zu den virtuellen Mooger-Fooger-Pedalen waren diese ebenfalls zu finden.

Verfügt man über ein DC-gekoppeltes Audiointerface, können so auch ganz konkrete Verbindungen zu einem Hardware-Modularsystem hergestellt werden. Zwei Moog Mariana können sich so aber auch gegenseitig modulieren.

Es geht aber noch mehr als eine einfache Modulation. Als Beispiel habe ich Aftertouch auf den Cutoff des Filters gelegt. Über die Einstellung „Controller“ kann nun der ermittelte Pressure-Wert wiederum mit z. B. LFO 1 moduliert werden.

Dessen Modulation wirkt also nur, wenn auch ein Pressure-Wert anliegt. Von alleine moduliert der LFO1 also nicht den Cutoff, sondern nur via Pressure-Wert. Klar ist hier noch nicht Schluss, schließlich meint Moog es wirklich ernst mit der Modulation.

Über die Option „Function“ können noch allerlei Manipulationen erreicht werden. „Offset“ z. B. verschiebt die Mitte der eben genutzten LFO-Modulation – diesmal wirkt sich das aber auch auf die Ruheposition aus und die Modulation kann über den angezeigten Bereich hinaus gehen.

Auch die MIDI-Zuweisung ist denkbar einfach. Über die Einstellung wird das MIDI-Mapping aktiviert, wo dann nach Anklicken des gewünschten Reglers der nächste erhaltene MIDI-CC-Eingang zugewiesen wird. Natürlich darf nicht verschwiegen werden, dass der Moog Mariana auch MIDI-MPE beherrscht – was bei einem im Grunde duophonem Bass-Synth aber eher weniger sinnvoll erscheint.

Bedienung des Moog Mariana

Durch die gut durchdachte Modulations- und Preset-Verwaltung macht die Arbeit mit dem Moog Mariana Freude und geht leicht von der Hand. Jede Sektion ist ausreichend groß dargestellt und über einen eigenen Reiter zu erreichen.

Auf der einen Seite gibt es keine großartigen Überraschungen, auf der anderen ist das aber auch gerade die Stärke. Aber auch experimentellere Klänge können dem Moog Mariana entlockt werden; dafür sorgen die Modulationsmöglichkeiten; sei es über die internen Modulatoren oder über extern via CV.

Hier habe ich nur eine Sache zu bemängeln: Bei den MoogerFooger Plug-ins konnten als CV-Quelle stets auch zwei Sidechain-Kanäle gewählt werden, die aus der DAW kamen. So konnten Tools wie die SilentWay-Plug-ins von ExpertSleepers, die sich ausschließlich mit virtuellen CV-Signalen beschäftigen, ebenfalls integriert werden. Durch den Wegfall verschließt sich also eine ganze Bandbreite an Modulations- und Klangmöglichkeiten.

Klang des Moog Mariana

Also, wie soll ich sagen – es klingt nach Moog, und nicht. Durch die Modulationen und die drei separat nutzbaren Filter pro Doppelstimme können dem Moog Mariana auch unmoogische Klänge entlockt werden. Sehr derbe greifen die Sättigungsstufen ein und auch der Kompressor weiß zu gefallen und ist das richtig, um konstant einen druckvollen Bass aufrecht zu erhalten. In Klangbeispielen kann schon erahnt werden, welches Potential hier steckt. Mit ein wenig Planung gelingen auch Ein-Finger-Akkorde.