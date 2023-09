Test: Cherry Audio Mercury 4, Software-Synthesizer nach Roland Jupiter-4

@exitLaub Das sehe ich genauso, die ganzen digitalen Simulanten klingen ja irgendwie schon nicht schlecht, aber eben nicht echt. Das ist schon ein sehr großer Unterschied vorhanden. Dazu kommt das komplett fehlende Mojo und die Bedienelemente am Flachbildschirm kann ich auch nicht anfassen usw. Ein Hardware Clone dagegen kann auch gerne mal nicht 100% klingen, aber die analogen Schaltkreise sind nunmal echt und Strom fließt anstatt bits und bytes durch die Bauteile und das solange bis am Ende Musik aus der Kiste kommt. Ein wahres Wunder der Physik 🤣🤣🤣sowas kann man doch nicht simulieren 😕ich finde digital kann man für andere Zwecke ganz gut sein, z. B. für die Samplerei und Wavetable Synthese oder physical modelling und so weiter gibt es doch sehr viele Möglichkeiten. Roland der Simulant ist zum totalen digital Fall mutiert, so lässt sich eben auch am meisten Kohle schäffeln. Aber was neues machen sie schon lange nicht mehr. Ihr letzter großer Wurf war die Cloud und die ist und bleibt umstritten. Für mich war Roland mal ein toller Hersteller, aber was sie heute machen, das ist nicht mehr das was mich begeistert. 🤤 Wer glaubt er bekommt hier den original Jupiter der soll schön weiter glauben….