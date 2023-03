Test: GForce Minimonsta2, Software-Synthesizer (Minimoog)

Mehr als nur eine Minimoog-Emulation

GForce Minimonsta2 beweist, dass manche Firmen Produktpflege wirklich ernst nehmen. Nach beinahe 20 Jahren, in denen die Version 1 gepflegt wurde, kommt nun eine verbesserte und modernisierte Version auf den Markt. Als eine der ersten Emulationen des Minimoog Model D hat die Version 1 auch heute noch seine Fan-Gemeinde. Einige Sachen aber, vor allem die Nutzeroberfläche, sind heute im Zeitalter der 4k-Monitore einfach nicht mehr praktikabel.

Die neuen Features von GForce Minimonsta2

Zunächst einmal alle neuen Features von GForce Minimonsta2. Das wären

eine beliebig vergrößerbare Oberfläche,

ein Umfangreicher Patch-Browser mit Kategorien und Schlagworten,

insgesamt über 800 Patches, von denen mehr als 300 neue Patches sind,

ein alternativer Filter-Modus, der das Ausdünnen des Basses bei hohen Resonanzeinstellungen vermindert,

ein Vintage-Regler, der leichte Ungenauigkeiten, hauptsächlich des Filters und der Oszillatoren hinzufügt,

die optionalen ADSR-Hüllkurven, im Gegensatz zu den ADR-Hüllkurven des Originals,

eine Pulsbreitenmodulation für Oszillator 1,

der Reverb-Effekt mit 5 Werks-Patches und

erweiterte Zuweisungen für Aftertouch (auch polyphon) und Velocity.

Genaueres lässt sich in der Online-Anleitung nachlesen, deren Inhalt auch als PDF herunterladbar ist. Die Registrierung auf der G-Force-Website ist Pflicht. Die Aktivierung geschieht einfach durch Eingabe eines Lizenzschlüssels – danke für nicht noch einen weiteren Install-Manager!

GForce Minimonsta2 ist erhältlich für Mac (Intel/Apple Silicon) und Windows in den Formaten Standalone, AudioUnit, AAX, VST2 und VST3. Nutzbar ab MacOS 10.13 oder Windows 7.

Die neue Benutzeroberfläche des Minimoog Klons

Die neue Benutzeroberfläche bildet wieder klassisch fotorealistisch einen Minimoog Model D ab. Wem das Ganze zu dunkel erscheint, hat mit „Light Wood“ eine hellere Umrandung zur Verfügung. Auch „Dark Wood“ ist verfügbar, jedoch so dunkel, dass man kaum einen Unterschied zum „Black“ feststellen kann.

Die stufenlose Vergrößerung ist ein echter Segen und wem die erweiterten Optionen und Effekte stören, der kann mit „Retract“ das Panel zusammenklappen, so dass der GForce Minimonsta2 nur noch die Bedienelemente und die Tastatur anzeigt. Diese kann leider nicht eingeklappt werden.

Der neue Patch-Browser

Der neue Patch-Browser des GForce Minimonsta2 ist in die Oberfläche integriert und erscheint bei einem Klick auf den winzigen „Browse“-Text, wo vorher die grafischen Bedienelemente waren. Ist der Retract-Modus nicht gewählt, so wird der zusätzliche Platz vom Patch-Browser ebenfalls genutzt.

Die Patches sind angeordnet nach Collection, Category, Types und Timbres. Jede dieser Oberbegriffe hat eigene Einträge, wie etwa Bass oder Lead für die Categories oder Bright und Dark für Timbre. Wem das noch nicht genug ist, der kann zu jedem dieser Oberbegriffe noch eigene Einträge anlegen.

Selektiert man nun einen oder mehrere dieser Begriffe, so erscheinen die entsprechenden Patches auf der rechten Seite. Der Klick auf „Random“ erstellt hier aber nicht etwa ein Patch, sondern wählt unter der eingestellten Auswahl zufällig ein Patch aus.

Unter jedem Oberbegriff können auch mit Shift+Klick mehrere Einträge selektiert werden. Diese können auch noch „oder“ bzw. „und“ verknüpft werden. Die Einengung der Auswahl findet dabei von rechts nach links statt. Dem Patch-Namen können zusätzlich noch ein Autor-Name und Patch-Notizen hinzugefügt werden. Alles in allem eine runde Angelegenheit. Wer mit über 800 Patches hantiert, braucht aber auch so eine ausgefeilte Verwaltung. Warum zum Speichern aber nun doch noch ein Dateiystemdialog aufgeht, ist ein bisschen rätselhaft.

Der neue Reverb FX

Das Reverb wurde verbessert und tatsächlich klingt es jetzt weitaus produktionstauglicher. Von kurzen Slapbacks, bis hin zu Endless-Verbs findet man in der Kombination der sieben Parameter rundherum verwendbare Reverbs. Die fünf Presets des GForce Minimonsta2 sind allerdings nur als Ausgangspunkte gedacht und lassen sich nicht überschreiben.

Hier wäre es schön gewesen, hätten mit Shift-Klick zumindest diese 5 Presets überschreiben können. Genau wie das Delay ist auch das Reverb „verriegelbar“. Das heißt, wenn man das Schlosssymbol aktiviert, verstellt sich der entsprechende Effekt nicht, wenn ein neuer Patch aufgerufen wird.

Macros und Modulation des GForce Minimonsta2

Schon von anderen GForce-Instrumenten sind die Macro-Regler bekannt. Vier Stück stehen beim GForce Minimonsta2 zur Verfügung. Zieht man das Kreuz neben jedem Macro-Regler auf einen beliebigen Parameter, so kann nun mit einem Rechtsklick die Stärke der Wirkung des Makros eingestellt werden. Interessant ist, dass auch die Effekte über Makros gesteuert werden können.

Besonders ergiebig für Tastenmenschen sind dabei die Zuweisung von MIDI-Velocity und -Aftertouch zu den Makros. Und obwohl das die Oberfläche zunächst nicht vermuten lässt, kann jeder der Parameter, der unter Velocity zugewiesen ist, simultan zugewiesen werden.

Die Parameter für Velocity sind:

Gain,

VCF,

Cont,

Emph,

FB,

M1 bis M4.

GForce Minimonsta2

Für Aftertouch sind das:

Gain,

VCF,

Emph,

FB,

Mod,

LFO,

M1 bis M4.

Es können über die Zuweisungen alle vier Makros gleichzeitig über Velocity oder Aftertouch verstellt werden. Zwei Kritikpunkte hätte ich dennoch dazu. Erstens können keine negativen Werte zugewiesen werden, so dass ein mehr an Velocity z. B. ein weniger an Makro bedingt. Und zweitens ist diese Art der Einstellung recht unübersichtlich und kann mitunter zur Verwirrung beitragen, wenn nicht sofort einsehbar ist, dass eine Modulationszuweisung vorliegt.

Neue Klang-Optionen im GForce Minimonsta2

Auch eine Reihe neuer Klanggestaltungsmöglichkeiten wurden dem GForce Minimonsta2 mitgegeben. Neben den (wie meistens, nebulösen) Änderungen an der Sound-Engine, gibt es drei ganz handfeste Änderungen. Beiden Hüllkurven wurde auf Wunsch ein Release-Parameter spendiert, so dass nun ein klassischer ADSR-Verlauf möglich ist. Das Original bietet die verkürzte ADS-Variante an; auch diese ist immer noch einsetzbar. Es wurde sowieso auf eine Kompatibilität mit der Version 1 geachtet. So können eben auch die Patches dieser Version in GForce Minimonsta2 geladen werden.

Das Filter neigt zur Ausdünnung des Bassfundaments, wenn man die Resonanz (Emphasis) hochdreht. Das ist auch bei der Hardware so und eigentlich richtig. Im Produktionsalltag jedoch nicht immer zu gebrauchen. Deshalb gibt es einen Filtertyp „modern“, der dem entgegewirkt. Die Resonanz bestimmt auch in diesem neuen Modus das Geschehen. Das Bassfundament bleibt aber tatsächlich besser erhalten. Für meine Ohren klingt das aber immer noch nicht so richtig. Der normale Filtertyp klingt für mich gar nicht nach Moog, die Resonanz ist viel zu spitz. Mit dem neuen Filtertypen kommt GForce Minimonsta2 nun schon wesentlich näher ran, aber ich habe in der Vergangenheit eine andere Minimoog-Emulation getestet, die das noch mal besser macht.

Und ich finde, es wesentlich besser macht. Wenn ich diese nutze, stellt sich sofort das Moog-Gefühl ein: „Ja, das ist es.“ Ich hatte es in dem Testbericht sogar gegen ein echtes Moog Ladder-Filter antreten lassen. Und sogar unter dem Oszilloskop konnte man kaum Unterschiede ausmachen. Und hier setzt auch mein Hauptkritikpunkt an. Ich finde eben nicht, dass das Filter des GForce Minimonsta2 nun besonders authentisch nach Moog Ladder-Filter klingt. Und das ist wohl eine der wichtigsten Eigenschaften einer Emulation – man könnte sagen, sie steht oder fällt mit der Qualität der Filteremulation. Die von mir oben genannte Emulation war leider noch nicht Bestandteil unseres Software-Minimoog-Vergleichs. Aber ich bin mir sicher, sie hätte ganz vorne abgeschnitten.

Als letzte Neuerungen ist die stufenlose PWM von Oszillator 1 zu nennen. Schluss also die Zeiten, in denen man sich für eine von drei Pulsbreiten entscheiden musste. Hier hat wohl Dave Spiers, Mastermind von Force Software, auf Nick Batt von Sonic State gehört, dessen vornehmlichste Aufgabe unter anderem ist, den Vorzug einer anständigen PWM nicht unerwähnt zu lassen – Meme-würdig.