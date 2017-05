Test: Synapse Audio The Legend, VST-Synthesizer

Synapse Audio, den meisten wohl bekannt durch das Plug-in Dune/Dune 2, hat nun mit The Legend zum ersten Mal die Emulation eines klassischen, wenn nicht d e n klassischen Monosynthesizer im Portfolio. Dabei handelt es sich um den berüchtigten Minimoog, der bereits oftmals in Software kopiert und doch nie ganz erreicht wurde. Die Bigtone Studios aus Manchester halfen bei der Beschaffung der Originalsynthesizers als Vergleich und so wurde die Software in enger Kooperation erstellt.

Was schon erstaunlich ist: Auf der Produktseite wird die Marke Moog ebenso wenig erwähnt wie der Name des Synthesizers (aus offensichtlichen lizenztechnischen Gründen) – und trotzdem weiß jeder sofort, welches Gerät gemeint ist. Somit kann man behaupten, dass der Minimoog schon längst ins kollektive Unterbewusstsein vorgedrungen ist und sich dort auch nicht mehr vertreiben lassen wird.

Wie nah kommt die deutsche Softwareschmiede um Richard Hoffmann an das Original und wie analog klingt es denn?

Plug it in, man!

Erhältlich ist Synapse Audio The Legend für Mac und Windows als VST- oder AU-Plug-in, jeweils in einer 32 Bit- und einer 64 Bit-Version. Die Registrierung nach Erhalt der Seriennummer erfolgt am schnellsten online, kann aber auch über eine Datei erreicht werden, so dass der Studiorechner nicht zwingend ans Netz muss (WannaCry anyone?). Eine Lizenz für 95 Euro (inkl. MwSt) berechtigt zur Installation auf zwei Rechnern. Eine Anleitung liegt zum Download bereit, aber nur in Englisch. Ein wenig ärgerlich, denn schließlich ist es eine inländische Firma. Der Ressourcen-Verbrauch hält sich in Grenzen. Auf einem Mac mit Dual Core bei 2,53 GHz und 4 GB benötigt eine Instanz im Host Reaper knapp 9% der Rechenleistung.

Das kann ja jeder

Da jeder wohl die Architektur eines Minimoogs kennt, werde ich diese nicht sonderlich breittreten, sondern nur in aller Kürze runterrasseln. Es handelt sich beim Original um einen monophonen Synthesizer mit drei Oszillatoren, gehen weiter in das bekannte 24 dB Low-Pass Moog Ladder-Filter, das von einer ADS-Hüllkurve mit einstellbarem Wirkungsgrad durchgesteuert werden kann. Das Gleiche gilt auch für die Lautstärkehüllkurve. Als Modulationsquelle dient bei Bedarf OSC3 oder Noise, der die Oszillatorenfrequenz oder Filterpunkt modulieren kann. Das kann er in einem speziellen LFO-Modus, ebenso im Audiobereich, womit er also FM beherrscht.