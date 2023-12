Grundlagen: Wie lernt man Klavierspielen? (Piano Lounge 10)

Wie schwierig ist eigentlich Klavierspielen?

Klavier zu spielen, wirkt auf den ersten Blicke eher banal, da man lediglich mit einem oder meheren Fingern etwas Druck auf die Tasten ausüben muss, um einen Ton zu erzeugen, was auch dreijährige Kinder mühelos zustande bringen.

Ganz im Gegenteil zu anderen Instrumenten wie z. B. der Trompete oder dem Saxophon, die einen besonderen Ansatz erfordern, den man sich erstmal aneignen muss. Das Klavier ist da viel einfacher und direkter. Und dennoch gilt es als komplexes Instrument und als eine der schwersten musikalischen Karrieren überhaupt, vergleichbar mit der Geige. Woran liegt das, wenn es doch eigentlich so simpel ist, dem Klavier Töne zu entlocken?

Wie lernt man Klavierspielen?

Anatomie der Hände

Eine wesentliche Schwierigkeit des Klavierspielens liegt darin, dass wir fünf unterschiedliche Finger an jeder Hand besitzen, die aber alle mit derselben Kraft und Schnelligkeit die Tasten bewegen sollen. Der Daumen ist um ein Vielfaches stärker als der kleine Finger, der Zeigefinger viel beweglicher als der Ringfinger. Doch beim Spielen sollen diese Unterschiede unhörbar bleiben. Jede Taste, ob schwarz oder weiß, soll mit der gleichen Kraft und Geschwindigkeit gespielt werden können, damit beispielsweise schnelle Läufe gleichmäßig klingen. Dies ist leichter gesagt als getan, wobei die sensible Anschlagsdynamik des Klaviers die Sache zusätzlich erschwert.

Ein anderer Punkt ist, dass die Hände gespiegelt sind. Ich weiß, das klingt nach Kindergarten-Banalitäten, ist aber nicht zu unterschätzen. Wenn beide Hände die gleiche Tonleiter parallel spielen sollen, sind zwei unterschiedliche Fingersätze notwendig.

Polyphonie

Das Klavier ist eines der wenigen vollpolyphonen Instrumente. Die meisten akustischen Instrumente sind monophon oder nur beschränkt polyphon. Ein Bläser kann sich auf einen Ton konzentrieren, den er natürlich umfangreicher modulieren kann als auf dem Klavier, aber es bleibt bei einem Ton. Streichinstrumente wie Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe, können zwar auch zwei oder drei Saiten gleichzeitig spielen, aber erstens kommt dies selten vor und zweitens hält sich auch hier die Komplexität in Grenzen. Bei der Gitarre können als Akkorde durchaus alle sechs Saiten gespielt werden, aber Soli sind meistens monophon oder in Oktavlagen.

Auf dem Klavier (und anderen Tasteninstrumenten) sieht die Sache anders aus. Sie gehören zu den wenigen Instrumenten, auf denen man sich selbst begleiten kann, so dass ganze Konzerte alleine auf dem Klavier gespielt werden können. Rechts ein Solo und links die Begleitung oder umgekehrt. Solieren und Begleiten sind zwei unterschiedliche Aufgaben mit unterschiedlichen Anforderungen. Beides gleichzeitig zu tun, ist nicht einfach, vor allem dann, wenn sich die Rhythmen unterscheiden. Also links ein Vierviertel-Walkingbass und mit der rechten Hand Viertelstriolen drüberspielen. Oder unterschiedliche Betonungen in einem Pattern, wie sie bei Reggae-Begleitpatterns oder Funk-Licks üblich sind. Vergleichbar ist dies zum Teil mit Schlagzeugern, deren Unabhängigkeit beider Hände und Füße immer wieder beeindruckend ist.

Wie lernt man Klavierspielen?

Die 1000 Klänge eines Klaviers

Als Laie verfällt man schnell dem Glauben, dass der Klang eines Klaviers oder Flügels vorgegeben ist und dass ein elektronisches Instrument „viel mehr verschiedene Klänge“ bietet. Grob betrachtet stimmt dies natürlich. Ein Klavier kann niemals wie eine Trompete klingen. Aber auf einer feineren Ebene kann der Klang eines guten Klaviers fein moduliert werden von lyrisch bis perkussiv, von einem vollen bis zu einem eher dünnen Klang. Gute Pianisten zeichnen sich durch ihren Anschlag aus und – nicht zu vergessen – den wohl dosierten Einsatz der Pedale.

Wie sollte man lernen? Lehrer oder Online-Kurs?

Ich weiß, der Spruch klingt abgedroschen, ist aber wahr: Es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen, weil es dabei nur am Rande um die Beweglichkeit der Finger geht, sondern um die konzentrierte Steuerung derselben. Klavierspielen ist vor allem Kopfsache. Professionelle Pianisten bewegen die Finger nur minimal. Das Ziel ist eine energiesparende Fingertechnik, die man am besten mit einer guten Lehrerin lernt, die einem genau auf die Finger schaut. Bei Online-Kursen ist dies schwieriger bis beinahe unmöglich. Nichts gegen diese Angebote, die meisten davon sind bestimmt systematisch und seriös aufgebaut. Sie erfordern aber ein größeres Maß an Selbstkontrolle und -disziplin. Letztere braucht es natürlich ohnehin: Ohne Üben geht gar nichts. Regelmäßiges Üben, um genau zu sein. Wobei schon fünf Minuten täglich viel wertvoller sind als eine halbe Stunde am Wochenende. Weshalb? Weil so die Finger und das Gehirn kontinuierlich auf die neuen, ungewohnten Bewegungsabläufe trainiert werden. Von meinen Schülern erwarte ich, dass sie sich jeden Tag ans Instrument setzen und sei es nur für ein paar Minuten, was auch beim engsten Zeitplan eines gestressten Managers (oder Schulkindes) möglich sein sollte. Ausreden zählen hier nicht.

Als Lehrer sehe ich mich als Mentor oder Coach, wie man heute so unschön zu sagen pflegt. Vergleichbar mit einem Karatemeister, der zwar einzelne Bewegungen vorzeigt und kontrolliert, der einem aber nie das eigene Training abnehmen kann. Deshalb ist es ziemlich sinnlos, einmal pro Woche zum Unterricht zu gehen, aber zu Hause nicht zu üben.

Wie übt man schwierige Stellen?

Kurze Antwort: am besten langsam. Sehr langsam. In extremer Zeitlupe, insbesondere die schnellen Passagen. Beim Üben ist das Tempo zweitrangig, da Zeit ohnehin relativ ist. Ziel ist es, keine falschen Töne zu spielen, um gar nicht erst falsche Bewegungsabläufe abzuspeichern, sondern auf eine möglichst ökonomische Bewegung der Finger und den korrekten Fingersatz zu achten. Wenn ich bei einem Stück an einer Stelle hängenbleibe, wiederhole ich diese gerne zehn- bis zwanzigmal, was höchstens ein paar Minuten dauert. Und wenn dieses Bewegungsmuster einmal im Kleinhirn abgespeichert und gefestigt ist, kommt das schnelle Spiel wie von selbst.

Ein weiterer Vorteil eines Lehrers, der neben einem sitzt, ist, dass man zusammen spielen kann. Und das muss nichteinmal vierhändig sein. Auch bei einem simplen Stück, macht es Spaß, wenn einer die linke und der andere die rechte Hand spielt. Natürlich wäre dies auch mit programmierten Begleitungen möglich, aber sie sind und bleiben immer ein bisschen mechanisch und ziehen ihr Tempo stur durch, während es ja gerade eine Besonderheit der handgemachten Musik ist, dass das Tempo minimal variieren kann. Dabei geht es nicht darum, sich ein eierndes Rhythmusgefühl anzueignen aber eher zu lernen, wie ein Tempo natürlich atmen kann. Außerdem kann man auch zu zweit improvisieren. Der Lehrer sitzt links und spielt eine einfache Begleitung und improvisiert mit der rechten Hand abwechslungsweise mit dem Schüler, der sich dann nicht mehr um die Begleitung kümmern muss.

Der wichtigste Vorteil des persönlichen Unterrichts ist aus meiner Sicht, dass sich die Lehrerin auf den Schüler einstellen und ihm einen zumindest teilweise maßgeschneiderten Unterricht anbieten kann. Dazu gehört meiner Meinung nach auch, dass man sich zusammen die Klavier- oder Flügelmechanik genauer anschaut und erklärt, wie ein Klavier überhaupt funktioniert. Oder dass man zusammen direkt an den Saiten zupft oder Pingpong-Bälle über die Flügelsaiten springen lässt, was erstens amüsant ist und zweitens das Verständnis für Klänge intuitiv erweitert.

Online-Kurse und Bücher erfordern ein höheres Maß an Selbstdisziplin. Ich würde sie eher für fortgeschrittene Schüler empfehlen, die sich im persönlichen Unterricht schon eine gute Fingertechnik und Überoutine angeeignet haben.