Marktübersicht: Die besten und bekanntesten Klavierbauer

Die wichtigsten Namen auf dem europäischen Piano-Markt

Marktübersicht Klaviere und Flügel 2021

Als ich Mitte 2019 die Liste der wichtigsten Klavierbauer hier auf AMAZONA.de veröffentlichte, konzentrierte ich mich auf Instrumente, die ich aus eigener Erfahrung kenne. Dass dies kein vollständiges Bild abgeben kann, versteht sich von selbst.

Hinzugekommen sind nun einige asiatische und europäische Marken sowie die eine oder andere historische Firma, die heute nicht mehr produziert. Außerdem befinden sich mit Neupert und Klavins auch zwei Unternehmen in der Liste, die keine Klaviere und Flügel im klassischen Sinne herstellen, sondern historische Kopien bzw. Neuentwicklungen. Die wichtigsten Zulieferer sind ebenfalls berücksichtigt: Renner Mechaniken, Strunz Resonanzböden und Kluge Klaviaturen.

Martin Andersson, Februar 2021

Vorwort der Redaktion

Martin Andersson hat für uns eine sechsteilige Serie zu Klavieren und Flügeln verfasst, die sich nicht nur an Einsteiger richtet und bis zur Kaufberatung, Wissenswertes rund ums Piano vermittelt.

Hier kurz aufgelistet, alle 6 Teile:

Wir übergeben nun an Martin Andersson und wünschen viel Spaß beim Lesen, Hören und selber Spielen

Ihre AMAZONA.de-Redaktion

Kleine Einführung: Wo werden eigentlich Klaviere gebaut?

Die Wiege des Klavierbaus liegt in Italien, wo Ende des 17. Jahrhunderts die ersten Piano-Forte gebaut wurden. Ziemlich rasch verbreitete sich die Kunde des neuartigen Instruments auch nördlich der Alpen. Seit dem 19. Jahrhundert gilt Deutschland als das Zentrum des Klavierbaus. Je nach Quellen gab es vor dem ersten Weltkrieg mehrere hundert bis über tausend (!) unabhängige Klavierbauer. Manche versuchten ihr Glück im Ausland, wie z.B. Theodor Steinweg, der sich in New York niederließ und sich fortan Steinway nannte.

Zwei Weltkriege sowie eine wachsende Konkurrenz aus Fernost haben den europäischen Herstellern zugesetzt. Außerdem traf die Rezession 2008 die Klavierbauindustrie hart, einige Firmen mussten Insolvenz anmelden oder wurden von asiatischen Unternehmen übernommen. Heute gibt es noch etwas über zehn deutsche Klavierbauer, davon sind noch fünf in Familienhand: Blüthner, Förster, Pfeiffer, Steingräber und Thürmer. Der Anteil am Weltmarkt ist indes marginal und liegt bei ungefähr fünf Prozent. Der Großteil der Klaviere und Flügel wird heute in Asien gebaut: Japan, Südkorea, China und Indonesien geben heute international den Ton an.

In der folgenden, alphabetischen Liste habe ich die wichtigsten Marken und Klavierbauer auf dem europäischen Markt zusammengetragen. Die Bewertungen reichen von einem bis vier Sternen und basieren auf eigenen Erfahrungen, Testberichten und internationalen Foren. Sie sind als grobe Orientierung gedacht, vieles ist subjektiv. Bei manchen Firmen fehlt die Bewertung mangels eigener Erfahrungen und Berichten.

Albert Weber

nennen sich die Premium-Flügel des südkoreanischen Konzerns Young Chang für den asiatischen und amerikanischen Markt. Ursprünglich handelte es sich dabei um einen ausgewanderten Bayern, der im 19. Jahrhundert zu den wichtigsten Klavierbauern in New York zählte, in direkter Konkurrenz zu Steinway. Die Produktion endete damals vor dem ersten Weltkrieg.

Siehe auch Young Chang.

August Förster ***

Förster aus Löbau im östlichen Sachsen produziert seit 150 Jahren Klaviere und Flügel. Bekannt für einen kräftigen Bass und einen insgesamt ausgewogenen Klang, bildeten sie zusammen mit Blüthner aus Leipzig die Spitze des ostdeutschen Flügelbaus und wurden auch in den Westen exportiert. Seit der Wende wieder in Familienbesitz, ist Förster heute eines der wenigen verbliebenen KMUs des Klavierbaus in Deutschland. Die Instrumente genießen einen exzellenten Ruf, Klaviere und Flügel von Förster gehören zur Oberklasse bei vergleichsweise moderaten Preisen. Gebrauchte Instrumente sind zum Teil sehr günstig.

Bechstein ***/****

Carl Bechstein, gegründet 1853, ist ein Traditionshaus aus Berlin und galt lange Zeit als einer der besten Hersteller der Welt, in direkter Konkurrenz zu Steinway. Ob dies heute noch uneingeschränkt zu unterschreiben ist, darüber wird in den Foren eifrig gestritten. Nach der Wende übernahm Bechstein die ostdeutsche Marke Zimmermann und verlegte die Produktion von Berlin nach Seifhennersdorf in Sachsen. Auf die zunehmende preisgünstige Konkurrenz aus Asien reagierte Bechstein mit einer eigenen Markenpyramide für verschiedene Ansprüche: vom Einsteigermodell unter dem Namen „Zimmermann“, über „Hoffmann“, einer Mittelklasse-Marke, die in Tschechien gefertigt wird, bis zu den beiden Topmarken „Bechstein Academy“ und „C. Bechstein“. Auf dem Gebrauchtmarkt sind Bechstein Instrumente häufig anzutreffen, ein restauriertes Klavier ist ab etwa 4000 Euro zu haben, ein gut erhaltener Salon-Flügel ab 10000 Euro.

Blüthner ****

Blüthner in Leipzig ist eine renommierte Manufaktur und bekannt für einen sanften, lyrischen Ton, der gerne für Musik aus der Romantik gewählt wird. Eine Besonderheit ist das „Aliquot-System“, bei dem für die hohen Töne eine vierte Saite gespannt wird, die nicht angeschlagen wird, sondern als Resonanzsaite mitschwingt. Seit der Wende wieder in Familienbesitz, werden heute drei Produktlinien angeboten:

Irmler: Einstiegsklasse, wird in China und Osteuropa produziert

Haessler: gute Mittelklasse, Produktion in Leipzig.

Blüthner: Klaviere und Flügel der Oberklasse, handgebaut in Leipzig.

Ältere, unrestaurierte Blüthner Flügel werden schon für 1000 Euro angeboten, restaurierte ab 10000 Euro.

Bösendorfer ****

ist der Stolz des österreichischen Klavierbaus. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden in Wien Instrumente der Spitzenklasse gebaut, die qualitativ mit Steinway mithalten, wobei die Preise sogar noch etwas höher liegen. Der Grundklang von Bösendorfer gilt als weicher und tragender als Steinway. Man spricht auch von einem „singenden“ Ton. Seit 2007 gehört Bösendorfer zum Yamaha Konzern. Seitdem verfügen Yamaha Digital-Pianos über einen gesampelten Bösendorfer („Imperial“). Mit etwas Glück findet man auf dem Gebrauchtmarkt gut erhaltene Bösendorfer Flügel für 10000 Euro. Bösendorfer Klaviere und Flügel gelten als sehr langlebige Instrumente.

Boston **

Seit Anfang der 1990er Jahre lässt Steinway Klaviere und Flügel der Mittelklasse bei Kawai in Japan herstellen. Die Boston Pianos sind solide Mittelklasse-Instrumente, die qualitativ einem normalen Kawai aber viel näher stehen als dem eigenen Stammhaus. Sie sind vergleichsweise teuer.

Burger & Jacobi **

war der einzige namhafte Klavierbauer aus der Schweiz. Zwischen 1875 und 1991 stellte man in Biel vor allem Kleinklaviere her, die gefühlt an jeder zweiten Schweizer Schule anzutreffen waren. Den Klang habe ich als eher dumpf in Erinnerung, meine Bewunderung hielt sich damals in Grenzen. Rein handwerklich betrachtet gelten Burger & Jacobi als gut verarbeitete Instrumente, die sich auch für Restaurationen eignen.

Érard ***

galt als der wichtigste Klavierbauer des 19. Jahrhunderts, gehen doch zahlreiche Erfindungen auf diese französische Firma zurück, z.B. die schnelle Repetition der Mechanik. Später konnte man mit der Entwicklung von Steinway und anderen Klavierbauern nicht mehr mithalten. Das größte Problem dabei war, dass Érard stur am geradsaitigen Design festhielt. Die Bassüberkreuzung, wie sie seit den 1880er Jahren von Steinway eingeführt wurde, war den Franzosen suspekt. Gleiches galt für die metallene Gussplatte, die von Érard strikt abgelehnt wurde. Man war der Meinung, dass ein Flügel (mit Ausnahme der Saiten) vollständig aus Holz gebaut werden sollte. Klanglich mag dies eine Besonderheit sein, doch vom Klangvolumen war die Gussplatte von Steinway überlegen, da sie höhere Spannungen der Saiten ermöglichte. Doch im 19. Jahrhundert war Érard das Maß aller Dinge und produzierte für die größten seiner Zeit: Franz Liszt und Ludwig van Beethoven spielten auf Érard Flügeln. Ab und an tauchen historische Érard Flügel auf dem Gebrauchtmarkt auf. Ich würde sie als interessante Instrumente für Liebhaber beschreiben.

Essex *

ist die Billigmarke von Steinway und wird von Pearl River in China gebaut, nebst zahlreichen anderen Marken, wie z.B. Ritmüller. Qualitativ mit seinen Werks-Cousins vergleichbar, bezahlt der Kunde einen erheblichen Aufschlag für die magischen Worte „Designed by Steinway & Sons“. Mit einem echten Steinway haben diese Instrumente außer dem Namen nichts gemeinsam.

Estonia ***

Seit der Übernahme durch den Pianisten Indrek Laul Anfang der 2000er Jahre zählt Estonia zum erweiterten Kreis der internationalen Topmarken. Dass sie hierzulande kaum bekannt ist, hängt auch mit der starken heimischen Konkurrenz zusammen. Es ist kein leichtes Unterfangen, eine neue Marke auf dem deutschen Markt zu etablieren. In den USA wird Estonia hingegen schon mit Steinway verglichen.

Die Ursprünge der Estonia Flügel gehen auf den deutsch-baltischen Klavierbauer Ernst Ihse (estnisch: Hiis) zurück, der Ende des 19. Jahrhunderts zu den bedeutendsten seines Fachs in Estland gehörte. Unter sowjetischer Herrschaft übertrug man ihm die Aufgabe, eine größere Klavierfabrik aufzubauen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion lief die Produktion dank engagierter Mitarbeiter weiter, was auch das Interesse des estnischen Julliard School Absolventen Indrek Laul auf sich zog. Schrittweise kaufte er sich in die Firma ein und übernahm sie 2001 schließlich vollständig. Somit ist Estonia einer der wenigen Klavierbauer, die von Pianisten geführt werden.

Indrek Laul legt den Schwerpunkt auf traditionelles Handwerk und die bestmöglichen Zulieferer mit Renner Mechanik, Kluge Klaviaturen und Strunz Resonanzböden. Gebaut werden ausschließlich Flügel in fünf Größen zwischen 168 und 274. Selbst habe ich noch keinen gespielt, doch wenn nur die Hälfte dessen stimmt, was man in Foren über Estonia lesen kann, dann sind es diese Flügel wert, ernsthaft angespielt zu werden. Preislich sind sie vergleichbar mit August Förster und Shigeru Kawai.

Fazioli ****

Paolo Fazioli, ein italienischer Ingenieur, Konzertpianist und Sohn eines Möbelfabrikanten, baut seit 1981 eigene Flügel und schaffte damit etwas, das zuvor als unmöglich galt: er etablierte sich als ernsthafte Konkurrenz zu Bösendorfer und Steinway. Was ihm an Tradition fehlte, kompensierte er durch einen konsequenten wissenschaftlichen Ansatz und engagierte Physiker, Akustiker und Mathematiker, um den perfekten Flügel zu entwerfen. Der Klang wird oft als analytisch und präzise beschrieben, zuweilen etwas kühl, während die Mechanik auf feinste Nuancen reagiert. Spielfehler verzeiht ein Fazioli nicht. Wahrlich ein Instrument für Profis, das die Fachwelt polarisiert. Berühmte Musiker mit Fazioli sind Benny Andersson (ABBA), Herbie Hancock und die kanadische Pianistin Angela Hewitt.

Gebaut werden um die 100 Instrumente pro Jahr in verschiedenen Größen zwischen 156 und über drei Metern Länge. Preislich in höheren Sphären angesiedelt bleiben Faziolis für uns normalsterblichen Musiker zeitlebens ein Traum. Gebraucht werden sie nur selten angeboten.

Paolo Fazioli (Mitte): ein visionärer Ingenieur und Konzertpianist

Feurich *

war mal eine renommierte Marke aus Leipzig. Heute gehört der Name der chinesischen Firma Hailun. Forschung und Entwicklung sind in Wien angesiedelt, die Produktion erfolgt in China. Vor ein paar Jahren wurden diese Pianos noch unter dem Namen Wendl & Lung vermarktet. Sie gehören unter den China-Instrumenten zu den besseren, können aber nicht mit der Qualität der alten Feurichs aus Leipzig mithalten.

Neu wird auch ein Klaviermodell (123) in Wien gefertigt. Diese Feurich Vienna Instrumente sind qualitativ und preislich mit anderen europäischen Klavieren vergleichbar.

Grotrian Steinweg ** – ****

geht auf dieselbe Familie wie Steinway zurück, bloß ist dies über 150 Jahre her. Exportiert wird weltweit, wobei Steinway durchgesetzt hat, dass man sich in Amerika nur „Grotrian“ nennen darf. Seit 2017 ist Grotrian in chinesischem Besitz und gehört zu Parsons aus Hongkong. Unter dem Namen Wilhelm Grotrian bietet man eine eigene Einsteiger-Linie aus chinesischer Produktion an. Die „klangliche und spieltechnische Ausarbeitung“ findet aber weiterhin in Braunschweig statt.

Grotrian Klaviere und Flügel aus deutscher Produktion gehören seit Jahrzehnten zur Oberklasse. Ob sie auch einem Bösendorfer oder Fazioli das Wasser reichen können, ist in erster Linie eine Geschmacksfrage.

Hässler ***

nennt sich die zweitbeste Baureihe von Blüthner und wird in Leipzig produziert. Angeboten werden vier Klaviermodelle und drei Flügel (175, 186 und 210) zu vergleichsweise moderaten Preisen.

Hellas **

war ein wichtiger finnischer Klavierbauer der Mittelklasse und produzierte vor allem Kleinklaviere, die heute auf dem Gebrauchtmarkt zu günstigen Preisen angeboten werden.

Hoffmann **

ist die Mittelklasse Baureihe von Bechstein und wird in Tschechien in drei Qualitätsstufen gefertigt: Vision, Tradition und Professional. Was die genauen Unterschiede sind, entzieht sich meiner Kenntnis und wird auf der Bechstein-Homepage auch nicht weiter präzisiert. Die Hoffmann Klaviere, die ich bisher angespielt habe, hatten alle einen brillanten und kräftigen Ton, der aber auch ein bisschen dünn wirkte.

Ibach ***

Ibach, 1794 gegründet, war der älteste Klavierbauer der Welt, bis 2007 im Zuge der Finanzkrise die Produktion endgültig eingestellt wurde. Die Firma bleibt weiterhin bestehen und wird in der 7. Generation von Sabine Ibach geführt. Ibach Klaviere und Flügel gelten als sehr klangschöne und langlebige Instrumente.

Irmler */**

ist die Einstiegsklasse von Blüthner, wobei es streng genommen zwei Baureihen gibt: Studio (Produktion in China, Endkontrolle in Leipzig) und Europe (Produktion in Osteuropa, Endkontrolle in Leipzig).

Kawai * – ***

baut seit über hundert Jahren Klaviere und Flügel und bietet ähnlich wie Yamaha Instrumente unterschiedlicher Qualitäts- und Preisstufen an. Vom Billigklavier für 3000 Euro bis zum Konzertflügel für 150000 Euro. Etwas verwirrend ist die Namenspolitik bei Kawai: Alle paar Jahre werden die Typenbezeichnungen gewechselt. Die heutige Einstiegsklasse GL hieß früher GM, die Profi-Reihe GX war früher die RX, und in den 80er Jahren lauteten die Typenbezeichnungen KG. Dabei sind die Veränderungen innerhalb einer Reihe eher klein, hingegen unterscheiden sich die Baureihen untereinander zum Teil beträchtlich. Der typische Kawai-Klang ist etwas runder, zum Teil auch dumpfer als die präsenten und zuweilen spitzen Yamahas.

Anfang der 2000er Jahre begann Kawai mit dem Bau eigener Premium Flügel unter dem Namen „Shigeru Kawai“. Die Produktion erfolgt größtenteils von Hand von speziell ausgebildeten Klavierbauern. Da als Zulieferer großer Bauteile wie Gussplatte und Gehäuse die eigene Kawai Fabrik zur Verfügung steht, fallen die Preise weitaus moderater aus als bei Steinway oder Bösendorfer. Ob sie qualitativ mit diesen mithalten können, wird kontrovers diskutiert.

Klavins ***

David Klavins ist der Exot in dieser Liste, da seine Instrumente mit keinen anderen Pianos vergleichbar sind. 1954 in Bonn geboren, gehört der deutsch-lettische Klavierbauer zu den innovativeren seines Fachs. Bekannt wurde er für sein fast vier Meter hohes Klavier Modell 370, das er 1987 in Tübingen baute und die Aufmerksamkeit zahlreicher Pianisten auf sich zog. Klavins gründete daraufhin ein eigenes Musik-Label für Aufnahmen seiner Instrumente. In Zusammenarbeit mit Nils Frahm entstand später die Idee eines speziellen Klaviers, das pro Taste nur eine statt drei Saiten besitzt und dadurch naturgemäß leiser und zarter klingt. Das Una Corda wird heute in zwei Versionen mit 64 oder 88 Tasten angeboten. Übrigens sind von Native Instruments interessante Sample-Librarys des Modell 370 und des Una Cordas erhältlich.

Kluge (Tasten)

Kluge ist wahrscheinlich den wenigsten Pianisten ein Begriff, obwohl sie täglich damit in Kontakt sind. Dieses Kleinunternehmen aus der Nähe von Wuppertal hat sich auf die Produktion von Tasten spezialisiert, die heute in praktisch allen europäischen Klavieren und Flügeln verbaut werden. Auf den ersten Blick mag dies banal wirken, doch handelt es sich dabei um Präzisionsarbeit. Die idealen Tasten lassen sich leicht bewegen, haben kein seitliches Spiel, verziehen sich nicht (obwohl sie aus Holz gefertigt sind) und bieten alle den gleichen Widerstand. Kluge ist unbestrittener Marktführer und gehört seit 1999 zu Steinway, produziert aber weiterhin auch für die Konkurrenz.

Mason & Hamlin ****

Eine amerikanische Edelmarke, die man nur selten in Europa sieht.

Mendelssohn

Die Mendelssohn Piano Company war eine US-Amerikanische Firma in New York und produzierte von 1870 bis in die 1960er Jahre. Ihre Instrumente sind in Europa kaum verbreitet. Der wohlklingende Name wurde vor einigen Jahren in Asien wiederbelebt und prangt nun auf Instrumenten aus chinesischer Fließband-Produktion.

Neupert ****

J.C. Neupert gilt als der Spezialist für historische Tasteninstrumente. Das Kleinunternehmen aus Bamberg fertigt Cembali, Spinette, Hammerflügel, Clavichorde und Pedalcembali nach historischen Vorbildern in höchster Qualität.

Anfang des 20. Jahrhunderts baute man auch moderne Klaviere und Flügel, die ab und an auf dem Gebrauchtmarkt auftauchen und – sofern fachmännisch restauriert – eine interessante Alternative zu den bekannten Namen sind.

Niendorf

Niendorf aus Luckenwalde, südlich von Berlin gelegen, blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück: Zwangsverstaatlichung während der DDR, Zusammenlegung mit anderen Marken und schließlich auch Insolvenz. Es ist einem chinesischen Investor zu verdanken, dass 2014 die Produktion wieder aufgenommen werden konnte. Niendorf bietet Klaviere in zwei Größen an sowie vier Flügelmodelle, darunter einen der kürzesten Flügel auf dem Markt mit nur 145 Zentimetern Länge. Die jährliche Produktion liegt bei 50 bis 60 Instrumenten.

Nordiska **

war der wichtigste schwedische Klavierbauer, der auch nach Deutschland exportierte. Auf dem Online-Gebrauchtmarkt werden immer wieder Klaviere von Nordiska angeboten, meistens handelt es sich dabei um Übungsklaviere von ca. 110er bis 115er Bauhöhe. Sie sind gewiss keine überragenden Instrumente, aber solide Standardware. Anfang der 2000er Jahre produzierte die chinesische Dongbei-Piano Fabrik Flügel unter dem Namen Nordiska; ob dies heute noch der Fall ist, konnte ich nicht verifizieren.

Pearl River

Seit einigen Jahren wird der internationale Klaviermarkt von China dominiert, wobei ein Unternehmen den Ton angibt: Pearl River, das heute als der größte Klavierbauer der Welt gilt. Die zahlenmäßig wichtigsten Absatzmärkte liegen in Asien, doch drängt Pearl River immer stärker auf den europäischen Markt. Nebst Instrumenten unter eigenem Namen, produziert Pearl River auch die Ritmüller und Kayserburg (USA) Pianos, Essex für Steinway sowie zahlreiche „Eigenmarken“ von Klavierhäusern.

Perzina **

war einmal eine bedeutende, deutsche Marke aus Schwerin, die im Zuge der Weltwirtschaftskrise 1929 die Produktion einstellen musste. Im Netz finden sich regelmäßig interessante Angebote gebrauchter Instrumente. Der Markenname Perzina gehört heute der US-amerikanischen Firma Piano Empire, die in China zwei Flügel- und vier Klaviermodelle produzieren lässt.

Petrof ** / ***

aus Hradec Králové in Tschechien ist seit über 150 Jahren im Geschäft und heute Europas größter Klavierbauer, mit Exporten in über 60 Ländern auf fünf Kontinenten.

Angeboten werden Klaviere und Flügel aller Größen, die allgemein zur guten Mittelklasse gezählt werden. Doch könnte sich dies nun ändern, da seit wenigen Jahren unter der Submarke Ant.Petrof zwei Flügel und ein Klavier des Spitzensegments gebaut werden.

Pfeiffer ****

Pfeiffer aus Leonberg bei Stuttgart ist ein kleiner Klavierbauer erster Güte und wird mittlerweile in der fünften Generation von Georg Pfeiffer geführt, seines Zeichens gelernter Klavierbauer und promovierter Ökonom. Die Produktpalette ist überschaubar: drei Klaviermodelle sowie ein Salonflügel in der Größe 191. Qualitativ bewegt man sich auf höchstem Niveau. Legendär ist die Stimmhaltung, die von Klavierstimmern halb-ironisch als „geschäftsschädigend“ bezeichnet wird, da Pfeiffer Klaviere merklich seltener gestimmt werden müssen. Klanglich folgt man einem eigenen Ideal, das ich mit einem edlen, schweren Rotwein vergleichen würde: Der typische Pfeiffer Klang ist sehr voll, weich und dennoch kräftig, mit voluminösen Bässen, warmen Mitten und einem brillanten Diskant, ohne jemals spitz oder aggressiv zu wirken. Das Modell 124 gilt unter Klavierbauern und Pianisten als eines der besten Klaviere überhaupt und wird gerne in einem Atemzug mit Steinway und Bösendorfer genannt, wobei die Preise ein gutes Stück tiefer liegen. Dass der Name Pfeiffer selbst in Musikerkreisen eher unbekannt ist, hängt auch damit zusammen, dass man nicht im prestigeträchtigen Feld der Konzertflügel tätig ist. Das Kerngeschäft sind Klaviere für den Privat- und Unterrichtsbereich.

Seit 2019 lässt Pfeiffer die Klaviergehäuse und die bezogene Raste bei Seiler fertigen, während alle Tätigkeiten des Klavierbaus wie Einbau der Mechanik, der Klaviatur, Regulation, Stimmung und Intonation bei Pfeiffer in Leonberg erfolgen. Auf dem Gebrauchtmarkt finden sich immer wieder interessante Angebote von Pfeiffer Klavieren und Flügeln. Sie sind in der Regel sehr langlebig und vielen Neuinstrumenten klanglich und technisch überlegen.

Pleyel ***

war nebst Érard der wichtigste Klavierbauer Frankreichs. In den 1970er wurden die Pleyel Instrumente zwischenzeitlich Schimmel in Braunschweig gebaut, ehe die Produktion 1996 nach Frankreich zurückkehrte und laut verschiedenen Quellen 2013 stoppte. Auf der Homepage werden zwar weiterhin neue Instrumente angepriesen, vermutlich handelt es sich dabei um Restbestände. Pleyel Klaviere und Flügel sind verständlicherweise vor allem in Frankreich verbreitet und werden zum Teil stark unter Wert im Netz angeboten.

Renner (Mechanik)

Louis Renner aus Stuttgart gilt als die Referenz aller Klaviermechaniken und beliefert die meisten namhaften Klavierbauer. Meistens geschieht dies nach besonderen Vorgaben der Hersteller, so dass weiterhin Unterschiede zwischen Bösendorfer, Steinway und Fazioli auszumachen sind, obwohl sie alle mit Rennermechaniken bestückt sind. Ausnahmen sind Bechstein, New York Steinway, Kawai und Yamaha, die eigene Mechaniken verbauen, die alle auch als sehr zuverlässig gelten. Auch die zahlreichen China-Klaviere und Flügel haben meistens eigene Mechaniken verbaut; wie sich diese auf lange Sicht bewähren, wird sich weisen. 2018 wurde Renner von Steinway übernommen.

Ritmüller *

Ehemals aus Göttingen, gehört der Name heute zur Pearl River Piano Fabrik in China, die unter anderem auch die Essex Pianos für Steinway bauen.

Rönisch **

aus Leipzig baut Klaviere und Flügel der Mittelklasse. Seit 2009 gehört Rönisch zu Blüthner.

Roth & Junius *

war einmal ein Klavierbauer aus Hagen. Die Namensrechte liegen heute bei Thomann, produziert wird in Fernost. Angeboten werden ein Klavier sowie zwei Flügel (150 und 186) zu attraktiven Preisen.

Samick

produziert seit den 1960er Jahren Klaviere in Südkorea und gilt heute als einer der größten Klavierproduzenten der Welt mit Werken in Korea, China, Indonesien und den USA. In Deutschland übernahm Samick 2008 die damals insolvente Seiler Pianofortefabrik GmbH.

Sauter ***

Sauter aus Spaichingen in Baden-Württemberg ist ein mittelgroßer Hersteller und seit 200 Jahren im Geschäft. Heute gilt Sauter als der älteste, noch aktive Klavierbauer. Die Klaviere und Flügel genießen unter Experten einen sehr guten Ruf. Interessant ist die „R2“-Klaviermechanik, die sich spürbar leichter und vor allem schneller spielen lässt als herkömmliche Mechaniken. Ein Sauter Klavier mit R2 Mechanik kann einen Flügel klanglich und spieltechnisch ersetzen, zumindest beinahe.

Sauter engagiert sich stark im Bereich der Neuen Musik und bietet unter anderem einen Flügel mit besonderen Markierungen an, um bei experimentellen Spielweisen nicht die Orientierung zu verlieren. Besonderes Augenmerk verdient auch das Mikroton Klavier mit 97 Tasten und einem Tonumfang von gerade mal einer Oktave. Die Stimmung in 1/16 Tönen (!) ermöglicht durch Schwebungen bisher unbekannte Klangfarben am Klavier.

Schimmel **/***

gehört ebenfalls zum deutschen Mittelstand. Berühmt wurde die Firma, als Udo Jürgens Anfang der 80er Jahre auf einem durchsichtigen Plexiglasflügel von Schimmel im ewigen Schnee der Schweizer Alpen ein Musikvideo drehte.

Schimmel bietet heute eine breite Produktpalette von Klavieren und Flügeln in allen Größen an. Der Flügel C169 ist meines Wissens der günstigste Flügel aus komplett deutscher Produktion.

Schiedmayer

Ein Klavierbauer aus Stuttgart, der seine Piano-Produktion 1980 eingestellt hat. Seither konzentriert sich Schiedmayer auf die Celesta Produktion (mechanisierte Glockenspiele in Klaviergehäusen). Zwischenzeitlich baute Kawai Flügel unter dem Namen Schiedmayer.

Seiler **/***

aus Kitzingen in Bayern gehört seit 2008 zum koreanischen Samick Konzern. Die Instrumente zählen zur Mittelklasse. Unter dem Namen Johannes Seiler wird ein eigenes Fernost-Piano zu günstigen Preisen angeboten.

Shigeru Kawai *** siehe Kawai

Steingräber und Söhne ****

Ein Familienbetrieb aus Bayreuth dessen Instrumente zu den besten Klavieren und Flügeln überhaupt zählen. Steingräber ist sehr innovativ und kombiniert alte Bauweisen mit neuen Techniken. Resonanzböden aus Kohlefaser, Flügel mit speziellen Dämpfungsmechanismen oder elektronische Transducer-Systeme, die externe, elektronische Klangerzeuger über den Resonanzboden erklingen lassen… gegen Aufpreis ist bei Steingräber fast alles möglich.

Der Flügel A170 gilt als der beste Kleinflügel der Welt und klingt trotz seiner geringen Größe besser als manches Zwei-Meter-Instrument. Auch die Klaviere von Steingräber sind eine Klasse für sich und dank Repetitionsmechanik und Sostenuto-Pedal ein valabler Flügelersatz.

Steinway&Sons ****

ist der Klassenprimus der Klavierbauer und steht heute auf praktisch allen wichtigen Konzertbühnen. Die Dominanz von Steinway begann im 19. Jahrhundert, als man mit zahlreichen Patenten den Klavier- und Flügelbau revolutionierte. Es war Steinways Idee, Flügel mit gekreuzten Saiten konstruieren („Bassüberkreuzung“), was längere Saiten und somit mehr Klangvolumen ermöglichte. Eine andere, oft kopierte Innovation ist die Duplex-Skala: freischwingende, genau gestimmte Saitenenden, die als Resonanzsaiten mit den gespielten Tönen mitschwingen. Ein wesentlicher Grund für den präsenten und hellen Klang von Steinway.

Als nach dem zweiten Weltkrieg halb Europa in Schutt und Asche lag, war Steinway mit Sitz in New York und Hamburg der einzige renommierte Hersteller, der neue Flügel liefern konnte. Es dauerte Jahre bis Jahrzehnte, bis Firmen wie Bechstein, Bösendorfer oder Blüthner zu ihrer alten Größe zurückfanden, da es hierzu nicht nur Fabriken und geschultes Personal braucht, sondern auch ein Holzlager, das über Jahre aufgebaut werden muss. Bis es soweit war, waren alle wichtigen Konzertbühnen mit Steinway versorgt, was bis heute so geblieben ist. Interessant ist auch, dass die Produktpalette von Steinway seit über 100 Jahren praktisch unverändert fortgeführt wird. Die bekannten Modelle A-188, B-211 sowie der Konzertflügel D-274 wurden Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt und seither nur minimal verändert. Steinway ist ein Synonym für Beständigkeit und Qualität, was natürlich auch Nachahmer auf den Plan ruft: Flügel von Kawai, Yamaha, Wilhelm Steinberg und Yangtze River sind klare Steinway Kopien.

Wer sich für einen Steinway interessiert, sollte darauf achten, dass etwaige Restaurationsarbeiten gemäß den Vorgaben von Steinway ausgeführt wurden, ansonsten verlieren die Instrumente ihren Wert. Dabei geht es um Hammerköpfe, Teile der Mechanik, Saiten etc. Die Seriennummern sind genau dokumentiert; bei Steinway kann man nachschlagen lassen, wann ein bestimmtes Instrument gebaut und wohin geliefert wurde.

Allgemein gelten die in Hamburg gefertigten Instrumente als die besseren, wobei man dazu sagen muss, dass es auch sehr gute New Yorker Steinways gibt. Die Unterschiede betreffen vor allem die Mechanik (Renner in Hamburg, Eigenbau in New York) und die Hammerköpfe. Diese sind in New York von Natur aus eher weich und werden mit einem speziellen Leim gehärtet, während man in Hamburg den entgegengesetzten (und klassischen) Weg einschlägt mit harten Hammerköpfen, die mit Nadelstichen weicher gemacht, sogenannt intoniert werden.

Der typische Steinway Klang ist voll, kräftig, mit großer Dynamik von Pianissimo bis zum extremen Forte. Die Instrumente sind, sofern sie gut behandelt wurden, sehr langlebig. Hundertjährige Steinways sind keine Seltenheit und stellen viele zeitgenössische Instrumente in den Schatten. Außerdem sind sie stabile Wertanlagen. Die Preise beginnen bei ca. 8000 Euro für ein gebrauchtes Steinway Klavier, Flügel gibt es ab 15000 Euro. Die Neupreise liegen um ein Vielfaches höher.

Strunz Resonanzböden

Die „Holzwerke-Strunz“ sind ein Paradebeispiel dafür, dass die Konzentration auf eine Kernkompetenz zum Erfolg führen kann. Der Name wird kaum jemandem ein Begriff sein, obwohl sie eines der wichtigsten Unternehmen auf dem europäischen Klaviermarkt sind. Strunz baut Resonanzböden, das klangliche Herzstück aller Klaviere und Flügel. Zum Einsatz kommt ausgewähltes Fichtenholz aus den Alpen; wichtig ist dabei, dass es langsam und gleichmäßig gewachsen ist.

Strunz baut die Resonanzböden der meisten europäischen und teils auch asiatischen Premium Flügel nach den unterschiedlichen Vorgaben der Klavierbauer.

Thürmer ***

Die Ferd. Thürmer Pianofortefabrik, gegründet 1834, war ursprünglich in Meißen (Sachsen) angesiedelt. Heute findet sich in den alten Mauern ein Museum, während die Werkstätten in Bochum sind. Jan Thürmer, der aktuelle Inhaber, bietet nebst alten, restaurieren Instrumenten drei Klaviere und fünf Flügelmodelle zwischen 170 und 280 an, die auf Kundenbestellung gebaut werden. Thürmer ist einer der letzten traditionellen Klavierbauer, die ihre Instrumente in Handarbeit und Kleinstproduktion herstellen.

Wilhelm Steinberg **/***

wurde 1877 in Erfurt gegründet und gehört seit 2013 zur chinesischen Parsons Music Group. Die Produktion erfolgt in China und am Standort in Eisenberg (Thüringen). Die günstigere Performance-Reihe wird laut eigenen Angaben in China mit chinesischen Komponenten gebaut, während die „Endausarbeitung“ in Eisenberg stattfindet. Bei der professionellen Signature Serie werden die Gehäuse samt Gussplatten und Alaska-Resonanzboden aus China angeliefert. In Eisenberg werden danach deutsche Mechaniken und Tasten verbaut. Ob diese Instrumente den Titel „Made in Germany“ noch zu Recht tragen, wird im Netz kontrovers diskutiert. Trotz aller Kritik steht Wilhelm Steinberg für gute Mittelklasse-Qualität zu moderaten Preisen.

Yamaha * – ***

Yamaha ist ein Großkonzern und einer der größten Pianoproduzenten der Welt. Zusammen mit Kawai läuteten sie in den 70er und 80er Jahren die erste Welle der günstigen Fernost-Pianos ein, die der heimischen Produktion in Europa das Leben schwer machte. Mittlerweile haben auch bei Yamaha die Preise angezogen, so dass der Unterschied zu vergleichbaren Instrumenten aus Deutschland nicht mehr allzu groß ist.

Yamaha bietet verschiedene Baureihen unterschiedlichster Qualität unter demselben Namen an, vom Billiginstrument aus Indonesien (GB1 Flügel) bis zum handgemachten Konzertflügel (CFX), der als ernsthafte Konkurrenz für Steinway und Bösendorfer gilt. Yamahas sind stark verbreitet, viele professionelle Pianisten üben auf Yamaha-Instrumenten, um später die Konzerte auf Steinway zu spielen. Beliebte Modelle sind der C3(X) (186 cm) und C6(X) (212 cm).

Auch die Klaviere von Yamaha genießen einen guten Ruf, vom günstigen Einstiegsinstrument B1 bis zum Edelklavier der SE Reihe, das vergleichsweise günstig ist. Im Netz finden sich zahlreiche Angebote von gebrauchten Yamaha Klavieren und Flügeln. Da aber gerade die günstigen Baureihen nicht zu den langlebigsten gehören, wäre ich bei etwaigen „Yamaha-Schnäppchen“ vorsichtig.

Yangtze River

Als 2019 der Tchaikovsky Wettbewerb in St. Petersburg – einer der wichtigsten Wettbewerbe für klassische Pianisten – zum ersten Mal überhaupt einen Flügel aus chinesischer Produktion als einer der fünf Vortragsflügel nebst Fazioli, Steinway und anderen auswählte, kam dies einer kleinen Sensation gleich. Yangtze River ist ein chinesischer Premiumflügel und eigenen Angaben zufolge eine Hommage an die traditionelle (deutsche) Klavierbaukunst. Dabei folgt das Design in vielen Details dem großen Vorbild aus Hamburg, sogar die Typenbezeichnungen hat man übernommen. Bei den Zulieferern setzt man auf deutsche Wertarbeit, inklusive Kluge Klaviaturen, Röslau Saiten und Hammerköpfen von Renner, während die Mechanik eine Eigenentwicklung ist. Laut verschiedenen Berichten im Netz sind die Flügel klanglich ausgewogen, kritisiert wird zum Teil aber die Verarbeitung. Yangtze River gehört zum Parsons Konzern, der auch einige deutsche Klavierbauer im Portfolio hat (Grotrian-Steinweg und Wilhelm Steinberg). Die Preise liegen auf dem Niveau der besten Baureihen von Yamaha und Kawai.

Young Chang

ist so etwas wie Süd Koreas Antwort auf Yamaha und Kawai. Ursprünglich handelte es sich dabei um ein Klavierhaus, das ab 1956 Klaviere in Einzelteilen importierte und zusammensetzte. So umging man die höheren Importzölle auf Luxuswaren. Mitte der 60er Jahre begann – zunächst in Zusammenarbeit mit Yamaha – die Fabrikation eigener Instrumente. 1995 eröffnete Young Chang als erster ausländischer Investor ein Werk in China und war damals mit über 100 000 produzierten Flügeln und Klavieren der größte Klavierbauer der Welt. Doch auch im Premiumsegment setzte Young Chang Akzente durch die Verpflichtung des Österreichers Joseph Pramberger, der zuvor 30 Jahre lang als Chefkonstrukteur für die New Yorker Steinways tätig war. Diese „Pramberger Platinum“ Flügel erfreuten sich in den USA rasch großer Beliebtheit. Die Markenrechte am Pramberger Namen wechselten später zu Samick, während Young Chang weiterhin nach seinen Patenten hochwertige Flügel baut und unter dem Namen „Albert Weber“ vertreibt.

Young Chang ist heute Teil des Hyundai-Konzerns und konzentriert sich auf den asiatischen und amerikanischen Markt. Europa wurde bisher kaum bedient.

Zimmermann ** siehe Bechstein