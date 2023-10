Alles über Plug-in-Gitarristen: Der Gitarrengroove aus dem PC

Simulation von authentischen E-Gitarren in der DAW

Wenn es um die Simulation von Naturinstrumenten am Computer geht, sind es vor allem Orchesterinstrumente, die sich mittlerweile sehr authentisch nachbilden lassen. Streicher und Bläser lassen sich auch ohne große Arrangement-Kenntnisse auf der Keyboard-Tastatur spielen und werden im Hintergrund der Plug-ins durch Skripte automatisch entsprechend arrangiert. So manche aktuelle DAW liefert sogar passende Plug-ins direkt mit. Gleiches gilt für den E-Bass. Hier gibt es zahlreiche Plug-ins, die sehr realistisch klingende Bass-Tracks erzeugen, die von einem menschlichen Bassisten kaum noch zu unterscheiden sind. Doch wie sieht es mit Gitarren aus? Ich habe mich etwas umgeschaut und stelle euch einige interessante Produkte vor.

Gitarrensamples sind nicht alles

Warum eine Gitarre aus dem Rechner oft nicht authentisch klingt

Die Gitarre ist als polyphon spielbares Instrument einigen Besonderheiten unterworfen, die es insbesondere Tasteninstrumentalisten schwer machen, selbst mit den besten Samples realistisch klingende Gitarrenparts auf dem Keyboard einzuspielen.

Stimmung

Die Standardstimmung der Gitarre ist E, A, d, g, h, e. Die Gitarre ist also nicht einheitlich in Quarten gestimmt, sondern in Quarten und einer großen Terz. Schon hier fällt auf, dass zwei Saiten in Oktaven gestimmt sind, nämlich die tiefe E- und die hohe e-Saite. Es gibt noch einige weitere Gitarrenstimmungen, die allerdings nicht Bestandteil dieser Betrachtung sein sollen: zum Beispiel Drop D, Open Tunings und komplett tiefer gestimmte Gitarren.

Die aus der Gitarrenstimmung und der Konstruktion der Gitarre mit bis zu 24 Bünden resultiert, dass die meisten Töne auf verschiedenen Saiten und in verschiedenen Lagen spielbar sind. Anders als auf dem Keyboard oder dem Klavier, bei dem jedem Ton genau eine Taste zugeordnet ist, lassen sich auf der Gitarre Melodien also auf verschiedenen Saiten und in unterschiedlichen Lagen spielen, ohne dass sich die Tonhöhe verändert. Aber es ändert sich der Klang und die erforderliche Spieltechnik, die wiederum klangliche Auswirkungen hat!

Akkorde

Wer schon einmal einige Akkorde auf einer Gitarre gespielt hat, weiß vielleicht, dass die Voicings der Standardakkorde oftmals Tondoppelungen enthalten. Deutlich wird das am C-Dur Griff:

Der Grundton des Akkords wird auf der A-Saite im 3. Bund gegriffen. Hier liegt der Ton c. Auf der d-Saite im 2. Bund greifen wir den Ton e, dann folgt die offene g-Saite (man spricht hier von Leersaite), der im 1. Bund auf der h-Saite gegriffene Ton c und schließlich die offene e-Saite. Die tiefe E-Saite kann angeschlagen werden, das wird aber in der Regel aus klanglichen Gründen vermieden, da dann nicht mehr der Akkordgrundton der tiefste Ton ist.

Aufmerksame Leser haben bereits erkannt, dass wir es hier mit zwei doppelten Tönen zu tun haben: Der Ton c ist verdoppelt und die Terz e ist ebenfalls verdoppelt.

Schauen wir uns einen weiteren Standardakkord an, den G-Dur Akkord. Dieser wird folgendermaßen gegriffen:

Der Grundton findet sich im 3. Bund auf der E-Saite. Es folgt der Ton H im 2. Bund auf der A-Saite. Die nächsten drei Saiten sind Leersaiten mit den Tönen d, g und h. Auf der hohen e-Saite im 3. Bund finden wir dann wieder den Ton g.

In diesem Fall wird der Grundton gleich dreimal gespielt: Auf der tiefen E-Saite, als Leersaite und im 3. Bund auf der hohen e-Saite. Der Ton h, die Terz des Akkords, ist verdoppelt. Die Quinte wird nur einmal gespielt. Es gibt von diesem Akkord noch eine Variante, bei der statt der offenen h-Saite diese im 3. Bund gedrückt wird. In diesem Fall erklingt die Terz h nur einmal und stattdessen wird die Quinte d verdoppelt.

Neben diesen Akkorden, die mit einigen Leersaiten spielen und in der Regel in den ersten drei Bünden der Gitarre gespielt werden, gibt es noch viele weitere Akkorde, zum Beispiel als Barrégriff gespielt (mit dem Zeigefinger werden mehrere Saiten gleichzeitig gedrückt) oder als Voicings auf drei oder vier Saiten ohne Barrégriff in den höheren Lagen.

Spielweisen

Für die rechte Hand gibt es verschiedene Anschlagsmöglichkeiten: mit dem Plektrum, mit den Fingern gezupft, mit den Fingern geschlagen, mit Fingerpicks gespielt und alles dazwischen (zum Beispiel beim Hybrid-Picking). Die rechte Hand wird außerdem genutzt, um Saiten leicht abzudämpfen und einen kürzeren, prägnanten Klang zu erzeugen, das sogenannte Palm Muting.

Die Saiten können schnell angeschlagen werden, sodass der Eindruck von gemeinsam erklingenden Tönen entsteht (Strumming) oder nacheinander gespielt werden (Arpeggio).

Beim Plektrumspiel gibt es die Möglichkeit, Saiten nur mit Abschlägen, nur mit Aufschlägen oder Wechselschlag (Alternate Picking) zu spielen. Das gilt für das Solospiel wie für das Rhythmusspiel mit Akkorden.

Für die linke Hand gibt es ebenfalls verschiedene Spieltechniken:

Bei den Legato-Spieltechniken werden Töne durch das Hämmern auf die Saite mit der Fingerkuppe (Hammer On) oder das Abziehen des Fingers von der Saite wie beim Zupfen (Pull off) erzeugt. Ebenfalls zu den Legato-Spieltechniken gehört das Tapping, bei dem die rechte Hand durch gezielt gesetztes Hammer On und Pull Off die Töne erzeugt – in der Regel in Verbindung mit der linken Hand.

Die gegriffene Tonhöhe kann durch das Ziehen der Saiten verändert werden (Bending). Natürlich kann der Gitarrist auch ein Vibrato spielen: das geschieht mit den Fingern durch langsame oder schnelle horizontale Bewegungen entlang der Saite (klassisches Vibrato) oder durch vertikale Bewegungen wie beim Bending (Rockvibrato). Außerdem haben manche Gitarren ein Vibratosystem, mit dem sich ein Vibrato erzeugen lässt, aber auch weite Tonhöhenveränderungen nach oben oder unten sowie allerlei Effekte.

Gitarristen rutschen von unten oder oben von einem anderen Bund aus zum Zielton (Slides).

Der Gitarrist kann gezielt mit den Fingern Saiten abdämpfen, die nicht klingen sollen oder aber als perkussives Geräusch klingen sollen. Diese sogenannten Dead Notes machen in manchen Stilen einen großen Teil des Grooves aus und werden sowohl beim Rhythmus- als auch beim Solospiel verwendet.

Es gibt noch viele weitere Spielweisen, die ich aus Platzgründen hier nicht weiter erwähnen möchte.

Effekte für den realistischen Gitarrensound aus dem PC

Gerade bei der E-Gitarre spielen Effekte eine große Rolle. Auch die Art und Weise der Klangerzeugung, an der die Tonabnehmer, ein Gitarrenverstärker und eben diverse Effekte beteiligt sind, ist besonders. Gitarrenverstärker prägen zusammen mit den Tonabnehmern den Grundklang der Gitarre. Es gibt verschiedene Verstärker: Röhrenverstärker, Transistorverstärker, digitale Verstärker. Der verwendete Lautsprecher hat ebenfalls einen hohen Anteil am Klang. Allgemein liefern die meisten Lautsprecher in Lautsprecherboxen für Gitarre oder Combos keine Frequenzen oberhalb von 6 kHz. Dies prägt den Sound der E-Gitarre, insbesondere bei verzerrtem Spiel, immens. Von cleanen, unverzerrten Sounds, über verschiedene leicht angezerrte Sounds (Crunch) über Klänge mit mittlerem Zerrgrad (Overdrive) bis hin zu Distortion mit starker Verzerrung gibt es sehr viele Nuancen. Auch im Distortion-Bereich gibt es gravierende Unterschiede, die je nach Stilrichtung entscheidend sind.

Hinzu kommen beliebte Effekte wie Hall, Echo/Delay, Chorus, Flanger, Phaser, Wah, Pitch Shifter, EQ und mehr.

Problematische Nachbildung im Computer

Diese Einführung zeigt bereits die Problematik, die bei der Emulation von Gitarren, sei es die Akustik- oder die E-Gitarre, im Computer entsteht. Es müssen nicht nur die Spielweisen von einer Spielweise auf der Tastatur in eine gitarrentypische Spielweise übertragen werden, sondern auch die Art der Klangerzeugung muss passen. Ein Röhrenverstärker erzeugt zusammen mit einer guten E-Gitarre extrem viele Nuancen, die der Gitarrist mit seinen Fingern der Greifhand und der Anschlaghand erzeugen kann. Ein nahezu unverzerrter Ton kann nur durch den Anschlag graduell in einen vollverzerrten Ton überführt werden. Selbst auf sehr hochwertigen Tastaturen ist dieses nuancierte Spiel kaum möglich. Es müssen also weitere Hilfsmittel wie beispielsweise ein Volume-Pedal oder das Modulationsrad verwendet werden.

Verstärker, Lautsprecher und Effektpedale hingegen lassen sich mittlerweile sehr gut am Computer nachbilden und klingen authentisch. Auch ein Kemper-Amp oder andere digitale Amps, die Gitarristen heutzutage verwenden, sind schließlich nichts anderes als das.

Kritisch ist eher das Eingangssignal: Samples klingen zu statisch und werden vom Hörer selbst bei perfekten Emulationen von Verstärkern und Lautsprechern als solche entlarvt. Am besten funktioniert das noch mit Akustikgitarren. E-Gitarren klingen häufig sehr unnatürlich.

„Auf dem Hitalbum „Escape From Television“ zeigt Jan Hammer seine herausragende gitarrentypische Spielweise auf dem Synthesizer“

Am Ende ist es aber die Kombination aus Sound und Spielweise, die darüber entscheidet, ob das Endergebnis realistisch klingt: Keyboarder Jan Hammer hat für seine, schon in den 80ern sehr gut klingenden Gitarrensounds deshalb meistens entweder einen Minimoog genutzt oder einen Yamaha DX7, da beide sehr ausdrucksstarkes Ausgangsmaterial liefern, das sich dann gut durch einen Verzerrer schicken und formen lässt. Zusammen mit Jan Hammers exzellenter Pitch-Bend Technik ergibt sich dann sein Sound, der selbst einige der besten Gitarristen in Staunen versetzt hat.

Eine Auswahl an Plug-ins für Gitarristen aus dem PC

Und doch gibt es einige Plug-ins am Markt, die eine authentische Simulation von Akustik- und E-Gitarren versprechen. Nicht unerwähnt bleiben sollen aber in diesem Zusammenhang auch die Top Entertainer Keyboards wie der Yamaha Genos oder das Korg PA5X, die zumindest in ihren Styles sehr gut klingende Gitarren-Parts zum Besten geben.

Anforderung an die folgenden Plug-ins ist, dass nicht nur der Klang entsprechend umgesetzt wird, sondern die wichtigsten Gitarrenspielweisen vom Plug-in auch aus einer eher für Keyboard typischen Spielweise abgeleitet werden. Denn nur so ist es ohne langes Üben und intensive Kenntnisse der Gitarre für Keyboarder möglich, authentisch klingende Gitarren-Tracks zu produzieren.

Native Instruments Session Guitarist Serie

Native Instruments schickt mit seiner Serie Session Guitarist gleich mehrere Plug-ins ins Rennen, die allesamt auf dem gleichen Prinzip beruhen, aber unterschiedliche Musikstile ansprechen und deshalb auch verschiedene Gitarren, Amps und Effekte emulieren.

Session Guitarist arbeitet mit vorgefertigten MIDI-Phrasen, die man in seinem Projekt verwenden und natürlich auch verändern kann. Außerdem lassen sich eigene Phrasen anlegen und auch das Solospiel kommt nicht zu kurz. Wie für Native Instruments typisch arbeiten die Session Guitarist Plug-ins mit der intensiven Nutzung von Key Switches, um beispielsweise zwischen den verschiedenen Spielweisen umzuschalten. Wer eines der Control Keyboards von Native Instruments besitzt, ist fein raus, weil hier durch die Beleuchtung der Tasten deutlich wird, wo sich was befindet und die Keyboards mit ihren Kontrollmöglichkeiten und Displays direkt mit den Plugins bidirektional verbunden sind.

Die Session Guitarist Plug-ins arbeiten, wie für Native Instruments und Kontakt-Instrumente üblich, mit extensivem Skripting, um die Spielweisen umzusetzen und das Spiel auf dem Keyboard natürlicher klingen zu lassen. Es gibt verschiedene Anschlagarten für das Melodie- und Rhythmusspiel und diese wiederum jeweils für das Fingerpicking und Plektrumspiel. So lässt sich beispielsweise auch Tremolo-Picking auf einfache Art und Weise realisieren und es klingt auch sehr natürlich. All das lässt sich über die Key Switches, das Modulations- und Pitch Bend-Rad kontrollieren.

Spielt man auf dem Keyboard Akkorde, werden diese gemäß der Einstellungen im Plug-in in taugliche Gitarren-Voicings umgewandelt. Ruft man im Song Browser ein Pattern auf, wird auch gleich der passende Sound dazu eingestellt. Die Namen des Songs sind an bekannte Stücke angelehnt, sodass man schnell errät, in welche Richtung es geht, noch bevor man sich das Pattern angehört hat. So verweist „No Money“ selbstverständlich auf „Money for Nothing“ und Mark Knopflers berühmten Sound. Angegeben ist außerdem das Songtempo, für das das entsprechende Pattern gedacht ist.

Im Pattern-Modus kontrollieren die Key Switches, welches Pattern aus dem Song gespielt werden soll, während man mit der rechten Hand über die gegriffenen Akkorde den virtuellen Gitarristen steuert. Nun muss noch ein geeignetes Voicing gefunden werden, was bei manchen Akkorden schwieriger ist als bei anderen. Natürlich steht auch eine Swing-Funktion zur Verfügung.

Hinsichtlich der Gitarren-Sounds stehen ein Tonabnehmerwahlschalter, ein Tone-Regler, ein Regler für die Ausklingzeit bei abgedämpften Saiten, ein Noise Regler für gitarrentypische Nebengeräusche, sowie verschiedene Verstärker, Lautsprecher und Effekte zur Auswahl.

Das folgende Video präsentiert sehr gut die Möglichkeiten des Session Guitarist Electric Mint Plugins:

In diesem Video präsentiert Native Instruments die Möglichkeiten von Session Guitarist und der Version Electric Sunburst.

Meine Meinung

Native Instruments Session Guitarist ist eine tolle Fundgrube und Spielwiese für all diejenigen, die auf einfache Art und Weise ihre Songs mit einem Gitarren-Track versehen wollen. Sehr gut klingen die Akustikgitarren-Versionen von Session Guitarist und bei den elektrischen Vertretern alles, was clean, angezerrt oder mit leichtem Overdrive versehen ist. Solche Gitarren-Parts können auch mal gut im Vordergrund oder sogar solo gespielt gut klingen. Nicht überzeugen können mich die stärker verzerrten Gitarren. Diese klingen sehr unnatürlich und vor allem bei Tonwiederholungen gibt es deutliche Schwächen. Die Plugins kosten einzeln zwischen 99,- Euro und 149,- Euro (Deluxe) und sind ansonsten auch Bestandteil von Komplete 14 Standard.

Vir2 Instruments Electri6ity

Das Vir2 Instruments Electri6ity für Kontakt vereint acht bekannte Gitarren-Sounds in einem Plugin. Über 24.000 Samples wurden von jeder Gitarre mit 24 Bit angefertigt. Enthalten sind alle Pickup-Positionen von

Strat Tele P90 Les Paul Rickenbacker Danelectro Lipstick ES335 L4

Jedes Sample verfügt über mehrere Anschlagsvariationen wie Abschlag, Aufschlag, Strummed und nahtlose Velocity Layers. Drei Playing Modes stehen jeweils in Kombination mit Slide zur Auswahl:

Polyphon

Monophon

Legato (Sustain/Muted)

Alle wichtigen Spieltechniken sind enthalten: Hammer On (auch für Tapping), Pull Off, Slides Up, Slide Down (bis zu zwei Bünde und beliebig), Harmonics, Pinch Harmonics, Ghost Notes, Dead Notes, Scratches und mehr. Verschiedene „Noises“ sorgen für ein authentischeres Ausgangssignal. Über Morphing-Algorithmen wird das eingangs beschriebene Überblenden von sehr leisen Tönen zu lauten Tönen, von unterschiedlich gedämpften zu ungedämpften Tönen und mehr simuliert, das das Gitarrenspiel so variantenreich und lebendig macht.

Eine AI analysiert das Spiel des Keyboarders und wählt automatisch die beste Lage der Töne auf der Gitarre und die beste Saite für den jeweiligen Ton oder die jeweilige Phrase aus. Dabei werden auch die Spielgeschwindigkeit, das Timing, die gespielten Töne und die Polyphonie mit einbezogen. So erreicht man ein sehr realistisch klingendes Ergebnis.

Das Vir2 Instruments Electri6ity Plugin erkennt 2000 Akkorde und setzt diese entsprechend um. Dazu gehören auch Akkorde in Umkehrung oder alternativen Basstönen anstelle des Grundtons. Tremolo-Picking, Akkord-Slides, Sympathetic Resonance, Legato Engine, Humanization, Unisono Bends und Double Tracking sind weitere Spezialitäten des Instruments.

Ein schöner Trailer findet sich auf YouTube:

Weitere Videos und Hörbeispiele gibt es auf der Website.

Meine Meinung

Unter den Software-Instrumenten zur Emulation einer E-Gitarre zählt Vir2 Instruments Electri6ity zu den herausragendsten Instrumenten, das auch bei verzerrten E-Gitarren noch eine gute Figur macht. Insbesondere die Nutzung einer AI zur Analyse des Keyboard-Spiels und die Umsetzung in gitarristisches Spiel machen das Plugin interessant. Zwar ersetzt auch Vir2 Instruments Electri6ity keinen echten Gitarristen, ist aber deutlich schwerer als Software-Instrument zu entlarven als zum Beispiel die Native Instruments Plugins. Hörtipp auf der Produktseite: 02 Metal Balladeer. Mit 399,95 US-Dollar ist das Instrument nicht gerade günstig. Tipp: Es gibt wie bei Native Instruments mehrere Gitarren-Plug-ins. Diese sind im The Vir2 Guitar Bundle zusammengefasst und kosten dort 899,95 US-Dollar. In diesem Bundle sind dann auch Akustikgitarren und Bass enthalten.

Ample Sound Electric Guitars

Wieder etwas günstiger geht es bei den Ample Sound Electric Guitars zu. Diese decken ein weites stilistisches Spektrum ab. Es gibt verschiedene Plugins für die unterschiedlichen Gitarrentypen und Musikstile. Das Kernstück des Plug-ins ist sicherlich Riffer. Mit Riffer lassen sich bis zu 64 Takte lange Gitarren-Riffs programmieren. Jede Note in Riffe besitzt acht Parameter: Pitch, Velocity, Länge, Off Velocity, Artikulation, Legato, Vibrato und Bend. Mit Dice lassen sich automatisch Riffs auf Basis von anderen Riffs erstellen, die dann als Inspiration dienen können.

Mit Strummer lassen sich bis zu 28 Möglichkeiten des Strummings für einen Akkord realisieren.

Wirklich herausragend ist Tab Reader, mit dem sich die Tabulatur-Dateien der bekannten Guitar Pro Software nutzen lassen, die von Gitarristen auf der ganzen Welt zur Erstellung von Tabulaturen genutzt wird. Gelesen werden die Guitar Pro-Formate von Version 4 bis 8.

Wie auch die anderen Plugins arbeitet Ample Sound Electric Guitars mit Key Switches zur Umsetzung verschiedener Spielweisen. Darunter Sustain, Hammer On und Pull Off, Legato Slide, Slide In & Slide Out, Palm Mute, Pop, Natural Harmonics, neun Artikulationen und mehr. Interne Logik, um Fingersätze auf der Gitarre zu simulieren.

Die Hörbeispiele zu den verschiedenen Ample Sound Electric Guitars Versionen zeigen, dass sich durchaus sehr gut klingende Ergebnisse erzielen lassen. Es gibt viele verschiedene Varianten mit unterschiedlichen Gitarren und Amps. Preislich liegen diese zwischen 119,- US-Dollar und 169,- US-Dollar. Auch Bundle-Preise gibt es und Bundles lassen sich in verschiedenen Größen selbst zusammenstellen.

Ein schönes Video Review zur Ample Sound Telecaster-Version findet sich hier:

Sehr gut gefällt mir auch die Heavy Metal-Version von Ample Sound Electric Guitars mit einer ESP Eclipse I Gitarre. Sehr beeindruckende Demos dazu und Videos findet ihr HIER.

Meine Meinung

Klanglich sind die Ample Sound Electric Guitars super. Um gute Ergebnisse zu erzielen, muss man sich mit dem Plug-in allerdings auch intensiv beschäftigen. Key Switches und Funktionen wollen (wie bei jedem der vorgestellten Plugins) erst einmal erlernt sein. Mit Riffer lassen sich aber schnell gute Ergebnisse erzielen, die dann eben eher nach Gitarre als nach Keyboard klingen. Besonders gut ist das Importieren der Guitar Pro Tabs. So könnte man Ideen zum Beispiel in Guitar Pro setzen und dann in das Plug-in importieren. So ist man auch als Keyboarder nicht so sehr versucht, Dinge zu spielen, die ein Gitarrist nicht spielen würde oder könnte.

Virtual Guitarist Iron 2

Das letzte Plug-in, das ich euch vorstellen möchte, ist UJam Virtual Guitarist Iron 2. 30 Stile, über 350 Phrasen, 30 Stomp Boxes, 60 Multieffekte, Drop D Tuning, stufenloses Regeln zwischen Neck und Bridge Pickup, sechs Amp Modes und mehr bietet Iron 2. Iron 2 richtet sich dabei eher an Liebhaber der härteren Gangart, wie die Hörbeispiele auf der Website auch eindrucksvoll beweisen. Sehr schön ist der Demo-Song „The Pooper“, der im Stil von Iron Maiden’s „The Trooper“ gespielt ist. Oder „Center Antman“, zu dem ich bestimmt nichts sagen muss.

Das Plug-in besitzt wie die anderen Kandidaten zwei Play Modes (Notes/Chords).

Da ein Video mehr sagt als tausend Worte, möchte ich euch das folgende YouTube-Video nicht vorenthalten, in dem das Plug-in vorgestellt wird. Dazu wurden Tracks mit einem richtigen Gitarristen nachprogrammiert und im Verlauf der Hörbeispiele wird immer wieder zwischen richtiger Gitarre und Plug-in umgeschaltet. Sehr eindrucksvoll.

Die Preise für die verschiedenen Versionen von Virtual Guitarist bewegen sich zwischen 129,- und 149,- Euro. Erhältlich sind neben Iron 2 noch Silk, Carbon, Sparkle 2 und Amber 2.

Meine Meinung

Eigentlich entsteht Musik der härteren Sorte eher seltener komplett im Computer und an solchen Produktionen ist meistens ein Gitarrist beteiligt. Trotzdem gibt es bestimmt genügend Situationen, in denen für ein Demo oder eine Auftragsproduktion mit geringerem Budget auf einen richtigen Gitarristen verzichtet werden muss. Gerade sehr stark verzerrte Gitarren klingen bei den meisten Plug-ins nicht gut. Bei Iron 2 ist das anders. Das Plug-in klingt in allen Lagen sehr authentisch und ich hätte vermutlich in einem Blindtest nicht zweifelsfrei sagen können, wo das Plug-in und wo die echte Gitarre zu hören sind. Auch bei Virtual Guitarist gibt es aber Versionen für andere Musikstile, sodass man frei auswählen kann. Besonders begeistert hat mich aber Iron 2 wegen der wirklich sehr echt klingenden stark verzerrten Gitarren.