Test: Behringer Solina String-Ensemble

Der Himmel voller Geigen: Behringers Solina-Klon

Auf das Behringer Solina String-Ensemble haben sicher viele Keyboarder schon sehnsüchtig gewartet. Das originale Solina String-Ensemble (hier ausführlich vorgestellt), war ein eigenständiges Fabrikat aus dem Eminent-Werk in Bodegraven. Niederlande. Es konnte per Keyboard synthetische Streicherklänge erzeugen und kam 1974 erstmals auf den Markt. Der Rest ist Legende. Behringer hat diesen Klassiker nun nachgebaut und in ein Desktop-Modul verwandelt.

Angekündigt wurde das Behringer Solina es bereits im Frühjahr 2019. Die Fertigstellung hat sich dann aber verzögert, wobei sich das Instrument im Laufe der Zeit auch verändert hat. Eine frühe Marketing-Information von Behringer zeigt noch ein Rendering mit Stereoausgängen und dem Anschluss für ein Expression-Pedal. Beides fiel weg, dafür kamen andere Features hinzu. Bis auf den Waldorf Streichfett gab es an (aktueller) Hardware bisher nicht viel Auswahl, wenn man diesen speziellen ätherischen Streichersound sucht. Wobei der Waldorf im Klang eher generisch ist, also mehr auf die Gattung Stringsynthesizer abstellt und nicht ein ganz bestimmtes Instrument als Vorbild hat. Workstations besitzen meist eine Auswahl von String-Ensemble-Sounds. Doch da werden die Eigentümlichkeiten des Ein- und Ausschwingverhaltens der paraphonen Streicherkeyboards nur unzureichend abgebildet. Das Gleiche gilt für den Ensembleeffekt, der den Samples ja praktisch eingebrannt ist. Und so war es die Firma Behringer, die bereits vor fünf Jahren mit dem Roland VP-330-Klon VC-340 den String-Sound der 70er-Jahre wiederbelebte. Allerdings sind beim VC-340 der Vocoder und die Chorsounds die eigentlichen Highlights. Der nur in einer Fußlage vorhandene Stringsound verblasst dagegen etwas – auch wegen einer damals noch nicht ganz optimal realisierten Ensemble-Schaltung.

Wer sich von diesem Testbericht die Beantwortung der Frage erhofft, ob das String-Ensemble nun genau wie sein berühmtes Vorbild klingt, den muss ich enttäuschen. Mir steht leider kein Solina für einen direkten Vergleich zur Verfügung. Wobei die insgesamt vier Revisionen des historischen String-Ensembles auch schon eine gewisse Variationsbreite des Solina-Sounds bieten. Die Streicher in meinem ARP Quadra haben einen etwas anderen Klangcharakter, was nicht verwundert, weil sie aus dem ARP Omni abgeleitet wurden. So habe ich mich an vielen bekannten Klangbeispielen des Solina-Sounds orientiert: von Rick Wrights Solina-Intro bei Shine on you crazy diamond über Jarres berühmte Phaser-Streicher bis zu den zuckersüßen Violinen vieler Diskoproduktionen der 70er-Jahre. Mit diesem Klangideal im Hinterkopf, wollen wir gemeinsam überprüfen, ob Behringers Solina diesen silbrig-schimmernden Streichersound liefert, der das Eminent/ARP Solina so bekannt gemacht hat. Deshalb habe ich mich nicht darauf beschränkt, den rohen Klang des Instruments abzubilden. Sondern versuche mich in einigen Beispielen dem anzunähern, was die besondere Magie des Solina String-Ensembles ausmacht. Hier spare ich dann auch nicht mit zusätzlichen Hall- und Echoeffekten, die neben der legendären Modulationeinheit den Stringsound überhaupt erst zum Leben erwecken.

Das erste Beispiel demonstriert den bekannten Effekt, wenn das Solina über einen Phaser gespielt wird. Der Clou dabei: Ein dem EHX Small Stone nachempfundener Phaser ist in das Behringer Solina bereits integriert. Das zweite Klangbeispiel bringt die beliebten Solina-Diskostreicher in einem etwas erdigeren R&B-Arrangement.

Behringer Solina String auch fürs Eurorack

Ich war sehr gespannt auf Behringers Interpretation des Solinas, zumal das Original ja die Inkarnation des String-Ensemble-Sounds ist. Die Post hatte die Lieferung bei einem Nachbarn abgegeben, der Musiker ist. Bei ihm war es bereits das dritte Thomann-Paket an diesem Tag. So konnte ich volles Verständnis voraussetzen. Aber auch wenn die Lieferung von dem freundlichen Rentnerehepaar im rechten Aufgang angenommen worden wäre, hätte es keinen Grund gegeben, sich schamrot wortreich zu entschuldigen: Etwa weil man den lieben Nachbarn mit einem tonnenschweren Paket einen Tag lang die Diele zugestellt hätte. Mit 1,6 kg ist das Solina String-Ensemble von Behringer federleicht. Und es beansprucht mit den Eurorack-kompatiblen Abmessungen 37,4 x 13,6 x 0,93 cm im angeschrägten Pultformat auch als Desktop-Gerät wenig Platz. Für den Einbau in ein Eurorack liegt ein Flachbandkabel 10 Pin auf 16 Pin zum Anschluss an die Busplatine bei.

Von der Eminent 310U zum Desktop-String-Ensemble

Behringer hat anders als beim VC-340 bei dem Solina auf eine Tastatur verzichtet. Die Miniaturisierung der ikonischen Stringmaschine in Zeiten des Wohnraummangels und der kleinen Musizierecken im Schlafzimmer ist dabei auch historisch nur folgerichtig. Bereits das originale Solina war eine Auskoppelung aus der zweimanualigen Eminent-Orgel 310 Unique, die 1972 erschienen war. Die integrierten Streicher wurden zu einem Markenzeichen von Jean-Michel Jarre, der sie auf Oxygène und Equinoxe prominent einsetzte.

Längst nicht jeder Musiker brauchte damals zusätzlich eine Orgel, vielleicht weil er bereits eine Hammond besaß. Und so kam die niederländische Firma Eminent auf die Idee, den String-Teil der Orgel als eigenes Keyboard herauszubringen – das war 1974 die Geburtsstunde des berühmten Solina String-Ensembles. Noch bevor 1976 Jarre mit Oxygène einen weltweiten Hit lieferte.

Später erwarb ARP die Lizenzrechte für die USA und labelte die Eminentgeräte kurzerhand um. Deshalb wird das Solina oft auch ARP String-Ensemble bezeichnet. Über das Vintage-Solina und seine Geschichte gibt es einen tollen Velvet Box-Report von Dirk Wisny. Auch in dieser im Vergleich zur Eminent 310U-Orgel deutlich abgespeckten Version ist das Solina String-Ensemble kein Leichtgewicht. Es wiegt gute 22 kg. Synthesizer-Spezialist Bernd-Michael Land schreibt denn auch in den Kommentaren: „Meiner Meinung nach ist das die beste Stringmaschine ever, ist nicht zu toppen. Habe das hübsche Teil trotzdem verkauft, denn sie war mir zu groß, zu schwer und zu klobig. Jedesmal, wenn ich sie dann einsetzen wollte, musste ich das Ding alle paar Wochen wieder aus dem Regal wuchten, und auf einem separaten Keyboardständer aufbauen, das war mir irgendwann zu mühsam.“

Zeit für ein weiteres Klangbeispiel. Die atmosphärischen Solina-Klänge eignen sich sehr schön für Filmscores im Stil von John Carpenter:

Intuitive Bedienung des String-Ensembles

Angesichts des raumgreifenden und schwergewichtigen Originals (hochpreisig ließe sich noch hinzufügen), kommt der Behringer-Klon doch hochgelegen: Das kompakte Leichtgewicht kann man nach Gebrauch auch zur Not im Kleiderschrank verstauen, in der obersten Ablage, wo die Bettwäsche für Besuch liegt. Nach einem kurzen Imbiss – so viel Zeit sollte bei aller Musikbegeisterung sein – habe ich den Expander noch am selben Abend aus der Umverpackung befreit. Ein Blick in die beigelegte Anleitung erübrigt sich. Sie ist für Behringer typisch ohnehin sehr puristisch gehalten. Die Bedienung ist aber weitgehend selbsterklärend. Links oben befindet sich eine MIDI-Inbuchse, die ich mit meinem Masterkeyboard – einem Kurzweil PC3X verbunden habe. An der Geräterückseite befindet sich eine kleine Schaltmatrix, um den gewünschten MIDI-Empfangskanal einzustellen. Und dann habe ich erstmal losgelegt und gespielt. Bis ein Blick auf die Uhr mir zeigte: Zeit ins Bett zu gehen. Wenn ein Instrument solche Spielfreude auszulösen vermag, ist das immer schon mal ein gutes Zeichen.

Hier ein paar bekannte Dreiklangbrechungen, mit etwas Echo vom Roland Space Echo RE-201 versehen:

Schauen wir uns die weiteren Anschlüsse auf der Geräterückseite an: Hier befindet sich die Buchse für das beigefügte Netzteil und der Netzschalter. Positiv fällt auf, dass das Instrument eine MIDI-Thru-Buchse besitzt, um die MIDI-Signale an ein weiteres Instrument weiterzugeben. Mich hat das inspiriert, den Behringer VC-340 anzusteuern und so die Solina-Streicher mit dem ikonischen Chorsound des Roland Klons zu mixen.

Über ein beigelegtes USB-Kabel kann das Solina String-Ensemble mit einem Computer verbunden werden. So können auch spätere Firmware-Updates aufgespielt werden. In den Thomann-Kommentaren klagte ein User über Probleme beim Trigger-Verhalten, wobei ganze Notengruppen quasi verschluckt würden. So etwas müsste sich über ein Update lösen lassen. Und schließlich finden wir auf der Rückseite auch den Output, der für ein 1/4’’ Klinkenkabel ausgelegt ist. Der Stringsynthesizer ist monoaural. Behringer hat sich hier an der 2. Revision des Solinas orientiert. Im Gegensatz zur ersten Generation, bei der der Modulationseffekt permanent war, kann er in der Version SE-II auch abgeschaltet werden. Vom historischen Vorbild gab es später auch eine Stereoversion (SE-III), die Behringer zumindest anfänglich favorisiert hatte. Das wurde später verworfen. Solina Kenner schwören ohnehin auf die frühen Monoinstrumente.

Die Presets des Behringer Solina String-Ensembles

Auf der Bedienoberfläche befinden sich noch mehr Buchsen, die sämtlich für Miniklinke ausgelegt sind. So auch der Kopfhörerausgang. Die anderen Ein- und Ausgänge wollen wir noch einen Moment zurückstellen. Ganz links befindet sich ein großer Tuning-Regler, um das Solina String-Ensemble mit anderen Instrumenten in Gleichklang zu bringen. Sechs Drucktaster aktivieren die Presets. Die beiden zur Linken – Kontrabass und Cello – sind monophon und beschränken sich auf 20 Töne im Bassbereich. Dieser besitzt ein eigenes Lautstärkepoti. Gerade bei Bass und Cello ist es gut, dass der Modulationseffekt auch abgeschaltet werden kann. Diese beiden Presets klingen auch pur richtig gut und machen in den tiefen Frequenzen mächtig Druck. Idealerweise könnte man für diese beiden Presets den Ensemble-Effekt separat anwählen. Das ist aber leider nicht der Fall. Wird er deaktiviert, sind auch die hohen Register „ohne“, was nicht so toll klingt.

Viola, Violin, Trumpet und Horn sind im Gegensatz zu Bass und Cello polyphon spielbar. Im Bassbereich überlappen sie sich mit den beiden Bassregistern. Ein Splitten des Keyboards – unten Bass solo und oben die hohen Streicher und Bläser – ist nicht möglich. Die Streicherfarben Viola und Violine sind im Prinzip der gleiche Sound, nur einmal in 8′ und einmal in 4′. Hören wir sie uns einmal an: zunächst trocken und dann beide gemeinsam mit Hall. Am Mixer musste ich manchmal die Höhen etwas zurücknehmen, die bei Behringers Solina relativ stark ausgeprägt sind.

Bei den Bläserstimmen gibt es eine Besonderheit: Horn kann nur in Kombination mit der Trompete benutzt werden. Drücken wir die Horntaste, wird automatisch die Trompete mit angewählt. Das war bereits beim Original so. Solche Eigenheiten dürften ruhig im Quick-Start-Guide erwähnt werden, damit man gar nicht erst auf die Idee kommt, es könnte sich um einen Bug handeln. Will man die Bläser einmal solistisch benutzen, klappt das nur bei ausgeschaltetem Modulationseffekt. Denn dieser verändert den Klangcharakter sofort in Richtung Streicher. Tatsächlich besitzen die beiden Presets durch ihre Filterung einen etwas anderen Klangcharakter als Viola und Violine. Und dieser lässt sich mit einem Trick sogar noch etwas stärker herauskitzeln. Mit einem hübschen externen Chorus versehen (hier ist es ein Roland Dimension D), klingt die Trompete durchaus strahlend und brassy. Das Horn hat eine etwas niedrigere Hochfrequenzkomponente und klingt etwas gedämpfter.

Unter den Preset-Tasten liegen die Fader für die Lautstärke des Bassbereichs, für Crescendo und das Sustain. Crescendo steuert über eine einfache Mono-Hüllkurve die Zeit, bis der Ton die maximale Lautstärke erreicht hat. In der Praxis bedeutet das, dass die Hüllkurve der ersten Note abrupt abbricht, wenn eine zweite Note gespielt wird. Es gibt nur eine Hüllkurve und deshalb gibt es auch nur eine Artikulation. Software-Simulationen, wie etwa die von Arturia, bieten zusätzlich polyphone Hüllkurven. Das Behringer Solina orientiert sich hier ganz puristisch am Original.

Sustain ist eigentlich eher ein Release-Parameter und bestimmt die Zeitspanne, bis der Ton nach dem Loslassen der Taste ausgeklungen ist.

Ganz rechts ist ein Regler für die Gesamtlautstärke. Auf die Taster für Modulation und den Phaser gehen wir gleich noch ein. Alle Fader und Drucktaster haben auf mich einen guten Eindruck gemacht. Sie lassen sich flüssig bedienen und bieten einen angenehmen Widerstand. Auch wenn ich nicht wie einst der frühere VW-Chef Martin Winterkorn Spaltmaße mit dem Messschieber nachmesse: Das Behringer Solina String-Ensemble ist grundsolide verarbeitet. Das Desktop-Gerät ruht einwandfrei auf seinen vier Füßchen. Da wackelt nichts.

Dividertechnik und Eimerkettenspeicher

Das Behringer Solina String-Ensemble hat den bei Geräten der Gattung üblichen Tonumfang von vier Oktaven und ist 49-stimmig polyphon. Das muss man wissen, wenn man das Instrument über ein Masterkeyboard mit 88 Tasten spielt. Die Solina-Sample-Klänge meines Kurzweils oder Nord Grands transponieren die Streicher über den vollen Umfang des Instruments – was in bestimmten Grenzen auch noch musikalisch verwertbar klingt. Behringer hält sich dagegen an das historische Vorbild. Bei String-Ensembles wird der Klang von einem Masteroszillator, der eine Sägezahnschwingung erzeugt, mit Dividertechnik auf die benötigten Frequenzen aufgeteilt, um die verschiedenen Töne zu erzeugen. Beim Solina-Klon handelt es sich wohl um eine Pulsschwingung, die per Shaping Sägezahncharakter annimmt.

Das Ergebnis klingt zunächst einmal ziemlich dünn und erinnert nicht im Entferntesten an eine Bratsche oder Violine. Das Geheimnis des vollen, seidenweichen Streicherklangs lag in der Verwendung von Eimerkettenspeichern. Sie ermöglichten einen Orchestra-Sound, der Modulation, Chorus oder Ensemble-Effekt genannt wurde und den orgelähnlichen Grundklang erst zum Stringsound verwandelt. Erzeugt wird er durch den Einsatz mehrerer BBDs (Bucket Brigade Bridges), die phasenverschoben mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten angesteuert werden. Die Solina-Strings erzeugen ihren Modulationsklang mit 2 LFOs, 2 Phaseshiftern, 1 Inverter, 3 Clockgeneratoren und 3 Delays. Es gibt nicht die eine verbindliche Ensemble-Schaltung. Allein um Lizenzstreitigkeiten aus dem Wege zu gehen, wandelten Unternehmen, die erst später auf den Zug aufsprangen, das Konzept ein wenig ab. So setzte Yamaha beim SS-30 (Ultravox, Visage) 2 LFOs, 4 Phaseshifter, 3 Mixer, 3 Clockgeneratoren und 3 Delays ein, um den Orchestra-Effekt zu erlangen.

Nach diesen Ausflug in die Welt der BBDs ein Beispiel, wie das Solina String-Ensemble in Rockmusik integriert werden kann. Das Solina erzeugt hier eine sehnsuchtsvolle, leicht melancholische Stimmung.

Wie klingt der Modulationseffekt?

Die Ensemble-Schaltung ist das A und O bei den Stringern. Damit steht und fällt das ganze Instrument. Und gerade in diesem Punkt war ich zugegeben etwas skeptisch. Ich erinnerte mich an meinen Vergleichstest zwischen dem Behringer Vocoder und dem Original von Roland. Und während ich von dem reinen Vocoder und dem Chor begeistert war, konnten mich ausgerechnet die Strings nicht so recht überzeugen. Der für die Streicher so essentielle Ensemble-Effekt klang nicht richtig rund, was sich in einem zeitweise auftretendem Flattern des Choruseffekts manifestierte. Inzwischen sind 5 Jahre ins Land gegangen und die Behringer Entwickler haben ganze Arbeit geleistet. Wenn man die Modulationstaste beim Solina drückt, geht buchstäblich die Sonne auf. Es schwurbelt so wunderbar, wie man sich das nur wünschen kann. Und deshalb hat Behringer ganz selbstbewusst den Effekt auch für externe Instrumente nutzbar gemacht. Dafür sind zwei der Miniklinkenbuchsen auf dem Panel ausgelegt.

Der Modulationseffekt des Solinas ist entweder an oder aus. Ganz oder gar nicht. Moog hat zum Beispiel beim Opus 3 zwei verschiedene Geschwindigkeiten für den Ensembleeffekt angeboten, der zusätzlich in der Intensität regelbar ist. Mittels Delay kann der Effekt sogar verzögert einsetzen. So sophisticated ist das Solina nicht. Wie wir wissen, stand das seinem phänomenalen Erfolg nicht im Wege. Die Entwickler haben damals eine Entscheidung treffen müssen: Wie schnell ist der Effekt, wie stark? Und sie haben eine sehr musikalische Antwort gefunden.

Ein sehr bekanntes Beispiel für den Einsatz des Solina ist Rick Wrights Intro zu Shine on you crazy diamond auf dem Pink Floyd Album Wish you were here. Hier muss allerdings etwas mehr Aufwand betrieben werden. Rick Wright arbeitete damals mit einem wohl auf dem Minimoog erzeugten Brass-Fundament und mehreren Solina-Layern, die an verschiedene Mixerkanäle geschickt wurden und im Stereo-Panorama herumwandern. Ich habe eine Annäherung mit vier Layern versucht (und ein bisschen am Panoramaregler gedreht): 3 mal das Solina und ein grundierender Brass-Sound vom Kurzweil. Der Lead-Sound ist natürlich ein Moog, Rick Wright spielte damals einen Minimoog, ich setze einen Prodigy ein.

Einen Small Stone-Klon als Zugabe

Einen eingebauten Phaser besaß das originale Solina nicht, anders etwa als der ARP Quadra. Aber Solina und Phaser sind eine sehr beliebte Paarung, seit Jean-Michel Jarre die Streicher seiner alten Eminent Orgel über den Small Stone Phaser von EHX geschickt hatte. Also dachten man sich bei Behringer: Warum den Phaser nicht gleich integrieren? Wie beim originaleb Small Stone Phaser gibt es einen Umschalter für die Effekttiefe, der bei Betätigung ein ziemliches lautes Knacksen verursacht, und einen Drehregler für die Geschwindigkeit.

Da ich einen alten Small Stone Phaser besitze, habe ich auch mal einen Vergleich gemacht. Die Charakteristik des EHX-Effektgeräts ist wirklich gut getroffen. Zuerst ist jeweils der Behringer Phaser und dann der originale Small Stone zu hören.

Und so wie die Modulationseinheit ist auch dieser Effekt über zwei weitere Buchsen für ein externes Instrument zu verwenden. Das ist wirklich eine tolle Idee! Hier bekommt man ganz nebenbei ein Effektgerät mitgeliefert, das eine Ensemble-Schaltung und einen Phaser abdeckt. Nutzt man die Effekte für ein externes Instrument, ist das String-Ensemble selbst stummgeschaltet. Ich habe mein Hohner Clavinet D6 über den Phaser laufen lassen und meinen Juno-60 durch beide Effekte geschickt. Und dabei natürlich nicht vergessen, zuvor den internen Chorus des Juno abzuschalten. Das Arpeggio benutzt den Phaser, die beiden Synthsounds den Modulationseffekt.

Trig Out, Gate Out, VCA CV IN und ein ?

Der Verbindung zur Außenwelt dienen drei weitere Buchsen: VCA CV In sowie Trig Out und Gate Out, die Note-on-/Note-off-Befehle schicken, mit denen das Solina String-Ensemble mit anderen Synthesizern kommunizieren kann. Bei Trig Out und Gate Out dachte ich zunächst an Steuerbefehle für Drummodule oder Sequencer. Aber dann entdeckte ich, dass manche originale Solinas auch diese Anschlüsse besitzen. Ein System-Interface, über das ich in einem Sound on Sound-Artikel von Gordon Reid folgende Information gefunden habe: „Gate- und Trigger-Ausgänge ermöglichen es, die Klänge des Streicherensembles an einen ARP Axxe, Odyssey Mark 2 oder 2600 weiterzuleiten, um das Filter, die Filterhüllkurve und die Amplitudenhüllkurve des angeschlossenen Synthesizers zu nutzen.“ Ich weiß, dass der sehr seltene ARP Solina String-Synthesizer den eingebauten Mono-Synthesizer ARP Explorer verwendet, um die Streichersounds mit dem Synthesizerfilter zu bearbeiten.

Ich habe die drei Buchsen mal mit meinem alten ARP Axxe verbunden, der die entsprechenden Ein- und Ausgänge besitzt. Im Falle der VCA CV In Buchse war das Ergebnis ein deutlicher Lautstärke-Boost des Behringer-Gerätes. Bei Trig Out und Gate Out wurde der Axxe zwar angesteuert, wobei er ohne Control Voltage natürlich immer denselben Ton spielt. Wie die von Gordon Reid beschriebene Klangformung des Solina-Sounds zu bewerkstelligen ist, erschließt sich mir nicht so recht. Weil ich ja gerne dazulerne, habe ich auch in der Studioabteilung von Thomann angerufen. Aber auch dort war der nette Kollege ratlos. Da fände ich es gut, wenn im Quick-Guide ein paar Hinweise zu konkreten Anwendungsbeispielen gegeben würden. Aber es ist ja immer schön, wenn ein Instrument am Anfang nicht all seine Geheimnisse preisgibt.

An dieser Stelle ein etwas modernerer Einsatz des Solina String-Ensembles mit Sidechain-Effekt.

Der Sternenstaub alter Stringsythesizer

Für Keyboarder stellte neben der Hammondorgel früher das Mellotron die einzige Möglichkeit dar, Sustain-Klänge zu erzeugen. Aber die Bänder des Mellotrons liefen nur 8 Sekunden, das Gerät war sehr schwer und wartungsintensiv. Stringsynthesizer waren da eine echte Offenbarung. Sie waren viel leichter und transportabler und konnten als dritte Tastatur auf eine Hammond oder ein Rhodes aufgelegt werden. Sie boten genau den flauschigen Füllsound, der gebraucht wurde, wenn der Gitarrist mit dem Solo loslegte. Der Keyboarder musste auch nicht mehr ständig umgreifen, um die 8 Sekundenbegrenzung des Mellotrons auszutricksen. Das Solina unterschied sich dabei durch seinen seidig-flirrenden Klang auch grundlegend vom erdigen, durch übersteuerte Leslies oft rotzigen Orgelklang. Erst die Polysynthesizer eröffneten fast unzählige Möglichkeiten für Padsounds. Und obwohl sich auf Synthesizern vor allem via Pulsbreitenmodulation sehr schön schwebende Stringsounds einstellen lassen, haben diese einen völlig anderen Charakter als die String-Ensembles. Diese verfügen über keine separaten Hüllkurven, dafür über unbeschränkte Polyphonie. Und die Ensemble-Schaltungen verleihen diesem Klang einen eigenen Zauber. „Sternenstaub“ ist der Begriff, der in diesem Zusammenhang gerne genannt wird.

Alternativen zum Behringer Solina String-Ensemble

Das Solina wird zwar manchmal als Begriff für die ganze Gattung genommen. Aber es war längst nicht allein auf weiter Flur. Die String-Ensembles verschiedener Hersteller haben dabei einen durchaus unterschiedlichen Klang. Etwa die Roland Modelle mit dem legendären und heute sehr gesuchten RS-505 String Paraphonic aus dem Jahr 1978 an der Spitze, das freilich inzwischen unbezahlbar geworden ist. Besonders kontrovers ist der schneidend-kalte, aber eben auch sehr typische Sound des Yamaha SS-30. Wenn man das SS-30 hört, denkt man sofort „Ultravox“. Deren Keyboarder Billy Currie gehört tatsächlich zu den wenigen Musikern mit einer Solina-Allergie: „Das Solina war ein Instrument, mit dem ich in den siebziger Jahren nicht wirklich zurechtkam, zu seidig.“ An anderer Stelle lästert er über den „middle of the road“-Sound des Solinas, der die Mantovani-Ära heraufbeschwören würde. „Und das hat mir überhaupt nicht gefallen.“ Neben dem Yamaha SS-30 setzte Currie gerne das Elka Rhapsody 610 ein. Dieses bot zusätzlich Klavier und Clavichord-Presets, die die Klangmöglichkeiten noch einmal erweitern. So haben Tangerine Dream ihren Elka-Stringsound mit den Klavier- und Clavichord-Klängen akzentuiert. Andere schwören auf den Crumar Performer (der ab 1979 eine preiswerte Alternative zum Solina bildete). Oder die Logan Strings, die auch als Hohner String Melody vertrieben wurden. Sie klingen großartig und mit etwas Glück erwischt man so ein Teil mal in den Kleinanzeigen für den Preis, den Behringer für das Solina verlangt. Auch die kleineren Yamaha-Stringer der SK-Reihe lassen sich zuweilen noch günstig schießen.

Für ein gut erhaltenes Solina werden auf Reverb allerdings schon dies- und jenseits des Atlantiks umgerechnet an die 3.000,- Euro verlangt. Das Elka Rhapsody bewegt sich ebenfalls oft jenseits der 1.000,- Euro. Das gilt auch für ARPs Weiterentwicklung des Solinas – den ARP Omni. Sind diese nicht restauriert, wird es richtig teuer. Wenn man überhaupt einen Techniker findet, der diese zeitaufwändige Arbeit auf sich nehmen will. Wer also einfach ein paraphones String-Ensemble sucht und den nötigen Platz hat, wird mit etwas Geduld sicher ein geeignetes und auch bezahlbares Vintage-Gerät finden. Wer sich die Queen der paraphonen String-Instrumente nach Hause holen will, Geld und Platz sparen, aber beim Klang keine Kompromisse eingehen möchte – für den ist das Behringer Solina String-Ensemble das richtige Instrument.