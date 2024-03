Test: Mäag EQ4M, Stereo-Equalizer

Das blaue Band der Sympathie!

Es ist der ewige Kampf Hardware gegen Software, analoge Handarbeit gegen Total-Recall, maximale Klangausbeute gegen Budgetplanung und in den meisten Fällen gewinnt die Budgetplanung. Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da wie wir alle wissen, dass sich die Musikbranche und die damit verbundenen Einnahmequellen in den letzten Jahren massiv geändert haben. Dies ist aber gar nicht als Wertung zu verstehen, denn sowohl für die Hardware als auch für die Software-Lösungen gibt es die passenden Abnehmer, wobei es nur gilt herauszufinden, in welchem Bereich man sich befindet bzw. befinden möchte. Heute liegt uns wieder einmal ein Schlachtschiff in Form einer 1 HE, 19 Zoll Ausführung vor, das es sowohl als Software-Plug-in, als auch als „halbe“ 500er-Ausführung gibt. Die Rede ist vom MÄAG EQ4M.

Die Konstruktion des MÄAG EQ4M Equalizers

Bei dem MÄAG EQ4M handelt es sich um einen Stereo-Equalizer, der mit einem identischen rechten und linken Kanal aufwartet. Die einzelnen Kanäle arbeiten dabei mit je 2x 6 Bändern, die in die Gruppen 40 Hz, 160 Hz, 650 Hz als Bandpass und 2,5 kHz als Shelving-Filter aufgeteilt sind. Links und rechts außen im Frequenzspektrum mit einem Regler namens SUB, der bei 10 Hz ansetzt und diametral dem legendären Air-Band aufwartet. Das Air-Band bietet als Einsatzfrequenz 2,5, 5, 10, 15, 20 und 40 kHz an.

Sowohl die einzelnen Kanäle als auch die beiden Air-Bänder sind unabhängig voneinander schaltbar. Für eine bessere Fixierung der Einstellung und auch um sich das Ergebnis besser merken zu können, sind die Drehregler allesamt gerastert. Alle Bänder bieten Boost/Cut-Bereiche von +15 dB und -4,5 dB mit einer Mittelstellung bei 0 dB. Für den Eingangspegel bieten beide Kanäle jeweils einen ebenfalls gerasterten Gain-Regler an, der über zwei LEDs verfügt. Wie immer haben wir die Regelung, dass die Farbe Grün übermittelt, dass ein Signal anliegt, Rot übermittelt, dass der Peak-Level erreicht wurde.

Jetzt werden sich viele Leser umgehend fragen, warum der Hersteller Frequenzbereiche anbietet, die sowohl weit unterhalb als auch weit oberhalb des menschlichen Hörvermögens liegen. 10 Hz bzw. 40 kHz stehen außer Frage, aber selbst 20 kHz sind eigentlich nur von einem Neugeborenen zu hören und der Hörbereich nimmt sehr schnell mit zunehmendem Alter ab. Was man jedoch berücksichtigen muss ist, dass selbst wenn die Kernfrequenz ober- oder unterhalb des menschlichen Hörvermögens liegt, der Klangbereich in den hörbaren Bereich des Menschen ausstrahlt.

Das heißt, man nimmt die Tiefbässe und extremen Höhen mehr als Farben bzw. körperliche Erfahrungen wahr, als dass es wirklich in den hörbaren Bereich der Musik geht. Man könnte fast schon von einer leicht psychoakustischen Wahrnehmung sprechen, die allerdings die Qualität des Höreindrucks um ein Vielfaches erhöht und eine Aufnahme in gewissem Maße etwas „edler“ oder aber auch „feiner“ erscheinen lässt.

Die Verarbeitung des MÄAG EQ4M

Das in den USA entwickelte und auch dort gefertigte Produkt zeigt in Sachen Verarbeitung einmal mehr die sehr hohe Qualität von MÄAG Audio. Der Equalizer sitzt in einem extrem massiven Gehäuse, ist hervorragend verarbeitet und auch so Kleinigkeiten wie die Führung der Druckschalter, die Konterung der einzelnen Regler am Frontpanel und allgemein hohe Qualität der inneren Bauteile zeigen einmal mehr, warum sich MÄAG so einen hervorragenden Ruf in all den Jahren erarbeitet hat.

Allein das Stahlblech des Frontpanels hat eine Dicke von knapp 3 mm und schafft es locker, das nicht gerade leichte Produkt auch im rechten Winkel frei zu tragen, ohne dass es trotz des kräftigen Drehmoments des 22 cm tiefen Gehäuses zu irgendeiner Art von Vertwistung oder Verbiegung kommen könnte.

Das klassische MÄAG-Blau mit der farblichen Ausrichtung der Drehregler hingegen wird aller Wahrscheinlichkeit nach wie immer polarisieren. Mir persönlich gefällt das kräftige Blau sehr gut, aber ich habe auch Verständnis dafür, dass es Leute gibt, die mit dieser „dezent“ britischen Farbgebung, insbesondere im Zusammenspiel mit der Villa Kunterbunt Drehreglerabteilung, ihre Probleme haben werden. Wie immer, alles Geschmacksache.

Welche Anschlüsse bietet der MÄAG EQ4M?

Die haptische Qualität führt sich natürlich auch auf der Rückseite weiter fort. Wir finden für die Kanäle rechts/links jeweils Ein- und Ausgänge mit verriegelbaren Neutrik-Buchsen in XLR-Ausführung, eine Kaltgerätebuchse und einen wirklich schön schwergängigen On-Off Schalter, so dass selbst schon das Ein- und Ausschalten des Equalizers richtig Spaß macht.

Der MÄAG EQ4M in der Tonstudiopraxis

Um es direkt vorneweg zu sagen, ich konnte keinen A/B-Vergleich mit der Software/Plug-in-Ausführung des EQ4M anstellen. Alles, was ich hören konnte, waren Aufnahmen aus dem Internet, bei denen ein Ingenieur die beiden Produkte gegeneinander verglichen hat. Man konnte dezente Unterschiede hören, aber ich würde es mir nicht anmaßen, aus einer YouTube-Aufnahme in irgendeiner Form eine Referenz abzuleiten.

Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass es auch bei diesem Gerät die gleiche klangliche Abbildung gibt wie bei anderen High-End-Outgear Produzenten, wie zum Beispiel SPL oder Ähnlichem, bei dem die parallele Software-Lösung zwar sehr gut klingt, allerdings klanglich in Sachen Detailtreue, Auflösung und Headroom sehr wahrscheinlich nicht mit der Hardware-Lösung mithalten kann.

Apropos Headroom, der MÄAG EQ4M hat einen Headroom von +29 dBu und liegt damit über der Version von zwei zu einem Stereokanal zusammengeschalteten 500er-Elementen, die meines Wissens nach „nur“ einen Headroom von +24 dBu besitzen. Inwiefern sich diese Feinheit klanglich unterscheidet, muss jeder für sich selber herausfinden. Auch hier konnte ich leider keinen A/B-Vergleich machen, aber meine Erfahrungswerte sagen mir, dass wahrscheinlich ein feiner Unterschied wahrzunehmen ist. Inwieweit sich dieser jedoch auf die letztendliche Signalqualität auswirkt, wage ich nicht zu behaupten.

Wie aber nun klingt der EQ4M Equalizer denn nun in der Praxis? Um es mit einem Wort zu sagen, hervorragend! Es ist wirklich schwer, mich nach so langer Zeit, in der ich meiner Funktion als Tonmeister nachgehe, immer noch zu begeistern, wenn ich an einem Bandpass drehe, aber ich muss zugeben, bei diesem Gerät fangen meine Augen wirklich an zu leuchten.

Ich rede gar nicht mal vom Air-Band, was ja schon einen legendären Klangcharakter hinterlässt und mit seiner extrem feinen Auflösung schon fast etwas Dreidimensionales an sich hat. Aber selbst im Mittenbereich arbeitet die Klangregelung dezent und dennoch effektiv und schafft es, trotz der festen Bänder, die sich nicht verändern lassen, ein unglaublich ausgewogenes Klangbild zu hinterlassen. Und das bei fast jedem Instrument, was man einspeist, wobei der EQ ganz besonders bei den Drums und bei Chören punkten kann. Welchen Q-Faktor die Bandpass-Filter vom Werk aus eingestellt haben, konnte ich leider nicht herausfinden, aber sie klingen ungemein „musikalisch“. Effektiv und dezent zugleich, ein wirklich schwieriges Unterfangen, was der MÄAG EQ4M jedoch sehr gut meistert.

Bezüglich Einsatzgebiet kann man den Equalizer natürlich erwartungsgemäß in der Mastering-Kette einsetzen, aber auch im jeweiligen Subgruppenbereich hinterlässt der Mäag einen sehr guten Eindruck. Wer noch mit einer echten Konsole arbeitet, sollte sich wirklich den Spaß einmal machen, und die Drums auf einer Subgruppe zusammenzufassen, entsprechend zu komprimieren und zum Schluss durch den EQ4M zu jagen und wieder einzuspeisen. Es ist eine wahre Freude zu hören, was der Equalizer aus diesem Instrument dann so alles rausholen kann.

Sofern es sich um cleane Gitarren handelt, also zum Beispiel unverzerrte E-Gitarren oder aber auch Akustikgitarren, weiß der EQ4 ebenfalls zu überzeugen. Bei verzerrten E-Gitarren könnte es unter Umständen schwierig werden, da der Mittenbereich dafür nicht ausgelegt wurde. Insbesondere zwischen 1 und 2 kHz, die bei einer verzerrten Gitarre extrem wichtig bzgl. der Durchsetzungskraft innerhalb des Mixes sind, fehlt dem MÄAG EQ4M ein Frequenzband. Man muss der Fairness halber aber auch sagen, dass der Equalizer garantiert nicht für High-Gain-Gitarren gebaut wurde, sondern sich vielmehr global an den allgemeinen Frequenzbereich eines Signals wendet.