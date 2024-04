Test: Harrison 32Cpre+, API500 Vorverstärker

Legendärer Preamp für das API500 Rack

Harrison 32Cpre+ nennt sich der Vorverstärker im API500-Format, der uns in der Redaktion für einen Test vorliegt. Dabei möchte der Harrison 32CPre+ Preamp ein großes Erbe antreten. Ob ihm das gelingt, erfahrt ihr in diesem Testbericht.

Harrison Audio

Was haben Queen, ABBA, Michael Jackson, Led Zeppelin und viele andere gemeinsam? Ihre berühmtesten Alben und Songs sind auf riesigen Mischpultkonsolen des Herstellers Harrison Audio entstanden. Alles begann mit Dave Harrison in den 1970er-Jahren, genau genommen 1975 in Nashville, Tennessee. Wo auch sonst? Mit der Idee des Inline-Kanalzugs für Studiomischpulte wollte Dave Harrison den Markt revolutionieren und hat es schlussendlich auch geschafft. Die erste Konsole hörte auf den Namen Harrison 3232. Von da an ging es steil bergauf und Harrison Mischpule verbreiteten sich auf der ganzen Welt. Sie fanden ihren Weg in die Polar Studios von ABBA, ins Westlake Studio, in dem Bruce Swedien Michael Jackson’s Thriller aufgenommen hat. Das Pult, an dem gearbeitet wurde, trug den Namen Harrison 4032. Und eben diese 32 ist es, die auch die heutigen Geräte von Harrison weiter prägt: die Harrison 32Classic Mischpultkonsole und den Harrison 32Cpre+ Vorverstärker für das API500 Rack.

Der Harrison 32Cpre+ Vorverstärker

Berühmte Urahnen schüren hohe Erwartungen. Dies gilt auch für mich. Beim Auspacken des Harrison 32Cpre+ Vorverstärkers, der in einem schnöden Pappkarton geliefert wird, will sich die Ehrfurcht noch nicht so richtig einstellen. Auch beim Befreien des API500-Moduls von der antistatischen Schutzfolie ist noch kein Kribbeln im Bauch zu verspüren.

Eingebaut in die Fredenstein Bento 6S Lunchbox stellt sich zumindest schon einmal die Erinnerung ein, wie es damals im analogen Zeitalter an der SAE Köln war, an den hochwertigen Reglern der riesigen AMEK-Mischpultkonsole zu drehen und neben sich die große STUDER 24-Spur Maschine mit ihrem 2 Zoll Band surren zu hören.

Die Verarbeitungsqualität des Harrison 32Cpre+ Vorverstärkers ist nämlich erstklassig. Keiner der drei Regler wackelt, alles läuft schön stramm und die sechs Schalter wirken sehr hochwertig. Die Platine sieht sehr sauber verarbeitet aus und ist mit hochwertigen Bauteilen bestückt. Sofort erblicke ich den Jensen JT-MB-CPCA Übertrager, der laut Hersteller eine 1:1 Übertragung vornimmt und für ein volles Low-End, offene Mid-Range und eine weiche und natürliche Höhenwiedergabe sorgen soll.

Harrison verspricht den klassischen Harrison 3232 Sound, zu dem auch die Filterschaltung gehört: Das Lowpass-Filter greift von tiefen 160 Hz bis hinauf zu 20 kHz, während das Highpass-Filter im Bereich von 25 Hz bis 3,1 kHz arbeitet. Beide besitzen eine Resonanzspitze von 3 dB und haben einen sanften Roll-off von 12 dB/Oktave. Natürlich lässt sich die Filterstufe bei Bedarf komplett aus dem Signalweg nehmen. Die Gain-Stufe bietet +20 bis +70 dB Verstärkung und arbeitet somit auch mit Vintage-Bändchenmikrofonen gut zusammen. Ein HiZ-Impedanzschalter, ein Schalter für die Polaritätsumkehr sowie zwei weitere für das -20 dB Pad und +48 Volt Phantomspeisung runden die Ausstattung ab.

Eine XLR-/Klinke-Combobuchse auf der Frontseite gestattet das schnelle Einstecken eines Mikrofons oder den Anschluss eines Instruments. So können die Anschlüsse des Racks fest verkabelt bleiben, während für schnelle Änderungen der Anschluss auf der Frontplatte genutzt wird. Für das Umschalten gibt es einen eigenen Schalter (XLR).

Was der Harrison 32Cpre+ Vorverstärker nicht bietet, ist ein gerasterter Gain-Regler, um bei der Nutzung zweier Harrison 32Cpre+ Vorverstärker bei Stereosignalen eine exakt gleiche Verstärkung einzustellen. Wenn man aber mal ehrlich ist: Auch die alten analogen Studiokonsolen namhafter Hersteller hatten keine gerasterten Gain-Regler. Das ist alles nur Jammern auf hohem Niveau.

Harrison Audio empfiehlt den Vorverstärker für eigentlich alles: Vocals, Drums, akustische Gitarre, E-Gitarre, Keyboards, Bass – you name it.

Sinn und Zweck eines guten Preamps

Nun könnte man sich fragen, warum man überhaupt in einen guten Vorverstärker für Mikrofone und Instrumente investieren sollte? Reicht nicht auch der Vorverstärker, den das Audiointerface mir bietet? Im Prinzip ja, aber:

Alles hat einen Anfang. Ein Buch oder ein Zeitungsartikel benötigen einen guten Einstieg. Ein Gespräch benötigt einen guten Aufhänger und ein Film muss den Zuschauer gleich zu Beginn fesseln. Auch bei einem Audiosignal ist der Anfang extrem wichtig. Bei der Aufzeichnung akustischer Instrumente oder von Stimmen besteht der Anfang aus einem Mikrofon und dem Mikrofonvorverstärker. Alles danach ist optional. Signalbestandteile, die hier nicht eingefangen werden, kann man später nicht so einfach rekonstruieren. Ist das Signal schlecht aufgelöst und hat nach der Aufnahme verschwommene Transienten, kann es schnell in der weiteren Bearbeitung und im Mix unbrauchbar werden. Rauscht es hier stark, beeinträchtigt das die Qualität der gesamten Produktion. Was hier nicht druckvoll klingt, wird auch im weiteren Verlauf der Signalkette nicht mehr druckvoll werden. Die Geschichte endet im Prinzip, bevor sie richtig begonnen hat.

Viel Augenmerk wird immer auf das Mikrofon gelegt. Natürlich hat ein gutes Mikrofon einen großen Einfluss auf das Endergebnis. Aber: Ein gutes Mikrofon an einem minderwertigen Vorverstärker ist die sprichwörtliche Perle vor der Sau. Andersherum kann aber auch ein günstiges Mikrofon am richtigen Platz, gut positioniert und mit einem sehr guten Vorverstärker verbunden, seinen Klang deutlich besser entfalten und klingt schlussendlich auch besser. Es sind sehr viele berühmte Aufnahmen im Studio mit Shure SM7B, SM58 und SM57 entstanden – allesamt preisgünstige Mikrofone mit derselben Mikrofonkapsel. Den Unterschied macht aber auch hier der Preamp.

Natürlich gibt es gute Audiointerfaces mit hochwertigen Preamps. Doch in der Regel können diese selten mit den Spezialisten mithalten. Während die Wandler selbst der günstigeren Audiointerfaces mittlerweile durch die Bank eine sehr gute Qualität haben, ist der Preamp davor der Flaschenhals und oftmals der Schuldige, wenn es nicht gut klingt. Somit kann es durchaus eine beträchtliche Verbesserung im Mix sein, wenn das Mikrofon mit einem guten Preamp verbunden ist, der dann ein solides Line-Level-Signal ans Audiointerface schickt, das die Wandlung in die digitale Domäne vornimmt.

Manchmal sind diese Verbesserungen eher subtil oder sogar beim direkten Vergleich nicht hörbar. Unterschiede ergeben sich jedoch oft in der Summe, im späteren Mix. Wie fügt sich das Signal in den Mix ein? Wie gut lässt es sich mit Kompressoren und EQs bearbeiten? Das sind Fragen, mit denen Toningenieure früher nur selten konfrontiert wurden, weil der komplette Signalpfad analog war typische Phänomene des digitalen Zeitalters wie fehlender „Glue“ überhaupt nicht bekannt war. Schon die Aufzeichnung auf Band führte hier einer Verbindung der Einzelsignale zu einem homogen Ganzen. Heutzutage versuchen wir das mit Plug-ins in der DAW wieder herzustellen. Helfen kann uns dabei trotz der Aufzeichnung auf Festplatte oder SSD ein guter analoger Signalweg vor dem A/D-Wandler. Und genau hier setzt der Harrison 32Cpre+ Vorverstärker an: Er schafft ein hochwertiges und kompaktes Signal, das sich gut mit anderen Signalen mischt.

Praxiseinsatz des Harrison Preamp

Eingebaut in die Fredenstein Bento 6S Lunchbox habe ich verschiedene Signale durch den Preamp geschickt: dynamische Mikrofone, Kondensatormikrofone, Instrumente wie E-Bass, E-Gitarre, Akustikgitarre, Synthesizer und Loops. Mit den Filtern lässt sich das Signal gut vorformen, wenn man denn möchte. Ansonsten nimmt man die Filterstufe einfach aus den Signalweg.

Es macht schon einen Unterschied, ob man ein Mikrofon oder Instrument einfach ins Audiointerface stöpselt und dann dort am digitalen Gain schraubt oder aber in den 32Cpre+ Vorverstärker steckt und dort an den Reglern dreht. Mit den beiden Filtern lässt sich das Signal wunderbar vorformen.

Ob der vollere und wärmere Klang am Ende Einbildung ist (wer hat schon mal ein großes und teuer aussehendes Mikrofon vor einen Sänger gestellt?), kann ich nicht sagen. Wichtig ist allerdings, den nachfolgenden Pegel am Audiointerface im Auge zu behalten. Hier sollte unbedingt ein Line-Eingang und Unity-Gain verwendet werden (keine Anhebung oder Absenkung des Pegels).

An dieser Stelle setzt auch mein einiger Kritikpunkt am Harrison 32Cpre+ Preamp an: Es gibt nur eine simple Signal-LED zur Aussteuerung. Ob man auf ein zumindest vier- oder fünfstufiges LED-Meter aus Platzgründen verzichtet hat? Hätte man die HiZ- und XLR-Schalter nebeneinander positioniert statt untereinander, wäre durchaus genügend Platz dafür gewesen.

Wie präsentiert man einen Vorverstärker? Ich habe mich am Ende entschieden, die Variable Mikrofon, Mikrofonabstand und Sänger aus der Gleichung zu nehmen und mich für einen Loop entschieden. Zeigen kann ich hier schön die Wirkung des Gain-Reglers und vor allem auch der beiden Filter. Ich habe den Gain-Regler unter Beachtung des Meters des nachfolgenden Interfaces ordentlich aufgerissen. Schön hört man, dass das Signal nicht nur lauter wird, sondern auch etwas kompakter. Im Anschluss hört ihr die Filterfahrt mit Lowpass-Filter und Highpass-Filter.

Ein weiteres Klangbeispiel zeigt den Harrison 32Cpre+ Vorverstärker im Zusammenspiel mit seinen beiden API500-Kollegen Harrison Comp und Harrison Equalizer in der Reihenfolge Preamp > Kompressor > EQ. Erneut habe ich hier in Echtzeit mit den Reglern gespielt. Zunächst in der oben angegebenen Reihenfolge der Module und dann im Anschluss auch durcheinander.