Test: Waldorf STVC, String Ensemble und Vocoder

Waldorfs neuester Streich(Fett)

Waldorf lädt ein. Der Grund? Waldorf STVC und Waldorf KYRA. In einem mittlerweile kleinem Studio (früher hat man hier die Hits von Haddaway aufgenommen) in Hennef an der Sieg präsentiert Waldorf seine neuen Sprösslinge. Und obwohl eine hervorragende Präsentation und anschließende Nabelschau ausreichten, um den Waldorf STVC gebührend zu testen, wartet der KYRA mit so vielen Features auf, dass es in diesem Bericht nur um den Waldorf STVC gehen wird. Ein ausführlicher Test des KYRA wird dann nachgereicht, wenn das gute Stück bei mir auf der Testbank stand. Präsentiert wurden die Geräte von Lukas Schütte und Winfried Schuld.

Waldorf STVC. Wofür steht dieses Akronym, das ich mir anfangs nicht gut merken konnte? Nun es steht für StreichFett VoCoder. Damit ist auch klar: Das Gerät ist keine komplette Neuentwicklung, sondern basiert im Grunde auf dem Waldorf Streichfett, der hier von Onkel Siggi bereits eingehend getestet wurde.

Voll polyphoner String-Synthesizer STVC

Aber der Engine mit 128-facher Polyphonie (wir sollten es wohl vollpolyphon nennen) wurden nicht nur ein paar neue Tricks wie z. B. eine Modmatrix beigebracht, sondern es wurde auch ein Vocoder hinzugefügt, der mit 256 Bändern und einer sehr guten Sprachverständlichkeit aufwarten kann. Das Ganze wurde in ein gefalztes Stahlblechgehäuse mit einer Fatar TP9S samt Mod-Wheel und Pitchbend-Wheel gegossen. Und – oh Freude – es wurde auch an eine Local-off-Funktion gedacht.

Die Fatar TPS9S 49er Tastatur, die sowohl Velocity als auch Aftertouch beherrscht (findet sich beides auch in der Mod-Matrix wieder), bietet dabei einen recht hohen Widerstand, der schnelles Solieren eher nicht entgegenkommt; präzises gleichzeitiges Anschlagen von Akkorden ist mehr ihr Ding. Sie spielt sich eher wie eine Orgel-Tastatur.

Das spartanische Design von Axel Hartmann steht dem kleinen schwarzen Waldorf STVC sehr gut. Lediglich die auch hier wieder zum Einsatz kommenden glänzenden Potikappen haben die Eigenschaft, dass man ihre Stellung bei den meisten Lichtverhältnissen schlecht ablesen kann, vor allem auf der Bühne. Es wurde deshalb die (nicht ganz ernst gemeinte) Idee eingebracht, man könnte ja jedem Waldorf STVC einen Lackstift in einer Signalfarbe der Wahl beilegen … Außerdem sind die Potis selber nicht mit dem Gehäuse verschraubt.

Die Anschlüsse des Waldorf STVC

Der Waldorf STVC bietet einen unsymmetrischen Stereoausgang, der auch rechts normalisiert mono abzugreifen ist. Auch an einen Kopfhörerausgang wurde gedacht. Allerdings in 3,5 mm Ausführung. Es können sowohl ein Sustain- als auch ein Expression-Pedal angeschlossen werden. Auch einen Line-In besitzt das Gerät, jedoch teilt sich dieser – sehr ungewöhnlich – die Buchse mit dem Eingang für das Expression-Pedal. Über den Line-In bekommt man eben leichter Signale in den Modulator als über den Mikrofoneingang. Dieser sitzt gut positioniert am Ende des zweiten Drittels der Frontplatte und ist mit einer Arretierung versehen. Das mitgelieferte dynamische Schwanenhalsmikrofon sitzt darin sicher und wackelt auch nicht bei jeder Bewegung des Halses. Da hier auf eine 48 Vplt Phantomspeisung verzichtet wurde, kann man auch keine Kondensatormikrofone direkt anschließen.

Strom bezieht der Waldorf STVC über die USB-B-Buchse, die auch gleichzeitig als MIDI-Interface dient. Ich habe ja lieber Strom über eine Extra-Buchse, aber so geht es auch – immerhin hat er einen Ein/Ausschalter. Ob das Masseschleifenproblem des Streichfett immer noch besteht, konnte ich vor Ort nicht testen; gehört habe ich nichts. Es wird allerdings kein Audio über USB übertragen! Abgerundet werden die Anschlüsse von einem DIN-MIDI-Duo In/Out. MIDI-Thru gibt es also weder über Hardware, noch über Software.

Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät und für jeden Parameter gibt es ein Bedienelement. Alle Bedienelemente geben auch MIDI-CC aus. Die gelben Taster sind hintergrundbeleuchtet und haben einen recht weichen Druckpunkt. Die Kippschalter klacken satt. Über das große Registration-Rad stellt man stufenlos verschiedene Arten von Streich- und Chorensembles ein. Effekte können über den Kippschalter Animate/Phaser/Reverb aktiviert werden, der Reverb kann dabei unabhängig aktiv sein. Laut Waldorf hat man gerade den Reverb verbessert und ich denke, im Vergleich zum Streichfett hört man das auch. Er klingt dichter und weniger flatternd. Klar darf der Phaser-Effekt nicht fehlen. Interessant ist aber vor allem der Animate-Effekt. Denn mit diesem kann man manuell oder über einen LFO stufenlos durch die Registrierungen fahren, von sanft bis brachial. Der LFO hat übrigens ein großes Manko: Er ist nicht zur MIDI-Clock synchronisierbar – sehr schade.

Fünf Modulationen müssen reichen

Abgesehen davon ist ein 128 x 64 Pixel OLED-Display integriert, das hauptsächlich zur Konfiguration der Mod-Matrix genutzt wird, die man über den Tweak-Taster aufruft. Es zeigt aber standardmäßig an, welches der 126 Programme, die in drei Bänken à 42 Programme unterteilt sind, gerade aktiv ist. Die Mod-Matrix wird ab Seite 24 der PDF-Anleitung genau beschrieben. Dem Gerät liegt zudem eine gedruckte Quickstart-Anleitung bei. An dieser Stelle sei mir die Frage erlaubt, warum nur eine handvoll Hersteller es schaffen, ihre PDF-Inhaltsverzeichnisse mit den entsprechenden Seiten zu verlinken?

Zurück zu den fünf Modulations-Slots, wo man aus 25 Quellen auswählen kann, die 41 Ziele steuern können. Bei einem Performance-orientierten Instrument stört es mich da auch nicht, dass es „nur“ fünf Modulations-Slots gibt. Was mich in diesem Zusammenhang schon eher stört, ist das Verhalten des Oktavwahlschalters für die Tastatur. Platziert ist er perfekt neben dem Modulationsrad, allerdings zeigt er erst Wirkung bei der nächsten gespielten Note und nicht bei der gerade gehaltenen. Das finde ich sogar mehr als nur etwas bedauerlich, da sich so viele spieltechnische Effekte nicht realisieren lassen.

Vom Klang her ist der 256-bandige Vocoder wirklich das Beste, was ich bisher in der digitalen Domäne gehört habe. Er besitzt eine außerordentlich gute Sprachverständlichkeit. Lediglich eine Möglichkeit, die Sibilance, also den Anteil an frikativen Lauten (s, sch, f, etc), regeln zu können, habe ich ein wenig vermisst. Der absolute Clou ist aber die Freeze-Funktion. Mit ihr lassen sich bis zu 23 Sekunden Sprache speichern und loopen. Und da hier nur die Filterkoeffizienten des Vocoders und keine Audiosamples gespeichert werden, kann man diesen Loop auch nach Belieben verlangsamen oder beschleunigen, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen. Das kann man wiederum über die Mod-Matrix einstellen, indem man FRZ.SPEED als Ziel wählt.

Möchte man den Loop über einen LFO steuern, dessen Intensität über das Mod-Wheel gesteuert wird, bedient man sich dem Matrix-Slot 5. Denn die Intensität der Zuweisung auf diesem Slot kann man wiederum mit dem Zuweisungsziel TWEAK#5 auf einem anderen Slot steuern. Der Loop bleibt auch nach dem Ausschalten gespeichert, es kann aber nur einer im Gerät gespeichert werden.

Der Klang des Waldorf STVC

Nun, wer den Streichfett kennt, wird auch den Waldorf STVC sofort wiederkennen. Die Ensembles klingen nicht oldschool analog, sondern haben etwas Frisches und Modernes. Beim genauen Hinhören wird man auch hier und da einige typisch als digital zu identifizierende Artefakte vorfinden. Zu hören sind diese aber nur in ganz bestimmten Zwischenstellungen der Register und wenn das Signal trocken ist. Kommen Effekte wie Phaser und Reverb dazu, blüht der Klang richtig auf. Die Effekte haben durchaus ihren eigenen Charme und können getrost zur Charakterbildung des Gerätes gezählt werden; für den Mixdown ist er aber wohl nicht geeignet, aber das trifft ja beinahe immer zu.

Was die Authentizität betrifft: Der Waldorf STVC ist und will keine Kopie der analogen String-Ensembles von dazumal sein. Was für den Streichfett gilt, gilt um so mehr für den Waldorf STVC: Er ist ein neues Instrument, das vor allem mit der Modmatrix Möglichkeiten liefert, ihn als kreatives Klangwerkzeug zu nutzen und weit über die Möglichkeiten der Ahnen, aber auch des Streichfett hinausgehen. Also statt nur Blade Runner, nicht nur Blade Runner 2049, sondern eher Blade Runner 2490. Wem die „digitalen Artefakte“ zu heftig sind, greift einfach zu einem analogen Lowpass-Filter (gab es da nicht den 2-Pole aus gleichem Hause?) und bügelt diese platt.

Der Waldorf STVC on YouTube