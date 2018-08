Test: Waldorf Quantum, Hybrid-Synthesizer Teil 2

Zum Design:

——————

Dem renitenten Rentner in mir dreht es im Magen, zu bunt, die LED-Beleuchtung löst bei mir spontane Schwindelgefühle aus. Das übrige Design gefällt indes. Zugleich steckt in mir ein neugieriger Fan von Neuland („Smartphonekid“) und aller Dinge, die frisch sind, und das Smartphonekid ist da doch erfreut. Dazu kommt, dass man die ganze Sache ganz an den eigenen Geschmack anpassen kann, und so söhnt sich im Laufe der Benutzung das Smartphonekid mit dem renitenten Rentner wieder aus.

.

Ganz sicher.

.

Farben können bei der Ordnung helfen, und ich würde sie vermutlich etwas abdimmen. Ist doch toll, dass das geht!

.

Zum Klang:

—————–

Oja!

.

Mein Eindruck ist es, dass die Hüllkurven hier auch ganz ordentlich schnappen – doch dafür würde an evtl. andere Klangbeispiele benötigen, um das genauer heraus zu finden. Auf alle Fälle ist das ein Synthesizer, der neugierig macht – und meines Erachtens mit den Schlachtschiffen anderer Hersteller mithält – oder diesen sogar eine Buglänge voraus ist.

.

Die Klang gestaltenen Möglichkeiten sind zweifellos gegeben, und nach meinen subjektiven Höreindrücken sind die Filter gar nicht so übel. Da geht was!

.

Also, wenn ich das Geld hätte…