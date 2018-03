Test: Waldorf Music Nave, Music APP und VST

Vorwort der Redaktion:

Ihr werdet Euch wahrscheinlich wundern, warum wir Tablet- und Smart-Phone APPs, die bereits einige Jahre auf dem Markt sind, plötzlich aus unserer Archiv-Kiste kramen und erneut vorstellen. Markus Schröder, unser teils in Tokyo lebender iOS-Spezialist und APP-Nerd, hat es ja schon immer gewusst, die Music-APPs werden irgendwann vollkommen auf Augenhöhe mit sehr viel kostspieligeren VST-Plugins sein. Er hat dies in vielen, vielen Artikeln seiner umfangreichen Serie CURiOS wirklich eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Wir, die Redaktion, haben nur nie richtig zugehört und wirklich unzählige tolle App-Artikel immer nur in der CURiOS-Serie zusammengefasst. Für Interessierte, aber auch für Google, war es so fast unmöglich, diesen spannenden Content zu finden und zu listen.

Damit ist nun Schluss. Warum der Sinneswandel? Zum einen sind die CURiOS-Quoten in den letzten 12 Monaten geradezu explodiert, zum anderen hat auch ein Chefredakteur dazugelernt und als solcher gebe ich heute gerne zu, dass mich einige der APPs einfach umgehauen haben.

Im Zuge des bald erscheinenden Waldorf QUANTUMS, der zum Teil auch auf der Synthese des Waldorf APPs NAVE basiert, ist es unseres Erachtens dringend notwenig, sich nochmals diesem sensationellen Synthesizer zu widmen. Vor allem zieht man den Preis von ca. 22,-€ in Betracht.

Da es mittlerweile den WALDORF MUSIC NAVE auch als VST Version gibt, gilt dieser Test zum Teil auch für die PlugIn-Version des NAVE, der allerdings mit 156,-€ deutlich teurer ist als sein wirklcih überzeugender APP-Kollege.

Euer Peter Grandl

WALDORF MUSIC NAVE

Lange haben sie gebastelt und es ist fantastisch geworden. PPG zum Mitnehmen und Anfassen. Außerdem gibt es ein sehr gut geschriebenes deutschsprachiges PDF-Handbuch zum Herunterladen in Waldorf-Qualität. Besser geht’s nicht, oder?

Nave besteht aus den Programmseiten „Wavetable-Bearbeitung‟, „Filter und Hüllkurven‟, „Modulation und Klaviatur‟, „Effekte und Arpeggiator‟ sowie „Aufnahme, Einstellungen und Recorder‟ und hat fast keine Untermenüs.

Die Startansicht ist die Wavetable-Seite. Nave verfügt zu Klangerzeugung über zwei Wellenformenoszillatoren und einen normalen Oszillator mit Dreieck-, Puls- und Sägezahnschwingungen sowie zwei Rauschfarben. Für den „analogen‟ Osc gibt es als Besonderheit noch die „Überwave“-Funktion. Damit werden bis zu acht Sub-Oscs erzeugt, welche das Spektrum ordentlich andicken und auch gegeneinander verstimmt werden können.

Das Besondere an den Wavetable-Oscs ist der Wave-Parameter, mit dem die einzelnen Samples der gerade mit eingestellten Wellenform durchfahren und wie sich das für einen Waldorf gehört, dieser auch mit einer der auswählbaren 20 Quellen moduliert werden kann. Die Oszillatoren können direkt im Mixer ringmoduliert werden.

Möchte man sich eine Wavetable genau ansehen, kann diese per Pinch vergrößert und mit einem Finger in ihrer 3D-Perspektive ausgerichtet werden. Es gibt auch verschiedene Darstellungsarten. Möchte man eine andere Wellenform auswählen, tippt man auf deren Namen am unteren Rand der Wellenformdarstellung und bewegt den Finger in vertikaler Richtung zum Durchfahren der Preset-Liste oder man öffnet den Wellenformen-Browser. Auch Nave benutzt die Thor-Methode zur Bedienung der Parameter. Solange der Finger auf dem Bildschirm ist (kann sein wo er will), der zuletzt angetippte Parameter bleibt ausgewählt und mit steigendem Abstand wird die Regulierung feiner. Möchte man die Wellenform bearbeiten, wird über den winzigen „full‟-Schalter auf die Vollansicht umgeschaltet. Hier lassen sich auch über „tools‟ eigene Samples aus dem iTunes File-Exchange-Ordner und aus den Pasteboard-Schnittstellen zur Analyse laden. Natürlich ist auch das Editieren möglich.