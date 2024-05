Test: Korg modwave MKII, Synthesizer

Korg modwave mkII - Upgrade zum kleinen Preis

Korgs modwave MKII Synthesizer ist die gepimpte Version des Vorgängers Korg modwave, den wir bereits HIER getestet haben. Die Polyphonie hat sich gegenüber dem Vorgänger verdoppelt, die Leichtbauweise blieb dieselbe, was ihn somit auch wesentlich leichter und kompakter macht als seine entfernten Urahnen Korg DW-8000 und Korg DW-6000 Synthesizer.

Das Leichtgewicht ist erstmal ein Vorteil, kann aber auch zum Nachteil werden, hinsichtlich Ergonomie und Spielgefühl. Zumal wir hier eine 37-Tastenversion haben und Erweiterungen nicht bekannt sind. Optisch reiht sich der Korg in Reihe King Korg Neo, Opsix ein. So wir die Augen bei Farben und weiteren Details außen vor lassen. Wer die Vorgängermodelle und Verwandten kennt, wird sich relativ schnell zurechtfinden. Gelungen ist die Anordnung der Drehregler und anderer Bedienelemente. Da versperrt die Hand nicht den Blick aufs Display. Und wesentliche Auslösungen zweier Parameter bleiben aus. Das haben wir in dieser kompakten Bauform auch schon anders erlebt. Dennoch hat das Interface ein Konzept, das sich von oben links nach unten rechts erschließen sollte. Dass Korg die Bedienelemente zu Gruppen zusammenfasst und entsprechend beschriftet, macht in Verbindung mit der Ausgabe auf dem Display Änfängern in der Wavetable und KAOSS Physics den Einstieg leicht. Zumal – und kommen wir schon zu den inneren Werten – ein Programm aus 2 Wavetable-Oszillatoren, Sub, Rauschgenerator und einem von 12 Filtertypen bestehen kann. Und wir auf 13 Morph-Typen kommen. Und in Abhängigkeit von der Länge einer Motion-Sequenz bis zu 1000 potenzielle Modulationsziele haben. Dennoch funktioniert das von Korg ausgerufene „Ein-Regler-pro-Funktion“-Konzept erstaunlich gut.

Damit dürfte Korg ordentlich vorlegen. Zumal Korg auch noch Software beisteuert. Und es können aus Serum und anderen Standardformaten Samples und Wavetables übertragen werden. Und es wird mittlerweile auch zum Branchenstandard, dass man hier auch mit „SetLists“ an live spielende Kollegen denkt, die gerne ihre Sets am Rechner verwalten.

Aber gehen wir noch einmal einen Schritt zurück.

Die Features-Liste des Korg modwave MKII

Gegenüber dem Vorgänger kann modwave mk II mit einer 60-fachen Polyphonie aufwarten. KAOSS Physics und Motion-Sequencing 2.0 bringen Bewegung ins Spiel, Sounds können zwischen A/B überblendet werden, ebenso können wir Sounds layern und Arppeggios abfeuern. Das KAOSS-Pad kennen wir ja nun schon, es ist aus der Korg Welt nicht mehr wegzudenken. In Verbindung mit der sogenannten „modellierbaren Computerspiel Physik“ wird Spaß an der Bewegung versprochen und nicht gebrochen, auch wenn es im ersten Moment ungewohnt erscheint und Einarbeitung erfordert. 12 Filtertypen, von MS-20, Polysix-Multifilter (2- und 4-Pol-Lowpass-, Highpass-, Bandpass- und Band-Sperr-Filtern) haben wir auch am Start. Generell ist dies Entscheidung positiv, da jeder der 12 verschiedenen Typen seine Vorteile und Eigenheiten hat. Kleiner Star innerhalb dieses Kosmos ist das flexible Modulationssystem mit 4 steuerbaren Hüllkurvengeneratoren, 5 LFOs, 2 Modulationsprozessoren, 2 Notenskalierungen sowie „mehrzeiligen“ Motion-Sequenzen. Satte 4 GB Speicher sollten für eigene Sound und Presets reichen. Denn wir haben immer noch den Editor zur Verwaltung und Sicherung auf einem Rechner.

Die Ausstattung mit Anschlüssen ist angemessen. Stereo-Out mit 6,3 mm Klinke, DIN MIDI, USB, Kopfhörerausgang. So, der Anschluss für ein Dämpferpedal und ein externes Netzeil müssen reichen. Hier jammert der Autor mal auf hohem Niveau, ein zweiter Sub-Audio-Out wäre sinnvoll, gerade in Hinblick auf Dolby Atmos o. ä.

Die Größe des Displays ist für seine Aufgaben angemessen, das visuelle Feedback ebenso. Wenn man allerdings eine Motion-Sequenz auf dem OLED-Display und dem Sequencer verfolgen möchte, sind Fisch-Adleraugen der Sache nicht abträglich.

Modwave Synthese-Engine

Der modwave mk II kommt mit über 200 Wavetables, die jeweils bis zu 64 unterschiedliche Schwingungsformen beinhalten können. Gepaart mit 30 Klangmodifiern und 13 unterschiedlichen Morph-Typen und Echtzeit-A/B-Blend, haben wir theoretisch 230 Millionen mögliche Variationen an Klängen, ohne über zusätzliche Modulationen nachzudenken. Das nehmen wir mit, denn wir fokussieren uns heute bei den Klangbeispielen auf eben dies. Externe Drummaschine und vorhandes Rhodes sind erlaubt, irgendwo muss der modwave mk II Platz haben.

Sollte dies nicht reichen, Stichwort Standard-Serum-Format und Sample Builder Software von Korg.

Anmerkung:

Sollte eine importierte Wavetable mehr als 64 Schwingungsformen beinhalten, wird sie als genereierter Crossfade interpretiert, wodurch einige der zwischenliegenden Schwingungsformen übersprungen werden, um so eine Version mit 64 Schwingungsformen zu erhalten.

Und wenn dann nocht nicht reicht, haben wir 5 LFOs, 2 Mod-Prozessoren, zwei Key-Tracking-Generatoren und Motion-Sequencing mit mehreren Spuren und KAOSS.

Das integrierte KAOSS Feature

Kaoss Physics nutzt das Modell eines Balls, der auf einer Oberfläche rollt und von Wänden abprallt. Diese Oberfläche kann in jede Richtung geneigt sein. Eine Auswölbung mit variabler Höhe bzw. Tiefe und wählbarer Position zieht den Ball an oder stößt ihn wieder ab. Einstellbare Reibung verlangsamt den Ball auf seiner Reise und ein regelbarer Zeitparameter kontrolliert die Geschwindigkeit des gesamten Modells. Alle diese Charakteristiken sind in sich modulierbar und lassen sich somit in Echtzeit verändern.

In Verbindung mit den Parametern und den 4 roten Reglern lässt sich der Ball/Finger auf dem X/Y-Touchpad dann steuern, eine Klangveränderung kann drastisch oder subtil sein. Je nachdem, was unsere Vorgabe ist. Unser Ball kann bis zu 8 Modulationssignale erzeugen, die wiederrum verschiedene Modulationsziele ansteuern können. Aber damit nicht genug, denn wir sprechen nun über Bewegungsaufzeichnung 2.0

Motion-Sequencing 2.0

Motion-Sequencing 2.0 wurde durch das Wave-Sequencing 2.0 des wavestate inspiriert. Timing, Tonöhe, Form sowie vier Sets an Step-Sequence-Werten werden in „Lanes“ aufgeteilt, von der jede ihre eigenen Loop-Start- und Endpunkte besitzt, wodurch eine besonders umfassende und anpassbare Aufnahme von Modulationen ermöglicht wird.

Lanes können außerdem die Reihenfolge der Steps für jeden Durchgang der Sequenz zufällig anordnen. Zu guter Letzt können Steps auch zufällig übersprungen werden, wobei sich hierfür eine Wahrscheinlichkeit von 0 % bis 100 % festlegen lässt. Das Ergebnis sind organische, sich ständig verändernde Klänge, die sich zu jedem Zeitpunkt kontrollieren lassen. Die beiden integrierten Arpeggiatoren können mit den Motion-Sequenzen interagieren und eröffnen somit nochmals mehr Möglichkeiten.

Dieses Prinzip kennen wir von Korg schon länger und man kann hiermit wirklich viel erreichen. Oder einfach nur Spaß haben.

Der Korg modwave MKII in der Praxis

Wie auch der Vorgänger, erfordert der modwave mk II eine Einarbeitung. Ohne zusätzliche Software ist die Lernkurve steil. Spannend ist die Zufallsfunktion. Diese kennen wir schon aus diversen Software-Synthesizern von Korg. Was die Lernkurve steil macht, ist weniger die Bedienung, Korg hält sich bis auf einige Ausnahmen konsequent an das ein Regler, eine Funktion Dogma. Vielmehr die Komplexität des Syntheseverfahrens und dem scheinbar alles kann alles modulieren. Hier würde ich Anfängern zumindest empfehlen, über das Crossgrade-Angebot von Korg für MODWAVE native nachzudenken oder aber sich intensive mit dem Gerät zu befassen. Erfahrene Korg Anwender werden sich mit dem Aufbau der Synthese und der Erstellung einer Performance schnell zurechtfinden. Auf oberster Ebene besteht eine Performance aus einem Programm A, dies ist Layer A zugeordnet. Programm B entsprechend Layer B.

Über Send A und Send B gelangen die Signale auf einen Reverb und einen EQ. Bei den Effekten pro Programm unterscheidet Korg zwischen Pre FX, Mod FX und Delay. Ich finde diese Aufteilung praktikabel.

Wie im Signalfluss ersichtlich, haben wir pro Layer, Programm oder Voice zwei Oszilatoren mit jeweils Wavetable A und B und Subnoise. Über einen Stereomixer weise ich diesen Quellen eine Position im Panorama zu. Filter und Amp, beide mit Keytracking, sind die nächsten Stufen im Signalfluss. Was wirklich beeindruckend ist, dass ich pro Voice über die Mod-Matrix, zwei Mod-Prozessoren, fünf LFOs, vier Hüllkurvengeneratoren und vier Lanes mit Motion-Sequencern befeuern kann. Egal ob nun Schritt für Schritt aufgezeichnet oder als Sequenz aufgenommen.

Die praktische Umsetzung finde ich persönlich im Vergleich zu modwave mk I besser und praktischer gelöst. Sei es nun, wenn von Grund auf ein Sound erstellt wird oder ich eine bestehende Performance anpasse und editiere. Sicher mag die Komplexität erst einmal abschrecken, aber ich empfehle hier, kleine Brötchen zu backen und erst mit Brot und Butter Sound zu spielen, bevor der ultimative Weltuntergangssound generiert wird.

Modulationsmatrix und -Prozessoren

Definitiv auf der Habenseite sind die Modulatoren und Modulationsmatrix nebst Modulations-Prozessoren anzuführen. Ebenso Sounds zu layern. Und im Nachgang mit Arpeggio, Motion-Sequencing zu verfeinern. Hier wünsche ich mit jeweils separate Audio-Outs, die es dem gesamten Dynamikumfang und nachträglichem Einsatz von Effekten einfacher machen würden. Mit Blick auf den Kaufpreis war dies vermutlich nicht drin. Ebenso USB-Audio ist auch eine recht praktische Verbindung. Die Klaviatur würde ich eher dem Einsteigersegment zuordnen, sowohl vom Spielgefühl als auch Verarbeitung. Dafür steht diese ein wenig im Kontrast zur gesamten Verarbeitung. Gäbe es ein modwave mk II als Rack, würde ich dieses vorziehen, zumal Aftertouch, Poly-Aftertouch nur über ein externes MIDI-Keyboard möglich ist.

