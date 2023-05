Test: Korg SQ-64, Polyphoner Step-Sequencer Version 2.0

CREATE - PERFORM - CONTROL

Die AMAZONA.de-Redaktion bleibt natürlich immer am Ball und informiert gerne, wenn ein schon getestetes Gerät mit neuen Funktionen und nützlichen Verbesserungen versehen wird. Im besten Fall werden sogar Kritikpunkte aufgegriffen und beseitigt. So auch hier beim Korg SQ-64, dem polyphonen Step-Sequencer. Also, schauen wir mal genau hin und fühlen der Firmware-Version 2.0 auf den Zahn.

Den Test zum Korg SQ-64 in seiner ursprünglichen Form findet ihr hier: Test Korg SQ-64

Die Änderungen im Überblick

Was hat sich nun also getan? Mit dem Update zur Version 2.0 gibt es eine Reihe von Detailverbesserungen auf Systemebene, aber auch folgende neue Features:

Korrektur der LED-Helligkeit, um die Sichtbarkeit der 64 Taster zu erhöhen

neuer Drum-Pad-Modus für Track D

neuer Step-Rec-Modus

eine Latch-Funktion für den SHIFT-Taster

eine Step-Copy-Funktion wurde ergänzt

das Step-Edit-Verhalten (Hinzufügen und Löschen von Noten) wurde verbessert

verändertes Loop-Verhalten beim Verlassen im Loop-Modus (der Loop wird nicht freigegeben, wenn vom Loop-Modus in einen anderen Modus gewechselt wird)

Quantisierungseinstellungen beim Echtzeit-Recording sind nun verfügbar

Alle bisherigen Funktionen sind nach wie vor vorhanden. Das Update fügt nur neue Möglichkeiten hinzu, bis auf einige kleine Verbesserungen im Detail.

LED Helligkeit

Fangen wir mit dem größten (bisherigen) Manko an, da dieses ein absolutes Negativmerkmal in der vorherigen Version war. Die Unterscheidung von aktiven zu inaktiven Steps oder Einstellungen war anhand der roten LEDs auf jedem Taster nur schwer zu unterscheiden. Das beeinträchtige die Bedienung und den musikalischen Fluss enorm. Es war auch extrem anstrengend die Übersicht zu wahren. Nicht jeden hat das in dieser Form gestört, aber es musste wohl was dran sein, denn immerhin hat Korg das bedacht und nun im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten nachgebessert.

Ja, die Intensität und die Unterscheidung der LEDs im Sequencer-Betrieb sind nun wesentlich angenehmer zu erfassen und sie bereiten den Augen nicht mehr diese Probleme wie zuvor. Natürlich ist die LED-Farbe nach wie vor rot, was meiner Meinung nach nicht unbedingt die beste Farbwahl ist (siehe andere polyphone Desktop-Sequencer; diese haben meist vollfarbig verbaute LEDs), aber da kann man wohl nicht dran rütteln.

Halten wir fest, jetzt lässt allein diese Verbesserung den Korg SQ-64 um einige Stufen auf der Treppe nach oben steigen. Danke Korg! Dieser negative Punkt wurde behoben.

Drum-Pad-Modus

Ganz neu implementiert ist der Drum-Pad-Mode. Live Spielen und Aufnehmen von 16 Drumspuren ist mit den Drum-Pads nun möglich. Anschlagsdynamik ist zwar nach wie vor nicht vorhanden, aber immerhin gibt es vier verschiedene Ansichten wie man diesen Drum-Pad-Mode nutzen möchte. Diese Ansichten wählt man im globalen Menü aus. Hier sind die vier verschiedenen Möglichkeiten.

Acht der 16 Drumpads können über CV ausgespielt werden und die anderen acht nur über MIDI. Klar, der Korg SQ-64 hat ja „nur“ acht Gate-Ausgänge für z. B. Drums.

Es ist sehr erfreulich, endlich diesen Spielmodus nachgereicht bekommen zu haben. Diese Funktion lag ja auf der Hand! Das Aufnehmen in Echtzeit klappt, macht endlich Spaß und beschleunigt den Ablauf beim Produzieren.

Step-Recording-Modus

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Aufnahmemöglichkeiten wurde sinnvollerweise das klassische Step-Recording hinzugefügt. Freunde der klassischen Step-Eingabe kommen endlich auf ihre Kosten. Kurz gefasst, beginnt man mit der ersten Note und ergänzt solange Noten oder leere Steps [REST], bis man der Meinung ist, dass die Sequenz jetzt fertig ist. „Ties“ zu anderen Noten sind möglich und sogar Chords kann man eingeben, indem man gleichzeitig pro Step mehrere Tasten drückt. Begleitet wird man mit der Notenangabe auf dem Display. Selbstverständlich kann man auch hier das Keyboard-Modell auf den 64 Tasten nach Bedarf auswählen.

Latch Funktion für die SHIFT-Taste

Die SHIFT-Taste wird beim Korg SQ-64 oft verwendet, gerade wenn es um das Stummschalten von Drum-/Synthesizer-Spuren geht oder man die Laufrichtung oder andere Parameter der Sequenz im PLAY Modus modifizieren möchte. Die SHIFT-Taste kann nun nach zweimaligem Drücken aktiviert werden. Somit braucht man nur noch eine Hand. Man kann einfach nur performen, ohne ständig die SHIFT-Taste drücken zu müssen. Das macht es bequemer. Optisch ist dieser Modus durch Blinken der SHIFT-Taste sichtbar.

Step-Copy-Funktion

Endlich kann man auch einen oder mehrere STEPS direkt kopieren und woanders einsetzen. Das funktioniert auch mit ganzen Teilen einer Sequenz, indem man den Anfang und das Ende der Sequenz anwählt, dann kopiert und woanders einfügt. Das geht aber nur bei den „Synthspuren“ A-C. Man kann also keine Sequenz von A-C auf die Drumtrack-Spuren kopieren. Logisch, sind ja zwei unterschiedliche Anforderungen.

Step-Edit-Verhalten

Die nächste Verbesserung ist so simpel wie einfach! Es geht um das Setzen von Noten, ohne direkt im Record-Modus zu sein. Jetzt kann man den gewünschten STEP drücken und mit dem Parameter1-Knopf einfach die gewünschte Note eingeben. Das GATE wird automatisch gesetzt. Um diesen STEP wieder zu löschen, dreht man einfach gegen den Uhrzeigersinn und löscht diese Note. Einfacher geht es wirklich nicht mehr.

Verändertes Loop-Verhalten beim Verlassen im Loop-Modus

Befand man sich im Loop-Modus, wurde dieser bisher beendet, wenn man wieder in den GATE-Mode geschaltet hat. Dies ist nun nicht mehr so. Der Loop bleibt nun erhalten.

Quantisierungseinstellungen

Natürlich fragt man sich, warum nicht schon von Beginn an beim KORG SQ-64 eine Quantisierungs-Funktion für das Live-Einspielen nicht inkludiert war. So etwas ist eigentlich Standard, schon seit Jahrzehnten. Nun gut, es wurde in diesem Update nachgereicht und nun kann man zwischen 1/8 Step, 1/4 Step, 1/2 Step und 1/1 Step wählen. Das macht das perfekte Aufnehmen von Noten nun viel einfacher und das nachträgliche manuelle Bereinigen fällt weg. Halleluja!