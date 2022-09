Test: Squarp Hapax, Polychronic-Performance Sequencer

Haste nicht gesehen Hardware-Sequencer!

Squarp hat mit dem Hermod Eurorack Sequencer und dem Pyramid Desktop Sequencer einiges an Erfahrung sammeln dürfen und nun schickt es den neuen all-in-one Desktop-Sequencer Hapax in die Projektstudios und auf die Bühnen dieser Welt. Die Eckdaten und die Marketingtexte auf der Website preisen förmlich alles nur Erdenkliche und noch mehr aus den letzten 30 Jahren an Sequencer-Technik an. In diesem Test werfen wir mehrere Blicke aus verschiedenen Richtungen auf den Squarp Hapax Boliden und schauen, ob er das Zeug hat, die Steuerzentrale zu werden.

Was ist Square Hapax?

Ein Wort trifft es ganz gut. Der Hapax ist eine Standalone-Workstation fürs Sequencing und das Songwriting. Dabei bringt er alles unter einen Hut: massive MIDI-Funktionalitäten nebst NRPNs, umfangreiche CV-Möglichkeiten, Automation und Piano-Rolls, MIDI-Effekte, Keyboard-Modus, Sequencer-Tools wie Euclid oder Chords, Controller-Steuerung und sogar einen permanenten Dual-Projekt-Modus. Habe ich was vergessen? Bestimmt! Aber der Hapax kann es mit Sicherheit. Ach ja, vielleicht wichtig zu erwähnen: Es ist der erste Hardware-Sequencer, der MIDI-Polyphonic-Expression (MPE) beherrscht. Der Rechner nebst Controller- und Einspieltastatur kann abgestöpselt werden: Stattdessen ist der Squarp Hapax die Steuerzentrale hin. É voilà!

Um bei so einem Monster jedes noch so kleine Detail auszutesten, benötigt man eigentlich mehrere Tester, die sich auf spezialisierte Bereiche konzentrieren. Als Einzelkämpfer versuche ich Stück für Stück die Sache durchzuexerzieren, um den Hapax aus möglichst vielen Richtungen zu beleuchten. Alle möglichen Szenarien sind in der kurzen Zeit, die einem mit dem Gerät zur Verfügung steht, gar nicht abzudecken. Daher sind hier zu allererst die technischen Eckdaten:

Über eine Millionen Noten und Events

zwei unabhängige und gleichzeitig laufende Projekte A/B

16 Spuren pro Projekt

8 Patterns pro Spur

Jede Spur kann ihre eigene Geschwindigkeit haben!

Länge der Patterns zwischen 16 und 512 Steps!

Drei Live Modes (Scale, Chord, Drum)

Isomorphic-Keyboard-Modus

MIDI-Polyphonic-Expression

Vier Sequencer-Modes (Step-Mode, Step-Mode-Drum, Automation-Mode, Pattern-Mode)

Acht Echtzeit MIDI- oder CV-Effekte pro Spur (ModMatrix, Arpeggiator, Chance, Euclid, Filter, Harmonizer, LFO, Randomizer, Scaler, Swing)

Auflösung von 192 ppqn

Zwei MIDI-Eingänge

Vier MIDI-Ausgänge (64 Spuren)

Zwei CV Eingänge

Vier CV-Outputs

Vier Gate-Outputs

USB-Host und Device

SD-Kartenslot

Na, da wird doch schon mal ordentlich was aufgeboten. Schauen wir uns erst einmal den Lieferumfang und die Hardware als solche genauer an.

Was ist drin in der Kist‘?

Das Gerät ist im Karton schon mit einer dicken dunkelgrauen Filzabdeckung mit Bohrungen für Potis geschützt. Es bietet sich also an, das gleich als Staubschutz zu verwenden. Das ist eine tolle Idee. Wir finden eine 16-seitige Kurzanleitung, das Netzteil mit verschiedenen Adaptern, ein MIDI to Klinke Kabel (für MIDI-Out D oder MIDI-In B), eine DATA-Dashboard-Karte, ein kurzes Stereo-Miniklinkenkabel (?), eine SD-Karte und einige schöne Aufkleber.

Gehäuse, Anschlüsse, Bedienelemente und Co.

Das Hardware-Gehäuse als Ganzes ist kompakt, eckig und handlich. Die Maße sind mit 35,5 (B) x 20,5 (T) x 4,5 cm (Höhe – ohne Potis) bemessen. Witzigerweise kamen mir gleich die Elektron Geräte in den Sinn und siehe da, die Höhe schließt exakt mit dem alten Analog Rytm ab. Nicht, dass das irgendwie wichtig wäre!

Die untere Gehäusewanne besteht aus Hartplastik, das darauf geschraubte Frontpanel aus einem anderen Kunststoff, das wie Aluminium wirkt, es aber nicht ist. Ich glaube, dass es bei der im Handel erhältlichen Version anders sein wird, wohl aus Aluminium, wenn ich der Website Glauben schenken kann. Kratzer und Stöße machen den Frontflächen aber überhaupt nichts aus. Das wird einfach weggesteckt! Ich habe es probiert, ist ja ein Testgerät.

Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite. Diese sind nicht mit dem Gehäuse verschraubt oder sonst irgendwie verbunden. Vier MIDI-Ausgangs- und zwei MIDI-Eingangsbuchsen sind vorhanden. Jeweils eine davon als Miniklinke. Daneben liegen die zwei CV-Ins, die vier CV-Outs und vier Gate-Outs. Dann gibt es noch einen Fußschalteranschluss in 6,35 mm, der für Play/Stop oder Record ausgelegt ist. Die SD-Karte ist von Haus aus im Kartenslot versenkt. Daneben finden wir nur noch die beiden USB-Anschlüsse: einmal für den Anschluss an den Rechner (Device) und einen, um einen zusätzlichen Controller anzuschließen (Host). Der Anschluss für das externe Netzteil, leider ohne Schutzvorrichtung gegen versehentliches Herausziehen, und der On/Off-Knopf sind die letzten Komponenten auf der Rückseite.

Die Frontfläche ist mit 128 hellen Matrix-Pads für das Sequencing/Einspielen mit RGB-Beleuchtung ausgestattet. Umgeben sind diese mit 52 Klick-Pads, die für die Bedienung zuständig sind. Neben den schwarz-weißen OLED-Displays sind insgesamt neun gerasterte Endlos-Encoder mit Klickfunktion angebracht. Der ganz Rechte ist allein für das zweite Display zuständig. Die Beschriftung der Pads ist aussagekräftig. Dank der Beleuchtung, je nach gewählter Funktion, findet man sich auch zurecht.

Aber wie ist der Eindruck? Welche Stufe von Hardware-Qualität liegt vor? Ich würde sagen, das Gehäuse, die Drehregler mit Klickfunktion und die Anschlüsse sind eher von zweckmäßiger Beschaffenheit! Nichts ist mit dem Gehäuse verschraubt und die Potis haben mir schon das Gefühl vermittelt, dass sie in ein paar Jahren mit Parametersprüngen zu kämpfen haben. Nichts, was sich nicht beheben lässt, aber das Gefühl ist da. Anders sieht es bei den Pad-Tasten und den beiden Displays aus. Das fühlt sich wirklich sehr hochwertig und präzise an. Die Beleuchtung der Pads ist angenehm, einstellbar und aussagekräftig. Das darauf mit den Fingern Gleiten ist sehr angenehm und die Gummierung bremst die Hand nicht aus. Damit kann man sich musikalisch gefühlvoll ausdrücken. Die umliegenden Funktionstasten haben einen hör- und fühlbaren Klick. Die Displays sind von der Qualität sehr gut, ausreichend groß und die Inhalte gut erkennbar.

So, das Äußere haben wir nun weitgehend. Widmen wir uns nun der inneren Qualität. Was haben die Jungs und Mädels bei Squarp denn Software-technisch so auf die Beine gestellt?

Die Sequencer-Modi

Stell dir vor, der Sequencer läuft, deine Geräte sind angeschlossen und du hast ein paar Tracks programmiert, damit man jammen kann. Währenddessen und jederzeit kannst du zwischen fünf Modi wechseln.

Der LIVE-Mode wandelt die 128 Touch-Pads in ein Acht-Zonen-Drum-Grid oder in ein isomorphes Keyboard um. Selbstverständlich können Skalen (über 50 verschiedene) und tiefgreifende Einstellungen vorgenommen werden. Im Live-Mode ist ebenfalls eine Chord-Funktion mit allen Schikanen (invert, spread, drop, alter, transpose) eingebaut. Optisch alles sehr ansprechend und nach Einarbeitung anhand der Pad-Farben und der Hinweise im Display auch zu verstehen. Im STEP-Mode findet die klassische Sequencer-Arbeit statt. Dort, wo man eines der Touch-Pads aktiviert, erklingt eine Note. Hier stehen auch Unmengen an Hilfsmitteln zur Verfügung. Alles, was ein Step-Sequencer haben muss, ist vorhanden. Ein Pattern kann bis zu 512 Steps lang sein. Also nicht nur 16/32 oder maximal 64 Steps! Das ist heftig! Durch die Navigationstasten unten rechts kommt man auch bei langen Patterns an den richtigen Fleck. Wer im STEP-Mode eine Spur als Drum-Spur definiert hat, landet im STEP-MODE-DRUM. Optisch sehr schön im rechten Display aufbereitet, kann man so acht verschiedene Drums verwalten. Die Orte, an denen die Sequencer-Daten pro Drum-Spur landen sollen, können wild gemischt sein. Die Kickdrum kann also über CV-Gate rausgehen und Percussion auch an ein MIDI-Device senden. Selbst die Namen der Drumsounds können eingestellt werden. Im AUTOMATION-MODE kann man mit den Touchpads Automationsdaten einzeichnen, die dann entweder per MIDI oder CV gesendet werden können. Nur um einige Beispiele zu nennen: CC-Messages, Pitchbend oder Aftertouch-Daten, NRPN-Messages oder das Steuern von Effektparametern am angeschlossenen Gerät. Damit man die Linien oder Daten exakt bearbeiten kann, stehen Hilfsmittel zur Verfügung. Im PATTERN-MODE kann man alle 128 Patterns auf einem Blick sehen und diese stummschalten, umschalten oder auch andere Änderungen vornehmen.

Sektionen und Songs

Wer nicht nur intuitiv mit seinen Patterns spielen will, sondern eine festgelegte Kombination von Patterns in verschiedenen Tracks vorbereiten möchte, der kann seine Sektionen definieren. Hier stellt man sich seine Wunsch-Patterns zusammen und kann diese abspeichern und dann auch abrufen. Im Prinzip nichts anderes, als das Intro, den Hauptteil oder den Refrain zu bestimmen. Das erleichtert das Handling und wenn man dann noch einen Schritt weitergehen möchte, steht einem noch der SONG-Modus zur Verfügung, in dem man die Reihenfolge der Sektionen bestimmt und im Projekt mit abspeichert.

Die Effekte … (nein, nicht Audio)

Effekte sind für die Gestaltung von interessanten Sequenzen zuständig. Das ist auch eine der Besonderheiten des Squarp Hapax. Ganze 10 Effekte stehen zur Verfügung:

Arpeggiator Chance Euclid Filter Harmonizer LFO (2 LFOs pro Projekt) Randomizer Scaler Swing Envelope

Jede der 16 Spuren kann gleichzeitig sieben verschiedene oder gleiche Effekte berechnen. Das ist sehr umfangreich. Also wer will, kann auf allen 16 Spuren den Arpeggiator oder den Euclidian-Pattern-Generator laufen lassen. Hinzu kommt, dass auch die Reihenfolge bzw. die Verkettung der Effekte einen Einfluss hat, ganz so wie bei den Gitarren-Effektpedalen. Platz 1 ist immer für die Modulationsmatrix vobehalten.

Die Modulationsmatrix Matrix

Jede Spur verfügt auch über eine Modulationsmatrix mit vier definierbaren Plätzen. Hier kann man so wirklich jeden Parameter an jegliche Destination senden, selbstverständlich auch mit CV-Daten! Die Einstellmöglichkeiten der Effekte und der Modulationsmatrix können einfach nur als irre bezeichnet werden. Wer das programmiert hat, hat schon lange kein Tageslicht mehr gesehen. Das Editieren wird hervorragend durch Grafiken auf beiden Display unterstützt.

Zusätzliche Algorithms (Pattern-Generatoren)

Als ob das nicht alles schon genug wäre, stellt Squarp noch weitere Spielhilfen im STEP-MODE zur Verfügung. Wer also gerne mit Random-Funktionen arbeitet, die auch noch selbst definiert werden können, der nutzt den GENERATR (nein, kein Schreibfehler) für sich selbst füllende Patterns. Das geht in jedem Track, auch polyphon oder für eine Drum-Spur. Mit CURVES können vorhandene Noten anhand einer Kurve modifiziert werden. Mit SYMMETRY verändern sich vorhandene Patterns, werden gespiegelt, umgedreht und/oder symmetrisch angeordnet. Wahnsinn!

Eingebauter Controller

Für das Steuern von internen Geschehnissen stehen auch noch acht programmierbare Controller zur Verfügung, die dann gleichzdeitig auch noch die acht Drehregler entfremden, um zwischendurch interne sowie externe Parameter fernzusteuern. Ja, ich konnte es kaum fassen, dass neben wirklich jedem MIDI-Schnickschnack CC/NPRN und CV OUTs auch noch die internen Effekte wie z. B. der Euclidian-Pattern-Generator mit all seinen Parametern auftauchen. Unfassbar! Ups, hier noch eine kleine Korrektur: Pro Spur können acht Controller programmiert werden! Pro Spur!



Eine Neuheit: Dual-Project

Das bedeutet nichts anderes, als dass man zwei Projekte, sprich zwei Songs gleichzeitig, aber unabhängig voneinander laufen lassen, aber auch laden und speichern kann. Es kommt natürlich darauf an, welche Gerätschaften man mit welchen Ein- und Ausgängen belegt. Aber im Prinzip kann man sowohl im Hapax selbst zwischen Projekt A und B umschalten, die gleichen Geräte verwenden oder diese Eigenschaft so wie bei einem DJ-Mixer nutzen. Hier ist jedoch die Vorrausetzung, dass die Audiosignale und die Mixe separiert werden.

Bedienung und Workflow

Das Squarp Hapax ist mit Features regelrecht vollgestopft. Das muss erstmal gesichtet, gelernt und dann beherrscht werden. Eine erste Orientierung fällt leicht, Erfahrung mit der Thematik vorausgesetzt. Die Quickstart-Anleitung bietet hier eine gute Hilfe, steigt aber schon direkt Hardcore-mäßig ein – allerdings nur in Englisch. Das 110-seitige, downloadbare Handbuch setzt noch mal einen oben drauf und geht extrem in die Tiefe. Das ist aber auch notwendig, sonst steht man da wie der Ochs vorm Scheunentor. Die Aufteilung der Bedienelemente ist sinnvoll und durchdacht, man kommt gut voran. Nach und nach erarbeitet man sich die Funktionen. Die zwei OLED-Displays ergänzen den Workflow sehr gut und halten einen informiert. Das wurde schon ganz gut umgesetzt. Klar ist aber auch, dass man sich bei dieser Funktionsvielfalt und der Komplexität der Sache an sich auch komplett im Workflow verlieren kann. Auch sind die Zusammenhänge und die internen Verschaltungen erst einmal etwas schleierhaft, vom Fachjargon der Anleitung ganz zu schweigen. Immerhin ersetzt das Gerät einen ganzen Computer nebst MIDI- und CV-Schnittstellen und soll als Zentrale eines rechnerfreien Setups dienen.

Zielgruppe des Hapax

Neulingen würde ich abraten, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Die Hürde der Zuweisungen von Features wird frusten. Auch fortgeschrittene Nutzer werden sich den einen oder anderen Zahn ausschlagen (mir fehlen nun auch schon welche), obwohl es weder am Gerät noch an der Software liegt, denn es gibt nicht viel zu bemängeln. Es ist einfach der Berg an Möglichkeiten, die sich vor einem auftun. Das Hapax klotzt wirklich mit Rechen-Power und soll ja auch für verschiedenste Konstellationen gerüstet sein. Er ist eine Zentrale für ein Studio oder Livesetup. Jeder, der Erfahrung mit ständiger Neukonstellation seiner MIDI- oder CV-Hardware hat, ist es gewohnt, sich neu zu erfinden und kann getrost in Erwägung ziehen, den Squarp Hapax in sein Setup einzubauen. Positiv ist in so einer Überlegung, dass durch die enorme Power, durch das Mehr an Effekten und Funktionen die kreativen Möglichkeiten steigen. Hier kommt KEIN herkömmlicher, derzeit erhältlicher Standalone-Hardware-Sequencer mit. Die einzige Alternative mit ähnlichem Umfang ist der Akai MPC X, da hier auch die MIDI- und CV-Schnittstellen ebenbürtig sind, jedoch ohne Fokussierung auf die vielen Spielhilfen.

Getestet wurde die BETA OS Version 1.10 Beta und hier war schon ein zusätzlicher Effekt (ENV) vorhanden, anders wie in der Anleitung beschrieben. Fast in jedem Abschnitt der Quickstart-Anleitung ist der Hinweis auf weitere kommende Features. Das wird bei Square auch ernstgenommen, Bugs und Verbesserungen werden relativ schnell umgesetzt.

Das hätte dem Squarp Hapax gut gestanden

Schmerzlich vermisst man nach kurzer Zeit eine anschlagsdynamische Spielweise, denn leider können die 128 Pads keine Druckstärke der Finger weitergeben – für elektronische Spielarten noch verschmerzbar. Wenn man das Pad-Keyboard aber schon innovativ spielen kann, wäre diese Form des Ausdrucks ein Muss. Das ist sehr schade und hätte dem fulminanten Gerät die Krone aufgesetzt. Natürlich wäre hier nochmal die Preischraube nach oben getrieben worden, aber dann wäre es wirklich ein All-in-one-Gerät ohne Kompromisse. Auch dem Gehäuse nebst unverschraubten Potis und Anschlüssen hätte eine stabilere road-tauglichere Qualitätsanhebung gut getan. Nicht dass das dem Moment der Freude einen Abbruch tut, aber der Hapax hat das Zeug zum Klassiker und wirklichen langjährigen Bühnengänger. Aber mit dieser Qualitätsstufe der Hardware ist das nur schwer vorstellbar. Man denke einfach an Klassiker von Yamaha, bei denen die Sequencer-Tasten ähnlich einer alten Computertastatur nachempfunden sind, so wie bei den Erica Synths Drum Sequencer. Allein den Abrieb bei den bedruckten Gummitasten möchte ich mir nach Jahren nicht vorstellen. Es ist wirklich schade, dass am Ende an der Beschaffenheit der Hardware-Konstruktion gespart wurde, denn technisch ist der Squarp Hapax ausgezeichnet. Vielleicht bin ich auch zu streng und man lebt mehr im Hier und Jetzt und diese Thematik spielt für den Anwender keine allzu große Rolle.

Zwischenergebnis

Man kommt doch recht schnell rein in die Systematik und an jeder Ecke findet man Parameter, deren Wirkung man ausprobieren möchte. Hier und da merkt man, dass etwas nicht ganz zu Ende gedacht wurde, z. B. warum man nicht seinen Klangerzeuger spielen kann, nachdem man dessen aufgenommene Sequencer-Spur stummgeschaltet hat. Gerade für Live wäre das doch notwendig. Die Pad-Daten kann man einfach zum Klangerzeuger durchlassen! Trotzdem läuft insgesamt alles sehr flüssig und reibungslos, auch im Dauerbetrieb. Die kreativen Stilmittel sind enorm und die Verwaltung von so vielen Tracks und Geräten funktioniert. Die Displays sind ein Gewinn und vermitteln Übersicht. Schön ist auch das einfache Verwalten (speichern/laden) seiner Projekte. Der Live-Mode mit seinem Isomorphen und so extrem wandelbarem „Keyboard“ ist schon wirklich ein Highlight, nicht nur optisch, sondern auch musikalisch. Die Live-Chord-Funktion ist traumhaft umgesetzt!

Mit dem Squarp Hapax kann man ganz klassisch und mit voller Kontrolle sequenzieren oder man nutzt die modernen unkonventionellen Wege, die hier anhand der Effekte und Generatoren eingebaut sind. Allein diese Vielfalt und Freiheit ist es wert, den Squarp Hapax genauer anzuschauen. Es ist derzeit das einzige Gerät unter 1.000,- Euro mit diesem Umfang am Markt.