Die besten MIDI-Tools fürs Tonstudio

MIDI-Tools in der Übersicht

Dass das Thema MIDI noch lange nicht zum alten Eisen gehört, weiß jeder, der mit verschiedenen MIDIfizierten Produkten arbeitet. Zweimal Kabel rein und fertig – so einfach kann das Leben sein. Ok, manchmal muss man doch gewisse Parameter einstellen, aber die Grundeinstellungen lassen sich in der Regel im Handumdrehen nutzen. Dass weiterhin großes Interesse am Thema MIDI und den passenden Produkten besteht, zeigen auch unsere Artikel zum Thema bzw. zu entsprechenden Tests. Wer MIDI nicht nur für Note On/Off-Meldungen nutzt, sondern das Thema auf eine etwas komplexere Art und Weise angeht, benötigt in der Regel gewisse MIDI-Tools, um Signale zu verteilen, splitten und zu mischen. Auch das Thema Synchronisation soll dabei nicht unbeachtet bleiben. Daher haben wir für euch die besten MIDI-Tools in der Übersicht zusammengefasst.

Seit Anfang der 1980er Jahre ist das MIDI-Protokoll fester Bestandteil jedes Studios und das unabhängig ob Einsteiger oder Profi. Wem der Begriff MIDI so gar nichts sagt, dem empfehlen wir für den Einstieg unseren dreiteiligen Workshops zur Entstehung, dem Nutzen von MIDI-Verbindungen und den ersten Praxiseinsätzen.

Nahezu alle aktuellen Keys- und Studio-Produkte, egal ob Synthesizer, Controllerkeyboard, DAW-Controller oder sonstige Peripherie, werden mit integrierten USB-Ports ausgestattet, über die MIDI-Signale gesendet und empfangen werden können. Die klassischen fünfpoligen MIDI-DIN-Buchsen braucht man also nicht mehr? Pustekuchen, denn wer älteres Equipment aus der Pre-USB-Port-Ära aus seiner DAW aus fern-/ansteuern oder einen Synthesizer über sein Controllerkeyboard spielen möchte, kommt mit USB-Ports nicht weit – MIDI-Gerätschaften müssen her.

MIDI-Interfaces im Überblick

Beim Thema Computer-Nutzung schaltet man klassischerweise ein MIDI-Interface zwischen MIDI-Gerät und Computer. Gab es diese vor einigen Jahren noch wie Sand am Meer (da sind wir wieder bei der Pre-USB-Port-Ära), ist die Auswahl heutzutage überschaubar, vor allem wenn es um größere Interfaces mit 8×8 Ports geht. Die „älteren“ Semester unter den AMAZONA.de Lesern werden sich gerne noch an Interfaces wie beispielsweise den Unitor 8 aus dem Hause Emagic erinnern.

Ebenfalls schon zum alten Eisen gehört die MIDI Sport Reihe von M-Audio (ehemals MIDIMAN). Diesen Klassiker gibt es seit einiger Zeit nur noch über den Gebrauchtmarkt, zuvor hatte M-Audio im Rahmen einer Anniversary Edition noch die Größen 2×2 und 4×4 im Angebot, d.h. mit jeweils 2 (4) Ein- und 2 (4) Ausgängen.

Wer größere Setups im Tonstudio fahren und dementsprechend mehr als 4×4 Ports benötigt, kann auf Geräte zurückgreifen, die bereits mehrere Jahre erhältlich sind. Die MOTU MIDI Express Interfaces haben etliche Jahre auf dem Buckel, was deren Qualität jedoch absolut nicht mindert, sondern positiv zu vermerken ist. Je nach Wunsch erlauben diese auch den Standalone-Betrieb, so dass Computer-unabhängig gearbeitet werden kann. Auch das Anlegen von Presets für unterschiedliche Einsatzgebiete, das Mergen von mehreren Kanälen oder weitere Zusatzfunktionen wie Unterstützung von MIDI-Machine-Control (MMC), MIDI-Timecode und SMPTE beherrschen einige der Express Interfaces.

Ebenfalls bereits bei uns im Test waren die MIDI-Interfaces von Miditech, Blokas, Strymon und Nektar. Von „überschaubar“ bis „16×16“ und „inklusive einiger interessanter Extras“ findet ihr in den folgenden Testberichten alle Informationen dazu:

Im Gegensatz zu den MOTU MIDI-Interfaces sind die Produkte von iConnectivity noch vergleichsweise jung. Die mio MIDI-Interface-Reihe der Amerikaner hat es dennoch in sich, hierzu empfehle ich den Test zum iConnectivity mioXM und mioXL. Dank ausgeklügelter Routing-Möglichkeiten lassen sich diese vielseitig einsetzen, dazu bietet das mioXL MIDI-Verbindungen via Ethernet. Besonders für lange zu überbrückende Entfernungen ist die Ethernet-Verbindung eine gute Wahl, Stichwort: Bühneneinsatz.

Kleiner Tipp am Rande: Die Firma ESI bietet mit M4U eX und M8U eX ebenfalls zwei reine MIDI-Interfaces an, die standalone arbeiten und eigenständig erkennen können, ob es sich bei MIDI-Signalen um ein- bzw. ausgehende Signale handelt, die Ports werden dementsprechend automatisch eingestellt.

Damit sind wir auch bei den eigentlichen MIDI-Tools und nicht mehr bei den reinen MIDI-Interfaces, wobei der Übergang schwimmend ist, je nach gewünschtem Einsatz und Funktionen.

Beim Thema MIDI-Tools sei allen voran die Firma MIDI Solutions genannt, die sich seit vielen Jahren auf dieses Thema fokussiert. Die Auswahl reicht von kleinen 2 Ein- und 1 Ausgang Mergern, Thru-Boxen, die einen MIDI-Eingang auf mehrere MIDI-Ausgänge routen oder kleinen Boxen, die MIDI-Events filtern, editieren, transponieren und noch vieles mehr können, quasi das Schweizer Taschenmesser der MIDI-Kette.

Auch die Firma Kenton darf bei den besten MIDI-Tools natürlich nicht fehlen. Das Unternehmen bietet ebenfalls eine große Bandbreite an MIDI-Tools an, könnte für den einen oder anderen Synthesizer Enthusiasten aber auch dadurch interessant sein, dass Kenton verschiedene MIDI-to-CV bzw. CV-to-MIDI-Boxen herstellt. Auch fürs Eurorack hat das Unternehmen mittlerweile einige interessante MIDI-Tools entwickelt.

Eine etwas komfortablere Lösung für diverse MIDI-Routings und Funktionen bietet Lab4Music mit dem Sipario an. Dieser bietet jeweils zwei MIDI Ein- und Ausgänge sowie USB-Anschlüsse und lässt sich per Touch-Display steuern und programmieren. Neben MIDI-Routings kann der Lab4Music Sipario auch Keyboard-Setups inklusive Splits und Layer-Settings handhaben sowie mehrere Setups speichern und ist somit auch für den Live-Bereich interessant.

Auf der Superbooth 20 hat der Hersteller eine erweiterte Version des Siparios vorgestellt. Der SiparioX bietet deutlich mehr Funktionen und Anschlüsse. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Test.

Auch der kleine CV-Joystick bzw. Pedal Controller enjoy von Lab4Music bereitet im Tonstudio viel Spaß, hätte mit MIDI-DIN-Ports sein Einsatzgebiet aber deutlich erweitern können.

Obwohl die meisten Leser sicherlich mit einer DAW arbeiten, bietet Future Retro mit dem Zilion einen reinen Hardware-MIDI-Sequencer an. Dieser nimmt die Grundidee des aus den 1970er Jahren stammenden Triadex Muse auf und erweitert sie auf weitere Aspekte der Sequenz. Hier unser Fazit zum Zilion, alles Weitere findet ihr in unserem Test:

Der Future Retro Zillion ist kein Sequencer für alle Tage. Durch den algorithmischen Ansatz, gepaart mit sich selbst rückkoppelnden Einstellungen, geht die Anzahl der Ergebnisse tatsächlich in die „Zillionen“. Der Kreativität sind theoretisch keine Grenzen gesetzt, jedoch sind die angesprochenen Hauptkritikpunkte schon schwerwiegend.

Gut, man kann sagen, der Zillion ist ein reines Studiogerät und MIDI kann ja auch einfach aufgenommen werden. Aber eine zusätzliche Makrofunktion, mit der mehrere Parameter gleichzeitig verändert werden könnten, wären ein mächtiges Feature für Live-Anwendungen. Auch die Tatsache, dass ein Update nur über einen Chiptausch machbar ist, stößt sauer auf. Der Zillion macht aber so viel Spaß und hilft, kreative Durststrecken zu überwinden, dass es im Ergebnis ein „Gut“ sein muss. Keep on zillionating!

Da wir gerade bei Sequencern sind: Die kleine Berliner Firma Audiowerk hat mit dem „mini-midi-step-seq“ ebenfalls einen MIDI-Sequencer im Programm, der schon alleine aufgrund seines „nackten“ Aussehens polarisiert.

Überblick zu MIDI-Clocks

Zwar vielleicht nicht 100% dem Thema MIDI-Tools entsprechend, aber nicht minder interessant, ist ein Gerät, auf das ich durch ein Video über den Filmkomponisten Mark Isham aufmerksam geworden bin: E-RM Multiclock bzw. die kleinere Version E-RM MIDIclock+. Gerade wenn es um die Synchronisierung mehrerer Synthesizer zu einer DAW geht, kann dieses Tool Abhilfe leisten, wie Mark Isham in folgendem Video und im Zusammenhang mit seiner Synthesizer-Sammlung inklusive Modularsystem erklärt. Unseren Test zur Multiclock findet ihr hier.

In den gleichen Bereich fällt SNDs ACME-4 MIDI-Clock, die wir im September 2021 testeten. Ein tolles Produkt, das aber aufgrund des Todes von Entwickler Sebastian Niessen nicht mehr gebaut wird und entsprechend nur noch über den Gebrauchtmarkt zu bekommen ist.

Ganz frisch und aktuell noch in der Finanzierungsphase (Stand April 2022) ist der vielseitige Clock-Generator MIDRONOME. In unserer News erfahrt ihr alles zu diesem mit Audio-, CV- und MIDI-Anschlüssen ausgestatteten Gerät.

In Zeiten, in denen im Studio (und auf der Bühne) alles vernetzt werden kann, haben natürlich auch Produkte ihre Daseinsberechtigung, die das Thema MIDI und Netzwerk (Ethernet, WLAN) zusammen bringen. Die Bome BomeBox ist solch ein Produkt und ermöglicht es, unterschiedliche Schnittstellen wie MIDI, USB, Ethernet und WLAN zusammenzubringen. Zusätzlich kann die BomeBox komplexe MIDI-Routings erstellen und deckt somit ein sehr großes Einsatzgebiet ab.

Über den Future Artist MIDI Looper haben wir bereits in unserem Testbericht ausführlich berichtet, dieser darf in einer Übersicht der besten MIDI-Tools aber natürlich nicht fehlen. Looper für Audiomaterial gibt es viele, Produkte, die diese Funktion im MIDI-Bereich möglich machen, gab es bisher nicht. Genau diese Lücke schließt der MIDI Looper und erlaubt es, vier separat bespielbare Spuren mit (fast) jeder MIDI-Message zu füllen und diese im Loop wiederzugeben.

Wer sich anstatt auf fertige Produkte lieber selbst sein MIDI-Tool zusammenbauen möchte, ist bei Doepfer genau richtig, obwohl die Firma natürlich auch fertige USB/MIDI/CV-Tools herstellt. Neben vielen Synthesizern und Eurorack Modulen bietet das Unternehmen rund um Dieter Döpfer auch Selbstbau-Produkte an. Universelle MIDI-Nachrüstungen für Tastaturen oder diverse Controller Elektronik hat Doepfer im Angebot.

In unserem Workshop zum Thema „Wireless MIDI“ haben wir euch die wichtigsten Informationen zum Thema zusammengestellt. Diesen findet ihr hier. Außerdem haben wir in der Vergangenheit einige Produkte getestet, die dafür sorgen, dass eure MIDI-Daten ganz ohne Kabel von A nach B kommen. Neben dem mittlerweile recht bekannten Hersteller CME bieten u. a. auch Xvive oder Roland dazu passende Produkte an: