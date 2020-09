Drahtlose MIDI-Bluetooth-Verbindungen mit Roland: WM-1 und WM-1D

Ultrakurze Latenzen - ohne Kabel

Vor einigen Wochen hatte sich unser Autor Vincent Rohr intensiv mit dem Thema „Wireless MIDI“ beschäftigt. Roland steigt nun auch in dieses Thema ein und präsentiert mit WM-1 und WM-1D zwei Produkte für drahtlose MIDI-Verbindungen. Werden bald alle MIDI-Kabel überflüssig?

Roland WM-1 vs. WM-1D

Die beiden neuen Drahtlos-Adapter von Roland sind unterschiedlich aufgebaut. Während der WM-1 als kurzes Kabel mit zwei MIDI-DIN-Steckern ausgeführt ist, die in den MIDI-Ein- und Ausgang eines Synthesizers, Keyboards, einer Drummachine o. ä. gesteckt werden, handelt es sich beim WM-1D um einen USB-Stick im Mini-Format, der am Computer betrieben wird.

Beide können drahtlose Verbindungen zu bis zu vier anderen Sticks/Computern/Adaptern über Bluetooth herstellen. Auf Wunsch lassen sich mehrere Ziele gleichzeitig mit MIDI-Daten versorgen.

Um einen Hardware Synthesizer, Controllerkeyboard oder andere MIDI-Geräte mit drahtlosen Verbindungen ins Studio- oder Live-Setup einzubinden, dient der kurze Adapter WM-1. Dank der MIDI-DIN-Buchsen ist das Einsatzgebiet ungemein groß und selbst ältere Produkte können so drahtlos angesteuert werden bzw. MIDI-Daten kabellos an andere Geräte senden. Die Inbetriebnahme soll einfach gestaltet sein. In den folgenden zwei Videos findet ihr einen ersten Überblick dazu:

Doch wie schaut es mit der Latenz aus? Denn so toll drahtlose Verbindungen auch sein mögen, allzu lange sollte die Datenübertragung nicht dauern, sonst setzen die User eher auf klassische Kabelverbindungen. Roland gibt dazu an, dass 3 Millisekunden machbar sein sollen – das wäre schon schnell! Ob das in der Praxis wirklich so funktioniert, wird man abwarten müssen, denn Roland gibt grundsätzlich zwei mögliche Schnelligkeiten an.

So soll der Standard-Modus von WM-1 und WM-1D für die meisten Spielsituationen ausreichen. Bei besonders zeitkritischen Anwendungen kann bei Bedarf auf den Fast-Modus umgeschaltet werden – und nur damit sollen die 3 ms realisiert werden können. Hoffentlich können wir bald in einem Test klären wie sich das genau im Alltag nutzen lässt.

Ab Oktober sollen die beiden Drahtlos-Adapter im Handel erhältlich sein. Die Preis werden sich auf 70 – 80 US-Dollar pro Adapter belaufen.