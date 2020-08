Bastl Instruments stellt Midilooper vor

Noten und CCs im Loop

Bastl Instruments stellt mit dem Midilooper ein Performance-orientiertes Tool vor, mit dem sich auf drei Kanälen MIDI-Noten und MIDI-CC-Befehle aufzeichnen und im Loop wiedergeben lassen.

Midilooper ist in einem kompakten Gehäuse untergebracht. Alle Funktionen lassen sich leicht und unmittelbar erreichen. Das Gerät kann zu einer externen MIDI-Clock oder einer analogen Clock synchronisiert werden, wenn es nicht mit seinem eigenen Tempo läuft, das über eine Tap-Taste eingegeben wird.

Midilooper hat drei sogenannte Voices, die jeweils eigenen MIDI-Kanälen zugewiesen werden können. Somit lassen sich bis zu drei unterschiedliche MIDI-Geräte ansteuern. Jede Voice lässt sich separat aufnehmen (auch im Overdub), stummschalten oder löschen. Direkt am Gerät können auch verschiedene Basisfunktionen auf MIDI-Ebene angewendet werden, wie Transponieren, Velocity-Locking und -Shifting, Quantisieren, Shuffle, Zufallsvariationen für Velocity, Loop-Länge, Double/Half-Speed.

Außerdem gibt es Eingänge für CV und Gate, so dass die Funktionen Reset, Retrigger, Velocity und Transponierung von einem Modularsystem aus angesteuert oder mit Pedalen betätigt werden können. Die Stromversorgung erfolgt über eine USB-Buchse.

Bastl Instruments Midilooper wird ab gerade an den Handel ausgeliefert und kostet 239,- Euro zzgl VAT.

Bastl Instruments Midilooper Features

• 3 independent voices (each has MIDI channel assigned)

• overdub/overwrite

• transpose mode

• octave transpose

• quantize, velocity lock, shuffle, humanize

• odd looplengths, time stretch

• mute, clear, erase

• one MIDI Input and two MIDI Outputs

• clock input (accepts analog clock or TRS MIDI Clock)

• analog reset input

• metronome output

• CV input connectivity (transpose, velocity, re-trigger)

• pedal control (record, clear, voice selection)

• USB powered

• adjustable divider/multiplier for analog clock