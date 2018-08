Test: Bastl Instruments Thyme, Digital Tape Machine

Das richtige Thyming

Als Prototyp bereits auf der Musikmesse 2015 vorgestellt, ist Bastl Instruments Thyme nun erhältlich und erweitert das bereits beträchtliche Portfolio der tschechischen Gemeinschaftsfirma Bastl Instruments. Wer die Produkte der Firma kennt, hat bereits eine Ahnung, dass es sich nicht um ein einfaches Delay handeln wird. Denn Synthesizer wie der Kastl, Microgranny 2 oder SoftPop stehen auf der dunklen Seite der Macht – sie klingen aggressiv, fies und schonen weder die Ohren, noch den zerebralen Cortex.

Harte Ware bei Bastl Instruments Thyme

Bastl Instruments Thyme ist aber kein Synthesizer, sondern ein digitales Tape Delay. Wohlgemerkt, das Gerät möchte keine Emulation eines Bandechos wie dem Roland RE-201 sein! Es bedient sich zwar der Bandechoanalogie, was auch aus der Beschriftung und dem Gehäusedesign hervorgeht, das aus schmackhaften gebürsteten Aluminium und zwei Seitenteilen aus Echtholz besteht, stellt aber „digital“ ganz klar in den Vordergrund.

Dem Bastl Instruments Thyme liegt ein hochglänzendes Faltblatt aus dünnem Karton bei, das alle Funktionen beschreibt. Online gibt es auf Github dann die ausführliche Anleitung mit vielen Abbildungen und weiteren Erklärungen – natürlich alles auf Englisch.

Die Bedienoberfläche des Bastl Instruments Thyme misst 21 x 11 cm, bei einer Höhe von 4 cm. Das Gehäuse ist aus einzelnen Platten zusammengeschraubt, wobei alle Schrauben sichtbar sind. Man kann den Thyme also ganz leicht auseinanderbauen. Tut man das, kommen zwei Platinen zum Vorschein. Die erste Platine beherbergt die Encoder und Schalter sowie deren Peripherie. Zwei Atmega328P übernehmen die Aufgabe, die Benutzerinteraktion zu koordinieren. Auf der Hauptplatine sitzt der 32 Bit ARM-Prozessor, der die Audiosignale über einen WM8731 Audio Codec kommuniziert. Dieser DAC/ADC-Chip hat eine Bittiefe von 24 Bit und eine maximale Sampling-Rate von 96 kHz – glasklares Audio ist also möglich.

Die Potis sind mit kleinen Kappen bestückt, um genug Zwischenraum für die Bedienung zu lassen, aber nicht zu viel Platz auf der Oberfläche einzunehmen. Alle haben die gleiche Laufqualität und bieten dem Benutzer einen angenehmen Drehwiderstand, um auch feinfühlige Einstellungen vornehmen zu können. Sie sind jedoch nicht mit der Oberfläche verschraubt.

Alle Regler verstehen zwar MIDI-Signale, geben aber keine aus. Auch wurde auf die Nutzung von 14 Bit MIDI-CC (also LSB + MSB, wie ursprünglich im MIDI-Standard vorgesehen) verzichtet. Stattdessen werden die 128 MIDI-Werte der 7 Bit Auflösung auf die endgültige Poti-Auflösung gemappt. Da hier Atmege328P zum Einsatz kommen, ist davon auszugehen, dass diese Auflösung 10 Bit beträgt. Ein Schrauben am Gerät ist also feinfühliger (es sei denn, es wird eh auf 7 Bit heruntergerechnet).

An den entsprechenden Stellen zeigen weiße LEDs die Werte der Parameter an, wobei es dankenswerterweise ein zwar kaltes, aber kein grelles Weiß ist.

Über die Schalter werden alle Funktionen und Optionen aufgerufen, wobei es auch einige Doppelbelegungen gibt – das bleibt bei einem so komplexen Gerät nicht aus, möchte man nicht in Schaltern ertrinken.

Eingangsseitig verfügt der Bastl Instruments Thyme über einen Stereoeingang im 6,3 mm Stereoklinken-Format, DIN-MIDI-In, Analog-Clock-In, CV-In, Stromeingang sowie einen Anschluss für einen Fußtaster, leider im 3,5 mm Format. Über eine Software-Funktion kann man auch ein eingestecktes Monokabel auf beide Kanäle schicken, ohne eine Adapter zu benutzen – sehr schön.

Für den Stereoausgang gibt es zwei separate 6,3 mm Klinkenbuchsen sowie einen Kopfhörerausgang mit eigener Lautstärkeregelung. Der DIN-MIDI-Ausgang komplettiert die Anschlüsse.

Dr. Who oder die Funktionen der(s) Bastl Thyme

Thyme bietet neun Parameter, um den Delay-Sound zu kreieren:

Tape Speed

Delay Coarse

Delay Fine

Feedback

Filter

extra Heads Spacing

extra Heads Levels

Dry Wet Mix und

Volume

Diese Parameter können abgespeichert und mit einem Knopfdruck ohne Verzögerung wieder aufgerufen werden. Organisiert ist der Speicher in 8 Presets zu 8 Bänken, es können also 64 Presets gespeichert werden.

Hat man die Analogie eines Bandecho im Hinterkopf, erklären sich die Parameter eigentlich von alleine. Bastl Instruments Thyme ist aber eben ein digitales Bandecho und so haben einige Funktionen unerwartete Ergebnisse.

Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Tape Speed. Bei einem Bandecho wird hier die Laufgeschwindigkeit des Bands eingestellt, damit erzielt man einerseits diese typischen Pitch-Shift-Effekte, andererseits aber auch eine Veränderung des Gesamtklangs. Denn geringere Bandlaufgeschwindigkeit bei einem Magnetband bedeutet u. a. auch weniger Höhen.

Genau das wird hier auch emuliert, nur eben digital. Thyme hat hier zwei Optionen, wie Tape Speed auf den Klang wirkt. Sie sind bezeichnet mit –Tape und HiFi-Tape. Im Lo-fi-Modus beginnt Aliasing ab der 12-Uhr-Position hörbar zu werden, das dann immer heftiger wird, wenn man noch langsamer wird. Das klingt tatsächlich brutal digital und wird Kennern eines analogen Bandechos die Fußnägel hochrollen. In der Hi-Fi-Tape-Position sind die Alias-Artefakte durch ein Lowpass-Filter gebändigt, wenn man aber genau hinhört, sind diese immer noch da, es ist halt nur ein Filter drauf.

Das soll nicht heißen, der Bastl Instruments Thyme könne nicht „schön“ klingen. Man sollte sich dann aber nur in der höchsten Tape-Geschwindigkeit aufhalten.

In Zusammenhang mit Tape Speed sind noch zwei weitere Optionen zu nennen, da sie den Klang entscheidend beeinflussen. Delay Link und Freeze. Während Freeze die aktuelle Schleife einfängt und solange wiederholt, bis es deaktiviert oder die Delay-Schleife stumm wird, da z. B. das Hipass-Filter aktiviert wird, sorgt Delay Link dafür, dass der virtuelle Lesekopf verschoben wird, wenn man Tape Speed ändert. Das heißt, dass die Delay-Zeit eben auch dann konstant bleibt, wenn die virtuelle Bandgeschwindigkeit sich ändert. Der Effekt dabei ist etwas „eierig“ und produziert ebenfalls digitale Artefakte.

Eben angesprochen: Die Position des Lesekopfes und damit der Del­ay-Zeit wird über Coarse und Fine gesteuert. Zu bemerken ist dabei, dass man sowohl Tape-Delay als auch den Fine-Regler über den CV-Eingang mit einer V/Oct-Charakteristik ansteuern kann – das heißt, man kann mit dem Bastl Thyme auch Delay-Melodien spielen!

Die Einstellungen Feedback, Dry/Wet und Volume bedürfen keiner Erklärung. Außer vielleicht, dass bei voll aufgedrehtem Feedback natürlich richtig die Luzi (wer ist das eigentlich und ist sie Spanierin?) abgeht.

Das bringt uns zu den letzten Parametern: den Extra Heads. Wie der Name sagt, werden zusätzliche Leseköpfe auf das virtuelle Band gesetzt, um noch mehr Abgriffpunkte zu haben. Über Level wird deren Ausgabelautstärke bestimmt, Spacing stellt den Abstand zum Hauptlesekopf, also die Delay-Zeit ein. Im letzen Viertel der Delay-Zeit wird die Lautstärke angehoben, so dass sich Variationen ergeben. Es handelt sich also um ein Multitap-Delay. Man kann es sehr gut für Kammfilter- oder Flanger-Effekte heranziehen.

Der einzige Parameter, der nicht automatisiert werden kann, ist Input Gain. Allerdings ist er mit einer rudimentären Aussteuerungsanzeige versehen, die zwei LEDs umfasst, wobei die Zweite rot leuchtet, wenn der Eingang übersteuert – was übrigens gar nicht mal so uninteressant klingt.