Test: API 3122V, Mikrofonvorverstärker

Ein legendärer Preamplifier mit legendärem Klang, interessanter Technik und guter Ausstattung. Wer sich in den API-Sound verliebt hat, der ist beim API 3122V an der richtigen Stelle – wobei sich das die Amerikaner auch entsprechend bezahlen lassen. Auf der anderen Seite bekommt man einen in USA handgefertigten Verstärker in bester Verarbeitungsqualität und einem sehr interessanten vierstufigen Gain-Staging. Einzig die beiden fummeligen Drehregler für Gain und Level sind kritikwürdig. Ansonsten ein wirklich gutes Gerät!