Test: AMS Neve 1073N, 1-Kanal Mikrofonvorverstärker

Das Original - die Legende - das Vorbild

Den AMS Neve 1073N in der Hand zu halten, fühlt sich eigentlich ganz normal an. Also, der glüht jetzt nicht irgendwie und es geht auch kein heller Schimmer von ihm aus. Genau genommen ist er sogar recht nüchtern. Da macht so ein Pultec EQ oder originaler Universal Audio Teletronix LA-2A schon mehr her mit den Schaltern und Reglern, die aus einem alten Umschaltwerk der Bundesbahn zu stammen scheinen. Aber trotzdem ist dies der (weitgehend) originalste aller 1073er Mikrofonverstärker. Kein Heritage Audio, Warm Audio, Black Lion oder Golden Age. Es ist DER 1073er. OK, jetzt hab ich doch ein wenig Gänsehaut …

ANZEIGE

AMS Neve oder nur Neve – oder Rupert Neve Designs?

Ich mache es mir diesmal leicht, weil dies hatte ich schon im Test des AMS Neve 88M beschrieben:

(…) Vor dem Test müssen wir kurz klarstellen, wie sich das mit dem Thema „Neve“ so verhält, denn es gibt zwei Firmen: AMS Neve (AMS = Advanced Music Systems) und Rupert Neve Designs. Genau genommen hat Rupert vor der Kollaboration mit AMS schon mit einigen Firmen gearbeitet bzw. diese sogar besessen (CQ Audio, Rupert Neve Company etc.). Durch den Zusammenschluss 1990 ist AMS Neve der Hersteller der klassischen Neve Geräte, wie sie in den legendären Studios eingesetzt werden. AMS Neve ist heute in Burnley U.K. ansässig.

1985 hat Rupert Neve zusammen mit seiner Frau Evelyn die Firma Focusrite Ltd. gegründet, aus der später die uns gut bekannte Firma Focusrite Audio Engineering entstand. Allerdings hat Rupert Neve nie Geräte für das „neue“ Focusrite designt.

1994 sind Rupert und seine Frau nach Texas umgezogen und wurden amerikanische Staatsbürger (2002). Dort wurde im Jahr 2005 das Unternehmen Rupert Neve Designs gegründet, das bis heute modernes Studioequipment nach Vorgaben des Meisters selbst herstellt. Leider ist Rupert Neve 2021 von uns gegangen. (…)

Somit ist AMS Neve in Sachen Authentizität sehr nah an den originalen Neve Geräten und bis auf wenige Details sogar baugleich. Die Schaltungen sind praktisch identisch, nur wurden die alten Geräte mit Durchsteckplatinen frei verdrahtet und die modernen Geräte sind in SMD-Technik hergestellt.

Hier kann man sehr kleinlich sein und sagen: Aufgrund der freien Verdrahtung haben die Kabel und Bauteile mehr induktive und kapazitive Wechselwirkungen als bei der SMD-Variante, aber ob man das hört? Auf jeden Fall wird man mit den neuen Geräten weniger Ärger wegen kalten Lötstellen und Kabelbrüchen haben.

ANZEIGE

Die Varianten des Preamps Neve 1073

Hier wird es ein bisschen kompliziert, denn ursprünglich ist der 1073 ein Preamp aus den Neve 45er Serie Mischpulten, der dort als Modul eingesetzt wurde. Dieses Modul kann außerdem in 3 HE oder 5 HE (HE = Höheneinheit) Racks eingesteckt werden. Diese bieten dann – genau wie die Mixconsole – einen TRIM-Regler für den Output-Pegel, der im Modul und auch in unserem AMS Neve 1073N fehlt.

Daneben gibt es noch die Varianten 1073DPA (1 HE Rackmount), 1073DPD (mit A/D-Wandler) und 1073LB als API 500er Modul. Außerdem die Dual-Mono-Variante 1073DPX mit optionaler AD-Karte. Unser 1073N ist ein „Zwitter“, weil es sowohl den Amphenol Connector für das Einstecken in eine 45er Console hat, aber auch über je einen klassischen XLR-Inputs und -Output verfügen und noch weitere Bedienelemente auf der Rückseite. Diese Elemente werden überbrückt, wenn das Gerät als Modul in eine Konsole geschoben wird, denn hier sind die entsprechenden Schalter und Regler auf die Bedienoberfläche der Konsole geroutet.

Welche Ausstattung bietet der AMS Neve 1073N?

Die Regler und Schalter hat man schon 1.000x gesehen und trotzdem fühlen sie sich sehr gut an: Der satt rastende rote Gain-Regler bietet einen Bereich für den Mikrofoneingang (+80 dB bis +20 dB in 5 dB Schritten), Line (+20 dB bis -10 dB in 5 dB Schritten) und DI-Input (+80 dB bis +20 dB in dB Steps).

Die Eingangsimpedanz des Mikrofon-Inputs lässt sich auf der Rückseite zwischen 300 Ohm und 1.200 Ohm umschalten. Line ist mit 10 kOhm abgeschlossen und der DI-Eingang hat wahlweise 1 MOhm (PAD off) oder 10 kOhm (PAD on).

Der Equalizer wird über einen Schalter auf der Front aktiviert und hat drei Bänder: Der High-Shelf wirkt ab 12 kHz und kann im Bereich von ±16 dB eingestellt werden. Die Mitten decken den Bereich von 360 Hz bis 7,2 kHz in fünf Schritten ab und ermöglichen eine Anpassung von ±18 dB. Der Tieftonbereich ist ebenfalls ein Shelvingfilter und ermöglicht eine ±16 dB Anpassung für die Frequenzen 35 Hz, 60 Hz, 110 Hz und 220 Hz.

Schließlich haben wir noch ein High-Pass-Filter zum Dämpfen der tiefen Frequenzen mit 18 dB/Okt. und schaltbaren Frequenzen von 50, 80, 160 und 300 Hz.

Bei den Mitten und Bässen wird mit dem äußeren Ring die Frequenz eingestellt und der geriffelte Drehregler übernimmt den Pegel.

Final kann auf der Front noch die Phase über einen Schalter um 180 Grad gedreht werden.

Die Rückseite ist zugegebenermaßen etwas fummelig in der Bedienung – hier wurde der Tatsache Tribut gezahlt, dass das Gerät ursprünglich für den Einbau in die Konsole konzipiert wurde. Ein- und Ausgang im XLR-Format (und dazu eine 6,3 mm Klinkenbuchse für DI-Input) sind gut erreichbar und zentral thront der blaue Amphenol Connector, der in der Standalone-Variante nicht benötigt wird. Immerhin haben wir einen dedizierten Ein/Aus-Schalter und darunter die Buchse für das externe Netzteil.

Hier scheint man bei AMS Neve in der Kiste der ältesten und billigsten externen Netzteile gesucht zu haben und legt diese dann einem 2.059,- Euro teurem Edel-Preamp bei. Ich kann dies nur vom Gewicht (81 g!) und dem äußeren Eindruck beurteilen und vielleicht sind in dem Billigplastik-Gehäuse des Netzteils die feinsten Bauteile, aber für den Preis erwarte ich eine deutlich hochwertige Haptik.

Die restlichen Schalter sind wie erwähnt etwas fummelig und auch bei einem Standalone-Gerät wäre es schön, wenn einiges davon auf der Frontplatte zu finden wäre. Die Terminierung mit 5,1 kOhm braucht man selten und auch der Groundlift-Schalter darf wegen mir auch gerne hinten bleiben.

Aber PAD mit einer 20 dB Absenkung, dem HI-Z Umschalter und insbesondere die Aktivierung von Phantompower gehören schon auf die Front.

Zumal Letzterer zwar mit einer roten LED auf den Betriebszustand hinweist, aber auch nur mit dem Fingernagel zu bedienen ist.

Ich weiß, irgendwie wäre es auch Blasphemie, wenn man die klassische 1073 Front mit mehr Funktionen ausstattet, aber auch ein 1073 muss und darf sich mit seinen Mitbewerbern und günstigeren Nachbauten messen und dort hat man durchweg die wichtigen Funktionen des Studioalltags nach vorne gebracht. Hier verweise ich gerne an die Marktübersicht der 1073 Preamp Nachbauten und Klone vom Kollegen Felix Thoma.

Rein technisch sieht der Neve 1073 gut aus – hier gibt es keinen Punkt, an dem das Gerät irgendwie schwächelt. Der Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz bei ±0,5 dB und bis 40 kHz mit -3 dB ist sehr gut und der Rauschabstand wird mit mindestens -83 dBU angegeben. Insgesamt sprechen wir von -125 dB Dynamik bei 60 dB Gain. In Sachen Verzerrung werden weniger als 0,07 % im Bereich von 50 Hz bis 10 kHz bei 20 dBU am Ausgang.

Auch in der Praxis sind Rauschen oder Verzerrungen kein Problem: Hier verhält sich der AMS Neve 1073N sehr angenehm. Eher störend sind für mich die relativ großen Gain-Schritte von jeweils 5 dB. Da der 1073N als Standalone-Gerät über keinen Output/Trim-Regler verfügt, ist die Anpassung des optimalen Pegels oft ein Geduldspiel.

In meinem Setting habe ich den 1073er mit meinem UAD Apollo X6 verbunden und wenn ich, wie in meinem Klangbeispiel, eine Les Paul an einem VOX AC15C1 aufgenommen habe, dann ist der Pegelabgleich ein mühsames Spiel mit Eingangspegel aus dem SM57 Mikrofon, dem Verstärker und dem Apollo. 5 dB machen in der Praxis gerne den Unterschied zwischen heiß angefahren und übersteuert. Eine dezibelgenaue Gain-Anpassung würde einem hier mehr Bequemlichkeit und Praxistauglichkeit bringen.

Aber – diese Anmerkung sei erlaubt – eine Legende, wie der AMS Neve 1073N darf sich gerne auch ein paar Schrulligkeiten erlauben und vom Anwender mehr Aufmerksamkeit fordern. Das ist kein Gerät, um „schnell mal“ was aufzunehmen, sondern um die bestmögliche Klangqualität für das Triumvirat aus Interpret, Mikrofon und Preamp herauszuholen. Und das darf auch Zeit kosten.

Wie klingt der AMS Neve 1073N Preamp?

Musik sind Emotionen – das gilt auch für den Produktionsprozess. Und es definitiv ein Unterschied, ob der Klang aus einem „so wie“ Gerät kommt oder direkt vom Original. Viele von uns lassen sich dieses Feeling einiges kosten. Ein Klon bleibt ein Klon und ein Nachbau ist eben auch nur eine Kopie. Es geht hier nicht um blind reproduzierbare Unterschiede – bitte nicht falsch verstehen. Am Ende kann (und wird) sich eine Aufnahme von einem Heritage Audio nicht von einer Aufnahme von einem originalen AMS Neve 1073N unterscheiden. Deswegen gilt es hier, den Sichtwinkel zu verändern:

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Studio, das Sie an Künstler und Producer vermieten. Ich darf Ihnen versprechen: Auch heute noch zieht es ungemein, wenn im Rackschrank die Namen Teletronix, Neve und SSL zu finden sind und eben NICHT Warm Audio und Golden Age Audio.

Neve 1073N Mono Mic Pre, EQ Kundenbewertung: (4) 2.059,00 € bei

Wenn der Mann am Mischer das Mikro durch einen echten Neve schickt, dann macht das etwas mit ihm: Er fühlt sich sicher, ein Profitool zu nutzen und das steigert auch den Anspruch an ihn, eine saubere Aufnahme hinzubekommen. Wir reden dabei auch von entsprechenden Produktionen mit namhaften Künstlern und Tontechnikern. Der hier schon x-fach gelobte sehr charakteristische Klang eines originalen Neve 1073 ist jedes Mal ein eigenes Universum. Warm, punchy und detailreich, ohne zu hell zu klingen: Das will ich, wenn ich den 1073er wähle und genau das bekomme ich mit diesem Gerät auch.

Wie oben erwähnt, spiele ich ein paar Akkorde auf meiner Les Paul Standard an einem VOX AC15 C1, abgenommen von einem simplen Shure SM57 am Rand des 12“ Chassis. Das Signal wurde nicht weiterbearbeitet und es ist nur der interne Reverb des VOX zu hören. Würde man hier behutsam mit einem Equalizer korrigieren und einen schönen Kompressor ins Spiel bringen … genug der Träume! Der AMS Neve 1073N klingt fantastisch, authentisch und original – weil er es eben ist!

Abschlussbemerkung

Wenn Sie sagen: Ich bekomme das genauso gut mit den DAW eigenen kostenlosen Plug-ins hin oder man würde keinen Unterschied zu einem Nachbau oder Klon hören, dann nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Sie NICHT zur Zielgruppe für dieses Gerät gehören. Es gibt viele sehr gute Geräte und sogar Plug-ins, die den Klang des 1073 nahezu perfekt nachbilden. Es geht beim AMS Neve 1073N darum, das Original zu haben. Und dann zahlt man auch 2.059,- Euro für einen eher mittelmäßig ausgestatteten 1-Kanal Mikrofonvorverstärker mit etwas schrulliger Bedienung. Nur das externe Netzteil: Das nehme ich denen krumm. Billig und ohne Steckerverriegelung. Mehr wünsche ich mir doch gar nicht.