Feature: MEOM Proberaum Concepte, modulares Proberaumkonzept

Modulares Proberaumkonzept Made In Germany!

Es gibt Musikerprobleme, die bereits seit dem Zeitpunkt existieren, als die erste Saite oder das erste Fell zum Schwingen gebracht wurde. Die Rede ist von der Suche nach einem sauberen, bezahlbaren und möglichst ökologisch nachhaltigen Proberaum, der im günstigsten Fall auch noch flexibel in seiner Verwendung ist. Wir unterhielten uns mit Oliver Schulte, seines Zeichens einer der Ansprechpartner der MEOM Proberaum Concepte GmbH und ehemaliger Autor von AMAZONA.de, der mit einem hochinteressanten Modulbausystem frischen Wind in das leidige Thema Proberaumsuche bringen möchte.

Axel:

Woher kommt die Idee zum MEOM Proberaumkonzept?

Oliver Schulte:

Als viel reisender Musiker habe ich die Not der Musiker vielerorts erlebt. Es gibt, egal wo man hinschaut, viel zu wenig Räume, die sich zum Musizieren eignen. Das Angebot schwindet sogar ständig, da oft aufgrund neuerer Bestimmungen wie Brandschutz Gebäude geschlossen werden. Die Räume, die man noch findet, sind sehr oft in einem katastrophalen Zustand. Stellen Sie sich mal vor, eine Bürokraft müsste ohne Tageslicht, mit Schimmelbefall und schlechten Sicherheitsbedingungen den Arbeitstag verbringen! Undenkbar. Musikern wird so etwas tatsächlich oft zugemutet. Es muß etwas passieren, sonst verschwindet die ohnehin schon schwer gebeutelte Musikszene mehr und mehr.

Axel:

Was sind die Ziele der Firma?

Oliver Schulte:

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für mehr nachhaltige, gesunde Proberäume zu sorgen. Räume, in denen Musiker sich wohlfühlen. Ein Ort, auf den sie sich freuen, gerne ihre Zeit dort verbringen, wo Kreativität fließen kann. Ein Ort, wo neue Kontakte entstehen, wo Neues entsteht. Auf diese Weise tragen wir dazu bei, dass mehr Angebot an guten, hochqualitativen Proberäumen entsteht.

Axel:

Mit wem arbeitet ihr bei MEOM zusammen?

Oliver Schulte:

MEOM, das bin ich, Oliver Schulte, professioneller Schlagzeuger, Gründer und Geschäftsführer, sowie meine Frau Manuela, die sich um Abläufe, Kalkulationen und alles Administrative kümmert. Interessierte Kunden erhalten bei uns eine umfangreiche Beratung zur Konzeption eines MEOM Gebäudes. Der Kunde wird bei allen Fragen an die Hand genommen, von den ersten Überlegungen, wie das Gebäude aussehen kann, bis hin zu übersichtlichen Kostenkalkulationen. Im weiteren Ablauf einer Bestellung eines MEOM Gebäudes sind Planer, Architekten und Zimmerer der Zimmerei Stark involviert. Außerdem arbeiten wir mit Fachleuten für Finanzierungen und einem Fördermittelberater zusammen. Das ist interessant für Vereine, Kommunen oder Musikschulen. Ein auf Proberaum-Vermietung spezialisiertes Unternehmen (PianoMe) kümmert sich um die Beratung unserer Kunden, die planen, einen Proberaumkomplex zu eröffnen.

Axel:

Wo wird das System gefertigt?

Oliver Schulte:

In der Zimmerei STARK haben wir den perfekten Partner gefunden, der unsere Idee großartig umsetzt und auch die erforderlichen Kapazitäten hat, um größere Stückzahlen zu fertigen. Im Werk im bayrischen Auhausen sind mittlerweile über 200 Mitarbeiter beschäftigt. 2024 wurden 30 Lehrlinge eingestellt. Ein vorbildliches Unternehmen, das sehr gut mit seinen Mitarbeitern umgeht und auf allen Ebenen nachhaltig denkt und agiert.

Axel:

Gibt es unterschiedliche Größen bei den Containern?

Oliver Schulte:

Wir setzen aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Planbarkeit sowie möglichst günstiger Transportkosten auf ein MEOM Idealmaß von 7×3 m. In dieser Modulgröße lassen sich unterschiedlichste Gebäudegrößen planen und realisieren. Durch Aneinanderreihen von zwei und mehr Modulen schaffen wir auch große Räume mit 36 qm, 54 qm etc.

Die Kosten werden niedrig gehalten, da die Planung auf den bereits erprobten Maßen basiert. Andere Maße sind mit entsprechender Neuplanung auch möglich.

Axel:

Wo liegen die Herausforderungen bei einem solchen Konzept?

Oliver Schulte:

Bebaubare Flächen zu finden, ist sicher eine Herausforderung. An diesem Punkt raten wir Kunden, Kontakt mit entsprechenden Stellen wie Kulturämtern, Musikschulen oder Musikverbänden aufzunehmen. Wenn alle zusammenarbeiten, kann mehr in kürzerer Zeit entstehen. In einem Projekt stellt eine Kommune ein Grundstück für den Bau einer Musikschule, kombiniert mit Proberäumen, zur Verfügung. Auch Gastronomie kann hier einen Platz finden. Da stellt auch ein Kulturamt oder Bauamt gerne Weichen. Menschen mit guten Ideen zusammenzuführen, ist auch eine Aufgabe, die sich uns immer wieder stellt. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Menschen und entsprechende Stellen zusammenarbeiten können, so dass alle am Ende einen großen Nutzen haben: Künstlerszene, Stadt-Image, Gastronomie, Jugendarbeit …

Axel:

Wie ist der preisliche Rahmen eines Containers?

Oliver Schulte:

Per Quadratmeter Innenraum-Nutzfläche ist zu rechnen mit 2.000 bis 3.000,- Euro netto. Schlüsselfertig! Da ist die gesamte Planung, der Transport und die Aufstellung durch ein vierköpfiges Team enthalten. Der Preis differiert aufgrund der Anzahl der Module, deren Ausstattung und der Lieferwege.

Je höher die Anzahl der Module, desto günstiger der Preis, das liegt an festen Kostenblöcken, die generell immer enthalten sind. Eigenleistungen können gerne erbracht werden, um verschiedene Kosten einzusparen. Hervorzuheben ist die Planungssicherheit, was sowohl den zeitlichen Ablauf und auch die Kosten betrifft. Durch witterungsunabhängige Fertigung werden MEOM Gebäude immer zum geplanten Zeitpunkt fertig. Anders als bei konventioneller Bauweise entstehen keine unerwarteten Mehrkosten. Unsere Kunden bekommen das Rundum-Sorglos-Paket. MEOM Gebäude sind darüber hinaus erweiterbar und aufstockbar.

Axel:

Wie ist die Lüftung und Heizung des Innenraums geregelt?

Oliver Schulte:

Grundsätzlich sind alle gängigen Heizungsarten möglich. Wir setzen auf Klima-Split-Geräte mit niedrigem Stromverbrauch, die als Heizung wie auch als Klimaanlage im Sommer genutzt werden können. Natürliche Kühlung durch Dachbegrünung ist möglich und wird oft angefragt.

Axel:

Hat das System einen besonderen Schutz bzgl. Einbruch?

Oliver Schulte:

Wir arbeiten mit Spezialisten für Sicherheitstechnik zusammen, die unsere Kunden zu deren speziellen individuellen Anforderungen beraten und entsprechende Systeme nach Kundenwunsch installieren.

Axel:

Gab es Probleme bei der Einführung, z. B. deutsche Normen?

Oliver Schulte:

Nein. Da die Module von Architekten der Firma Stark konzipiert werden, ist die Einhaltung einschlägiger Normen bereits gegeben oder können bei der Neuplanung entsprechend berücksichtigt werden.

Axel:

Darf das System überall aufgebaut werden oder braucht es eine Baugenehmigung?

Oliver Schulte:

In Deutschland ist generell eine Baugenehmigung erforderlich, auch wenn unsere MEOM Module umziehbar bleiben. Eine Übersicht der Schritte zur Erlangung der Baugenehmigung findet sich auf unserer Website.

Axel:

Hat das System einen Verschleiß bzw. müssen Elemente gewartet werden?

Oliver Schulte:

MEOM Module sind grundsätzlich sehr wartungsarm. Wir empfehlen unseren Kunden unempfindliche Materialien wie den robusten Nadelfilzboden. Die Oberflächen der Innenwände sind sehr robust und stoßfest. Die Außenplatten der Fassade lassen sich durch einen Neuanstrich im Intervall von mehreren Jahren gut erhalten oder lassen sich sogar austauschen.

Axel:

Ist das System mobil, sprich kann man es u. U. ab- und wieder aufbauen und wie transportiert man es?

Oliver Schulte:

Dies ist ein weiterer Vorteil des Modulbaus. MEOM Module benötigen lediglich Punkt- oder Streifenfundamente, sie kommen ohne Betonbodenplatte aus. Das macht sie komplett rückbaubar. Genauso wie sie angeliefert wurden, können sie auf einem LKW an einen anderen Ort transportiert werden. Bei einem Umzug nimmst du dein Gebäude also einfach mit.

Axel:

Wer ist der Ansprechpartner der Firma?

Oliver Schulte:

Direkte Ansprechpartner sind Manu Kraft und ich. Unsere Kontaktdaten sind auf unserer Website.

Axel:

Gibt es Einschränkungen z. B. für die unterschiedlichen Instrumente?

Oliver Schulte:

Prinzipiell lässt sich jedes Instrument in einem MEOM Proberaum unterbringen. Frei nach dem Motto: Wenn es durch die Tür passt, kannst du es auch spielen. Auch ein schwerer Flügel kann gut im einem MEOM Modul genutzt werden.

Axel:

Wie ist die bisherige Resonanz?

Oliver Schulte:

Die Resonanz ist seit der Gründung von MEOM durchweg sehr gut. Fast täglich rufen interessierte Musiker, Musikschulen oder kommunale Kulturämter bei uns an oder schreiben uns. Es sind derzeit einige tolle Projekte unterschiedlich weit in der Planung. Bauprojekte benötigen in der behördlichen Planung gerne etwas länger, so dauert es etwas, bis MEOM Gebäude an mehreren Standorten in Deutschland stehen. Bis Mitte 2025 sollten nach derzeitigem Planungsstand vier Standorte an unterschiedlichsten Orten dazu gekommen sein. Unsere Lieferzeiten ab Bestellung sind mit ca. 4 – 6 Monaten sehr kurz. Wenn der Bauantrag steht, geht also alles Weitere schnell.

Axel:

Wo kann man ein Exemplar besichtigen?

Oliver Schulte:

Derzeit stehen in Auhausen, auf dem Gelände der Zimmerei Stark, in Dillingen an der Saar und demnächst in Gießen MEOM Gebäude, die nach vorheriger Terminabsprache zu besichtigen sind. Weitere werden 2024/25 gebaut.

Axel:

Vielen Dank Oli für das schöne Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg!