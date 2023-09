Test: Beyerdynamic DT-770 Pro 250 Ohm, Studiokopfhörer

Studioreferenzkopfhörer von den 80ern bis heute

Es gibt viele Klassiker bei Musikinstrumenten und Tontechnik, die jeder kennt. Es dürfte wohl nur wenige Musiker auf diesem Planeten geben, die nicht wissen, was ein Minimoog, eine Stratocaster, ein Tubescreamer, ein SM58 oder ein 1176 ist. Ähnlich dürfte es bei einem DT770 Pro sein. Der Beyerdynamic DT770 Pro Studiokopfhörer ist allgegenwärtig und wird bis heute verkauft. Mittlerweile ist er in den drei Varianten 32 Ohm, 80 Ohm und 250 Ohm erhältlich. Wir haben uns das 250 Ohm Modell einmal näher angeschaut.

Beyerdynamic

Als deutscher Hersteller von Mikrofonen, Kopfhörern, Konferenztechnik und drahtloser Audiotechnik hat Beyerdynamic eine lange, fast einhundertjährige Geschichte. Das Unternehmen wurde 1924 in Berlin von Eugen Beyer gegründet und hat seitdem seinen Hauptsitz in Heilbronn. Beyerdynamic ist nach wie vor in Familienbesitz, auch wenn die Führung der GmbH nicht mehr durch ein Familienmitglied erfolgt. In den 1920er-Jahren begeisterte sich Gründer Eugen Beyer für den noch jungen Film und das Kino. Die ersten Produkte, die er 1924 produzierte, waren demnach Lautsprecher für Kinos. Ende der 1930er-Jahre entwickelte Beyer den ersten dynamischen Kopfhörer, den DT 48, da der Rundfunk eine immer größere Rolle spielte. Die Produktion wurde während des 2. Weltkriegs vorübergehend eingestellt, aber 1948 wieder aufgenommen. Bis 2013 wurde der DT 48 gefertigt. Beyerdynamic ist heute einer der weltweit führenden Hersteller von Kopfhörern und Mikrofonen und auch der Beyerdynamic DT770 Pro ist ein Meilenstein in der Geschichte des Herstellers.

Beyerdynamic DT-770 Pro

Der Beyerdynamic DT770 Pro ist ein geschlossener, dynamischer Kopfhörer, der für die Aufnahme und den Mix in Tonstudios konzipiert wurde. Der Kopfhörer ist seit den 1980er-Jahren auf dem Markt und hat sich in dieser Zeit einen Namen gemacht. Hier sind einige wichtige Informationen zum DT770 Pro:

Die drei Varianten des Beyerdynamic DT-770 Pro

Der Beyerdynamic DT770 Pro ist in drei Varianten erhältlich, die sich hinsichtlich der Impedanz unterscheiden. Die hier getestete 250 Ohm Variante richtet sich an Tonstudios für Mix und Mastering. Die 80 Ohm Variante ist besonders beliebt im Aufnahmeraum, da sich eine höhere Lautstärke bei gleichbleibender Leistung des Kopfhörerverstärkers erzielen lässt. Das ist insbesondere beim Einspielen lauter Instrumente wie Schlagzeug oder Bläsern hilfreich. Die 32 Ohm Variante ist für den Anschluss an Computer oder mobile Devices gedacht, deren Kopfhörerverstärker nicht über die notwendigen Leistungsreserven verfügen, um einen 80 Ohm oder 250 Ohm Kopfhörer mit ausreichender Lautstärke zu betreiben.

Klanglich unterscheiden sich die drei Versionen nicht oder nur geringfügig.

Eigenschaften des Beyerdynamic DT-770 Pro 250 Ohm

Der DT770 Pro ist sehr bequem zu tragen und hat einen verstellbaren, weich gepolsterten Kopfbügel. Die Ohrpolster aus weichem Velours sitzen durch einen Andruck von 3,5 N fest am Kopf, was zusammen mit dem geschlossenen Prinzip für eine sehr gute Außenisolierung sorgt.

Der Federstahlbügel des Beyerdynamic DT770 Pro lässt sich gut an die Kopfform anpassen und auch die in einer Gabelkonstruktion beweglichen Ohrmuscheln tragen zum Tragekomfort bei. Das einseitig geführte und 3 m lange Spiralkabel lässt sich leider nicht abnehmen und einfach austauschen. Ein Ersatzkabel lässt sich bestellen, der Austausch ist aber mit Lötarbeiten verbunden. Für die Ohrpolster und das Kopfband gibt es allerdings Ersatz und diese lassen sich leicht ersetzen.

Das Kabel verfügt am Ende über einen vergoldeten 3,5 mm TRS-Stecker mit einem aufschraubbaren 6,3 mm TRS-Adapter. Der Kopfhörer ist mit einem Gesamtgewicht von 380 g (mit Kabel) sehr leicht.

Der Frequenzgang des DT770 Pro reicht von 5 Hz bis 35.000 Hz. Der Schalldruckpegel beträgt 96 dB. Die Nennbelastbarkeit liegt bei 100 mW.

Verarbeitungsqualität

Der Kopfhörer ist erstklassig verarbeitet. Ich setze den DT-770 Pro schon seit Ende der 1990er-Jahre ein und arbeite immer noch mit demselben Modell. Kürzlich habe ich erstmalig die Velours-Ohrpolster ausgetauscht. Der Kopfhörer ist mir schon mehrfach heruntergefallen, ich bin mit dem Kabel irgendwo hängengeblieben oder ich habe mich versehentlich auf ihn gesetzt. All diese Eskapaden haben nicht zu Beschädigungen geführt. Für mich ist dieser Kopfhörer genauso robust wie ein Shure SM58, das bekanntlich selbst nach dem Überfahren mit einem Auto noch funktioniert. Gut, das möchte ich mit dem DT770 Pro jetzt nicht ausprobieren, aber bezüglich der Haltbarkeit sprechen nunmehr über 25 Jahre eine deutliche Sprache.

Einsatzmöglichkeiten des Studiokopfhörers

Aufgrund der guten Isolierung von Außen- und Innengeräuschen ist der Beyerdynamic DT770 Pro im Tonstudio sehr beliebt. Das Übersprechen des Kopfhörersignals auf das Mikrofon bleibt gering und beim Einspielen von Instrumenten oder dem Mix dringen nur wenig Außengeräusche nach innen, sodass geringere Abhörlautstärken möglich sind.

Im Heimstudio ermöglicht der DT770 Pro Kopfhörer ungestörtes Arbeiten und auch für das Editing und Mixing ist der Kopfhörer gut geeignet, wenngleich sein Frequenzgang alles andere als linear ist, wie wir später noch thematisieren werden.

Bei Live-Technikern ist der DT770 Pro ebenfalls ein beliebtes Modell, um Kanäle solo abzuhören, da die Dämpfung der Außengeräusche ausreichend hoch ist, um auch bei lautem Publikum und laufender PA das Signal beurteilen zu können.

Der Beyerdynamic DT770 Pro ist aufgrund seines Klangbildes auch sehr beliebt bei Musikliebhabern und eignet sich deshalb gut zum Musikhören an der Stereoanlage. Zu empfehlen sind hier allerdings eher die 32 Ohm und 80 Ohm Modelle.

Wie klingt der Beyerdynamic DT770 Pro 250 Ohm?

Kopfhörer zu testen, ist nicht ganz einfach, da das Klangbild auch durch die Kopfform, die Form der Ohrmuscheln, des Gehörgangs, Haarschnitt, Bartwuchs und mehr bestimmt wird. Schon kleinere Veränderungen im Sitz des Kopfhörers am Kopf können drastische Klangveränderungen nach sich ziehen. Auch Messungen sind schwierig durchzuführen, da sie nur mit einem Kunstkopfmikrofon erfolgen können und auch dieses nur die Abbildung einer einzelnen Hörsituation erlaubt. Kopfhörertests sind deshalb immer im höchsten Maße subjektiv und können das eigene Hören niemals ersetzen.

Zurück zum Beyerdynamic DT770 Pro. Wer den Kopfhörer schon einmal gehört hat, weiß um die starke Basswiedergabe, die dieser besitzt. Der Mittenbereich wirkt neutral und schon fast etwas unterrepräsentiert, während die Höhen leicht betont sind, ohne aber harsch zu wirken. Genau dieses Klangbild ist es, das wir von den meisten Pop- und Rock-Produktionen kennen – und von der heimischen Stereoanlage. Dieses Klangbild, dessen Frequenzkurve auch gerne als Badewannen-EQ bezeichnet wird, lässt sich auch durch das Drücken der Loudness-Taste an der Stereoanlage herstellen. Vielen Besitzern von HiFi-Anlagen ist die Existenz dieser Taste gar nicht mehr bewusst, da sie irgendwann einmal gedrückt wurde und von da an die Loudness-Funktion nie mehr abgeschaltet wurde. Eigentlich ist diese nämlich dazu gedacht, die Unempfindlichkeit unseres Gehörs für tiefe und hohe Frequenzen bei geringen Lautstärken zu kompensieren. Da das Klangbild aber sehr gut zu Pop und Rock passt und niemand daran denkt, die Loudness-Funktion bei höheren Lautstärken wieder abzuschalten, hat es sich im Laufe der Jahre etabliert.

Der Beyerdynamic DT770 Pro gibt also ziemlich exakt das wieder, was die meisten Menschen auf der heimischen Stereoanlage über Jahrzehnte gehört haben. Natürlich hat sich das Klangbild zwischenzeitlich wieder verändert und heute zieren viele Haushalte kleine und smarte Lautsprecher. Doch auch hier sind es meistens per DSP überbetonte Bässe im Bereich um 100 bis 120 Hz und starke Höhen, die das Klangbild bestimmen. Der Beyerdynamic DT770 Pro eignet sich deshalb hervorragend, um die eigene Mischung hinsichtlich dieses Klangbilds zu überprüfen. Hört man auf dem DT770 Pro viel zu starke Bässe, sollte man diese etwas zurückfahren, da sie später mit großer Wahrscheinlichkeit auf den meisten Lautsprechern zu laut wiedergegeben werden. Klingen die Höhen überbetont und harsch, ist das auch kein gutes Zeichen. Auch hier ist dann eine Reduzierung angesagt, damit es später auch auf smarten Speakern gut klingt.

Für mich persönlich ist der Beyerdynamic DT770 Pro ein ähnliches Werkzeug wie die legendären Yamaha NS10, die nicht zwar nicht gut klingen, aber Schwächen im Mix offengelegt haben, beziehungsweise sehr gut das reproduzierten, was zum damaligen Zeitpunkt in den Wohnzimmern zu hören war.

Am Beyerdynamic DT770 Pro gefällt außerdem die Stereobreite. Mit seiner schön breiten Stereobühne macht das Hören mit dem DT770 Pro bei entsprechend breit angelegten Produktionen richtig Spaß.

Hier einige Beispieltitel, die ich mir mit dem DT770 Pro angehört habe:

ABBA, One of Us: Der tiefe knurrige Fretless-Bass dieses Songs spielt sich mit dem DT770 Pro weit nach vorne, ohne allerdings allzu aufdringlich zu wirken.

Sting, Fields of Gold (All this time Live und Studioversion): Der schon auf der Studioabhöre sehr laut gemischte Bass der Live-Aufnahme ist auch auf dem DT770 Pro recht laut und schon fast zu aufdringlich. Ganz anders hingegen die Studioaufnahme: Hier klingt der Bass voll und schön knackig. Er steht weit vorne, ohne sich aber zu sehr in den Vordergrund zu spielen.

Dire Straits, Calling Elvis (On the Night Live): Dieses hervorragend gemischte Live-Album von Dire Straits ist oft meine Referenz für das Beurteilen der Stereowiedergabe von Lautsprechern und Kopfhörern. Das Anhören macht auf dem DT770 Pro richtig Spaß.

Pink Floyd, Learning to Fly und Comfortably Numb (Pulse): Das ebenfalls sehr gut klingende Live-Album besitzt eine herausragende Tiefenstaffelung und Stereoverteilung der Instrumente. Beides wird vom DT770 Pro sehr gut wiedergegeben. Auch die sehr gute Abstimmung zwischen Bass-Drum und E-Bass wird gut transportiert. Die sehr transparente Höhenwiedergabe macht sich vor allem bei der Akustikgitarre in Comfortably Numb und den Becken des Schlagzeugs bemerkbar. Die Stimmen der Background-Sängerinnen klingen schön silbrig.

Bruce Springsteen, Jungleland (Born to Run): Die von Springsteen auf dem Album angestrebte Wall of Sound ist auf keinem Song stärker vertreten als beim Song Jungleland, bei dem sich Instrument um Instrument aufschichtet. Das Klavier steht mit Springsteens Stimme weit im Vordergrund, der Bass und die Bass-Drum klingen schön voll und rund. Der sehr melodiös und groovig gespielte Bass von Gary Tallent setzt sich gut im dichten Arrangement durch und jeder Ton ist sauber zu hören. Streicher und Orgel bilden einen dichten Klangteppich und die Gitarren haben einen wahnsinnigen Drive. Die Höhen des DT770 Pro kommen auch dem Saxophon bei seinem langen Solo zugute. Auf anderen Songs des Albums ist es das parallel zum Klavier spielende Glockenspiel von Danny Federici, das von den Höhen profitiert.

Klangkorrektur

Der Beyerdynamic DT770 Pro löst in den Mitten weniger fein auf als andere Kopfhörer, die teils aber in deutlich höheren Preisregionen angesiedelt sind. Möchte man ausschließlich mit dem DT770 Pro mischen, sollte eine Klangkorrektur vorgenommen werden, um die Badewannenkurve etwas abzumildern. Programme wie SonarWorks SoundID Reference Headphone Edition liefern für den DT770 Pro Korrekturkurven mit, mit denen sich das dann resultierende Klangbild deutlich linearer gestalten lässt. Auch manche Lautsprechersimulation für Kopfhörer liefert Korrekturkurven für den DT770 mit, zum Beispiel das Waves Abbey Road Studio 3 Plug-in.