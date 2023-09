HEDD Audio Heddphone Two, Studiokopfhörer

HEDDphone - Version 2 des Kopfhörers

Das Berliner Unternehmne HEDD Audio präsentiert seinen überarbeiten HEDDphone Kopfhörer TWO. Dem Prinzip des Oberklasse-Kopfhörers ist man treu geblieben, allerdings hat HEDD rund 3 1/2 Jahre Entwicklungsarbeit in den Nachfolger des gleichnamigen Kopfhörers gesteckt. Was ist dabei herausgekommen?

ANZEIGE

HEDDphone TWO

Im Verlauf der letzten 3,5 Jahre hat HEDD viel Arbeit in die Weiterentwicklung seines Kopfhörers gesteckt und neben allerhand Kundenfeedback, laut Aussagen der Berliner gehören u. a. Tchad Blake, Hildur Guðnadóttir und Jazzy Jeff zu den Nutzern des HEDDphone, hat man sich den Kopfhörer von Grund auf neu angeschaut. Mit dem HEDDphone TWO ist nun der Nachfolger vorgestellt worden, der durch neue Materialien wie Magnesium und Kohlenstofffaser rund 25 Prozent leichter ist und auch klanglich für eine transparentere musikalische Darstellung sorgen soll. Zum Einsatz kommt eine gefaltete Kapton-Membran, die laut HEDD Audio mehr als dreimal so groß ist wie bei herkömmlichen dynamischen, planaren oder elektrostatischen Treibern, was zu „… neuen Dimensionen in Bezug auf die präzise Anpassung subtiler Transienten und die Schaffung einer transparenten, natürlichen Musikalität..“ führen soll. Dazu soll sich der Kopfhörer so anhören als ob man über Lautsprecher abhören würde.

Für eine weitere Verbesserung soll das neue Kopfband sowie das zugehörige Kopfbügelsystem sorgen. Der als offener Over-Ear-Kopfhörer konzipierte HEDDphone TWO ist mit einem System ausgestattet, dass neben Höhe und Breite des Kopfbands auch die Spannung sowie die Krümmung des Kopfbands automatisch anpassen können soll. Aktuell läuft hierzu laut HEDD eine Patentanmeldung.

Ab Ende Oktober soll der HEDDphone TWO im Handel erhältlich sein. Der Preis wird bei 1.999,- Euro liegen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren ANZEIGE Video laden YouTube immer entsperren

Zum Lieferumfang des HEDDphone TWO gehören ein Travel-Case, ein Pärchen Ersatzpolster, zwei Kabel (jeweils 2,2 m lang, einmal mit 6,3 mm Klinke, einmal mit 4,4 mm Klinke), ein Adapter von Groß- auf Kleinklinke sowie ein Adapter von 4,4 mm Klinke auf XLR.