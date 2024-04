Test: JBL Pro IRX ONE, Säulenlautsprecher

Handliche Säulen-PA mit viel Leistung

Die JBL Pro IRX ONE Säulenlautsprecher ist eine sehr kompakte Säule des für Lautsprecher aller Art bekannten Herstellers JBL. Gerade für Solo- und Straßenkünstler, Kirchengemeinden oder gar als flexibles Beschallungssystem in kleineren Veranstaltungsräumen werden solche Systeme von Jahr zu Jahr attraktiver. Sie überzeugen mit geringem Gewicht, kompakten Maßen und flexiblen Anschlussmöglichkeiten – was will man mehr? Doch schafft eine solche sehr erschwingliche Säulen-PA gleichzeitig die Versprechen in puncto Leistung und Klang zu halten?

ANZEIGE

Ausstattung des JBL Pro IRX One Säulenlautsprechers

Für knapp 1.000,- Euro bekommt man einen 8“ Subwoofer über dem ein Topteil aus sechs 2-Zoll großen Hochtönern zu montieren ist. Dabei kann man sich zwischen drei unterschiedlichen Höhen entscheiden und mithilfe von zwei Distanzstücken die Schallzeile auf etwa 60 cm, 110 cm oder 150 cm befördern, wobei sich somit eine maximale Gesamthöhe von 2 m ergibt. Der Hersteller gibt hier zusätzlich an, dass sich der Lautsprecher in seinen klanglichen Eigenschafften automatisch an die Höhe der Schallzeile anpasst.

Die c-förmige Anordnung der Hochtöner soll zusätzlich, ähnlich wie bei großen Line-Arrays, für einen breiten Sweetspot und gleichmäßige Abdeckung unterschiedlicher Hörentfernungen sorgen. Somit wäre mit einem Abstrahlwinkel von 160°x80° alles, von der Beschallung eines Kindergeburtstages, bis zu einer Straßen-Performance vor dreistelligen Zuschauerzahlen denkbar.

Viel Leistung

Mit 1300 W Peak/650 W RMS Leistung, 118 dB Maximalpegel und einem Frequenzbereich von 40-20.000 Hz sollten auch die entsprechenden klanglichen Reserven vorliegen, um jeden mobilen Künstler glücklich zu machen.

Ebenso gut ausgestattet ist auch die Mischpultsektion. Zwei XLR-Combibuchsen mit optionaler Phantomspeisung, ein 6,3 mm Klinkeneingang sowie Bluetooth 5.0 laufen durch einen im Subwoofer verbauten Mixer, über den sich Bassanteil, Höhenanteil und Lautstärke der physikalischen Inputs anpassen lassen. Die Summe dieser Signale sowie das Bluetooth-Signal durchlaufen anschließend einen Preset-basierten EQ mit den Wahlmöglichkeiten „Flat“, „Speech“, „DJ“, „KTV“ (Karaoke), „Café“ sowie „Bright“ und können über einen Master-Regler in der Gesamtlautstärke eingestellt werden.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, den Gesamtmix über einen 6,3 mm Klinkenausgang aufzunehmen oder an einen weiteren JBL Pro IRX ONE Säulenlautsprecher weiterzuleiten – allerdings nur im Monobetrieb. Eine Möglichkeit, das Bluetooth-Signal auf diesem Wege in Stereo wiederzugeben, gibt es leider nicht. Ebenso vorhanden sind eine Rückkopplungsunterdrückung (dbx AFS) und Auto-Ducking, also die automatische Lautstärkereduzierung der über Bluetooth zugespielten Musik, wenn das Mikrofon genutzt wird.

JBL Pro IRX ONE Säule in der Praxis

Die PA kam ordentlich und sicher verpackt in einem Karton an. Das geringe Gewicht von 14 kg machte sich direkt beim Entgegennehmen des Pakets bemerkbar. Nun also auspacken: Wer seine Zeit auch gerne mal im Fitnessstudio verbringt, wird den Unterschied zwischen abgerundeten und scharfkantigen Hantelscheiben zu schätzen wissen. Ebenso verhält es sich mit dem IRX ONE Säulenlautsprecher: Man zieht an einem wirklich ergonomischen Griff mit ein paar Einkerbungen für die Finger und das war’s. Lediglich ein Kaltgerätekabel in angemessener Länge und die gedruckte Bedienungsanleitung liegen noch im Karton. Das macht schon mal einen super Eindruck. Hochwertiger Kunststoff, schlichtes und kompaktes Design, von vorne und von der Seite keine einzige Schraube zu sehen.

Daraufhin bin ich dann zu einem Veranstaltungshaus meiner Kirchengemeinde gefahren und habe die PA zusammengebaut. Dabei muss lediglich der Deckel über dem Subwoofer hochgeklappt werden, nach Belieben Distanzstücke und die Schallzeile herausgeholt, das Ganze noch zusammengesteckt, ans Stromnetz angeschlossen werden – fertig. Der Aufbau ist in Sekunden erledigt.

Auch die Distanzstücke und die Schallzeile machen einen hochwertigen Eindruck, ohne jedoch ein hohes Gewicht auf die Waage zu bringen. Lediglich eine etwas größere Lücke zwischen Schallzeile und Distanzstück im Vergleich zu zwei nahtlos ineinander gesteckten Distanzstücken irritiert ein wenig. Das tut der Optik aber auch keinen Abbruch.

ANZEIGE

Zu dem cleanen Design passt ebenso, dass die Anschlüsse hinten und nicht oben am Subwoofer zu finden sind und somit sämtliche Kabel nahezu unsichtbar versteckt werden können.

Der sich darüber befindende Mixer wurde übersichtlich gestaltet und auch die Potis haben einen angenehmen, für meinen Geschmack jedoch etwas zu leichtgängigen Widerstand – dafür ist er an allen Potis gleich. Die EQ-Regler sind bei 0 gerastert und gestatten so eine schnelle Positionierung für eine neutrale Einstellung. Die Druckknöpfe machen ebenso einen hochwertigen Eindruck, wackeln nicht und klicken nicht unangenehm.

Nett ist außerdem die Integration eines Tablet-Ständers, wenn man die Abdeckung des Mixers hochklappt. Allerdings ist dieser nicht größenverstellbar. Meine iPads haben nicht hineingepasst.

Als ersten Test habe ich mich mit meinem iPhone über Bluetooth verbunden. Das Verbinden funktionierte unproblematisch und zügig. Der JBL Pro IRX ONE Säulenlautsprecher ist auch bei wiederholten Verbindungstests immer wieder auf allen mir zu Verfügung stehenden Geräten innerhalb von Sekunden aufgetaucht und konnte entsprechend ausgeführt werden.

Als ich also Musik abgespielt habe, war ich dann doch positiv überrascht. Häufig habe ich an Säulen-PAs der Mittelklasse zu bemängeln, dass der Übergang vom Subwoofer zum Mitten-/Höhenanteil zu stark hörbar ist. Kurz gesagt: Die tieferen Mitten fehlten oder waren zu verwaschen. Anders hier – brillante Höhen wie erwartet, aber eben auch klare, präsente Mitten. Der Punktabzug entsteht leider in den Bässen: Der Subwoofer ist angenehm an die Säule angepasst, allerdings in Sachen Transienten recht träge. Dadurch hört man zwar einen präsenten Bass, allerdings kommen transientenlastige, tiefe Elemente wie eine Kick nicht so überzeugend durch. Dennoch waren die Lautstärkereserven hoch und einer Beschallung von 100 bis 200 Personen steht nichts im Wege. Dabei ist ebenso erfreulich, dass sich die Klangcharakteristik nicht ändert. Die Höhen bleiben klar, ohne spitz zu werden, die Mitten verschwimmen nicht. Nur der Bass tritt noch ein wenig mehr in den Hintergrund.

Affiliate Links JBL IRX One Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 919,00€ bei

Im weiteren Verlauf habe ich ein Mikrofon und eine Gitarre angeschlossen, um Sprache und auch ein Singer-Songwriter-Setting zu testen. Dabei macht der IRX One Säulenlautsprecher einen guten Job. Für dynamische Mikrofone gibt es genügen Gain-Reserven und auch der EQ packt mit ±9 dB an den richtigen Stellen zu, um Stimmen an die gegebenen Umstände anzupassen. Dabei ist die Rückkopplungsgefahr verhältnismäßig gering und mit Unterstützung der auf Knopfdruck aktivierbaren Rückkopplungsunterdrückung von dbx absolut kontrollierbar. Irgendwann sind natürlich auch hier die physikalischen Grenzen erreicht, dann lässt sich aber mit kluger Lautsprecherpositionierung und einem guten Mikrofon nochmal einiges verbessern.

Ebenso einfach zu aktivieren ist die Auto-Ducking-Funktion. Diese senkt die eingespielte Musik ab, sobald ins Mikrofon gesprochen wird. Praktisch zum Beispiel für Hochzeits-DJs. Das Auto-Ducking macht einen guten Eindruck. Hier könnte nach meinem Geschmack jedoch das Herauffahren der Musiklautstärke etwas sanfter und langsamer vonstatten gehen – es klingt noch etwas zu technisch und „ungewollt“. Ganz im Gegensatz zum Herunterfahren der Musik, wo ein solches Verhalten durchaus zu begrüßen ist, sodass auch jedes Wort verstanden werden kann.

Eine weitere Möglichkeit der Klangoptimierung ist der Preset-basierte EQ, im Signalfluss direkt vor dem Master-Regler positioniert. Hier stehen die oben erwähnten Einstellungen zu Verfügung, die sich klanglich deutlich bemerkbar machen und für den jeweiligen Anwendungszweck durchaus sinnvoll sind. Mit der Einstellung „DJ“ kann auch der sich zurückhaltende Subwoofer präsenter eingestellt werden, ohne gleichzeitig die Bässe völlig zu überladen.

Mögliche Alternativen

Auf dem Markt der Säulen-PAs gibt es Produkte wie Sand am Meer – und das zurecht. Die komfortable Größe, der schnelle Aufbau und Features wie integrierte Mixer machen sie zu nützlichen Alltagshelfern.

JBL Pro hat sich hier für den puristischen Weg entschieden: Wenige Features, aber das, was der IRX One Säulenlautsprecher kann, kann er richtig gut. Keine komplizierte Bedienung mit iPad oder anderen Tablets, keine aufwändigen Erweiterungssysteme, nur eben eine PA mit den Best-of-Features für einen Preis von unter 1.000,- Euro. Wem das noch zu teuer ist, der kann sich bei den HK Audio POLAR Systemen umschauen. Wer noch mehr Features benötigt, sollte sich überlegen, ein wenig mehr Geld in die Hand zu nehmen und einen Blick auf die LD Systems MAUI G3 Säulen zu werfen.