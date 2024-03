Workshop: Die ultimativen P16 Ultranet-Tricks für das Behringer X32

P16 Ultranet clever einsetzen

Mit diesen ultimativen P16 Ultranet Tricks für das Behringer X32 holst du noch mehr aus der meistverkauften Digitalpultserie weltweit heraus. Nutze endlich die komplette DSP-Power des Behringer X32 für deine Live-Recordings. Wie das geht und wofür du P16 Ultranet noch einsetzen kannst, erfährst du in diesem Workshop.

Behringer X32: eine Erfolgsgeschichte

Die X32 respektive M32 Mischpulte von Behringer und MIDAS gehören zu den am meisten verkauften Digitalpulten weltweit. Das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis und nicht zuletzt die Produktpflege haben die Mischpulte zu einem Verkaufsschlager werden lassen, den bislang auch die Behringer WING nicht erreichen konnte. Dementsprechend groß ist die Community, die sich rund um die X32/M32-Plattform gebildet hat. Bands, Schulen, Kirchen und auch Technikdienstleister aus den Bereichen Beschallung, Streaming und Live-Recording/Recording setzen die Mischpulte der Serie ein. Bei Thomann führen das MIDAS M32R Live und das Behringer X32 Compact die Plätze 1 und 2 der Verkaufscharts für digitale Recording-Mischpulte an. Auch die Plätze 5 und 7 gehen an die X32/M32-Plattform. Nicht viel anders sieht es bei den Digitalmixer-Charts aus.

Neben dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sind es vor allem die Features, die die Reihe so beliebt machen: Gute Effekte, vielfältige Routing-Möglichkeiten, Erweiterungskarten für Recording, DANTE, WAVES Soundgrid und mehr, viele analoge Ein- und Ausgänge (sogar mehr als die neuere WING Digitalkonsole von Haus aus mitbringt) und zahlreiche digitale Anschlussmöglichkeiten zeichnen die Mischpulte aus.

Leider haben die Unternehmen der Music Group es bis heute versäumt, die Mischpulte mit einem vernünftigen Benutzerhandbuch auszustatten. Ohne die große Community, die fleißig in Foren, Facebook-Gruppen, auf YouTube und TikTok Tipps gibt und Tutorials veröffentlicht, würden viele Features dieser tollen Produkte unentdeckt bleiben. Immerhin sind diese Pulte schon 11 Jahre am Markt verfügbar. Workshops wie dieser sollen dabei mithelfen, das Potential des Behringer X32 auszuschöpfen.

Live-Recording

Das Live-Recording gehört mittlerweile bei so ziemlich jedem Konzert dazu – sei es für die Produktion eines Live-Albums oder für das persönliche Archiv der Musiker.

Digitale Mischpulte wie das Behringer X32 bringen von Haus aus in der Regel zumindest eine einfache Recording-Möglichkeit in Form eines Stereo-Mitschnitts auf USB-Stick oder eines Multitrack-Mitschnitts per USB auf einem Computer mit. Beide Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile.

Stereo-Recording

Für das Stereo-Recording reicht beim X32/M32 ein einfacher USB-Stick. Im Recorder wird dann einerseits festgelegt, welches Signal aufgezeichnet wird: Main L/R-Bus, Main Center, Mix Busse, Matrix, Direct Outs, Monitor L/R oder sogar das Talkback-Mikrofon. Außerdem können wir den sogenannten Tap-Punkt auswählen, also den Punkt im Signalweg, an dem das Signal abgegriffen wird. Das kann zum Beispiel direkt nach dem Gain-Regler sein, vor dem EQ, nach dem EQ, vor dem Kanal-Fader, nach dem Kanal-Fader und so weiter.

Das Stereo-Recording ist immer dann eine prima Sache, wenn schnell und einfach ein Mitschnitt angefertigt werden soll, zum Beispiel einer Podiumsdiskussion, einer Predigt oder auch einer Bandprobe oder eines Konzerts.

Der große Nachteil dieser Methode ist, dass sich ein solcher Stereomitschnitt nur schlecht nachbearbeiten lässt. Eine Trennung der einzelnen Signale innerhalb der Mischung ist kaum noch möglich oder sehr aufwändig.

Multitrack-Recording

Das Behringer X32 ist von Haus aus mit einer USB-Karte ausgestattet, die das Aufzeichnen von bis zu 32 Signalen über ein simples USB-Kabel innerhalb einer DAW gestattet. Diese Signale werden direkt nach dem Gain-Regler abgegriffen. Auf diese Weise sind sie unabhängig vom Live-Geschehen und können anschließend getrennt nachbearbeitet werden.

Eine Alternative bietet Behringer in Form der X-Live Card für das X32/M32 an. Diese Karte gestattet die Aufnahme von bis zu 32 Signalen sogar ohne Computer und DAW direkt auf zwei SD-Karten. Zusätzlich besitzt sie eine USB 2.0-Schnittstelle, sodass parallel sogar diese Signale noch an einen Computer weitergeleitet werden können – ideal, wenn von diesem aus gestreamt werden soll. Auch ein redundantes Recording-System lässt sich so aufbauen.

Nachteilig ist, dass sich keine Bearbeitungen im Kanalzug mit aufzeichnen lassen. Auch die Effekte des X32 können auf diese Weise nicht aufgezeichnet werden. In diesem Punkt übertrumpft selbst der kleine Abkömmling Behringer XR18 das X32. Eine Möglichkeit wäre, die Mix-Busse zu übertragen. Dazu könnte man sie über das User-Out-Routing abgreifen und dann auf die USB-Karte routen. Die Mix-Busse werden bei Veranstaltungen aber in der Regel für das Monitoring der Band verwendet. Dieser Workaround ist also höchstens im Studio sinnvoll.

P16 Ultranet: Mehr als nur Personal-Monitoring

Zusätzlich zu den 16 Mix-Bussen besitzt das Behringer X32 noch P16 Ultranet. Entwickelt wurde P16 Ultranet von Behringer für das Personal-Monitoring. Mit verschiedenen P16-Geräten mit Eingängen und Ausgängen lassen sich damit bis zu 16 Signale über ein CAT5-Kabel übertragen und mit dem Behringer Powerplay P16-M Personal Mixer mischen. Dabei ist man nicht unbedingt auf ein Behringer Digitalpult mit P16 Ultranet angewiesen: Mit dem Behringer Powerplay P16-I Modul können 16 analoge Eingangssignale mit 24 Bit gewandelt werden. Alternativ ist auch eine digitale Anbindung über zwei ADAT-Inputs möglich. Viele Tonstudios haben auf diese Lösung gesetzt, die weitaus günstiger ist als vergleichbare Produkte, zum Beispiel von AVIOM.

Behringer hat der X32-Serie ebenfalls P16 Ultranet beschert und somit ein kostengünstiges Personal Monitoring System implementiert, das vollkommen unabhängig von den Mix-Bussen agiert. Vor allem in US-amerikanischen Kirchen hat sich das System durchgesetzt.

Ein großer Nachteil von P16 ist, dass die Musiker nur 16 Signale zur Verfügung haben. Es muss also eine Auswahl getroffen oder es müssen Signale zuvor zusammengemischt werden. Das Routing auf die 16 Ultranet-Kanäle ist dann für alle Musiker identisch. Außerdem ist es erforderlich, die Kopfhörer, IEM-Sender oder auch Monitorboxen direkt an den P16-M Personal Mixer anzuschließen.

Viele Bands setzen deshalb auf die Nutzung eines Smartphones oder Tablets zur Steuerung ihres Monitorwegs und nutzen lieber einen Mix-Bus des X32 pro Musiker als Ultranet. Alternativ kann auch mit dem MIDAS DP48 Personal-Mixer auf alle AES50-Signale zugegriffen werden. Über den MIDAS DP48 Personal-Mixer ist auch das Steuern des Mix-Bus wie über die Smartphone-App möglich. Aus diesem Grund liegt mittlerweile an vielen Behringer X32 Mischpulten P16 Ultranet brach. Gut für uns, denn wir machen uns dieses nun für das Live-Recording zunutze.

P16 Ultranet für das Live-Recording

Ein großer Vorteil von P16 ist nämlich, dass sich so ziemlich alles auf die 16 Ultranet-Kanäle routen lässt: Direct-Outs, Main-L/R, die 16 Mix-Busse, die sechs Matrix-Busse, Direct-Out-Aux, Direct-Out-FX, Monitor-L/R und das Talkback-Mikrofon.

Auf einen Ultranet-Kanal kann also zum Beispiel das Direct-Out-Signal eines Kanalzugs geroutet werden, das sämtliche Kanalbearbeitungen wie EQ, Dynamics, Inserts etc. enthält. Und der Clou ist nun, dass Behringer uns gestattet, diese 16 Ultranet-Kanäle auch auf die USB-Karte zu routen. Und genau das benötigen wir, wenn wir Signale mitsamt dem kompletten Signal-Processing im Kanalzug in der DAW aufnehmen möchten.

Routing auf P16 Ultranet

Zunächst einmal müssen die 16 P16 Ultranet-Busse mit Signalen gefüttert werden. Dazu öffnen wir das Routing am X32.

Am X32/M32 drücken wir dafür den Routing-Button links vom Bildschirm und nutzen die Cursor-Tasten, um den P16-Tab auszuwählen. Das X32/M32 Display zeigt nun das Routing für die P16 Ultranet-Kanäle. Auf der linken Seite sehen wir die 16 P16 Ausgänge. In der Mitte sind die möglichen Abgriffspunkte in Kategorien sortiert: Main (LCR), Mix-Bus, Matrix, Direct-Out, Monitor/Talkback. Rechts daneben wählen wir aus der Liste dann den jeweiligen Signalabgriff aus der eingestellten Kategorie.

Ganz ähnlich sieht das in der M32 Edit-App aus. In der M32 Edit-App rufe ich das Routing-Menü auf und wähle dort den Ultranet-Reiter aus. Eine Tabelle zeigt mir nun die Zuordnung der einzelnen Signalabgriffe (Source) zu den 16 Ultranet-Kanälen (Output). In der Spalte Output sieht man im Klartext, was gerade zugeordnet ist. In meinem Fall sind es die Direct-Outs der ersten 16 Kanäle (Pre-EQ).

An dieser Stelle können wir nun direkt am Pult oder in der M32 Edit App den Abgriff ändern, zum Beispiel von Pre-EQ auf Post-EQ oder Pre-Fader oder sogar auf-Post Fader, wenn der FoH-Mix mit repräsentiert werden soll. Möchten wir das komplette Signal-Processing mit auf der Aufnahme haben, wählen wir hier Pre-Fader.

Routing auf den USB-Bus

Um nun die P16 Ultranet-Kanäle auf unsere USB-Karte zu routen, wählen wir im noch aktiven Routing-Tab den Reiter Card aus. Nun sehen wir in Achtergruppen, was die Expansion-Card im X32/M32 ausgibt. Ich habe hier zum Beispiel für 1-8 die P16-Kanäle 1-8 und für 9-16 die P16-Kanäle 9-16 eingestellt.

Auf der rechten Seite zeigt das Output-Patch-Overview noch einmal, was gerade an welchem Ausgang anliegt und welcher Tap-Punkt genutzt wurde. Hier sind zum Beispiel gerade die als Default eingestellten Direct-Outs mit dem Tap-Punkt PreEQ zu sehen.

Das war’s auch schon. Ist das Routing auf die P16 Ultranet-Kanäle und auf die USB-Karte erfolgt, können wir mit unserem Live-Recording starten. In der DAW wird alles wie gewohnt geroutet und die USB-Kanäle entsprechend bei den aufzunehmenden Spuren als Eingang gewählt. Da wir noch 16 USB-Kanäle frei haben, könnten wir hier noch einige Direktsignale ohne Kanalbearbeitung aufnehmen. Das bietet sich zum Beispiel für Keyboards an oder für E-Gitarren, die über einen Modeller direkt ins Pult gespielt werden. Auch die mittlerweile häufig genutzten Backing-Tracks kann man ohne Probleme direkt hinter dem Gain-Regler abgreifen und auf den USB-Bus schicken.

P16 Ultranet für das Streaming

Obwohl man grundsätzlich für das Streaming zwei Mix-Busse oder Matrix-Busse verlinken und dann deren Signale über das User-Output-Routing auf die USB-Karte senden kann, lässt sich das auch über den P16 Ultranet-Weg bewerkstelligen, ohne das Output-Routing verändern zu müssen. Wie weiter oben erwähnt, ermöglicht das X32 nämlich auch, Mix-Busse und Matrix-Busse auf P16 Ultranet und damit auch auf die USB-Ausgänge zu routen.

Wichtig für das Streaming über gängige Software-Tools ist, dass diese in der Regel den Ton auf den USB-Kanälen 1 und 2 erwarten. Im einfachsten Fall routet man einfach den Main L/R-Mix auf zwei verlinkte Matrix-Busse, bereitet den Mix dort mit EQ und Limiter etwas für das Streaming auf und schickt diesen dann über zwei P16 Ultranet-Kanäle auf die USB-Karte. Oder aber man fertigt über zwei Mix-Busse einen gesonderten Stereo-Mix an und legt diesen auf zwei P16 Ultranet-Kanäle und dann auf die USB-Karte.

Noch mehr Komfort mit der KlarkTeknik DN4816U Interface Bridge

Noch mehr Möglichkeiten bekommt das Behringer X32 mit der kleinen KlarkTeknik DN4816U Interface Bridge. Diese vermittelt nämlich zwischen den Formaten USB, StageConnect und P16 Ultranet und ermöglicht es uns somit, Signale über USB ins P16 Ultranet einzuspeisen oder umgekehrt, Signale aus dem P16 Ultranet über USB an einen Computer zu schicken. Auf diese Weise erhalten wir einen zweiten USB-Port am Behringer X32, der mit allem gespeist werden kann, was sich auf die P16 Ultranet-Kanäle legen lässt.

Der zweite Computer wird dazu mit dem USB-Port des KlarkTeknik DN4816U verbunden. Das KlarkTeknik DN4816U bekommt seine Signale wiederum über den P16 Ultranet-Ausgang des X32. Im X32 routen wir dann alle für das Streaming wichtigen Signale wie oben beschrieben auf den P16 Ultranet-Bus.

Digitaler Split mit P16 Ultranet für In-Ear-Monitoring

Oder wie wäre es mit einem digitalen Split für das In-Ear-Monitoring? Das Behringer X32 ist sehr beliebt bei Bands, um darüber einen eigenen Monitormix zu fahren, der unabhängig vom FoH-Pult ist. Doch nicht immer arbeiten PA-Dienstleister mit Behringer oder MIDAS-Mischpulten am FoH-Platz und dem AES50-Protokoll, um die Signale direkt und auf digitalem Wege abzugreifen. Eine Lösung wären analoge Splitter, wie man sie früher für den Signal-Split eingesetzt hat. Der Nachteil: Phantomspeisung für Kondensatormikrofone wird nur bei aktiven Splittern zur Verfügung gestellt und ist bei vielen passiven Splittern nur über Umwege möglich.

Eleganter geht es mit dem Midas DN4816-O StageConnect Interface. Dieses besitzt nämlich auch einen Ultranet-Anschluss und kann dazu genutzt werden, um ein X32 um weitere 16 Ausgänge zu erweitern. Auf diese Weise lassen sich bis zu 16 Mikrofonsignale splitten. Das reicht für die meisten Bands locker aus.

Auch eine Ausgangserweiterung für digitale AES50 Stageboxen mit Ultranet-Anschluss wie der Behringer SD16 oder Behringer S32 lässt sich mit dem Midas DN4816-O StageConnect Interface verwirklichen.

Zum Schluss

Abschließend kann man dem Behringer X32 noch einmal eine hohe Flexibilität bescheinigen, wenn es um das Routing von Signalen geht. Gerade mit den P16 Ultranet-Kanälen lässt sich noch viel mehr anstellen als nur Personal-Monitoring. Die hier gezeigten Anwendungsfälle sind nur kleine Beispiele für das, was sich mit den P16 Ultranet-Kanälen anstellen lässt. Mit den neuen MIDAS StageConnect Produkten oder einigen Klark Teknik Helferlein für StageConnect lassen sich zum Beispiel diese Busse mit einem eigenen Ausgang versehen. So wird P16 Ultranet zum digitalen Splitter, zum Beispiel für Bands, die das X32 Rack für ihr In Ear Monitoring einsetzen und mit wechselnden FoH-Dienstleistern zusammenarbeiten, die nicht alle AES50 als Audionetzwerk zwischen FoH-Pult und Bühne einsetzen. Selbst mit den günstigen Digitalpulten der Behringer XR/MIDAS MR-Reihe ist das möglich. Doch das sind alles Themen für weitere Workshops.