Test: Korg ARP Odyssey FS Kit, DIY-Analogsynthesizer

Ich habe einen ARP ODYSSEY zusammengebaut!

Schauplatz heimische Wohnung: DingDong! Hastig sprinte ich zur Gegensprechanlage: „Hallo? Wer da?“ „PAKEEET“, schnarrt es zurück und augenblicklich schnellt mein Puls in die Höhe: Das kann nur das bestellte KORG ARP ODYSSEY FS KIT sein! Seit wir das DIY-Kit in unseren damaligen News angeteasert hatten, schwirrte es in meinem Kopf herum und irgendwann konnte mein Zeigefinger nicht mehr widerstehen, riss sich von meinem Gehirn los und schmiss sich gegen jeden Verstand mit voller Wucht auf den Kaufen-Button: Ich schwöre!

In der Erinnerung daran schmunzelnd betätige ich den Türöffner und öffne gleichzeitig die Wohnungstür. Im Treppenhaus höre ich den Paketboten schon ordentlich nach Luft japsen. Mit einem Gefühl aus Vorfreude und Mitleid gehe ich ihm entgegen und übernehme auf halber Höhe das große und doch recht schwere Paket mit einem süffisanten Lächeln: Diese Art von wirklich auch körperlich gefühlter Vorfreude beim Hochtragen des ikonischen Neuzugangs in meinem Fuhrpark wollte ich mir einfach nicht nehmen lassen, dem Paketboten war das sicher nur mehr als recht.

Und da steht das Paket nun und wartet auf das obligatorische Unboxing. Doch bevor es dazu kommt, klären wir erst einmal, was sich in diesem Paket nun eigentlich befindet.

DIY – das Korg ARP Odyssey FS Kit

Über den ARP ODYSSEY muss ich an dieser Stelle wohl keine großen Worte verlieren, denn unsere fleißigen Autoren haben zu diesem außergewöhnlichen Synthesizer ja schon eine Menge sehr lesenswerter Artikel verfasst.

Nun schlägt KORG das nächste Kapitel der langen ODYSSEY auf und bringt mit dem KORG ARP ODYSSEY FS KIT einen ARP ODYSSEY in FullSize (FS), also Originalgröße zum eigenhändigen Zusammenbau.

Er besitzt eine Tastatur in Standardgröße und kommt mit allen originalen Spezifikationen des Rev. III Modells samt schwarzem Bedienfeld mit orangefarbener Beschriftung. Darüber hinaus bietet die Neuauflage, wie alle Nachauflagen von KORG auch, gegenüber dem Original ARP ODYSSEY die Filtertypen aller drei Revisionen (per Schalter umschaltbar), umschaltbares Portamento, den Drive-Schalter für mehr Boost, einen Kopfhörerausgang mit eigenem Lautstärkeregler, die MIDI-Schnittstelle und eine USB-MIDI-Buchse. Für einen erleichterten Zusammenbau liegt dem KORG ARP ODYSSEY FS KIT eine bebilderte Montageanleitung bei. Große technische Vorkenntnisse oder gar Lötarbeiten werden für den Zusammenbau des KORG ARP ODYSSEY nicht benötigt.

Der KORG ARP ODYSSEY FS aus diesem Kit nutzt laut KORG die exakt gleichen analogen Schaltkreise wie das Original, um die warmen und obertonreichen Klänge zu erzeugen, die das ikonische Vorbild zur Legende werden ließen. Man erhält also einen Synthesizer, der in den Punkten Sound, Stabilität, Aussehen und Größe dem Vintage-Original gleicht, aber hier kombiniert mit der Zuverlässigkeit eines brandneuen Synthesizers.

Das KORG ARP ODYSSEY FS Kit ist laut KORG ein einzigartiges Sammler-Instrument und unterscheidet sich von allen anderen Modellen durch eine elegante Metallplatte mit eingravierter Seriennummer.

Das ARP Odyssey FS Kit wird ausgepackt

Der ARP ODYSSEY FS kommt in gut vorsortierten Einzelteilen. Wie sich das dann darstellt, klären wir im Abschnitt Zusammenbau. Dazu gibt es als nutzbare Hardware noch zwei kurze unterschiedliche Patch-Kabel, einmal als 3,5 mm und einmal als 6,3 mm Klinke.

Im Karton liegt dann noch die von KORG geschriebene viersprachige Bedienungsanleitung, das ursprüngliche englische Odyssey Owners Manual von ARP (mit Patch-Beispielen) und natürlich die viersprachige Montageanleitung. Dazu gibt es noch die üblichen Beipackzettel (Einleitung, Vorsichtsmaßnahmen, Händlerverzeichnis).

Das Paper-Set komplettiert dann ein hübscher ARP-Sticker und eine KORG Software Bundle Card. Mit dieser kann man ein hübsches Software-Bundle abstauben. Ich zähle hier mal den Inhalt kurz auf, mag jeder selbst entscheiden, ob da was Interessantes dabei ist: KORG Gadget 2 Le (Mac/PC), KORG Module, KORG M1 Le, Ozone Elements 10, A|A|S Pack (Lounge Lizard Session/Ultra Analog Session/Strum Session), Digital Synsations Vol.1, Skoove – free 3 month trial of Skoove Premium, Reason+ 90 days free coupon, TuneCore (discount coupon).

Im Download-Bereich bei KORG gibt es zudem alle hier aufgezählten Bedienungsanleitungen auch digital als umweltfreundlichen Download im PDF-Format und darüber hinaus noch das Blank-Chart, das Patchbook und das MIDI Implementation Chart (auch alle im PDF-Format).

Zusammenbau des DIY ARP Odysseys

Ich habe ja nun schon einige Selbstbau-Synthesizer im heimischen Fuhrpark. DIY-Erfahrung sammelte ich beim Löten des Future Sound Systems Brunswick, des DreadBox Lil Erebus und Disphonia dem LeafAudio Dronesynth und dem Neutral Labs Elmyra. Dagegen war der Zusammenbau meiner beiden MOOG Werkstatt und auch der von mir getesteten Singdrossel MOOG Mavis geradezu ein Kinderspiel.

Da auch das KORG ARP ODYSSEY FS KIT ohne Lötarbeiten auskommt, sollte mich der Zusammenbau also vor keine großen Hürden stellen. Benötigt wird hierfür nur ein Kreuzschlitzschraubendreher, der eigentlich in jedem Haushalt vorhanden sein sollte.

Alle anderen für den Zusammenbau benötigten Werkzeuge, ein Rundmutterschlüssel und ein Sechskantmutterschlüssel liegen dem KORG ARP ODYSSEY FS KIT bei.

Die sehr gut beschreibende viersprachige Montaganleitung führt mich auch mit Bildern durch den Montageprozess und empfiehlt ständiges Erden an Metalteilen, damit die Bauteile auf den Platinen nicht zerstört werden. Aber als Erstes empfiehlt es die Überprüfung des Packungsinhaltes.

Dem folgend entnehme ich dem Versandkarton die Panel-Einheit mit darin vormontiertem Motherboard, samt der für den Transport angeschraubten Gehäuseunterseite. Dann finde ich noch zwei kleinere mit A und B beschriftete Kartons. Im Karton A befinden sich die Tastatur, zwei Haltewinkel und zwei Befestigungsteile. Im Karton B befinden sich die fünf Anschlussplatinen, die Stromversorgungsplatine, das Tastaturkabel und der XLR-Anschluss. Die Kleinteile, wie Sechskantmuttern, Unterlegscheiben, Schrauben, Kabelhaken und auch die Gummifüße kommen alle vorkonfektioniert in kleinen Tütchen. Die beiden Extrawerkzeuge sind ebenfalls vorhanden und auch ein Beutelchen mit den Fader-Kappen liegt bei. Also alles beisammen für einen erfolgreichen Zusammenbau!

Trennen von Panel und Unterseite

Die Panel-Einheit und die Gehäuseunterseite sind für den Transport miteinander verschraubt, dabei sind sie durch seitliche Schutzhüllen voneinander getrennt. Als erstes wird nun das Verpackungsmaterial als Unterlage genutzt, um das Gehäuse beim Montieren vor Kratzern zu schützen.

Die sechs Schrauben sind mittels Kreuzschlitzschraubendreher schnell gelöst und nun habe ich die Panel-Einheit für den Einbau der kleinen Anschlussplatinen und der Tastatur freigelegt. Die Gehäuseunterseite lege ich erst einmal für später zur Seite.

Tastatureinbau

Vor dem Einbau der Tastatur erfolgt der Zusammenbau von der Tastatureinheit mit den Befestigungsteilen und den Haltewinkeln und so schnappe ich mir Karton A mit den Bauteilen für die Tastatur. Die Befestigungsteile und die Haltewinkel sind zur besseren Orientierung mit farblichen Punkten markiert.

Die beiden Haltewinkel passen mit ihren Montaglöchern nur in einer Konfiguration auf die Tastaturunterseite, sodass es hier keine Probleme gibt. Anders bei den Befestigungsteilen, die man verkehrt herum und auch noch seitenverdreht anbringen kann. Hier sollte man genau in die Montageanleitung schauen, damit man sich unnötige Zusatzarbeit erspart. Und bitte nicht lachen, genau das ist mir passiert.

Für den Einbau in die Paneleinheit nutzt man ein Stück dünnes Verpackungsmaterial im Tastaturschacht, um die Tastatur gegen Verkratzen zu schützen. Die Tastatur wird dann von oben durch den Schacht gefädelt und in die Arretierungshilfen der Panel-Einheit gedrückt, sodass sie nicht mehr verrutschen kann. Dann nur noch festschrauben und die erste Hürde ist geschafft.

Anbringen der Buchsen und der Teile des Steckers

Als Nächstes wird die Rückseite des KORG ARP ODYSSEY mit der Netzteilplatine, den Anschlussplatinen und der Kabelhalterung bestückt, das Tastaturkabel angesteckt und auch die restlichen Verbindungen hergestellt. Zuerst erfolgt der Einbau der XLR-Out-Buchse. Hierbei sollte man nur auf die korrekte Ausrichtung achten, festschrauben: fertig! Auch der Kabelhalter war kein Problem, passt genau in die vorgestanzte Nut am Gehäuse, festschrauben: fertig!

Danach bestücke ich die Netzteilplatine mit den beiden Flachbandkabeln, die vom Motherboard kommen und dem einzeln beiliegenden Tastaturkabel. Auch hierbei ist keine Verwechslung möglich, da es jeden Stecker, passend zur Buchse, nur einmal in diesem Bereich gibt. Solange man also hier nicht unbedingt Gewalt anwendet, merkt man schnell, wenn man auf dem Holzweg ist.

Das Anbringen der bestückten Netzteilplatine mittels der beigelegten Schrauben an der Rückwand des ARP ODYSSEY ist kein Problem, denn sie passt durch die vorgestanzten Öffnungen für den Stromanschluss, den Netzschalter, die MIDI-In-Buchse und der USB-Buchse auch nur in eine Richtung. Jetzt nur noch das Tastaturkabel unter dem Tastaturhaltewinkel durchfädeln und mit der Tastaturplatine verbinden und der erste Teil ist schon geschafft.

Als Nächstes bringe ich die Anschlussplatinen 4 und 5 an. Anschlussplatine 4 bringt den External Audio Input und den Kopfhöreranschluss in den ARP ODYSSEY. Anschlussplatine 5 integriert den Pedal-Input, den Portamento-Input und den Low-Output. Zuerst werden die Platinen mit den Kabeln aus dem Motherboard verbunden, auch hier ist keine Verwechslung möglich. Der XLR-Anschluss wird nun an die Anschlussplatine 5 gesteckt. Beim Einbau muss man dann nur auf die richtige Richtung achten und beide Platinen mittels der Unterlegscheiben und der großen Sechskantmuttern befestigen. Hierfür benutze ich den beiliegenden Sechskantmutterschlüssel.

Nun fehlen nur noch die drei Anschlussplatinen für die sechs kleinen Eurorack-Buchsen. Auch hier passen die Anschlusskabel vom Motherboard nur an der jeweils richtigen Platine. Jetzt gilt es, auf die richtige Anordnung (Platine 1 ganz unten, 3 oben) und Ausrichtung (nicht bestückte Seite zeigt nach oben) beim Einbau zu achten. Für das Befestigen der drei Platinen nutze ich dann den beiliegenden Rundmutterschlüssel. Und damit bin ich mit dem elektrischen Teil auch schon durch und kann das gute Stück zusammenschrauben.

Anbringen der Gehäuseunterseite

Was jetzt folgt, ist dann auch kein Hexenwerk mehr. Die vorhin gut geparkte Gehäuseunterseite wird von ihren Schutzfolien befreit und vorsichtig auf die Paneleinheit gesetzt. Nun befestige ich die Gehäuseunterseite an der Paneleinheit und nutze dafür die sechs Schrauben, die ich vorhin in Schritt 1 entfernt hatte.

Danach bringe ich die vier Gummifüße an den Ecklöchern auf der Gehäuseunterseite mittels Schrauben an und der Rest ist dann eine Fleißaufgabe. Es sind nur noch acht Schrauben bis ins Ziel und dann sitzt alles bombenfest. Ich drehe nun mein frisch gebackenes Schmuckstück um und streichle es mit ersten Blicken. Aber irgendetwas fehlt noch? Ja klar, die bunten Fader-Kappen!

Aufsätze der Fader anbringen

Motiviert geht es an die letzte Aufgabe. Wo ist der Beutel mit den Fader-Kappen? Ordnung schaffen! Ah – da ist er ja!

Erstmal werden die Fader-Kappen nach Farben sortiert und dann folgt ein Blick in die Montageanleitung: „Halten Sie sich an die folgende Abbildung und achten Sie darauf, die Aufsätze der Fader korrekt anzubringen.“ Uff, die Abbildung ist ja schwarz-weiß, na da erkenne ich nichts. Aber man muss ja auch einfach nur mal weiterlesen: „Weitere Hinweise finden Sie auf der Seite KNOBS am Ende dieser Anleitung.“

Und so ist es dann auch. Ein buntes Schaubild auf der Seite KNOBS erleichtert die Orientierung beim Kappenstecken und nach kurzer Zeit darf ich den letzten Satz der Montageanleitung persönlich nehmen: „Herzlichen Glückwunsch, das ARP ODYSSEY FS KIT ist komplett montiert!“

Was soll ich sagen? Der Zusammenbau hat wirklich Spaß gemacht, war mit größter Vorsicht und Geduld in nicht mal einer Stunde geschafft und dürfte auch von den Kollegen mit den 10 berühmten Daumen an den beiden linken Händen locker schaffbar sein.

ARP ODYSSEY FS KIT – Sound und Bedienung

Da ich vorher noch nie einen ARP in der Hand hatte, war die Bedienung über die Matrixschalter erst einmal Neuland für mich. Bei vielen Synthesizern nach Vorbild MINIMOOG ist der Signalfluss ja eindeutig erkennbar, beim ARP ODYSSEY muss man da leicht um die Ecke denken. Aber das ist überhaupt kein Problem. Wenn man das Prinzip dahinter einmal verstanden hat – und das geht wirklich schnell – , dann macht die Kiste einfach Riesenspaß!

Was soll man zum Sound eines so legendären Synthesizers noch schreiben, was nicht schon irgendwo geschrieben und bejubelt wurde? Man schaltet den KORG ARP ODYSSEY FS an und dann kommt das große WOW! Der Sound bläst einen regelrecht um und wenn man ihn spielt, kann man fühlen, weshalb er zur Legende wurde und warum zahllose Hits auf ihm entstanden sind. Diese Aura ist einfach unglaublich!

Wirklich gut finde ich, dass KORG die Chance genutzt hat und die Tastatur des neuen ODYSSEYs weiter ins Gehäuse eingelassen hat und damit vor unabsichtlicher Beschädigung schützt. Die beim Original ARP ODYSSEY Rev. III gefährlich überstehende Tastatur war sicher eine große Achillesferse und sorgte bestimmt für viele Reparaturen.

Dass die Tastatur des KORG ARP ODYSSEY FS selbst von vielen Nutzern so arg bemängelt wurde, kann ich bei meinem Gerät nicht nachvollziehen. Klar hätte man Anschlagdynamik implementieren können, aber das konnte der Original ARP ODYSSEY ja auch nicht. Die Bespielbarkeit der Tastatur fällt meiner Meinung nach gegenüber anderen Synthesizern nicht ab und bewegt sich auf dem Niveau der Tastatur eines KORG MS-20 FS oder eines KORG WAVESTATE. Also nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes, da konnte ich keine Ausreißer bei meinem Gerät feststellen. Kein Klappern, kein Hängen, kein Nachziehen, bespielt sich gut und Punkt.

Limited Edition und Preis

Im Jahre 2015 erfolgte die Wiederauferstehung des ikonischen ARP ODYSSEY mit Hilfe von KORG als um 15 % kleinere Variante im Look aller drei Revisionen, aber mit Minitastatur zum Preis von 999,- Euro. Irgendwie war ich zu der Zeit in einem Eurorack-Modul-Kaufrausch und so schaffte es die Minivariante leider nicht in meinen Warenkorb. Der hätte mir schon gefallen, platzsparend und ein Koffer dabei, da wäre sogar meine Frau begeistert gewesen.

Zwei Jahre später kam dann in geringer Auflage die in New York montierte Full-Size-Variante in allen drei Revisionslayouts für schlappe 1.299,- Euro auf den Markt und lief wieder an mir vorbei, da ich kurz vor Release des ODYSSEYs bereits einen anderen Boliden gekauft hatte. Ich wollte deshalb noch etwas abwarten und sparen, musste dann aber einfach hinterherschauen, denn der APR ODYSSEY FS war extrem schnell abverkauft. Anscheinend war die Nachfrage doch sehr hoch.

Vermutlich auch deshalb legte KORG 2018 dem nun in Japan montierten KORG ARP ODYSSEY FSQ zum Preis von 1.679,- Euro neu auf. Der FSQ wurde in allen drei Layouts als Limited Edition mit Komponenten aus extrem begrenzten Lagerbeständen hergestellt und kam im Bundle mit dem KORG SQ-1 im ARP-Look der Revision 3.

Und wieder hatte ich das Nachsehen. Keine Chance überhaupt, einen zu bekommen. Nun, ganze fünf Jahre später schlug endlich meine Stunde und ich durfte ihn auch noch selbst zusammenbauen.

KORG bewirbt das KORG ARP ODYSSEY FS KIT als „streng limitiertes Selbstbau-Kit in Originalgröße“. Als Vinyl-Sammler weiß ich um die generellen Aussagen zur Limitierung von Sammelobjekten. Hier wird eine Plakette zum Symbol der strengen Limitierung des Kits genutzt. Zu einer solchen Limitierung gehört aber auch immer die Gegenstückzahl der tatsächlich hergestellten Teile. Da diese hier aber fehlt, kann man bei Bedarf immer weiter produzieren, was eine echte Limitierung ad absurdum führt. Von daher gebe ich auf diese Formulierung an dieser Stelle keinen Pfifferling. Schade nur, dass die hübsche Plakette nach dem Zusammenbau im Gehäuse verschwindet.

Letztendlich war mir der nochmal etwas höhere Preis zum KORG ARP ODYSSEY FSQ jetzt egal, denn noch mal wollte ich nicht leer ausgehen und ich hatte dazu auch noch viel Spaß beim Zusammenbau. Dieses Erlebnis trägt sicher auch dazu bei, dass ich ein noch viel innigeres Verhältnis zu meinem jetzt schon geliebten KORG ARP ODYSSEY FS entwickeln werde.