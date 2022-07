TEST: MOOG MAVIS, DIY-Bausatz Analog-Synthesizer

Kommt ein Moog geflogen

Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein‘ Fuß. Hat ein‘ Zettel im Schnabel, dass ich ihn unbedingt mal testen muss: MOOG MAVIS heißt er also, der neue semimodulare, analoge Desktop-Synthesizer im Kreise der MOOG Werkstatt-Familie. Warum man dem neuen Werkstatt-Spross nun einen Namen aus der Vogelkunde, nämlich übersetzt „Singdrossel“ gab, wird wohl auf ewig MOOGs Betriebsgeheimnis bleiben. „Labor“ oder „Schmiede“ hätte ich da im Werkstatt-Umfeld irgendwie für stringenter befunden, aber hey! Es kommt doch nicht drauf an, was da drauf steht, sondern auf das, was da drin ist – oder? Wir werden testen, ob die Singdrossel auch zu ungeahnten Höhenflügen ansetzen kann oder doch nur einfach eine bleiernde Ente ist. Und damit kommen wir auch gleich zur ersten Frage:

Was ist der MOOG Mavis?

Der MOOG Mavis ist ein monophoner, semimodularer, analoger Synthesizer mit subtraktiver Architektur als Bausatz zum Selbstzusammenbau. Zu den klassischen subtraktiven Komponenten gesellen sich, hier als Premiere in einem Moog, ein Waveshaper und ein LFO, betreibbar im Audiobereich und damit nutzbar als zweiter VCO. Eine umfangreiche Patchbay, bestückt mit gängigen Eurorack-Buchsen, sorgt für eine umfassende Einbindung in bereits bestehende CV-Setups. Der Moog Mavis kann in seinem eigenen Case (Maße: (B x T x H): 228,6 x 133,4 x 38,1 mm) betrieben oder in ein bereits vorhandenes Eurorack-Gehäuse eingebaut werden.

MOOG Mavis ausgepackt – der Verpackungsinhalt

Wenn man die riesige und liebevoll zusammengestellte MOOG-Überraschungskiste aufmacht, dann ist das wie Weihnachten und Ostern zusammen. Man fühlt sich wie ein vierjähriges Kind beim Öffnen der Geschenke. Es ist schon eine kleine Show, was man da alles zum Vorschein bringt. Eine Aufzählung würde hier echt den Rahmen sprengen, seht einfach selbst und staunt:

Das Wichtigste kommt natürlich in Einzelteilen, der MOOG Mavis, samt Netzteil, passgenauem Decksaver und fünf grünen Patch-Kabeln. Die tolle Anleitung und ein paar coole Patch-Overlaysheets erleichtern den Zusammenbau und den späteren Einstieg in das Soundschrauben. Dazu gibt es dann noch auf der Herstellerwebsite zum MOOG Mavis etliche PDF-Dateien mit Anleitungen und Patchbooks sowie viele Begleitvideos und Soundbeispiele. Also da muss man schon den Hut ziehen vor MOOG: Wenn die ein Produkt einführen, dann spielt aber mal die ganz große Blaskapelle auf. Respekt!

Zusammenbau des MOOG Mavis

Wie auch beim nominellen Vorgänger MOOG Werkstatt-01, den wir ja auch bei uns im Test hatten, muss der MOOG Mavis vor dem ersten Bespielen zusammengebaut werden. Und wie der Vorgänger, hat auch die Singdrossel auf dem PCB wieder viele gut beschriftete Test- und Abgriffspunkte für mögliche Modifikationen. Ich bin gespannt, was die Fangemeinde hier an gewinnbringenden, kreativen Mods für die Singdrossel erfindet und bereitstellt.

So Schraubendreher gezückt und los geht es! Vorweg: Ich habe bisher so um die 150 DIY-Module aller möglichen Schwierigkeitsklassen sauber gelötet hinbekommen, da ist der Zusammenbau des MOOG MAVIS, und es ist ja tatsächlich nur ein Zusammenbau, ein wahres Kinderspiel. Das bekommt man auch mit den berühmten zehn Daumen an den zwei linken Händen locker hin.

Der Lötkolben bleibt also schön kühl in seiner Halterung, man braucht nur ein paar Schraubverbindungen am PCB zur Frontplatte und dann am Case mit dem Schraubendreher herzustellen, die Muttern für die Eurorackbuchsen mit dem beiliegenden Werkzeug anzuziehen und fertig ist der Vogel: Easy!

Rundgang über die Frontplatte des MOOG Mavis

Ich denke, wir sollten zum gemeinsamen Einstieg einen kleinen Rundgang über die edle, schwarz gebürstete Frontplatte der Singdrossel machen. Dabei beschreibe ich die Bedienelemente und Funktionen und gehe natürlich wo nötig auch gleich auf mögliche Besonderheiten ein.

Der Grundaufbau ist sehr übersichtlich und zeigt eine typische analoge Synthesizerstruktur mit VCO, VCF und VCA, dazu dann noch die Modulationsquellen, ein LFO und die ADSR-Hüllkurve EG.

Ganz unten gibt es eine kleine Gummitastatur zum Spielen über eine Oktave, quasi zum Vorhören der erstellten Sounds. Ich sage das auch ganz bewusst, denn nuanciertes Spielen des MOOG Mavis wird erst über eine externe Tastatur vernünftig möglich. Trotzdem ist diese Gummitastatur schon ein wahrer Fortschritt gegenüber der beim MOOG Werkstatt-01 verbauten Plastik-Knubbel-Alibi-Tastatur.

Links von der Tastatur gibt es die Stummelpotis für GLIDE, auch Portamento oder Glissando genannt, zum stufenlosen Verziehen der Tonhöhen von einem gedrückten Ton zum anderen. Über GLIDE finden wir noch den Regler KB SCALE. Diesen kann man nutzen, um experimentelle neue Tonhöhenverhältnisse einzustellen und musikalische Intervalle zu erkunden, die über die etablierten Standards von Tastaturen hinausgehen. Das klingt jetzt erstmal spektakulär, aber im Prinzip wird durch Drehen des Reglers in Uhrzeigerrichtung tatsächlich nur die Tastatur über die VCO-Range aufgespreizt und verschoben, ein wirkliches Schema konnte ich bei meinen Experimenten damit nicht erkennen.

Omnipräsent auf der linken Seite funkelnd, befindet sich das Patchfeld der vierundzwanzig Eurorack-Buchsen. Die Kennzeichnung für Ein- und Ausgänge ist darüber klar dargestellt. Ausgangsbuchsen sind gegenüber der normalen Beschriftung demnach invertiert, also dann mit schwarzer Schrift auf weißem Grund dargestellt.

Ganz wichtig zum Spielen über ein externes CV-Keyboard ist der Eingang für die Steuerung der Tonhöhe 1 V/OCT (links, 2. Reihe von oben) und der GATE-Eingang für die Dauer der gehaltenen Taste (links, 4. Reihe von oben). Erstaunliches Feature: Die über die Gummitastatur gespielten Tonhöhen werden an der Ausgangsbuchse KB CV (mittig, 1. Reihe von oben) auch ausgegeben.

Des Klanges Ursprung – der VCO des MOOG Mavis

Los geht es also mit dem VCO. Diesen finden wir ziemlich mittig im oberen, auch optisch sichtbar abgetrennten Bereich. Sechs Regler, ausgelegt als Stummelpotis wollen hier erkundet werden. Links der Regler PITCH sollte klar sein, dient zur Einstellung der Tonhöhe des VCOs. Rechts daneben finden wir den Regler VCO Wave, mit dem wir im Uhrzeigersinn gedreht die auszugebende Grundschwingungsform des VCO von Sägezahn nach Rechteck stufenlos überblenden können.

Mit dem nächsten Regler PULSE WIDTH stellt man manuell die Pulsbreite ein. Darunter finden wir dann noch drei Regler für mögliche Modulationen des VCO. VCO MOD MIX entscheidet, ob der LFO oder die Hüllkurve oder ein Mix daraus zuständig ist für die Modulationen. Der Regler PITCH MOD AMT pegelt die Modulationsintensität des VCO MOD MIX auf die Tonhöhe des VCO, während PMW AMT die Modulation für die Pulsbreitenmodulation nutzbar macht und sie in ihrer Intensität regelt. Auf dem Bedienfeld wird auch durch Pfeile angezeigt, auf welche Parameter durch andere Regler eingewirkt wird.

Guter Kaffee ist teuer! Das Filter im MOOG Mavis

Wie kann es anders sein? Hier werkelt ein typisches und einfach klassisch, zeitloses und resonanzfähiges Voltage Controlled 24 dB Moog Lowpass-Ladder-Filter: einfach sahnig – cremig – fett und Schmatz! So muss DAS! … und nichts anderes habe ich an dieser Stelle von einem MOOG auch erwartet – dicke Pluspunkte!

CUTOFF, in der Regel ja des Sound-Schraubers Lieblingspoti, muss ich an dieser Stelle wohl auch nicht extra erklären – oder? Im Patch-Feld, mittig – dritte Reihe von oben, finden wir auch einen gleichnamigen Eingang für die dynamische CV-Steuerung dieses Parameters. Rechts neben dem Regler CUTOFF finden wir den Regler für den Parameter RESONANCE, der leider keinen Eingang auf der Patchbay hat und damit auch nicht extern spannungssteuerbar ist: Schade!

Darunter finden wir den Regler VCF MOD MIX mit dem man einen Mix herstellen kann aus Hüllkurvensteuerung und LFO für die Modulation des Filter-Cutoffs. Im Linksanschlag des Reglers wirkt dann nur die Hüllkurve und im Rechtsanschlag nur der LFO. Der zwischen VCF MOD MIX und CUTOFF geschaltete Regler VCF MOD AMT ist für die Intensität der Modulation zuständig und im linken Bereich auch invertiert. Hatte ich erwähnt, dass auf dem Bedienfeld des MOOG Mavis Pfeile unterstützend den Signalfluss der Steuerung anzeigen?

Wir brauchen Verstärkung – der VCA des MOOG Mavis

Der VCA ist hier ganz simpel gehalten. Es gibt einen Hauptregler für VOLUME, also die Gesamtlautstärke und darunter einen Schalter, der die VCA-Steuerung von immer ANgeschaltet (im Drone-Modus = ON) auf die Stellung EG, also Steuerung durch die Hüllkurve umschaltet.

Der VCA-/Kopfhörerausgang befindet sich ganz links oben in der Patchbay. Eine zusätzliche Eingangsbuchse VCA CV für die externe dynamische Steuerung via Control Voltage finden wir in der Patchbay mittig in der vierten Reihe von oben.

Ohne Modulation nix los im Sound – LFO und Hüllkurven der Singdrossel

Unter der VCO-VCF-VCA-Sektion finden wir links den Bereich für den LFO und rechts die Hüllkurve, hier EG (Envelope Generator) genannt.

Der LFO ist schnell erklärt. LFO RATE regelt die Geschwindigkeit des LFO, wobei diese bis in den Audiobereich reicht. Sehr fein, denn so kann man den LFO hier auch gewinnbringend als zweiten VCO nutzen. Zu diesem Zweck gibt es auch eine Ausgangsbuchse LFO in der Patchbay (links, 5. Reihe von oben). Und auch die LFO RATE selbst kann dynamisch über die zugehörige Eingangsbuchse auf der Patchbay (links, 3. Reihe von oben) per CV gesteuert werden. Eine rote LED blinkt einmal pro Durchlauf und gibt damit auch ein visuelles Feedback zur aktuellen LFO-Geschwindigkeit. Neben dem Rate-Regler finden wir dann noch den Regler LFO WAVE, mit dem wir zwischen Dreieck und Rechteck stufenlos die Grundschwingungsformen für den LFO einstellen können.

Kommen wir zur Hüllkurve in der rechten Modulationssektion des MOOG Mavis. Hier finden wir im Gegensatz zum Vorgänger MOOG Werkstatt-01 diesmal eine vollständige ADSR-Hüllkurve, die an den MOD MIX-Reglern für VCO und VCF, am VCA-Schalter und an der Ausgangsbuchse EG in der Patchbay (links, 2. Reihe von unten) anliegt. Sie hat die vier üblichen Regler für die Modulation des Klangverlaufs: ATTACK, DECAY, SUSTAIN und RELEASE. Diese Parameter muss ich wohl keinem Leser erklären, der bis an diese Stelle enthusiastisch mitgelesen hat.

Das ist ja was ganz was Neues: FOLD – ein Waveshaper in einem MOOG?

Kommen wir zur Utility-Sektion, zu finden zwischen den Bausteinen zur Klangerzeug und der Patchbay. Erstmalig hält ein Waveshaper in die Klangerzeugung eines MOOG Einzug.

Dieser muss über die Patchbay mit der Verbindung VCO zu FOLD IN erst eingepatcht werden und ist dann über den Regler FOLD, zu finden in der UTL-Sektion, einstellbar.

Als Mitbringsel aus der additiven Synthese übersteuert ein Waveshaper die vom VCO erzeugten Schwingungsformen, faltet und invertiert diese dann am Threshold wieder und erzeugt so weitere harmonische Obertöne, was im besten Fall in komplexeren Grundschwingungsformen mündet.

Die umfassend mit wirklich tollen, dynamisch steuerbaren und auch mehrstufig aufgebauten Waveshapern verwöhnte hier mitlesende Eurorack-Fraktion wird mir bei nachfolgendem Satz ganz schnell Recht geben: Der hier verbaute Waveshaper auf Diodenbasis ist eher eine nette Erweiterung, als die wirklich große Innovation. Er ist nämlich leider nicht dynamisch steuerbar, kann also quasi nur per Hand fest eingestellt oder eben durch selbige manuell gesteuert werden, um die statischen Schwingungsformen des VCOs zu falten. Und da liegt auch das kleine Problem: Wenn nämlich PWM als dynamische Komponente zusätzlich ins Spiel kommt, erzeugt das statische Falten an einigen gemeinsamen Durchgängen in dem neuen dynamisch erzeugten Schwingungsformmix ein leises Knacksen. Hier muss man schon ganz genau einstellen und FOLD mit PWM sauber abgleichen, was mit den Stummelpotis dann schon zu einem echten Geduldsspiel ausartet. In einigen Einstellungen brachte aber das nachgeschaltete tolle Filter dann eine Besserung.

Was gibt es noch in der Utility-Sektion?

Mavis verfügt außerdem über einen breiten modularen Utility-Bereich mit Abschwächern, Offsets, Multiple und einem flexiblen DC-gekoppelten Mixer. Das sind im Eurorack-Bereich oft verkannte Werkzeuge, die für kreatives Patchen und Sounddesign einfach unbedingt erforderlich sind. Die Erklärung dazu kann ich mir an dieser Stelle sparen, denn es gibt dazu ein wirklich tolles Einführungsvideo vom Hersteller selbst.

Sample & Hold kann die Singdrossel auch!

Ein wenig versteckt in der Patchbay sind die Ein- und Ausgangsbuchsen der Sample & Hold-Sektion. Diese kann man sehr kreativ für die interne Verpatchung zur Steuerung diverser interner Parameter nutzen, Filter-Cutoff ist dafür zum Beispiel ein sehr dankbarer Abnehmer und man kann sich mit diesem Tool sogar einen kleinen Random-Sequencer bauen: Fetzt! Auch zu diesem kleinen Utility gibt es von MOOG ein tolles Einstiegs- und Erklärbärvideo.

Wie schlägt sich der MOOG Mavis im Eurorack-Kosmos?

Die Singdrossel bekommt für den Test natürlich zwischendurch auch mal einen neuen Käfig und zieht in mein Eurorack. Hier benötigt der MOOG Mavis stolze 44 Teileinheiten an Platz.

Das ultraflache Modul ist mit nicht mal 2 cm Tiefe absolut Skiff-tauglich, die mobilen Modularisten wird das sicher freuen. Vorsicht beim Einbau: Entgegen den Konventionen ist am MOOG Mavis die rote Kabelseite oben in der verpolungssicher angelegten Eurorack-Power-Buchse. Das Kabel muss dann also für das Case nach unten gedreht werden, also so, dass im Case dann die rote Seite (-12 Volt) unten ist.

Am Eurorack-Powerbus saugt der MOOG Mavis auf der +12 Volt-Leitung gemessene 193 mA, was für ein Modul dieser Größenordnung als durchaus moderat einzuschätzen ist. Die anderen Leitungen werden nicht genutzt.

Sind wir doch mal ehrlich: Von Haus aus, ist die kleine Singdrossel optisch eher eine Krähe. Das soll nicht despektierlich gemeint sein, denn ich liebe ja diese intelligenten Tiere. Es geht mir hier tatsächlich nur um das Äußere. Und damit meine ich vornehmlich die verbauten Stummelpotis, denn die gehen mal gar nicht! Ich hatte mich ja darüber auch schon bei meinem Test zum Behringer 182 Sequencer für das System 100 ausgiebig ausgelassen und dabei ob des Preises noch mal ein Auge zugedrückt, aber hier? Bei dem Preis? Nein! Die Dinger sehen einfach nur billig aus und ein wirklich feinfühliges Einstellen ist mit diesen Wabbelhaken auch nicht drin. Da kommen später bei mir definitv noch richtige Knobs drüber!

WOW – nur mal so zum Test: Was so ein kleines Test-Knob-Upgrade doch optisch schon ausmacht – oder? Da wird die Krähe auf einmal doch noch zum Singvogel, um beim Vergleich zu bleiben. Im Ernst: Das erleichtert das genaue Einstellen von Werten ungemein und dann sieht der MAVIS auch endlich mal so richtig amtlich nach einem MOOG aus – oder? Keine Ahnung, warum man darauf bei der Singdrossel keinen Wert gelegt hat?

Liebe MOOGys: Gebt solchen Geräten zukünftig von mir aus noch ein paar Teileinheiten mehr im Eurorack-Format, aber dafür richtige Bakelit-Knöpfe … DAS ist dann auch optisch ein MOOG! Für knapp 400 Euro will ich einfach nicht an Stummelpotis rumforschen! Und ehrlich: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Modul im Eurorack-Format besitze, das für den hier aufgerufenen Preis nur Stummelpotis bietet. Gute Regler gehören in diesen Preisklassen einfach zum guten Ton. Aber nun genug gemeckert, bleibt die Frage:

Was bietet die Singdrossel an Sounds?

Natürlich findet sich der Ansatz der vereinfachten analogen Synthese auch als Niederschlag im Sound. Es gibt hier den typischen MOOG-Sound, ganz einfach durch das klassische Filter. Der Wavefolder, die absolute Neuheit im Moog-Universe bietet hier noch mal ein kleines Plus an Grundschwingungsformen, sollte aber vorsichtig eingesetzt werden und auch der LFO, über den Mixer eingepatcht und sauber getrackt im Audiobereich, sorgt für ein deutlich erweitertes Klangbild im Werkstatt-Universum.

Machbar sind hübsche Bässe, schöne Brass-, Key- und Leadsounds, Drums- und Percussions sowie natürlich drastische Effektklänge. Man muss an dieser Stelle aber auch ganz klar sagen: Das Ganze spielt schon rein architekturbedingt nicht in der Liga von der Breite und Wucht eines MINIMOOGs, klingt aber trotzdem fast immer satt und brauchbar.

Für sich allein gesehen, macht der MOOG Mavis schon echt Spaß, aber durch die Patchbay und die damit gegebene Konnektivität mit dem Eurorack-Format und der damit verbundenen frei erstellbaren externen Control Voltage wird der Singdrossel gleich noch viel mehr Leben eingehaucht. Was da dann plötzlich möglich wird, zeigt der in Eurorack-Kreisen sehr beliebte Ben aka Divkid in seinem Video sehr eindrucksvoll.

Und da wir den Test schon mit einem abgewandelten Kindervers über Vögel begonnen haben, lassen wir ihn doch auch mit einem solchen gern ausklingen:

Ich bin der MOOG Mavis. Kinder, ich bin am Ende. Und ich war es, der viel Spaß und guten Sound brachte den ganzen Test lang, offen für Kreativität jedes Patch-Kabel willig aufnahm und stets auf Tastendruck die besten Töne sang. Bitte um eine kleine Spende.

MAVIS, komm nach vorn. MAVIS, hier ist dein Korn. Und besten Dank für die Arbeit!